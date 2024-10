Júnior WRC 2025 de regresso ao Rali de Portugal

O FIA Junior WRC vai regressar ao Rali de Portugal e estreia-se no Rali da Europa Central em 2025.

Com base na lista de inscritos recorde de 2024, o campeonato de 2025 está definido para continuar a sua dinâmica, oferecendo aos jovens talentos em ascensão a oportunidade de mostrar as suas capacidades nos Ford Fiesta Rally3 Evo da M-Sport Polónia em cinco rondas do Campeonato do Mundo de Ralis.

A época arranca com o Rali da Suécia, e para muitas equipas Junior WRC, será a sua primeira experiência de rali com pneus com pregos em pisos de inverno, onde as velocidades médias são frequentemente das mais elevadas de todo o ano. De 15 a 18 de maio, as equipas deslocam-se a Portugal. Com a sua última presença no calendário do WRC Júnior em 2022, os troços de terra de Portugal, têm a reputação de proporcionar um drama inesquecível. Depois o icónico Rali da Grécia, é o centro das atenções de 26 a 29 de junho. O Rali da Finlândia constitui mais uma vez a quarta e penúltima ronda, com a competição a terminar no Rali da Europa Central, que faz a sua estreia no WRC Júnior de 16 a 19 de outubro onde serão oferecidos pontos de classificação a dobrar, dando ainda mais emoção ao final do campeonato.

Será atribuído um prémio que inclui um pacote de chegada e condução num Ford Fiesta Rally2 da M-Sport em quatro rondas europeias do WRC2 em 2026.

1-Rali da Suécia 13 – 16 fevereiro

2-Rali de Portugal 15 – 18 maio

3-Rali da Acrópole Grécia 26 – 29 junho

4-Rali da Finlândia 31 julho – 3 agosto

5-Rali da Europa Central 16 – 19 outubro