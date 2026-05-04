Josh McErlean regressa ao Rali de Portugal: “são duros e podem ficar muito degradados”
Josh McErlean chega ao Rali de Portugal embalado pelo oitavo lugar no Rali Islas Canarias e com o objectivo de repetir a solidez mostrada na edição de 2025 da prova portuguesa, onde também terminou em oitavo da geral.
O irlandês, navegado por Eoin Treacy e atualmente 20º classificado no Mundial, surge como uma das peças importantes da M-Sport graças à experiência prévia com o Ford Puma Rally1 e ao conhecimento das estradas lusas.
Conhecimento da prova reforça confiança
Portugal é, para McErlean, um dos ralis mais familiares da temporada, factor que pode ser decisivo numa prova conhecida pela dureza e pela necessidade de gestão. Em 2025, o piloto foi o melhor representante da M-Sport no evento, ao concluir a prova no oitavo posto após uma exibição consistente ao longo de quatro dias de competição.
Terra exige inteligência e rapidez de adaptação
Na antevisão da ronda portuguesa, McErlean destacou tanto a ligação emocional à prova como os desafios técnicos que a caracterizam. “Estou entusiasmado por voltar à terra em Portugal — é uma prova de que sempre gostei e de que guardo boas memórias”, afirmou, lembrando que os troços “são duros e podem ficar muito degradados”.
O piloto defendeu que o essencial passará por ser inteligente, adaptar-se rapidamente e mostrar andamento ao longo de todo o fim-de-semana. A recente subida de rendimento nas Canárias reforça essa expectativa e coloca McErlean perante uma nova oportunidade para consolidar a progressão na principal categoria do campeonato.
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