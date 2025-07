Jourdan Serderidis de Ford Raptor T1+ na Baja Espanha Aragon…com vista para o Dakar

Jourdan Serderidis, um piloto gentleman driver de ralis grego, que tem corrido em algumas provas do WRC com o Ford Puma Rally1 da M-Sport, vai agora fazer uma ‘perninha’ no Todo o Terreno com uma participação na Baja Espanha Aragon, numa prova que faz parte do seu processo de preparação para a sua estreia no Rally Dakar, prevista para 2026.

Jourdan Serderidis, nasceu a 29 de janeiro de 1964 (61 anos em 2025), e um dos marcos mais significativos na sua carreira foi a conquista do título de WRC Trophy Champion em 2017. Já participou em 38 ralis do Mundial de Ralis, foi

10º lugar no Rally Australia 2018, 7º lugar no Safari Rally 2022, nono no Safari Rally Kenya 2024 e 8º no Safari Rally 2025.

Ao longo da sua carreira, Serderidis pilotou uma variedade de veículos, Ford Fiesta WRC e Ford Puma Rally1, competiu com um Citroën DS3 WRC em 2017, o Škoda Fabia Rally2 evo/R5 é frequentemente utilizado em ralis regionais e algumas provas WRC2/ERC, o Ford Fiesta R5 foi mais usado no início da sua carreira no WRC (2013-2014). É um “Pay-per-drive”, pois Serderidis financia as suas próprias participações nos ralis, algo cada vez mais comum. Agora, o Dakar…