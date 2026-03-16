Juha Kankkunen (Toyota) “toda a equipa está muito feliz por vê-los vencer este rali”

sublinhando que “já tinham estado perto muitas vezes e merecem claramente este resultado”. Kankkunen destacou que “é muito especial ver novamente um piloto japonês ganhar um rali do WRC” e lembrou que o Safari também foi a sua primeira vitória no Mundial, “há 41 anos”, num fim de semana que classificou como “o Safari mais duro desde o regresso ao calendário”. O finlandês admitiu que “ter três carros a desistir no sábado foi quase um desastre”, mas valorizou o facto de “Oliver, Seb e Elfyn terem atacado forte no domingo para garantirem o máximo de pontos” e elogiou ainda “a grande prova do Taka” e o novo pódio de Sami Pajari, que terminou em terceiro.

Takamoto Katsuta e Aaron Johnston conquistaram a sua primeira vitória no Mundial de Ralis ao triunfarem no Rali Safari, mantendo a sequência vitoriosa da Toyota Gazoo Racing, que soma seis triunfos em seis edições desde o regresso da prova ao WRC e 14 vitórias da Toyota no Safari.

Katsuta tornou‑se apenas no segundo japonês a vencer uma prova do WRC e o segundo a ganhar o Safari, depois de Kenjiro Shinozuka.

Depois de perder quase dois minutos na sexta‑feira devido a um duplo furo, o japonês subiu na classificação com uma abordagem de sobrevivência num sábado descrito como o mais exigente da era moderna do rali, beneficiando dos problemas de Elfyn Evans, Oliver Solberg e Sébastien Ogier, todos vítimas de danos e falhas de alternador devido à lama de Sleeping Warrior. No domingo, o japonês geriu uma vantagem de 1m25,5s sobre Adrien Fourmaux e fechou a vitória com 27,4s de margem.

Juha Kankkunen, diretor adjunto da TGR‑WRT, afirmou que “toda a equipa está muito feliz por ver o Takamoto e o Aaron vencerem este rali”, sublinhando que “já tinham estado perto muitas vezes e merecem claramente este resultado”. Kankkunen destacou que “é muito especial ver novamente um piloto japonês ganhar um rali do WRC” e lembrou que o Safari também foi a sua primeira vitória no Mundial, “há 41 anos”, num fim de semana que classificou como “o Safari mais duro desde o regresso ao calendário”. O finlandês admitiu que “ter três carros a desistir no sábado foi quase um desastre”, mas valorizou o facto de “Oliver, Seb e Elfyn terem atacado forte no domingo para garantirem o máximo de pontos” e elogiou ainda “a grande prova do Taka” e o novo pódio de Sami Pajari, que terminou em terceiro.

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