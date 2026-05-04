Junior WRC entra na fase de terra em Portugal

O Vodafone Rally de Portugal assinala esta semana o arranque da fase de gravilha do FIA Junior WRC 2026, depois de uma abertura de temporada em neve, na Suécia, e em asfalto, na Croácia. Sete equipas, todas ao volante de Ford Fiesta Rally3 Evo preparados pela M-Sport Poland, enfrentam agora os troços rápidos e arenosos de Portugal, numa prova que inclui especiais emblemáticas como Amarante e Fafe.

Carlberg chega na frente, Türkkan com embalo

Calle Carlberg e Jørgen Eriksen lideram o campeonato após vitória na Suécia e pódio na Croácia, somando 68 pontos e 25 de vantagem sobre Ali Türkkan e Oytun Albayrak. “Estou ansioso por Portugal”, afirmou Carlberg, admitindo que chega motivado para reagir ao furo sofrido na Croácia, apesar de não ter realizado testes prévios e de apostar antes em vídeos do organizador e no simulador como preparação.

Türkkan, por seu lado, apresenta-se reforçado pelo triunfo na Croácia, o primeiro da época, e por quilómetros competitivos adicionais somados na Turquia no fim de semana anterior.

Membrado, Lassila e Rahill procuram afirmar-se

Gil Membrado chega com confiança elevada depois de conquistar nas Canárias a sua primeira vitória em WRC3. O espanhol considera Portugal um rali exigente, mas sublinha a proximidade geográfica e algum conhecimento do terreno como factores positivos.

Também Leevi Lassila, empatado com Membrado no terceiro lugar com 24 pontos, e Raúl Hernández, apenas um ponto atrás, vêem a passagem à gravilha como uma oportunidade. Já Craig Rahill prepara-se para uma estreia absoluta em terra com o Fiesta Rally3 Evo de tracção integral, assumindo uma abordagem prudente: “Portugal é um rali para terminar”, resumiu o irlandês