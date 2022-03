José Pedro Fontes: “Queremos tentar ser campeões do mundo em WRC2” | AutoSport

A Sports&You tem uma presença forte nos ralis, mas vai voltar a olhar para os Circuitos, com um possível regresso à vista. José Pedro Fontes afirmou ao AutoSport que o regresso aos Circuitos está a ser trabalhado. Há também muitos projetos em andamento e outros que podem surgir:

“Além dos ralis, temos o sim racing e estamos a voltar a olhar para os Circuitos pois, além da Stellantis, temos uma ligação muito forte com a Hyundai e estamos a analisar o que podemos fazer no Campeonato Nacional, sempre com TCR. Neste momento temos um Elantra TCR para colocar a competir, que não tem projeto ainda definido, mas que espero possa estar a curto prazo. Nos ralis, creio que estamos muito bem, com presença nos principais campeonatos. Há algo que ainda queremos tentar fazer que é ser campeões do mundo em WRC2, mas estamos nos campeonatos que devemos estar, com equipas competitivas, com boa representação. Temos também um projeto nas Canárias que é algo muito interessante onde teremos mais um troféu com cerca de 12 carros. Vamos também fazer um troféu nas Astúrias. Nos ralis estamos bem, mas queremos voltar a focar-nos na velocidade pois está no nosso ADN e isso será com a Hyundai. E também no TT, onde já fomos campeões, temos o Miguel Barbosa e vamos ver o que mais pode surgir. Há algumas ideias que no futuro poderão passar do papel para a realidade. “