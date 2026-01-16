JWRC 2026: novo calendário e prémios reforçados

O Campeonato do Mundo de Ralis Júnior (JWRC) regressa em 2026 mantendo a sua estrutura centrada na formação e valorização de jovens talentos do Mundial de Ralis. A competição volta a integrar o ecossistema do WRC com um formato atualizado, prémios financeiros reforçados e uma calendarização que alia diversidade de terrenos a novas localizações.

A temporada de 2026 incluirá cinco provas, com uma clara predominância de ralis em pisos de terra, e uma etapa em asfalto. O arranque está marcado para a neve da Suécia, seguindo-se as rondas de Portugal (maio), Finlândia (agosto) e Chile (setembro). O evento sul-americano, que se estreia no calendário, servirá também de final da época e terá atribuição dupla de pontos.

Todos os concorrentes alinharão ao volante de Ford Fiesta Rally3, equipados com pneumáticos Hankook de nova geração, desenvolvidos a partir da experiência nas categorias de quatro rodas motrizes do WRC.

Prémios e oportunidades no WRC2

O vencedor do JWRC 2026 receberá quatro participações na categoria WRC2, ao volante de um Ford Fiesta Rally2, reforçando a ligação entre as duas divisões e garantindo uma plataforma sólida de progressão competitiva.

O programa oferece ainda apoio técnico e logístico, consolidando-se como uma das portas de entrada mais eficazes para o topo dos ralis mundiais.

Talentos e referências no desenvolvimento de pilotos

O JWRC mantém a tradição de revelar novos talentos. Casos recentes, como o do estónio Romet Jürgenson — campeão júnior mundial em 2024 —, comprovam o impacto da iniciativa ao nível formativo. Jürgenson utilizou o simulador de pilotagem e o programa FIA Rally Star como base para a sua evolução, alcançando posteriormente uma carreira quase completa no WRC2.

Entre as figuras que mais valorizam a importância do projeto estão Diego Dominguez, campeão WRC3 2024 e vice-campeão júnior 2023, e Maciel Woda, diretor do JWRC, que destacam o campeonato como “uma oportunidade real para jovens talentos demonstrarem o seu potencial”.

Nova geração de pilotos em destaque

A edição de 2025 revelou Mille Johansson, de apenas 20 anos, como uma das maiores promessas da modalidade. O piloto sueco venceu o equivalente europeu do JWRC na época passada e é apontado como nome forte entre os jovens que poderão integrar o plantel de 2026.

Os inscritos para a nova temporada ainda não foram oficialmente anunciados, estando a lista prevista para divulgação em fevereiro, antes da primeira ronda da época.