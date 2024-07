Jost Capito: motores de combustão e combustíveis sintéticos no WRC…

Em conversa com o Dirtfish, Jost Capito mostra-se contra a possibilidade de carros elétricos no WRC, e destaca as outras possibilidades existentes.

Como se sabe, a indústria automóvel anda há já algum tempo à procura do futuro, e nesse caminho das pedras tem enfrentado diversos desafios nos últimos anos. Algumas das principais tendências e mudanças incluem a transição para veículos elétricos, combustíveis sintéticos (e-fuels), célula de combustível, híbridos.

A indústria já percebeu que não há uma solução única que atenda a todas as necessidades e preferências dos consumidores quando se olha de um modo geral para a questão, pelo que a indústria automóvel explora múltiplas alternativas, cada uma com os seus próprios prós e contras, a fim de encontrar o melhor caminho para a mobilidade sustentável do futuro.

O ex-chefe da Volkswagen MotorSport o WRC, Jost Capito, opõe-se à adoção de carros elétricos no campeonato, e esse não parece nada um caminho que esteja sequer a ser colocado na mesa.

Capito é de opinião que os combustíveis sintéticos e como alternativa o hidrogénio são as tecnologias mais adequadas para o WRC, é de opinião que o Rallycross é ideal para os carros elétricos, mas outras categorias de desporto motorizado da FIA, não, e para Capito, diferentes categorias devem oferecer diferentes tecnologias para atender às necessidades e características específicas de cada uma.

Os novos regulamentos do Rally1 expiram no final de 2026, e os próximos, de 2027, são cruciais para que o WRC possa entrar num melhor caminho do que está atualmente, e em última análise, atrair mais fabricantes. O controlo dos custos será provavelmente um fator-chave, mas a escolha da propulsão, muito, muito, importante. Atualmente, os Rally1 utilizam motores híbridos, que poderão ser mantidos, mas existem outras opções a considerar pela FIA.

Há quem pensa também numa solução ao estilo do Rali Dakar, em que é permitido mais do que um tipo de propulsão, existindo depois equivalência de tecnologia (BoP) mas Capito não gosta disso: “eu detesto desportos motorizados com equilíbrio de desempenho”.

De resto: “os construtores não vão numa só direção. Precisam do desenvolvimento de todas as tecnologias (combustíveis sintéticos, célula de combustível, hidrogénio) e haverá uma utilização para todas estas tecnologias em áreas específicas. E isso deve refletir-se da mesma forma no desporto automóvel. Esta é a minha opinião pessoal.

Não há apenas uma que seja correta para tudo, e esta é a diferença entre o presente e o passado”, disse Capito ao Dirtfish.

Os regulamentos do WRC 2027 serão apresentados para aprovação na reunião de dezembro do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.