Juho Hänninen alerta para incertezas no futuro do WRC: “algo está um pouco errado”

WRC à deriva? Hänninen expressa preocupação com regulamentos de 2027

Em conversa com Juho Hänninen, figura responsável pelo Toyota WRC Challenge Program, o tema central foi o futuro do WRC e os seus novos regulamentos. Hänninen junta-se ao coro de vozes que manifestam estranheza face ao atual panorama. A apenas oito ou nove meses do início de uma nova era nos ralis, a indefinição dos regulamentos é notória.

Hänninen expressou a sua apreensão relativamente ao futuro dos ralis e aos novos regulamentos: “É muito estranho que os novos regulamentos do WRC 2027 ainda não estejam definidos. Aliás, muito mais do que estranho. Não há certeza que carros haverá no próximo ano, que fabricantes ou mesmo qual é a situação.”

Questionado sobre o que poderá estar a acontecer, Hänninen respondeu: “Parece que não há muitos fabricantes a fazer o novo carro (ndr, protótipo, pois não há regulamentos ‘fechados’) de regulamentação de 2027. Não me lembro de algo semelhante alguma vez ter acontecido nos ralis”, referindo-se ao facto de faltarem poucos meses para o arranque de uma nova era nos ralis, em janeiro de 2027, e ainda não haver regulamentos publicados: “Algo está um pouco errado com isso, mas espero que em dois ou três anos melhore.”