Juha Kankkunen pode substituir Jari-Matti Latvala

Este é um título que seria difícil de usar entre 2006 e 2019 quando Jari-Matti Latvala fez a sua carreira no WRC, mas depois disso, em 2020, o simpático finlandês passou a liderar a Toyota Gazoo Racing no WRC e tendo em conta que vai em 2025 competir no Campeonato Europeu de Ralis Históricos da FIA, terá de faltar a alguma prova do WRC e quem deverá substitui-lo é…Juha Kankkunen.

A paixão de Latvala pela condução atraiu-o de volta ao volante, onde irá correr com um Toyota Celica Turbo 4WD, recentemente aprovado para eventos históricos da FIA, mas Latvala planeia supervisionar a equipa WRC da Toyota nos ralis de Monte Carlo e da Suécia, mas poderá faltar a outros eventos para se concentrar na sua própria época de corridas.

Latvala já fez pausas nos seus deveres principais, com Akio Toyoda e Kaj Lindström a substituí-lo durante o Rali da Finlândia em 2023. Está entusiasmado por conduzir carros clássicos do Grupo A e do início do WRC dos anos 90, acreditando que têm um forte apelo junto dos fãs, por isso nesses intervalos deixa o caminho livre para Juha Kankkunen, lenda dos ralis e também embaixador global da Toyota, para assumir o volante das operações em algumas provas.

Embora ainda não haja um acordo formal, a conversa entre a Toyota e Kankkunen parece promissora, pois o tetracampeão do WRC já se mostrou disposto a encarar o desafio.

Claro que se Kankkunen assumir o papel terá o apoio de uma sólida equipa liderada por Jarmo Lehtinen, Tom Fowler e Kaj Lindström, portanto, Kankkunen pouco mais fará do que continuar a ser embaixador, pois o mais óbvio é que as necessárias decisões sejam ‘colegiais’….

O mais interessante desta questão é mesmo poder ver Juha Kankkunen nos ralis históricos, pois é uma enorme mais-valia para a modalidade e especialmente para os adeptos…