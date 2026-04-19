Juho Hänninen alerta para incertezas no futuro do WRC: “algo está um pouco errado”
WRC à deriva? Hänninen expressa preocupação com regulamentos de 2027
Em conversa com Juho Hänninen, figura responsável pelo Toyota WRC Challenge Program, o tema central foi o futuro do WRC e os seus novos regulamentos. Hänninen junta-se ao coro de vozes que manifestam estranheza face ao atual panorama. A apenas oito ou nove meses do início de uma nova era nos ralis, a indefinição dos regulamentos é notória.
Hänninen expressou a sua apreensão relativamente ao futuro dos ralis e aos novos regulamentos: “É muito estranho que os novos regulamentos do WRC 2027 ainda não estejam definidos. Aliás, muito mais do que estranho. Não há certeza que carros haverá no próximo ano, que fabricantes ou mesmo qual é a situação.”
Questionado sobre o que poderá estar a acontecer, Hänninen respondeu: “Parece que não há muitos fabricantes a fazer o novo carro (ndr, protótipo, pois não há regulamentos ‘fechados’) de regulamentação de 2027. Não me lembro de algo semelhante alguma vez ter acontecido nos ralis”, referindo-se ao facto de faltarem poucos meses para o arranque de uma nova era nos ralis, em janeiro de 2027, e ainda não haver regulamentos publicados: “Algo está um pouco errado com isso, mas espero que em dois ou três anos melhore.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Carlos Costa
19 Abril, 2026 at 12:22
A incompetência não é um exclusivo dos políticos, o grande risco é estragarem o WRC2 que é uma fórmula de sucesso.