Junior WRC: Jon Armstrong vence na Croácia

Jon Armstrong e Phil Hall reclamaram a sua primeira vitória no Junior WRC, no Rali da Croácia, após um emocionante duelo.

A vitória de Armstrong veio na sequência de uma série de troços que provaram que o Júnior WRC de 2021 pode ser o mais imprevisível de todos os tempos. O campeão do Esports WRC de 2018 realizou cronos consistentes na sexta-feira, acabando por terminar o dia em terceiro.

Martin Koci deixou a sua experiência ‘falar’ durante todo o dia de abertura do Rali da Croácia, assumindo a liderança e mantendo-a com o mínimo de erros. O dia de sábado provou ser agitado para o eslovaco que bateu numa pedra, danificando uma roda, perdendo dois minutos e meio e a liderança do WRC Júnior.

No final do sábado Armstrong liderou o Júnior WRC por 22,5 segundos sobre Lauri Joona, com Sesks em terceiro, Koci em quarto e William Creighton em quinto. Joona tentaria ripostar nos troços de domingo, mas não conseguiu igualar o ritmo de Armstrong.

Um erro na PE18 viu o finlandês ‘deslizar’ para terceiro, com Martins Sesks a ficar em segundo.

A PE19 acabou por ser cancelada para as equipas do Junior WRC, o que significou que Armstrong tinha uma vantagem de 37,9 segundos para o troço final do rali, aliviando ligeiramente a pressão ao guiar o seu Fiesta Rally4 até à vitória no seu evento Junior WRC de estreia. Sesks terminou em segundo e Joona contentou-se com o terceiro lugar.

Depois da desilusão de sábado, Martin Koci voltou à ação no domingo e reclamou o quarto lugar.