Julien Ingrassia regressa | AutoSport

Não foi só Sébastien Ogier que chegou ao seu oitavo título. Como sabemos, nos ralis, nenhum piloto faz o trabalho sozinho, ele tem sempre que ser partilhado, e Julien Ingrassia foi um elemento-chave no sucesso de Ogier, tal como Daniel Elena o foi no sucesso de Sébastien Loeb. Por isso, perguntámos-lhe diretamente: “Ainda te vamos ver nos parques de assistência do WRC?” A resposta é positiva, mas para já é cedo para nos dizer a fazer o quê: “Tenho algumas ideias para o futuro, mas não tenho planos neste momento. Estou no WRC há tantos anos, e penso que seria uma pena não transmitir esse conhecimento, para equipas, concorrentes, ou mesmo do lado desportivo. Agora vou ter algum tempo para descansar, mas dentro de algum tempo vão-me ver nos parques de assistência. Como, logo se vê”. Assim o esperamos.