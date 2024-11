Juha Kankkunen: “Toyota foi a primeira a dar-me uma oportunidade no WRC, é a melhor equipa do mundo”

Juha Kankkunen assume o papel de Diretor de Equipa Adjunto, e vai ser ele o líder da equipa em alguns eventos que Jar-Matti Latvala não consiga marcar presença, devido a participar no Europeu de Ralis históricos da FIA: “É um grande prazer para mim assumir este papel na equipa. Durante a minha carreira, conduzi com muitas equipas diferentes, mas tive um total de nove anos com a Toyota: foi o primeiro construtor a dar-me uma oportunidade no WRC e acredito que é provavelmente a melhor equipa do mundo. Há pessoas muito boas e a cooperação entre a Europa e o Japão foi sempre excelente. O espírito de equipa e o trabalho de equipa são muito importantes e todos se esforçam em conjunto. Tenho uma boa relação com Akio Toyoda, tendo conduzido com ele em provas de demonstração nos últimos anos, e também com Jari-Matti, que é uma ótima pessoa e com quem é muito fácil falar. Estou muito contente por poder trabalhar mais de perto com eles e ajudar a equipa sempre que puder.”