José Pedro Fontes: “Já ganhámos provas do campeonato do mundo com uma estrutura totalmente portuguesa” | AutoSport

A Sports & You ganha cada vez mais relevo no panorama nacional e internacional. Como tal, a satisfação por poder desenvolver um projeto destes em Portugal é difícil de esconder para José Pedro Fontes que tem a cada vez mais delicada missão de conciliar o seu trabalho de empresário, com o papel de piloto. Não é um equilíbrio fácil de atingir, mas Fontes não tem medo do desafio, movido pelos sucesso e pelo sentimento de orgulho:

“Quando decidi deixar de ser apenas piloto para estar envolvido num negócio como este, o meu sonho sempre foi estar envolvido numa equipa de nível europeu, sediada em Portugal. Foi essa ideia que apresentamos a muita gente que ainda agora trabalha aqui, connosco. Conseguimos criar uma equipa com uma dimensão que nos permite viver e trabalhar na nossa paixão, fazer os campeonatos que gostamos, mas ao mesmo tempo não perdemos as nossas raízes e podermos à segunda e à terça estarmos em nossa casa, com os nossos. É difícil ter uma atividade tão variada num país que tem a dimensão no motorsport que conhecemos. Mas isso leva-nos a um novo desafio que é fazer crescer a dimensão nacional, formar pessoas e trazer mais gente para este meio. Fazermos nós a nossa escola, para deixarmos de ter a necessidade de contratar fora, como era no passado. Neste momento, já ganhámos provas do campeonato do mundo com uma estrutura totalmente portuguesa. Isso sim é motivo de orgulho para nós. A Sports&You é um conjunto de apaixonados pelo que faz, com muita vontade de ganhar, de fazer bem e acima de tudo que os seus clientes desfrutem também da sua paixão de uma forma intensa, pois eles são a razão de existirmos”.

Com cada vez mais projetos a surgirem e com a Sports&you cada vez mais forte, Fontes começa a ter mais dificuldades em dedicar-se a 100% à sua paixão que é a competição. Mas as responsabilidades não o desmotivam a continuar e enquanto se sentir competitivo, Fontes vai continuar a correr:

“Cada vez é mais difícil conciliar a gestão desta empresa com o papel de piloto. Mas enquanto me sentir competitivo e me divertir, vou querer viver a minha paixão. Não foi este ano ainda que parei, vamos ver como as coisas se desenrolam ao longo do ano. Eu sei que não é fácil, sei o que é ser piloto profissional e estar completamente focado nisso. Também sei bem o que é ter um rali daqui por três dias e nem saber muito bem os troços porque ando de apresentação em apresentação ou de rali em rali a trabalhar. Mas gosto de pensar que isso ajuda a concorrência [risos].”

No CPR, os últimos anos não têm sido tão positivos quanto gostaria. No entanto para este ano a ambição é a mesma de sempre, esperando que o azar deixe de pregar partidas:

“Podíamos ter ganho o campeonato em 2019, mas um acidente estúpido em Mortágua tirou-nos trinta pontos, que no final dariam para ter estado na luta. Em 2020 não estivemos tão bem. Em 2021 não estivemos tão bem em dois ralis de terra, mas depois no asfalto estivemos sempre na luta pelas vitórias. Em Mortágua, estivemos na liderança da prova, o que nos mostrou que também sabemos ser competitivos na terra. Se conseguirmos na fase de terra estar na luta pelo pódio, depois no asfalto creio que podemos ter alguma vantagem. Se na terra há outros mais favoritos, no asfalto acredito que sou dos mais favoritos. É esse equilíbrio que temos de encontrar. O campeonato nacional é muito competitivo, mas o fator sorte é muito importante e nos últimos dois anos faltou-nos alguma sorte em certos momentos. Não há bem que nunca acabe, nem mal que sempre dure.”