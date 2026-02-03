Jovens do Junior WRC prontos para o desafio do Rali da Suécia

Temporada 2026 arranca na neve escandinava com seis equipas em igualdade técnica

O Campeonato do Mundo Júnior de Ralis da FIA (FIA Junior WRC) inicia a época de 2026 no Rali da Suécia, de 12 a 15 de fevereiro, colocando seis equipas europeias frente a frente nas exigentes estradas geladas de Umeå.

Todos os concorrentes alinham em idênticos Ford Fiesta Rally3 Evo preparados pela M-Sport Poland, equipados com motor 1.5 EcoBoost de 235 cv, tração integral e caixa sequencial de cinco velocidades. Esta igualdade técnica garante que o talento, a capacidade de adaptação e a resistência mental sejam os fatores decisivos.

Com o fornecimento de pneus assegurado pela Hankook, o Junior WRC mantém-se como uma plataforma comprovada de acesso ao topo dos ralis mundiais — uma escola por onde já passaram nomes como Sébastien Loeb, Elfyn Evans e Sami Pajari, entre outros. O campeão de 2026 receberá um prémio composto por quatro participações “arrive-and-drive” em provas do WRC2 em 2027, ao volante de um Fiesta Rally2.

Rali da Suécia define o tom da época

Reconhecido pelas rápidas estradas florestais congeladas, o Rali da Suécia é uma das provas mais técnicas e específicas do calendário. Para várias duplas, será também a primeira experiência competitiva em neve a nível mundial — um fator que poderá influenciar o panorama inicial do campeonato.

Os protagonistas de 2026

Ali Türkkan / Oytun Albayrak (TUR) regressam como a dupla mais bem classificada de 2025, ano em que terminaram terceiros e venceram o Rali da Grécia. Motivados pela oportunidade perdida de lutar pelo título, os turcos assumem-se como referência no arranque da época. “Voltámos mais fortes do que nunca. Este é um campeonato onde se formam lendas do rali”, afirmou Türkkan, agradecendo o apoio da família e da Castrol Ford Team Türkiye.

Craig Rahill / Conor Smith (IRL) sobem ao palco mundial após uma campanha notável no FIA Junior ERC, coroada com vitória no Barum Rally Zlín. “Competir no Junior WRC é um enorme passo, mas trabalhámos arduamente para merecer esta oportunidade”, disse Rahill, destacando o valor da experiência como “etapa essencial rumo ao WRC”.

Calle Carlberg / Jørgen Eriksen (SWE/NOR) chegam à competição como campeões em título do FIA Junior ERC, garantindo o lugar através de prémio desportivo. Para o sueco Carlberg, começar a época em casa é um sonho concretizado: “É incrível estrear-me no Junior WRC aqui. Vou dar o meu melhor para aproveitar esta oportunidade.”

Kerem Kazaz / Corentin Silvestre (TUR/FRA) regressam para a sua segunda temporada após terminarem em quarto em 2025, com o apoio do Team Petrol Ofisi. Kazaz espera “melhorar o resultado e tirar partido da experiência acumulada”.

Leevi Lassila / Mikko Lukka (FIN) iniciam a primeira época completa no mundial júnior. Lassila já dera nas vistas no Rali da Finlândia de 2024, e a experiência do navegador Lukka — campeão do WRC3 2020 — coloca a dupla entre as candidatas à vitória na neve sueca.

Por fim, Gil Membrado / Adrián Pérez (ESP) completam a lista, sendo uma das formações mais aguardadas do ano.

O jovem espanhol, campeão mais novo de sempre do Supercampeonato de Espanha, estreia-se a nível mundial após uma época de destaque em categoria Rally2. “O Rali da Suécia será muito exigente, mas estou pronto para este início de percurso”, afirmou o piloto.

Calendário equilibrado e foco na evolução

Após a ronda sueca, o FIA Junior WRC 2026 passará por terrenos variados: Croácia (asfalto), Portugal (terra), Finlândia (terra) e encerrará no Rali do Chile Bio Bío, onde serão atribuídos pontos duplos.

O diretor do campeonato, Maciej Woda, sublinhou a importância da competição na formação de novos talentos: “O Junior WRC continua a ser uma das principais etapas rumo ao topo dos ralis. Temos uma mistura forte de nomes regressados e novos talentos, todos em condições iguais. Começar na neve elevará de imediato o nível de exigência e ajudará a moldar a próxima geração de pilotos do WRC.”