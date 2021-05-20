/ralis/wrc/jornal-autosport-as-bancas-onde-pode-comprar-3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jornal-autosport-as-bancas-onde-pode-comprar-3&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jornal-autosport-as-bancas-onde-pode-comprar-3
Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar | AutoSport
Aceda a todas as notícias AutoSport sem limites por apenas 2,95€ / mês
Home   >   Ralis   >   Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar

Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar

Por a 20 Maio 2021 15:02

O Rali de Portugal já arrancou e nas bancas está o guia da prova. Em baixo pode procurar os pontos de venda, com a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu jornal AutoSport.

MoradaLocalidadeCPConcelhoDistrito
AV GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQ RAMALHOCASTELO DE PAIVA4550-101Castelo de PaivaAveiro
LG MERCADO TAB DO MERCADOAVEIRO3800-223AveiroAveiro
MALAPOSTA AGENTE JORNAIS PAP FONTINHAANADIA3780-294AnadiaAveiro
R. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 PAP PENINHAMEALHADA3050-340MealhadaAveiro
R. CRUZEIRO, 7AVEIRO3800-300AveiroAveiro
R DR MILHEIRO 20ARCOZELO VNG4410-325Vila Nova de GaiaPorto
LG CRUZEIRO PAP OLIVEIRAOI?3770-059Oliveira do BairroAveiro
AV. MARGINAL TAB DA RIA COSTA NOVAGAFANHA DA ENCARNA??O3830-453?lhavoAveiro
R 19 825 LIV PAP AZULESPINHO4500-254EspinhoAveiro
R. DO COMERCIO 714SANGALHOS3780-124AnadiaAveiro
R VASCO GAMA CASA DOS JORNAIS?GUEDA3750-168?guedaAveiro
LG DO CHAFARIZ, N? 1MEALHADA3050-333MealhadaAveiro
AV 25 ABRIL QUIOSQ JARDIM?LHAVO3830-044?lhavoAveiro
PC FERNANDO PESSOA QUIOSQUE PROGRESSOALBERGARIA-A-VELHA3850-052Albergaria-a-VelhaAveiro
C C FORUM PISO 1 Q2AVEIRO3800-064AveiroAveiro
CC AVEIRO CENTER LJ 8-9 PQ ESGUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
AV 25 ABRIL QUIOSQUE FERNANDA?GUEDA3750-101?guedaAveiro
R N SENHORA NECESSIDADES 3AVEIRO3800-317AveiroAveiro
R DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 LA SALETEEIXO3800-762AveiroAveiro
R 19 182ESPINHO4500-255EspinhoAveiro
PC LIBERDADE QUIOSQ PINHEIROCESAR3700-611Oliveira de Azem?isAveiro
R. STO. ANT?NIO, 46?LHAVO3830-153?lhavoAveiro
BARROSINHASSEGAD?ES3750-740?guedaAveiro
AV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B PAP CESARIOANADIA3780-202AnadiaAveiro
R. DO CARMO 24AVEIRO3800-127AveiroAveiro
AE- DO NORTE AREA SERVI?O ANTU?-S/N LJ 130 BANTUA3850-001Albergaria-a-VelhaAveiro
AE-AREA SERVI?O ANTUA-NORTE/SUL LJ 129 AANTUA3850-000Albergaria-a-VelhaAveiro
ESTA??O CP AVEIRO GALERIA COMERCIAL, LJ5AVEIRO3800-179AveiroAveiro
R DR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE DO TOAVEIRO3810-105AveiroAveiro
VALE DO SENHORRECARD?ES3750-727?guedaAveiro
E.N.109 N? 64 CAF? ABREUFERMEL?3865-127EstarrejaAveiro
R. DE ILHAVO S/NGAFANHA DE ENCARNA??O3830-524?lhavoAveiro
A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (A/V) NASCENTEAVEIRO3800-008AveiroAveiro
A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (V/A) POENTEAVEIRO3800-006AveiroAveiro
AV. DR LOUREN?O PEIXINHO N? 163AVEIRO3800-166AveiroAveiro
EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP OESTE/ESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
AS REPSOL A17 VAGOS - SUL LJ 156 VAGOS AVAGOS3840-553VagosAveiro
AS REPSOL A17 VAGOS- NORTE LJ 158 VAGOS BVAGOS3840-553VagosAveiro
PCT MOLHO SULGAFANHA DA NAZAR?3830-556?lhavoAveiro
EN 333 AV DR LUCIO VIDAL PA VAGOSVAGOS3840-001VagosAveiro
AV TABUEIRA - JORNAIS CONTINENTE AVEIROS?O JACINTO3800-901AveiroAveiro
EN1 - MALAPOSTAANADIA3780-294AnadiaAveiro
EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP ESTE/OESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
CC GLICINIAS LJ 1.3 D R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOSAVEIRO3810-498AveiroAveiro
R S JOAO EDF S JOAO LJ DVAGOS3840-429VagosAveiro
R CIDADE DE VISEU 3AVEIRO3800-279AveiroAveiro
R DOS MERCADORES 13AVEIRO3800-225AveiroAveiro
CIMO DA VILA S SALVADOR MODELO ILHAVO - JORNAIS?LHAVO3830-159?lhavoAveiro
CC PINGO DOCE LJ17 EN109AVEIRO3800-042AveiroAveiro
AV 25 DE ABRIL 10 R/C?LHAVO3830-044?lhavoAveiro
EN1 KM 234,5 ASV BP ALAGOA?GUEDA3750-301?guedaAveiro
CAVADA NOVA SUL- NORTEALBERGARIA-A-VELHA3850-165Albergaria-a-VelhaAveiro
CAVADA NOVA NORTE- SULALBERGARIA-A-VELHA3850-165Albergaria-a-VelhaAveiro
EN1 KM249,250 PA ALBERGARIA (NASCENTE)ALBERGARIA-A-VELHA3850-200Albergaria-a-VelhaAveiro
EN1 KM249,250 PA ALBERGARIA (POENTE)ALBERGARIA-A-VELHA3850-200Albergaria-a-VelhaAveiro
PC MUNICIPIO ED AGATHA BL 5 LJ RC5 E RC6?GUEDA3750-111?guedaAveiro
R CAPITAO LEBRE 53 CAPITAO LIVROAVEIRO3810-384AveiroAveiro
R DA REPUBLICA 31 CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRAAVEIRO3810-160AveiroAveiro
HORTA ESTRADA PRINCIPALEIXO3800-721AveiroAveiro
R ANTONIO BERNARDO 130 ASV BPOLIVEIRA DE AZEM?IS3720-301Oliveira de Azem?isAveiro
RUA DA VILA 42VILARINHO DO BAIRRO3780-599AnadiaAveiro
R SANTO ANTONIO 40ALBERGARIA-A-VELHA3850-014Albergaria-a-VelhaAveiro
R DR ORLANDO RIBEIRO 29 URB FORCA-VOUGA UNIAO FREG GLORIA VERA CRUZAVEIRO3800-004AveiroAveiro
AUTOESTRADA A 25 KM4+500 PRAIAS - AVEIROGAFANHA DA NAZAR?3830-751?lhavoAveiro
AUTOESTRADA A25 KM 4+500 AVEIRO-PRAIASGAFANHA DA NAZAR?3830-751?lhavoAveiro
AV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B PRAIA DA BARRAGAFANHA DA NAZAR?3830-751?lhavoAveiro
R SOBREIRO 30BUSTOS3770-017Oliveira do BairroAveiro
AVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL SENTIDO NORTE/SULAVEIRO3810-006AveiroAveiro
ZONA INDUSTRIAL TABUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
RUA DO SOBREIRO 17MAMARROSA3770-037Oliveira do BairroAveiro
RUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17LUSO3050-224MealhadaAveiro
AV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE VAGOSVAGOS3840-401VagosAveiro
AV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADO?LHAVO3830-044?lhavoAveiro
R D ANTONIO JOSE CORDEIRO 11 BAVEIRO3810-003AveiroAveiro
RUA 23 402 TAB MERCADOESPINHO4500-142EspinhoAveiro
EN 1 IC2 PA AGUADA BAIXO SUL NORTE SENTIDO COIMBRA PORTOAGUADA DE BAIXO3750-031?guedaAveiro
AV CIDADE DE COIMBRA 102 104MEALHADA3050-374MealhadaAveiro
ZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHEOLIVEIRA DO BAIRRO3770-222Oliveira do BairroAveiro
INTERMARCHE MEALHADA, LJ 2MEALHADA3050-343MealhadaAveiro
IC2 S/N - POSTO BP MALAPOSTAANADIA3780-294AnadiaAveiro
EN1 - IC2 KM204,050 MALAPOSTA DO CARQUEIJOCASAL COMBA3050-131MealhadaAveiro
EN234 KM28 POSTO BPCASAL COMBA3050-131MealhadaAveiro
EN 1 IC2 PA AGUADA BAIXO NORTE SUL SENTIDO PORTO COIMBRAAGUADA DE BAIXO3750-031?guedaAveiro
RUA ENG ROBERT ERICK ZIPPRICH 70 R/EIXO3800-752AveiroAveiro
AV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 PAP ASTERIXGUIMARAES4810-532Guimar?esBraga
AL RESISTENCIA 78GUIMAR?ES4810-286Guimar?esBraga
MIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL POSTO CREIXOAUTOGUIMAR?ES4835-079Guimar?esBraga
LG DA ESTACAONINE4775-446Vila Nova de Famalic?oBraga
LOMAR-INTERMARCHEBRAGA4700-001BragaBraga
R LIBERDADE, 2220GONDAR4835-559Guimar?esBraga
C COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/CBRAGA4700-001BragaBraga
AV CIRCULAR SUL PISCINAS 1BRAGA4700-001BragaBraga
LG RODRIGUES SAMPAIO, 16ESPOSENDE4740-218EsposendeBraga
PC FRANCISCO INACIO-PEVIDEMGUIMARAES4835-321Guimar?esBraga
AV 25 ABRIL 124 PIPE`S BAZARV N FAMALICAO4760-101Vila Nova de Famalic?oBraga
AGRINHA - CELEIROS POSTO GALPBRAGA4700-001BragaBraga
LG TOJAIS - S JOAO DE PONTE ASV REPSOLGUIMARAES4800-001Guimar?esBraga
A3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600ALHEIRA4750-058BarcelosBraga
A3 PORTO VALENCA S/N SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600ALHEIRA4750-058BarcelosBraga
R 1 DEZEMBRO 48 BAZAR SERRAESPOSENDE4740-226EsposendeBraga
R. LUIS BARROSOVILA NOVA DE FAMALICAO4760-066Vila Nova de Famalic?oBraga
R. D CONSTANCA DE NORONHAGUIMARAES4810-245Guimar?esBraga
R. NOVA STA CRUZ-ROTUNDA PEOESBRAGA4700-001BragaBraga
PC REPUBLICA 13 ARCADABRAGA4710-305BragaBraga
SOUTO-EST NAC 101 -GEMEVILA VERDE4730-180Vila VerdeBraga
R PONTE PEREIROS INTERMARCHEP?VOA DE LANHOSO4830-508P?voa de LanhosoBraga
RECTA DE LAGOLAGO4720-525AmaresBraga
R. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162FAFE4820-273FafeBraga
R. CRUZ D ARGOLA-MESAO FRIOGUIMARAES4810-225Guimar?esBraga
R. NOSSA SENHORA PENHA, 780GUIMARAES4810-233Guimar?esBraga
R IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 CX685BARCELOS4750-169BarcelosBraga
AV. JOAO XXIBRAGA4715-035BragaBraga
LUG DA PENA - GAMIL BOMBAS DA GALPBARCELOS4755-226BarcelosBraga
VIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2BRAGA4700-001BragaBraga
R. DE CRASTO, N 100SERZEDELO4765-582Guimar?esBraga
LG BARJONA FREITAS,95-97 APT 6BARCELOS4750-265BarcelosBraga
LARGO DA REPUBLICA 41JOANE4770-260Vila Nova de Famalic?oBraga
ESTRADA NAC 101 NOGUEIRABRAGA4715-213BragaBraga
R. CAMOES, RCGUIMARAES4810-442Guimar?esBraga
AV. BRASIL, LETRA NFAFE4820-121FafeBraga
LUG PINHEIROCABECEIRAS DE BASTO4860-359Cabeceiras de BastoBraga
AV DAS PONTESTAMEL (S?O VER?SSIMO)4750-754BarcelosBraga
R GIL VICENTE 67 R/CGUIMAR?ES4800-151Guimar?esBraga
LARGO PORTO MARTIM 10 R/C CABREIROS BRGCABREIROS BRG4705-382BragaBraga
R. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34GUIMAR?ES4800-444Guimar?esBraga
R. DA SAUDADE, 1? BLOCO 1 R/C ATOUGUIA - CREIXOMILGUIMAR?ES4835-109Guimar?esBraga
R. CENTRAL 327PEVIDEM4835-314Guimar?esBraga
R. ADRIANO PINTO BASTO, 25V N FAMALICAO4760-114Vila Nova de Famalic?oBraga
PC D MARIA IIV N FAMALICAO4760-111Vila Nova de Famalic?oBraga
CAFE CENTRAL-CELEIROROSSAS4850-289Vieira do MinhoBraga
PARQUE BRACALANDIABRAGA4710-042BragaBraga
LARGO DA ESTA?AOBRAGA4700-223BragaBraga
AL. S DAMASOGUIMARAES4810-286Guimar?esBraga
PC CONDE AGROLOGO FRENTE RESTAURANTE PIMENTA QUIOSQUE OLGABRAGA4700-312BragaBraga
R.BERNARDINO ABREU B.SANTAR?M MODELO ST.TIRSO-JORNAISSANTO TIRSO4780-001Santo TirsoPorto
R. CONSELHEIRO BENTO MIGUELBRAGA4710-294BragaBraga
R. DO QUINT?O , 41BRAGA4700-153BragaBraga
ESTRADA NACIONAL 205BARQUEIROS BCL4740-683BarcelosBraga
R. 25 ABRILCALDAS DAS TAIPAS4805-089Guimar?esBraga
LUGAR BARBOSA CASTROP?VOA DE LANHOSO4830-517P?voa de LanhosoBraga
AV. CONDE MARGARIDE CREIXOMILGUIMAR?ES4835-072Guimar?esBraga
CIRCULAR GUIMARAES AZUREM SULGUIMARAES4800-001Guimar?esBraga
PCT GEN HUMBERTO DELGADO 47BRAGA4715-115BragaBraga
LARGO SR. AFLITOSBRAGA4700-024BragaBraga
VARIANTE ? EN 14 -PORTO-BRAGABRAGA4700-005BragaBraga
VARIANTE EN 14 BRAGA PORTO MAXIMINOSBRAGA4700-004BragaBraga
LOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCH?ESCAVADAS4820-587FafeBraga
AV SILVA PEREIRA 57 LJ8BAIRRO4765-014Vila Nova de Famalic?oBraga
R. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIVCREIXOMIL4810-005Guimar?esBraga
A7 KM5.15 FAMALICAO-GUIMARAES AS CEIDE (F/G)VILA NOVA DE FAMALI??O4760-001Vila Nova de Famalic?oBraga
A7 KM5.15 GUIMARAES-FAMALICAO AS CEIDE (G/F)VILA NOVA DE FAMALIC?O4760-001Vila Nova de Famalic?oBraga
AV. CIDADE ABREU E LIMA 2RIBA D`AVE4765-181Vila Nova de Famalic?oBraga
PRA?A ALEXANDRE HERCULANO N?46BRAGA4710-292BragaBraga
CC ELECLERC LJ 2 R. MIDELORDELO GMR4815-169Guimar?esBraga
R ANTONIO GOMES MARINHO 1892 PAP UNIVERSUSGUIMAR?ES4800-132Guimar?esBraga
R DOS ALIADOS, 208 (POSTO GALP)FAFE4820-248FafeBraga
CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH CONTINENTE BRAGA - JORNAISBRAGA4715-249BragaBraga
AV BRASIL- POSTO BPVILA NOVA DE FAMALICAO4760-010Vila Nova de Famalic?oBraga
LUGAR DE VESSADASBARCELINHOS4755-051BarcelosBraga
INTERMARCHE DE FAFE, LJ N? 3FAFE4820-099FafeBraga
SHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGABRAGA4705-265BragaBraga
PC CONDE AGROLOGOBRAGA4700-002BragaBraga
AV DESCOBRIMENTOSVILA NOVA DE FAMALICAO4760-011Vila Nova de Famalic?oBraga
R PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHEURGESES4810-007Guimar?esBraga
CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH LJ 30BRAGA4715-249BragaBraga
ED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUMEBRAGA4700-048BragaBraga
CAMPO DO LAMEIROFAFE4820-178FafeBraga
VARIANTE DO FOJO ESTE S PEDRO PA BRAGABRAGA4715-570BragaBraga
LUGAR DA IGREJA SILVARESGUIMAR?ES4835-605Guimar?esBraga
R. ALFREDO PIMENTEL, 6GUIMARAES4800-001Guimar?esBraga
LG VALENTIM MOREIRA DE S?, 98GUIMARAES4810-452Guimar?esBraga
R. DR. JUSTINO CRUZ 149BRAGA4700-314BragaBraga
PC 25 ABRIL QUIOSQ ARCADAFAFE4820-142FafeBraga
LG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21AMARES4720-013AmaresBraga
C COMERCIAL FEIRA NOVA, LJ 5VILA VERDE4730-708Vila VerdeBraga
R. 25 DE ABRILBRAGA4715-001BragaBraga
LG ANTONIO GONCALVESCALDAS DAS TAIPAS4805-080Guimar?esBraga
PC GOMES E AZURARA CC SALGUEIRAL LJ 46GUIMAR?ES4835-055Guimar?esBraga
AV BRASIL QTA BARBERIA LJ 12 JUMBO FAMALICAOVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-010Vila Nova de Famalic?oBraga
R CRUZ CAIDA 103 QUIOSQUE CRUZ CAIDAVIZELA4815-408VizelaBraga
LG JOAO PENHA S/N QUIOSQ ESTRELA DA SORTEBRAGA4710-245BragaBraga
AV FRANCA S/N QUIOSQUE AVENIDAVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-282Vila Nova de Famalic?oBraga
R DAS TEIXUGUEIRAS POSTO GALPVIZELA4815-490VizelaBraga
EN 105 KM44.183 POSTO GALPGUIMAR?ES4810-565Guimar?esBraga
EN106 236 - POSTO BP?NFIAS VIZ4815-071VizelaBraga
R JOAO AMANDIO 35 LAGOA CAFEESPOSENDE4740-200EsposendeBraga
R N SRA DE FATIMA 873 R/CCALDAS DAS TAIPAS4805-137Guimar?esBraga
AV CENTRAL 172 LUG MONTE AFURADA CAFE BOMBAMARRANCOS4730-282Vila VerdeBraga
LG DO TOURAL 40GUIMAR?ES4810-427Guimar?esBraga
EN13 KM43,150 POSTO GALP GANDRAESPOSENDE4740-475EsposendeBraga
R ANTONIO COSTA GUIMARAES URGEZESGUIMAR?ES4810-491Guimar?esBraga
AV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4ESPOSENDE4740-268EsposendeBraga
CC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 AL DR MARIANO FELGUEIRASGUIMAR?ES4835-075Guimar?esBraga
R CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS LJ 5BRAGA4705-084BragaBraga
CC BRAGA PARQUE LJ211 QTA DOS CONGREGADOSBRAGA4710-427BragaBraga
EN 206 104 QUIOSQUE AVEBRITO4805-026Guimar?esBraga
AV RIO VEIRAO S/N QUIOSQUE CENTRALRIBEIR?O4760-715Vila Nova de Famalic?oBraga
R INACIO JOSE PEIXOTO 157 R/CBRAGA4700-431BragaBraga
AV ALCAIDE FARIA 102 ARCOZELOBARCELOS4750-106BarcelosBraga
R FONTE S JOAOCABECEIRAS DE BASTO4860-148Cabeceiras de BastoBraga
AV 31 JANEIRO - POSTO BPBRAGA4715-117BragaBraga
LG DE S GUALTER PA GUIMARAESGUIMAR?ES4810-438Guimar?esBraga
AV DR MARIO SOARES 2311 EN 206 BOLAMA SUPERMERCADOSJOANE4770-260Vila Nova de Famalic?oBraga
EN 13 KM 40,600 PA FAOF?O4740-321EsposendeBraga
R TALVAI SN CC ELECLERC LJ6VILA NOVA DE FAMALIC?O4764-503Vila Nova de Famalic?oBraga
PC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I JCABECEIRAS DE BASTO4860-355Cabeceiras de BastoBraga
R DA IGREJA 10DEL?ES4765-623Vila Nova de Famalic?oBraga
LG DO ESPADANIDO 214 R/CBRAGA4715-024BragaBraga
R D ELVIRA GOMES BARROSO 2295 POSTO BPGILMONDE4755-230BarcelosBraga
PC REPUBLICA 128 QUIOSQUE DAS CHAVESVIZELA4815-475VizelaBraga
AV DR ALVARES PEREIRA EDF S BENTO LJ 14 PAP S BENTOBARCELOS4750-324BarcelosBraga
PC MUNICIPIO 90 R/C QUIOSQUE RECREIOVILA VERDE4730-733Vila VerdeBraga
CC NOVA ARCADA LJ 00.01 CNT BRAGA N ARCADA - JORNAISBRAGA4700-038BragaBraga
CC NOVA ARCADA LJ00.19 PISO 0BRAGA4700-068BragaBraga
CC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 R 25 DE ABRILGUIMAR?ES4835-400Guimar?esBraga
AV DOS COMBATENTES GRANDE GUERRA 17 A 19 PORTA NOVA IIBARCELOS4750-279BarcelosBraga
AV REBELO MESQUITAVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-013Vila Nova de Famalic?oBraga
R ABREU MESQUITA LT75 EDF VENUS LJ1VILA NOVA DE FAMALIC?O4760-119Vila Nova de Famalic?oBraga
R ANTONIO MARIZ 48 R/CBRAGA4715-279BragaBraga
R 25 ABRIL EDF ROMA LJ 2RIBA DE AVE4765-264Vila Nova de Famalic?oBraga
R CAIRES 129 RCBRAGA4700-206BragaBraga
R NARCISO FERREIRA 43VILA NOVA DE FAMALIC?O4760-105Vila Nova de Famalic?oBraga
VINHAS MOREIRA CONEGOSMOREIRA DE C?NEGOS4815-270Guimar?esBraga
AV CIDADE GUIMARAES ASV BPFAFE4820-178FafeBraga
R CARLOS MALHEIRO DIAS 571GUIMAR?ES4810-258Guimar?esBraga
R PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1BRAGA4715-045BragaBraga
R DR JOSE AZEVEDO FERREIRA 32 LJBRAGA4705-253BragaBraga
RUA CUSTODIO JOSE GOMES VILAS BOAS 2BARCELOS4755-059BarcelosBraga
PO?O DO LINHO LAGE ITMI?NCORA4910-011CaminhaViana do Castelo
AV ROBERT SMITH NOTE BR MINHO CENTER JORNAISBRAGA4715-249BragaBraga
PRACA CONDE AGROLONGO 75BRAGA4700-312BragaBraga
LARGO HEROIS DE MONSANTO 9001 CALEN VILA NOVA DE FAMALIC?OVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-285Vila Nova de Famalic?oBraga
R D GONCALO PEREIRA 1 TABACARIA DABRAGA4700-032BragaBraga
RUA DA CORGA EDF INTERMARCHEARCOZELO VNG4410-440Vila Nova de GaiaPorto
AV 1 MAIO EN 13 KM 64 825 L CAIS NO POSTO BP DARQUEVIANA DO CASTELO4935-129Viana do CasteloViana do Castelo
R DA LAMEIRA 123 EIRA VEDRAVIEIRA DO MINHO4850-542Vieira do MinhoBraga
AV JOSE ANTONIO SOUSA FERREIRA 45 RBALAZAR PVZ4570-011P?voa de VarzimPorto
RUA DEVESA D AGRA 171 EDF STA JUSTAGONDIFELOS4760-499Vila Nova de Famalic?oBraga
R DR JOSE SAMPAIO 29GUIMAR?ES4810-275Guimar?esBraga
EN 201 KM 54.34 LUGAR DE AGUELAMOURE VVD4730-300Vila VerdeBraga
EN14 PA MAXIMINOS NASCENTE ENTRADABRAGA4705-086BragaBraga
EN14 PA MAXIMINOS POENTE SAIDABRAGA4705-086BragaBraga
PCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMOBRAGA4715-036BragaBraga
PC SEBRAGAN?A5300-265Bragan?aBragan?a
CC GALERIA COM PINGO DOCE LJ 15BRAGAN?A5300-851Bragan?aBragan?a
AV MARECHAL CARMONA - 27VILA FLOR5360-303Vila FlorBragan?a
AV 25 DE ABRIL - OMIRANDELA5370-202MirandelaBragan?a
R DR PROF MOTA PINTO- 47 R/CBRAGAN?A5300-437Bragan?aBragan?a
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS N? 121 R/CMIRANDELA5370-206MirandelaBragan?a
CC PINGO DOCE LJ 7 QTA DOS TELHEIROSMIRANDELA5370-203MirandelaBragan?a
AV SA CARNEIRO LJ44 JORNAIS FORUM THEATRUM BOOK IT BRAGANCABRAGAN?A5300-252Bragan?aBragan?a
R MANUEL SEIXAS 17-19 LIV CLASSICATORRE DE MONCORVO5160-290Torre de MoncorvoBragan?a
A4 ASV LAMARES NORTE BRAGANCA/ VILA REALLAMARES5000-132Vila RealVila Real
A4 ASV LAMARES SUL VILA REAL/ BRAGANCALAMARES5000-132Vila RealVila Real
LG GENERAL CLAUDINO 14TORRE DE MONCORVO5160-243Torre de MoncorvoBragan?a
EN 102 - POSTO BP (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)ADEGANHA5160-021Torre de MoncorvoBragan?a
R VISCONDE VILLA MAYOR 22 R/CTORRE DE MONCORVO5160-298Torre de MoncorvoBragan?a
R ENG DUARTE PACHECO LIV IDEALMOGADOURO5200-212MogadouroBragan?a
ZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2MACEDO DE CAVALEIROS5340-296Macedo de CavaleirosBragan?a
LUGAR DE CASEIROES ITMIVILA FLOR5360-310Vila FlorBragan?a
LG FREI ANTONIO CHAGAS ASV CEPSAVIDIGUEIRA7960-220VidigueiraBeja
AUTO EST 2 KM 193 NORTE SULALMOD?VAR7700-016Almod?varBeja
R SEARA 30CASTRO VERDE7780-163Castro VerdeBeja
CC MODELO LG FEIRA LJ 5 R ZECA AFONSO SEC URB SULBEJA7800-522BejaBeja
PRA?A VILA GARVAO QUIOSQUE TONYOURIQUE7670-370OuriqueBeja
EN 390 ASV GALPVILA NOVA DE MILFONTES7645-023OdemiraBeja
AE 2 KM 148 NORTE SUL ASV GALP M24 ALJUSTREL NORTE ASULALJUSTREL7600-010AljustrelBeja
AE 2 KM 148 SUL NORTE ASV GALP M24 ALGUSTREL SUL NORTEALJUSTREL7600-010AljustrelBeja
AV SALUQUIA 2MOURA7860-002MouraBeja
EST NACIONAL 260 KM 26 6 POSTO GALPSERPA7830-299SerpaBeja
R LISBOA ESTR NACIONAL 121BEJA7800-346BejaBeja
AV FIALHO ALMEIDA 72 ASV 2BEJA7800-395BejaBeja
R NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 INTERMARCHECASTRO VERDE7780-201Castro VerdeBeja
PC ANT RAPOSO TAVARES QIOSQUEBEJA7800-426BejaBeja
RAMAL DE BEJA S/NALJUSTREL7600-073AljustrelBeja
PRA?A REPUBLICA 9CASTRO VERDE7780-135Castro VerdeBeja
EST CIRCUNVALACAO POSTO REPSOLODEMIRA7630-130OdemiraBeja
R DR ALBERICO ALEXANDRE N FIGUEIREDVILA NOVA DE S?O BENTO7830-086SerpaBeja
AV 25 DE ABRIL S/NVILA VERDE DE FICALHO7830-604SerpaBeja
ESTRADA NACIONAL 2 POSTO GALPALMOD?VAR7700-016Almod?varBeja
R MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDAVILA NOVA DE MILFONTES7645-282OdemiraBeja
R DR ANTONIO PONCES CARVALHOVILA DE REI6110-217Vila de ReiCastelo Branco
R AFONSO PAIVA 7 B TAB TIAGOSCASTELO BRANCO6000-076Castelo BrancoCastelo Branco
A23 KM 127 SUB LAN?O CASTELO BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) GARDETEALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
ROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTOCASTELO BRANCO6000-762Castelo BrancoCastelo Branco
A23 KM127 SUB LAN?O CASTELO BRAN APT86 A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR)ALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
AV INFANTE SAGRES SN ASV GALPCASTELO BRANCO6000-082Castelo BrancoCastelo Branco
A23 LAN?O KM 162,3 TEIXOSO ALCARIA APT 370 A23 FUND?O (FND/CBR) BELMONTE FUNDAOALCARIA FND6230-022Fund?oCastelo Branco
AV DR ALFREDO MENDES GIL LT 26 RCFUND?O6230-287Fund?oCastelo Branco
AL LIBERDADECASTELO BRANCO6000-074Castelo BrancoCastelo Branco
AV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8ECASTELO BRANCO6000-083Castelo BrancoCastelo Branco
AV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDOTORTOSENDO6200-721Covilh?Castelo Branco
HIPERMERCADO MODELO LJ 2/3CASTELO BRANCO6000-459Castelo BrancoCastelo Branco
R SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRACASTELO BRANCO6000-280Castelo BrancoCastelo Branco
PC REI D JOSE 6 RCCASTELO BRANCO6000-118Castelo BrancoCastelo Branco
TV SAO SEBASTIAOBELMONTE6250-023BelmonteCastelo Branco
QTA ALAMPADA LT 6 CAFE ROG BAR BOIDOBRACOVILH?6200-250Covilh?Castelo Branco
AV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAOTELHADO FND6230-772Fund?oCastelo Branco
A23 KM80 NASCENTE SUL/NORTE FRATEL M24 VILA VELHA RODAO SUL NORTEVILA VELHA DE R?D?O6030-245Vila Velha de R?d?oCastelo Branco
A23 KM80 POENTE NORTE/SUL FRATEL M24 VILA VELHA RODAO NORTE SULVILA VELHA DE R?D?O6030-245Vila Velha de R?d?oCastelo Branco
AV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICOCOVILH?6200-113Covilh?Castelo Branco
R TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHAFUND?O6230-421Fund?oCastelo Branco
QTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA HOSPITAL PERO COVILHACOVILH?6200-251Covilh?Castelo Branco
VARANDA PILATOS Intermarch? - BelmonteBELMONTE6250-020BelmonteCastelo Branco
AV EUROPA LT 7 LJ 0 45 CC SERRA SHOPPINGCOVILH?6200-546Covilh?Castelo Branco
ZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHEIDANHA-A-NOVA6060-101Idanha-a-NovaCastelo Branco
ACESSO A VARIANTE ASV GALPCOVILH?6200-251Covilh?Castelo Branco
EST STO ANTONIO 19 R/CALCAINS6005-006Castelo BrancoCastelo Branco
R PEDRO ALVARES CABRAL 172 ABELMONTE6250-087BelmonteCastelo Branco
R D TRES LAGARES S/N QUIOSQUE BRINDFUND?O6230-421Fund?oCastelo Branco
LUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHEPROEN?A-A-NOVA6150-503Proen?a-a-NovaCastelo Branco
EN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOLCASTELO BRANCO6000-050Castelo BrancoCastelo Branco
AV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7COVILH?6200-506Covilh?Castelo Branco
R MINA APARTADO 45 ASV BPCASTELO BRANCO6000-170Castelo BrancoCastelo Branco
AV PEDRO ALVARES CABRAL CC S TIAGO LJ 39CASTELO BRANCO6000-031Castelo BrancoCastelo Branco
CENTRAL CAMIONAGEM COVILHA ALAMEDA EUROPACOVILH?6200-546Covilh?Castelo Branco
AV DA CARAPALHA 29 LJ 3CASTELO BRANCO6000-320Castelo BrancoCastelo Branco
R MARQUES AVILA BOLAMA 344 R/C ECOVILH?6200-007Covilh?Castelo Branco
ALAMEDA PERO DA COVILHA QTA DA OLIVOSACOVILH?6200-507Covilh?Castelo Branco
ZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C EDF INTERMARCHECASTELO BRANCO6000-991Castelo BrancoCastelo Branco
R PROF DR FARIA DE VASCONCELOS N?4 CASTELO BRANCOCASTELO BRANCO6000-266Castelo BrancoCastelo Branco
SERRA SHOPPING QTA DO PINHEIRO NOTE! COVILHA SERRA JORNAISCOVILH?6200-505Covilh?Castelo Branco
LG RIBEIRO AMARAL CAFE PORTUGALOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-070Oliveira do HospitalCoimbra
R FIGUEIRA FOZ 42PAI?O3090-495Figueira da FozCoimbra
R. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIREDCOJA3305-143ArganilCoimbra
PC FAUSTO CORREIA QUIOSQUECOIMBRA3000-253CoimbraCoimbra
LG DAS AMEIAS EST NOVA QUIOSQUECOIMBRA3000-024CoimbraCoimbra
AV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LICOIMBRA3000-178CoimbraCoimbra
AV VALE FLORES SN NA ASV GALPCOIMBRA3030-486CoimbraCoimbra
R DOMINGUES PEREIRA 33MARINHA DAS ONDAS3090-005Figueira da FozCoimbra
GUARDA INGLESA COIMBRA ICOIMBRA3040-193CoimbraCoimbra
AV EMIDIO NAVARRO 81COIMBRA3000-151CoimbraCoimbra
AV BRASIL 198 A PAP SATELITE IIFIGUEIRA DA FOZ3080-323Figueira da FozCoimbra
R DAS CHAVES LT 5 LJ 3COIMBRA3020-169CoimbraCoimbra
C COM GIRASSOLUM LJ 17 R JOAO DEUS RAMOSCOIMBRA3030-328CoimbraCoimbra
R ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ASV BPCOIMBRA3020-430CoimbraCoimbra
R. CALVARIO, 2 - CAFE BIZARROSOUSELAS3020-844CoimbraCoimbra
R. ENTRE VINHAS-EDF MEMORANDUM APT 20027 EIRASEIRAS3020-171CoimbraCoimbra
R. 5 OUTUBRO 50 BUARCOSFIGUEIRA DA FOZ3080-271Figueira da FozCoimbra
R DR MANUEL RODRIGUES 9COIMBRA3000-258CoimbraCoimbra
AV DR MENDES SILVA CC COIMBRA SHOPPING LJ 222COIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
Area Serv Mealhada A1 NASCENTE SUL/NORTEENXOFAES3060-115CantanhedeCoimbra
AREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SULENXOFAES3060-115CantanhedeCoimbra
R. REPUBLICA, 151FIGUEIRA DA FOZ3080-036Figueira da FozCoimbra
PC DO MUNICIPIO LJ-HCONDEIXA-A-NOVA3150-113Condeixa-a-NovaCoimbra
ESTRADA NACIONAL 111 1 STA CRUZCOIMBRA3000-115CoimbraCoimbra
R DR JOAO MATOS 36 POSTO GALPVILAMAR3060-780CantanhedeCoimbra
R. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOSOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-132Oliveira do HospitalCoimbra
R. BARREIRO, 31ASSAFARGE3040-657CoimbraCoimbra
R. SOFIA, 46COIMBRA3000-389CoimbraCoimbra
PSO INFANTE D HENRIQUE, S/NFIGUEIRA DA FOZ3080-154Figueira da FozCoimbra
AV. SARAIVA DE CARVALHO, 16FIGUEIRA DA FOZ3080-055Figueira da FozCoimbra
AV. DR MENDES SILVA, 211/251 CONTINENTE COIMBRA - JORNAIS - CC COIMBRA SHOPPINGCOIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
AV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVOCOIMBRA3000-076CoimbraCoimbra
LG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 C C E LECLERCFIGUEIRA DA FOZ3080-011Figueira da FozCoimbra
CC FORUM COIMBRA, LJ 24 AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA QTA VALE GEMILCOIMBRA3040-389CoimbraCoimbra
COVA DO BARROT?BUA3420-303T?buaCoimbra
LARGO DA PORTAGEMCOIMBRA3000-337CoimbraCoimbra
LG ARTUR BARRETO, 9CONDEIXA-A-NOVA3150-124Condeixa-a-NovaCoimbra
LARGO DR ANTONIO JOSE ALMEIDA N 36TOCHA3060-705CantanhedeCoimbra
URB S.BENTO, LT 2 - R/C DT?COIMBRA3000-005CoimbraCoimbra
R DO AMEAL RC LJ DOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-101Oliveira do HospitalCoimbra
PONTE EIRAS AS ADEMIACOIMBRA3020-324CoimbraCoimbra
AV DR DANIEL DE MATOS POIARES (S. ANDRE)VILA NOVA DE POIARES3350-153Vila Nova de PoiaresCoimbra
R 5 DE OUTUBRO CIMO DE FALA S MARTINHO DO BISPOCOIMBRA3045-043CoimbraCoimbra
R. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 BCOIMBRA3000-070CoimbraCoimbra
R. BRASIL, 233 RCCOIMBRA3030-175CoimbraCoimbra
R. CAP LUIS GONZAGA,5STO ANTONIO3030-095CoimbraCoimbra
AV. DIAS SILVA,140COIMBRA3000-135CoimbraCoimbra
EN 1 - PEDRULHACOIMBRA3025-010CoimbraCoimbra
AV GENERAL HUMBERTO DELGADO COIMBRA-SOLUMCOIMBRA3030-327CoimbraCoimbra
AV INES DE CASTROCOIMBRA3040-255CoimbraCoimbra
QTA S.PEDROLOUS?3200-261Lous?Coimbra
R DE COSELHAS VIA CIRCULAR EXTERNA EIRASCOIMBRA3000-604CoimbraCoimbra
CC FORUM COIMBRA CONTINENTE FORUM COIMBRA JORNAIS QTA VALE GEMILCOIMBRA3040-389CoimbraCoimbra
A 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S FIGUEIRA DA FOZ -REPSOLFIGUEIRA DA FOZ3080-513Figueira da FozCoimbra
AV AUGUSTO LUIS RODRIGUES BLOCO E R/C DTG?IS3330-301G?isCoimbra
R DR MANUEL ALMEIDA E SOUSA POSTO GALPCOIMBRA3025-046CoimbraCoimbra
CC PRIMAVERA LJ 12COIMBRA3000-092CoimbraCoimbra
R COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 125MIRA3070-454MiraCoimbra
RUA OLIVEIRA MATOS N 1ARGANIL3300-062ArganilCoimbra
AV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184FIGUEIRA DA FOZ3090-698Figueira da FozCoimbra
R VASCO DA GAMA 54COIMBRA3030-074CoimbraCoimbra
R GENERAL HUMBERTO DELGADO QUINTA DA VILAVILA NOVA DE POIARES3350-160Vila Nova de PoiaresCoimbra
R VISCONDE SANCHES FRIAS R/CARGANIL3300-064ArganilCoimbra
AV DR JOSE MARIA CARDOSO MODELO LOUS? INPLOUS?3200-002Lous?Coimbra
IC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (POR/LIS) N/SCONDEIXA-A-NOVA3150-193Condeixa-a-NovaCoimbra
IC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/NCONDEIXA-A-NOVA3150-193Condeixa-a-NovaCoimbra
R DR FRANCISCO FERNANDES COSTA LJ 5LOUS?3200-265Lous?Coimbra
R BRASIL 336COIMBRA3030-775CoimbraCoimbra
CC FOZ PLAZA LJ 251/252 R DOS CONDADOSFIGUEIRA DA FOZ3080-220Figueira da FozCoimbra
R DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3OLIVEIRA DO HOSPITAL3400-160Oliveira do HospitalCoimbra
LG DA PRACA 15CERNACHE3040-778CoimbraCoimbra
LG MARTIR SANTO S/NFIGUEIRA DA FOZ3080-256Figueira da FozCoimbra
AV 25 ABRIL 53 QUIOSQUE MIRENSEMIRA3070-301MiraCoimbra
LUGAR DA BARREIRACONDEIXA-A-NOVA3150-110Condeixa-a-NovaCoimbra
AV DR CARLOS CAMPOS 3 ASVOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-058Oliveira do HospitalCoimbra
AV LOUSA 98 PA COIMBRA PARQUE VERDECOIMBRA3000-243CoimbraCoimbra
R DR JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO 68MIRANDA DO CORVO3220-203Miranda do CorvoCoimbra
LG DO CORREIO S/NPENELA3230-250PenelaCoimbra
CC COIMBRA SHOPPING P0 AV DR MENDES SILVACOIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
ITMI OLIVEIRA DO HOSPITAL LJ 1 R COM MANUEL RODRIGUES LAGOSOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-093Oliveira do HospitalCoimbra
EN109 CHA-TAVAREDEFIGUEIRA DA FOZ3080-847Figueira da FozCoimbra
R ARMENIO C SIMOES ASV REPSOLMIRANDA DO CORVO3220-186Miranda do CorvoCoimbra
AV INF D HENRIQUE 9312 QUIOSQUE JARDIMPRAIA DE MIRA3070-794MiraCoimbra
CC ATRIUM SOLUM AV ELISIO MOURACOIMBRA3030-183CoimbraCoimbra
R DA MATI?AFIGUEIRA DA FOZ3080-847Figueira da FozCoimbra
AV BISSAYA BARRETO IPO COIMBRACOIMBRA3000-075CoimbraCoimbra
LUG FREIXIAL DISTRIMARIALVASCANTANHEDE3060-228CantanhedeCoimbra
R CASAL DOS BARREIROS S/NEGA3150-256Condeixa-a-NovaCoimbra
EN234-1 ROT DO FREIXIALCANTANHEDE3060-228CantanhedeCoimbra
URB NOVA CONIMBRIGA I LT 18 B RC SUL LJ ACONDEIXA-A-VELHA3150-230Condeixa-a-NovaCoimbra
R O CONIMBRICENSE 22 24COIMBRA3030-504CoimbraCoimbra
R CENTRAL DA MESURA 35COIMBRA3040-197CoimbraCoimbra
PC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFEFIGUEIRA DA FOZ3080-288Figueira da FozCoimbra
R BERNARDO LOPES 115 R/C ESQFIGUEIRA DA FOZ3080-395Figueira da FozCoimbra
RUA RIBEIRO DO AMARAL 14 AOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-070Oliveira do HospitalCoimbra
EN 342 -SAO FIPO DENTRO DO PINGO DOCEEGA3150-259Condeixa-a-NovaCoimbra
AV CALOUSTE GULBENKIAN CC PRIMAVERA LT 5 LJ 9 CELASCOIMBRA3000-090CoimbraCoimbra
R. CH?O DO CONDE NOTE CANTANHEDE JORNAISCANTANHEDE3060-127CantanhedeCoimbra
v 5 outubro 9OLIVEIRA DO HOSPITAL3400-056Oliveira do HospitalCoimbra
R DR JOSE GALVAO 222MONTEMOR-O-VELHO3140-271Montemor-o-VelhoCoimbra
R JOAO GASPAR LEMOS AMORIM 1 BFUIGUEIRA DA FOZ3080-606Figueira da FozCoimbra
R JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 QUIOSQUE ESTADIOFIGUEIRA DA FOZ3080-209Figueira da FozCoimbra
R MOEDA 61 R/CCOIMBRA3000-283CoimbraCoimbra
AV JOAO REGRAS 98COIMBRA3040-256CoimbraCoimbra
RUA TRAS DAS CASAS MEAS MIRANDA DO CORVOMIRANDA DO CORVO3220-115Miranda do CorvoCoimbra
AV PROF DR BISSAYA BARRETO NOTE JORNAIS FIGUEIRA DA FOZFIGUEIRA DA FOZ3080-897Figueira da FozCoimbra
BAIRRO DO PRAZOARGANIL3300-017ArganilCoimbra
RUA FREDERICO GARCIA SECADES 35 CADIMACADIMA3060-094CantanhedeCoimbra
RUA DO HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZFIGUEIRA DA FOZ3090-707Figueira da FozCoimbra
RUA BOMBEIROS 4T?BUA3420-322T?buaCoimbra
RUA JOAQUIM SOTTO MAYOR JT COLISEUFIGUEIRA DA FOZ3080-171Figueira da FozCoimbra
R DR DANIEL MATOS 148COIMBRA3030-049CoimbraCoimbra
EST COSELHAS EDIF VALE LEITAO BL BCOIMBRA3000-125CoimbraCoimbra
AV INES CASTRO SANTA CLARACOIMBRA3040-255CoimbraCoimbra
R. DR. FRANCISCO BEIRAO N 12 AT?BUA3420-325T?buaCoimbra
ESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAOCOIMBRA3030-173CoimbraCoimbra
AREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE BVENDAS NOVAS7080-011Vendas Novas?vora
A6 SUBLAN?O EVORA KM 23 APT 247 A6 ESTREMOZ (ELV/LIS) SUL NORTEESTREMOZ7100-108Estremoz?vora
R REPUBLICA 19?VORA7000-656?vora?vora
R SAO JOAO DEUS 9BORBA7150-142Borba?vora
PC SERTORIO 25 A AG70271?VORA7000-509?vora?vora
LG CALOUSTE GULBENKIEN 4MONTEMOR-O-NOVO7050-192Montemor-o-Novo?vora
AV GAGO COUTINHO 27 AMONTEMOR-O-NOVO7050-047Montemor-o-Novo?vora
R IGREJA 1REGUENGOS DE MONSARAZ7200-373Reguengos de Monsaraz?vora
ZONA INDUSTRIAL CEMITERIO GALPMOUR?O7240-999Mour?o?vora
LG CHAFARIZ DEL REI POSTO?VORA7005-224?vora?vora
R FREI CARLOS RC ESQ LT9?VORA7000-737?vora?vora
AV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALPMONTEMOR-O-NOVO7050-097Montemor-o-Novo?vora
AV TULIO ESPANCA P RAIMUNDO GALP M24 PORTAS RAIMUNDO?VORA7005-840?vora?vora
R ANT COELHO OLIVEIRA 29RC LJESQVENDAS NOVAS7080-084Vendas Novas?vora
ESTRADA EVORA ASV GALPREGUENGOS DE MONSARAZ7200-399Reguengos de Monsaraz?vora
ZONA IND LT 122 123 E 124 ASV REPSOLESTREMOZ7100-513Estremoz?vora
PC ZECA AFONSO 7B BAIRRO MALAGUEIRAMALAGUEIRA7000-706?vora?vora
EST NAC 114 KM 182 3 ASV GALP?VORA7005-863?vora?vora
R 31 JANEIRO 26 AESTREMOZ7100-114Estremoz?vora
ZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1ESTREMOZ7100-147Estremoz?vora
A6 SUB LAN?O SUL NORTE ASV SENTIDO MARETECA CAIA M24 MONTEMOR A6 SULMONTEMOR-O-NOVO7050-349Montemor-o-Novo?vora
ZONA INDUSTRIAL QUINTA MONIZ JORNAIS?VORA7005-834?vora?vora
R ANTONIO JOSE COUVINHA 14 R/C ESQ?VORA7005-296?vora?vora
R 5 OUTUBRO 16ESTREMOZ7100-516Estremoz?vora
PRACETA HORTA DO BISPO 5?VORA7005-259?vora?vora
BR CRUZ PICADA LT 13 RC?VORA7000-772?vora?vora
EST SERV BP PORTAS MACHEDE?VORA7000-153?vora?vora
R CANDIDO REIS 14?VORA7000-888?vora?vora
AV REPUBLICA 84 A 86VENDAS NOVAS7080-100Vendas Novas?vora
LARGO REPUBLICA 8ESTREMOZ7100-505Estremoz?vora
RUA DE AVIZ 139?VORA7000-574?vora?vora
RUA FREI JOSE MARIA 2 C?VORA7005-495?vora?vora
R RELOGIO 39 PAP SALSINHAALC??OVAS7090-048Viana do Alentejo?vora
R REPUBLICA 59 61?VORA7000-656?vora?vora
R VASCO DA GAMA 75 ALAGOS8600-722LagosFaro
SESMARIASSESMARIAS8200-385AlbufeiraFaro
R. JULIO DINIS,66MONTENEGRO8005-258FaroFaro
AV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B TAB CARAVANALOUL?8100-222Loul?Faro
AV. COSTA MEALHA 27LOUL?8100-238Loul?Faro
R FORTALEZA 18ARMA??O DE P?RA8365-124SilvesFaro
AV TIVOLI, ALDEIA MAR VILAMOURAQUARTEIRA8125-410Loul?Faro
R ALAGOA PAP NETELALTURA8950-411Castro MarimFaro
AV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELALOUL?8100-238Loul?Faro
AV MARCHAL PACHECO ASV GALP SULLOUL?8100-240Loul?Faro
R DUNFERLINE POENTE COMERCIAL LJ 3 PAPELARIA MAGICA AREIAS S JOAOALBUFEIRA8200-278AlbufeiraFaro
AREA DE SERVICO ASV REPSOLCERCADO8100-222Loul?Faro
URB MIRA PRAIA LT 11MANTA ROTA8900-038Vila Real de Santo Ant?nioFaro
EST ALDEIA A?OTEIAS TAB PARQUEALBUFEIRA8200-252AlbufeiraFaro
EDF MARINA PLAZA LT 15 A LJ 28 VILAMOURAQUARTEIRA8125-401Loul?Faro
R SANTO ANTONIO 93FARO8000-282FaroFaro
EN 125 ASV GALP LUZ DE TAVIRASANTA LUZIA TVR8800-533TaviraFaro
MERCADO MUNICIPAL LJ 26TAVIRA8800-213TaviraFaro
R D JOAO II EDF VILAMAR I LJ AARMA??O DE P?RA8365-130SilvesFaro
URB MONTES LUZ LT 58 SUP BATISTA MONTES DA LUZLUZ LGS8600-164LagosFaro
R. VASCO GAMA 1FERRAGUDO8400-253Lagoa (Algarve)Faro
AV DR ALMEIDA CARRAPATO ASV REPSOLFARO8000-081FaroFaro
R. VASCO DA GAMA N 28QUARTEIRA8125-256Loul?Faro
APT 2068 AEROPORTO FARO ROTUNDA AEROPORTO FAROFARO8005-146FaroFaro
RETUR PRAIA QUIOSQ SALVADOR PRAIA CABECOVILA REAL SANTO ANT?NIO8900-303Vila Real de Santo Ant?nioFaro
R. 25 ABRIL 19LAGOS8600-281LagosFaro
SITIO BOLOTA ALBUFEIRA IIALBUFEIRA8200-314AlbufeiraFaro
MONTE BREJOS ALBUFEIRA I REPSOL MONTECHOROALBUFEIRA8200-001AlbufeiraFaro
R. JOAO DE DEUS N 18SILVES8300-010SilvesFaro
R DO PE DA CRUZ ASV BPMONCHIQUE8550-201MonchiqueFaro
R SERPA PINTO ASV BPLOUL?8100-714Loul?Faro
EN 124 QTA MALATA JORNAL CC CONTINENTE PORTIMAOPORTIM?O8500-524Portim?oFaro
AV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO MUNICIPALPORTIM?O8500-069Portim?oFaro
AV FRANCISCO SA CARNEIRO EDF SATELITE LJ 6 GOLDENQUARTEIRA8125-154Loul?Faro
EDF NAU BERRIO RC LJ 2 URB TATARMA??O DE P?RA8365-124SilvesFaro
SALGADOS VILLAGE LOTE 36 37SALGADOS8200-010AlbufeiraFaro
GARE CP FARO TAB EXPRESSOFARO8000-133FaroFaro
CC MODELO LOJA BLOUL?8100-238Loul?Faro
EST NAC 125 JORNAIS CC ALGARVE SHOPPINGGUIA8200-417AlbufeiraFaro
CERRO DAS MOS LT 316 MODELO LAGOS - JORNAISLAGOS8600-281LagosFaro
URB SILVINO S. CABECINHA LOTE 80 LOJA 2ALMANCIL8135-018Loul?Faro
EST ARMA?AO PERA PORCHES SUPERMERCADO INTERMACHECARVOEIRO LGA8400-557Lagoa (Algarve)Faro
A 22 KM 270 VIA INFANTE NO BOLIQUEIME LOULE FARO M24 LOULE (LOULE FARO)BOLIQUEIME8100-071Loul?Faro
A22 KM270 VIA INF NO LOULE BOLIQ M24 LOULE (FARO LOULE)BOLIQUEIME8100-080Loul?Faro
VIA INFANTE ASC GALP KM 4 350 URBANA CAFETARIA M24 LAGOS (PORTIMAO LAGOS)LAGOS8600-334LagosFaro
AV ENG JOAO MEIRELES ASV GALP LJ M 24 ALBUFEIRA VILAMOURA M24 VILAMOURA ALB QUARTEIRAQUARTEIRA8125-406Loul?Faro
CABE?O MOCHO LT 1 CC INTERMARCHEPORTIM?O8500-313Portim?oFaro
R MARQUES POMBAL 2 LJ BLAGOA8400-391Lagoa (Algarve)Faro
EST MONTECHORO TORRE MOSQUEIRA ASV GALPALBUFEIRA8200-387AlbufeiraFaro
AV LIBERDADE 79 RCS?O BR?S DE ALPORTEL8150-101S?o Br?s de AlportelFaro
LARGO ESTACAOVILA REAL SANTO ANT?NIO8900-216Vila Real de Santo Ant?nioFaro
R SANTO ANTONIO 135 RCFARO8000-284FaroFaro
ZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSALOUL?8100-272Loul?Faro
R PORTAS PORTUGAL SNLAGOS8600-701LagosFaro
CC ALGARVE SHOPPING LJ 0.124GUIA ABF8200-417AlbufeiraFaro
ADRIANA BEACH CLUB LJ 4 ROCHA BAIXINHAALBUFEIRA8200-379AlbufeiraFaro
R S PEDRO 72 LJ 0 21 CC AQUA PORTIMAOPORTIM?O8500-448Portim?oFaro
AV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29VILAMOURA8125-401Loul?Faro
LG S LUIS 25FARO8000-144FaroFaro
R MARQUEZ POMBAL 3 A TAB EL REIALVOR8500-021Portim?oFaro
JUNTO EST NACIONAL N 2 MODELO FARO II INPFARO8000-142FaroFaro
DUNAS DOURADAS BEACH CLUB SITIO GARRAO APART 3164 DUNAS DELIALMANCIL8135-170Loul?Faro
CEICEIRA PE DA CRUZ INTERMARCHEMONCHIQUE8550-328MonchiqueFaro
R DR GUILHERME CENTAZZI 10FARO8000-328FaroFaro
AV CIDADE HAYWARD ASV BPFARO8000-343FaroFaro
MONTE PARAISO 6 KIOSK AZULCARVOEIRO LGA8400-551Lagoa (Algarve)Faro
EN 125 10 MARCHILE ASVFARO8005-146FaroFaro
AV LIBERDADE 9S?O BR?S DE ALPORTEL8150-101S?o Br?s de AlportelFaro
VALE SERVES FERREIRAS INTERMARCHE LJ 2FERREIRAS8200-559AlbufeiraFaro
PONTES MARCHILE ASV BP NORTEFARO8005-518FaroFaro
AV DESCOBRIMENTOS VIA RAPIDA BPALBUFEIRA8200-260AlbufeiraFaro
R DAS PAPOILAS CABE?O MOCHO JORNAISPORTIM?O8500-477Portim?oFaro
R ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA 247 LJ 3 15 3 16TAVIRA8800-318TaviraFaro
MARINA LAGOS LJ 14LAGOS8600-315LagosFaro
PRACETA PINHAL LT 38 40 41 EDF CARAVELAALBUFEIRA8200-636AlbufeiraFaro
ALDEAMENTO PEDRAS DEL REI QUIOSQTAVIRA8800-451TaviraFaro
SITIO DO MOLEAO PINGO DOCE LJ 2LAGOS8600-335LagosFaro
R ANT CABRITA PIRES 22S BARTOLOMEU DE MESSINES8375-135SilvesFaro
EN 125 KM 3 2 CORTESOES SULFERREIRAS8200-557AlbufeiraFaro
EN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTEFERREIRAS8200-557AlbufeiraFaro
URB GRAMITAL LT2 EN 124 1 NEWS & CIGARSLAGOA8400-428Lagoa (Algarve)Faro
LUGAR DA CAMPINA APARTADO 204 INTERMARCHE ITMIS?O BR?S DE ALPORTEL8150-022S?o Br?s de AlportelFaro
EN125 107 685 SENTIDO OLHAO FARO ASV GALPFARO8005-528FaroFaro
EN 2 KM 729 5 ASV GALP COIRO BURRA ESTOIESTOI8005-443FaroFaro
SITIO VALE DEUS ASV LAGOAESTOMBAR8400-123Lagoa (Algarve)Faro
EN 125 10 KM 2 200 PINGO GOCE MONTENEGROFARO8005-146FaroFaro
AV SAO LOUREN?O BARROSA V 6 LT 18 ASV BPPORTIM?O8500-510Portim?oFaro
AV TOMAS CABREIRA 1PORTIM?O8500-802Portim?oFaro
EST QTA LAGO QTA SHOPPING LJ 41 TAB NOVA ERAALMANCIL8135-106Loul?Faro
TORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHEALBUFEIRA8200-591AlbufeiraFaro
LANKA PARQUE COM IND ALGARVE NOTE JORNAISGUIA ABF8200-417AlbufeiraFaro
EN 125 KM 63.1 POSTO GALPP?RA8365-204SilvesFaro
R ANTERO NOBRE LT 5 LJ BOLH?O8700-240Olh?oFaro
AV S JOAO DEUS QUIOSQUE FT ESCOLA SEC MANUEL T GOMESPORTIM?O8500-508Portim?oFaro
R DO NORTE EIRAS LT 11 LJ 4VILA DO BISPO8650-405Vila do BispoFaro
CENTRO HOSPITALAT BARLAVENTO ALGARVIO E P UNID PORTIMAOPORTIM?O8500-338Portim?oFaro
AV ENG JOAO MEIRELES ED ATRIUM BLOCO A R/C INTERMARCHEQUARTEIRA8125-406Loul?Faro
EN 269 KM 1 ASV BPARMA??O DE P?RA8365-184SilvesFaro
URB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ROTUNDA EDPPORTIM?O8500-782Portim?oFaro
EST NAC 125 BP PORCHESPORCHES8400-489Lagoa (Algarve)Faro
PC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4PORTIM?O8500-542Portim?oFaro
R FILIPE ALISTAO 65 FAROFARO8000-343FaroFaro
AV DA RIA FORMOSA 76CABANAS DE TAVIRA8800-591TaviraFaro
AV REPUBLICA QUIOSQUE GUADIANAVILA REAL SANTO ANT?NIO8900-231Vila Real de Santo Ant?nioFaro
LARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA MONCARAPACHOMONCARAPACHO8700-085Olh?oFaro
ESTRADA NACIONAL 2 SITIO HORTAS E MOINHOSS?O BR?S DE ALPORTEL8150-021S?o Br?s de AlportelFaro
URB MONTE CARVOEIRO LOTE 1 R/CCARVOEIRO LGA8400-562Lagoa (Algarve)Faro
LG DAMASO ROCHA 1MEXILHOEIRA GRANDE8500-132Portim?oFaro
R VIOLETAS BL Q LJBFARO8000-081FaroFaro
AV INF D HENRIQUE 10 CC GUADIANAMONTE GORDO8900-413Vila Real de Santo Ant?nioFaro
LG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 FAROFARO8000-151FaroFaro
AMEIJEIRA VERDE PEDRA ALCADA LT2 CC INTERMARCHE LAGOSLAGOS8600-546LagosFaro
AV V6 ASV REPSOLPORTIM?O8500-510Portim?oFaro
AV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOLLAGOS8600-657LagosFaro
AVENIDA 25 ABRIL QUIOSQUE KALUNGAPORTIM?O8500-511Portim?oFaro
CENTRO COM ABEL CARRASQUINHO LOTE 1GUIA ABF8200-428AlbufeiraFaro
URB QUINTAO V 6 ASV GALPPORTIM?O8500-833Portim?oFaro
EN 120 KM 174 025 ASV GALPLAGOS8600-334LagosFaro
EN 124 ASV GALPSILVES8300-111SilvesFaro
AV REPUBLICA LJ F ESTA?AO RODOVIARIAFARO8000-079FaroFaro
LG FONTE LT BANCO ESPIRITO SANTOSABUGAL6320-330SabugalGuarda
R. ALEXANDRE HERCULANO QUIOSQUE AV PARQUEGUARDA6300-659GuardaGuarda
R. VASCO BORGES, 5GUARDA6300-771GuardaGuarda
R. REPUBLICA, 2GOUVEIA6290-518GouveiaGuarda
AV 1 MAIO ED RODOLFO 14-BSEIA6270-479SeiaGuarda
R. 31 JANEIRO, 78 R/CGUARDA6300-769GuardaGuarda
ESTRADA DO BARRACAOGUARDA6300-309GuardaGuarda
R 1 MAIO 22MANTEIGAS6260-101ManteigasGuarda
A23 KM213.3 AS GUARDA A23 (G/T) NORTE/SUL POENTEARRIFANA GRD6300-035GuardaGuarda
A25 KM141 NORTE AS CELORICO BEIRA( GUARDA/VISEU)RATOEIRA6360-140Celorico da BeiraGuarda
A25 KM141 SUL AS CELORICO BEIRA (VISEU/GUARDA)RATOEIRA6360-140Celorico da BeiraGuarda
LUG DOS BARREIROSGOUVEIA6290-320GouveiaGuarda
LG 25 DE ABRIL, 1974VILAR FORMOSO6355-270AlmeidaGuarda
LG DE S. DOMINGOSTRANCOSO6420-008TrancosoGuarda
R MOUSINHO ALBURQUEQUE 3GUARDA6300-734GuardaGuarda
EN 16 R CASTELOS VELHOS ASV REPSOLGUARDA6300-373GuardaGuarda
AV CIDADE DE BEJAR AS GUARDAGUARDA6300-541GuardaGuarda
QTA DO FERRINHO - S VICENTE MODELO GUARDA INPGUARDA6300-566GuardaGuarda
CC VIVACI GUARDA LJ 2.35 AV BOMB VOLUNTARIOS EGITANIENSESGUARDA6300-523GuardaGuarda
R. ANTONIO MENDES 50VILA NOVA DE TAZEM6290-632GouveiaGuarda
RUA DA CORREDOURA 6GUARDA6300-825GuardaGuarda
LG ESTACAO 7 QUIOSQUE "O MANELO"VILAR FORMOSO6355-262AlmeidaGuarda
R SACADURA CABRAL 157CELORICO DA BEIRA6360-350Celorico da BeiraGuarda
EN16 ASV REPSOLPORTO DA CARNE6300-170GuardaGuarda
ITMI SEIA LJ4 LUG DO CRESTELOSEIA6270-427SeiaGuarda
AV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 PAP MONTEIROAGUIAR DA BEIRA3570-015Aguiar da BeiraGuarda
LG SERPA PINTO QUIOSQUEFIGUEIRA CASTELO RODRIGO6440-118Figueira de Castelo RodrigoGuarda
AV DA FRONTEIRA 14 PA VILAR FORMOSOVILAR FORMOSO6355-270AlmeidaGuarda
ESTA??O CP EDF REFER LG 1? DEZEMBROGUARDA6300-832GuardaGuarda
R CIDADE GUARDA 20ALDEIA DE SANTO ANT?NIO6320-360SabugalGuarda
LG PD FRANCISCO FERREIRA 6TRANCOSO6420-069TrancosoGuarda
RUA DA BOA ESPERANCA S/NGUARDA6300-522GuardaGuarda
R DIREITA LG JOAQUIM BORGES ARTIAGAVILA NOVA DE TAZEM6290-632GouveiaGuarda
R. FREDERICO ULRICH-QUIOSQ AVENIDAPINHEL6400-378PinhelGuarda
AV ILHA MADEIRA 48 ALISBOA1400-205LisboaLisboa
AV PORTUGAL 14 BCARNAXIDE2790-128OeirasLisboa
R PINHEIRO BORGES LJ 2 ALFRAGIDE PV1AMADORA2610-140AmadoraLisboa
ESTR BENFICA 460LISBOA1500-104LisboaLisboa
CAL?ADA TOJAL 102 B TAB LOJINHALISBOA1500-597LisboaLisboa
R PROF REINALDO SANTOS 12 C BENFICALISBOA1500-505LisboaLisboa
LARGO RIO SECO 18 A 20LISBOA1300-496LisboaLisboa
LG FONTAINHAS 23 TAB BRILHANTELISBOA1300-255LisboaLisboa
AV ANT AUGUSTO AGUIAR 27 CLISBOA1050-012LisboaLisboa
AV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIALISBOA1050-083LisboaLisboa
AV. CONDE VALBOM 84 DLISBOA1050-069LisboaLisboa
AV 5 OUTUBRO 95 CLISBOA1050-051LisboaLisboa
AV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 DLISBOA1600-082LisboaLisboa
R. BENEFICENCIA N?197 A-BLISBOA1600-019LisboaLisboa
R. INFANTARIA 16 62 A Frente ao Jardim da ParadaLISBOA1350-168LisboaLisboa
AV. SACADURA CABRAL 27 ALISBOA1000-272LisboaLisboa
AL D AFONSO HENRIQUES 70 ALISBOA1000-124LisboaLisboa
LG CRISTOVAO AIRES 6 ALISBOA1700-126LisboaLisboa
AL LINHAS TORRES 99 B TAB DUNALISBOA1750-140LisboaLisboa
R REPUBLICA PARAGUAI 41LISBOA1750-247LisboaLisboa
R ALEXANDRE FERREIRA 20 BLISBOA1750-011LisboaLisboa
PCT REPUBLICA,12P?VOA DE SANTO ADRI?O2620-162OdivelasLisboa
R REPUBLICA 72LOURES2670-469LouresLisboa
PARADA DO ALTO S JOAO 5 ALISBOA1900-051LisboaLisboa
LG GRACA 99 105 105 ALISBOA1170-165LisboaLisboa
R JOSE PEDRO SILVA 4PA?O DE ARCOS2770-107OeirasLisboa
R CAMPO OURIQUE 24 DLISBOA1250-061LisboaLisboa
R. ILHA PORTO SANTO 10 ALOURES2670-443LouresLisboa
AV MOCAMBIQUE 8 B TAB LITUXAOEIRAS2780-027OeirasLisboa
EN 6/5 120 LJ 2 PINGO DOCEOEIRAS2780-158OeirasLisboa
LG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDAPAREDE2775-221CascaisLisboa
R 31 JANEIRO 5 CC AQUARIOPAREDE2775-295CascaisLisboa
PC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORILESTORIL2765-482CascaisLisboa
PC CARREIRA LT 32 LJ D TAB RICCO S JOAO ESTORILESTORIL2765-472CascaisLisboa
AV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL LONDRESESTORIL2765-412CascaisLisboa
AV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31CASCAIS2750-427CascaisLisboa
R REGIMENTO 19 INFANTARIA 73 A BCASCAIS2750-474CascaisLisboa
CC RINCHOA 28 ARIO DE MOURO2635-001SintraLisboa
TERREIRO D JOAO V 28MAFRA2640-492MafraLisboa
P? REPUBLICA 11 PAST HAVANEZATORRES VEDRAS2560-288Torres VedrasLisboa
AV CHABY PINHEIRO 24MEM MARTINS2725-264SintraLisboa
R JOSE PEDRO LOPES TAB ROMANA APARTADO 17 STA CRUZSILVEIRA2560-498Torres VedrasLisboa
EST SERRA MIRA 44 A CASAL SAO BRASAMADORA2700-788AmadoraLisboa
R CASCAIS 887 A CAFE CARACOL MALVEIRA SERRAALCABIDECHE2755-162CascaisLisboa
LG 1 MAIO QUIOSQUE BRANDOAAMADORA2650-143AmadoraLisboa
ESTR BENFICA 271 ALISBOA1500-072LisboaLisboa
AV CAROLINA MICHAELIS 31 BLINDA A VELHA2795-053OeirasLisboa
R DR ANTONIO GRANJO 14 BLISBOA1070-090LisboaLisboa
AV. D PEDRO V 8 ALINDA A VELHA2795-150OeirasLisboa
EST MEM MARTINS 221 BMEM MARTINS2725-389SintraLisboa
LG TERRA GRANDE 11CARNAXIDE2790-157OeirasLisboa
R DIREITA DAFUNDO 81A PAP V GAMACRUZ QUEBRADA-DAFUNDO1495-718OeirasLisboa
EST CONSIGLIERI PEDROSO C COM GLOBOBARCARENA2730-041OeirasLisboa
R. PROF FRANCISCO GENTI EDF E1 LJ 2LISBOA1600-625LisboaLisboa
C C PALMEIRAS LJ 1 2OEIRAS2784-514OeirasLisboa
AV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOCPA?O DE ARCOS2770-161OeirasLisboa
R GEN HUMBERTO DELGADO 19ALG?S1495-068OeirasLisboa
AV. CONDE CASTRO GUIMARAESAMADORA2720-113AmadoraLisboa
TRAVESSA PRA?A QUIOSQUE ROSA FT PASTEIS BELEMLISBOA1300-469LisboaLisboa
AV QTA GRANDE 4 A ALFRAGIDEAMADORA2610-159AmadoraLisboa
R. HUMBERTO DELGADO LT 1RANA2775-001CascaisLisboa
R ANT SILVA LT 127 A LJ 1 CC ASSUN?AOCASCAIS2750-101CascaisLisboa
AV DR CATANHO DE MENESESLOURINH?2530-117Lourinh?Lisboa
AV D CARLOS I 53LISBOA1200-647LisboaLisboa
CALCADA TOJAL 102 BLISBOA1500-597LisboaLisboa
R ARY SANTOS 204 A PENEDO MADORNAS?O DOMINGOS DE RANA2785-526CascaisLisboa
R ANTONIO REIS 116 LINHOSINTRA2710-299SintraLisboa
R CORA?AO MARIA 1 C C SHOPING CACEM LJ 1 3AGUALVA-CAC?M2735-470SintraLisboa
R GASPAR CORTE REAL 121 CAFE PARISIENSES?O DOMINGOS DE RANA2785-453CascaisLisboa
R ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE VERMELHO VENDA NOVAAMADORA2700-006AmadoraLisboa
AV BIARRITZ 10 AESTORIL2765-200CascaisLisboa
R ANTERO QUENTAL R BOLHAO PATOODIVELAS2675-481OdivelasLisboa
AV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALEESTORIL2765-270CascaisLisboa
R CARLOS CHARBEL 23 BAGUALVA-CAC?M2735-019SintraLisboa
R. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ASTORIA LJ 10 11PAREDE2775-279CascaisLisboa
R LUIS CAMOES 52 AALG?S1495-082OeirasLisboa
C COM COLINA SOL LJ 2AMADORA2650-191AmadoraLisboa
AV INF D HENRIQUE MERCADO DE TERCEN PISO 0 LOJA DQUELUZ2745-279SintraLisboa
R. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPLCARCAVELOS2775-602CascaisLisboa
AV BONS AMIGOS ASV BPAGUALVA-CAC?M2735-074SintraLisboa
GAL COM JUMBO LJ 11ALVERCA DO RIBATEJO2615-170Vila Franca de XiraLisboa
R LUIS CAMOES FRENTE 2LISBOA1300-360LisboaLisboa
R. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52SINTRA2710-633SintraLisboa
AV AL REIS 90 A/B-C COM HABIB LJ 4LISBOA1150-013LisboaLisboa
AV JOAO XXI 63 PISO2 CGD AREA COM AREA FINANCEIRALISBOA1000-300LisboaLisboa
R DUARTE PACHECO PEREIRA 14 AAMADORA2720-214AmadoraLisboa
AV MARISTAS ASV REPSOLPAREDE2775-242CascaisLisboa
R PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRASLISBOA1600-776LisboaLisboa
AV RAINHA D AMELIA 24 BLISBOA1600-678LisboaLisboa
R GALVAO 1 ALISBOA1400-176LisboaLisboa
AV MISSIONARIOS 47AGUALVA-CAC?M2735-136SintraLisboa
LG VISCONDE ASSECA 4 CAFE CENTRAL JANASINTRA2710-253SintraLisboa
PC CASAS NOVAS 11 A B CAFE MODESTOLISBOA1800-053LisboaLisboa
LG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE VARZEA COLARESCOLARES2705-351SintraLisboa
CRUZAMENTO RUA DOS PLATANOS A DA BEJA AMADORA2650-148AmadoraLisboa
ESTA??O CPCASCAIS2750-001CascaisLisboa
AV CEUTA NORTE SUL ASVLISBOA1300-254LisboaLisboa
SEGUNDA CIRCULAR SUL NORTELISBOA1700-284LisboaLisboa
PRA?A IGREJA QUIOSQUEAMADORA2700-458AmadoraLisboa
AV ROMA QUIOSQ VIAROMA ENTRE 14 16LISBOA1000-265LisboaLisboa
AV 25 ABRIL 22 AVILA FRANCA DE XIRA2600-274Vila Franca de XiraLisboa
EN 8 ASV GALP VENDA PINHEIROMALVEIRA2665-001MafraLisboa
R ABRANCHES FERRAO 5 ALISBOA1600-296LisboaLisboa
R MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BPFAM?ES1685-650OdivelasLisboa
LUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3TORRES VEDRAS2560-271Torres VedrasLisboa
LG AFONSO ALBUQUERQUE 4SINTRA2710-519SintraLisboa
R DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 BAMADORA2720-197AmadoraLisboa
SHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 CASAL SERRA P STA IRIAP?VOA DE SANTA IRIA2625-218Vila Franca de XiraLisboa
AV. NOSSA SR DA ASSUN??O 1100 LJ AMALVEIRA SERRA2755-139CascaisLisboa
ROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIALISBOA1500-001LisboaLisboa
R FIRMINO REBELO 16 BPORTO SALVO2740-062OeirasLisboa
AV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 OEIRASPA?O DE ARCOS2770-219OeirasLisboa
SEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANALISBOA1700-284LisboaLisboa
R F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJPAREDE2775-366CascaisLisboa
R JOAO L MARTINS LJ 21 T MOCHOPA?O DE ARCOS2770-087OeirasLisboa
CRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 LISBOA EXPO SACAV?MLISBOA1990-362LisboaLisboa
R AFONSO ALBUQUERQUE 14 CAGUALVA-CAC?M2735-045SintraLisboa
EN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO DRAMATICO CASCAISCASCAIS2750-001CascaisLisboa
TERMINAL RODOVIARIO SETE RIOSLISBOA1070-213LisboaLisboa
PRA?A 7 DE MAR?O DE1843 NR30ALHANDRA2600-513Vila Franca de XiraLisboa
R COMERCIO 25 APORTO SALVO2740-035OeirasLisboa
PQ NA?OES LJ 2081 CC VASCO DA GAMALISBOA1990-094LisboaLisboa
AV. D JOAO II CC VASCO GAMA LJ 0 04LISBOA1900-094LisboaLisboa
PC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12LISBOA1800-053LisboaLisboa
PC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIMCARREGADO2580-505AlenquerLisboa
AV. 5 OUTUBRO 25 - 25 ATORRES VEDRAS2560-270Torres VedrasLisboa
R. BELA VISTA 11 C - DSANTO ANT?NIO CAVALEIROS2660-241LouresLisboa
EST TORRE ED DRAM DESP CASCAISCASCAIS2750-748CascaisLisboa
LUG ALTO FORTE LJ 12 CARGAS DESCARGAS CC FORUM SINTRARIO DE MOURO2635-019SintraLisboa
AV. 29 AGOSTO 16 18 ASV GALPTERRUGEM2705-869SintraLisboa
R HEROIS MUCABA QUIOSQUEPONTINHA1675-125OdivelasLisboa
AV 29 AGOSTO 167 RCTERRUGEM SNT2705-869SintraLisboa
R ACTOR TABORDA QUIOSQUELISBOA1000-001LisboaLisboa
EST GUINCHO ASV REPSOLCASCAIS2750-642CascaisLisboa
LG CALHARIZ 4-TAB MARTINSLISBOA1200-086LisboaLisboa
R ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 SALDANHA RESIDENCELISBOA1050-105LisboaLisboa
R TRIANA 84ALENQUER2580-373AlenquerLisboa
LG FEIRA 16 AMALVEIRA2665-228MafraLisboa
AV TULIPAS LJ 011 CC DOLCE VITA MIRAFLORESALG?S1495-028OeirasLisboa
AV BOMBEIROS VOL 22 A PAPISAGUALVA-CAC?M2735-239SintraLisboa
LG TRINDADE COELHO QUIOSQ SORTELISBOA1200-001LisboaLisboa
EST TALAIDE 118 A RC ESQ TALAIDES?O DOMINGOS DE RANA2785-734CascaisLisboa
AV S MIGUEL DAS ENCOSTAS 249 DCARCAVELOS2775-750CascaisLisboa
TABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV SABOIA 209 MONTE ESTORILESTORIL2769-502CascaisLisboa
R S JOSE 121LISBOA1150-322LisboaLisboa
AV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICALVENDA DO PINHEIRO2665-519MafraLisboa
AV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELOLISBOA1400-203LisboaLisboa
R DAVID MOURAO FERREIRA 2 LJ 14 SERRA MIRAAMADORA2650-050AmadoraLisboa
R JOSE JOAQUIM MIRANDA LT7 LETRA D SANTA CRUZSILVEIRA2560-496Torres VedrasLisboa
LG 5 OUTUBRO LJ DPAREDE2775-184CascaisLisboa
EST MATO TORRE ASV REPSOLS?O DOMINGOS DE RANA2785-798CascaisLisboa
EST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BPCACEM2735-001SintraLisboa
R. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76TORRES VEDRAS2560-001Torres VedrasLisboa
AV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05CASCAIS2754-527CascaisLisboa
R ERNEST SOLVAY QUIOS QTA PIEDADEP?VOA DE SANTA IRIA2625-167Vila Franca de XiraLisboa
R FRANCISCO MARQUES BEATO 1 CMOSCAVIDE1885-032LouresLisboa
PC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 PORTELA SINTRASINTRA2710-521SintraLisboa
R ARCO GRA?A 57 59LISBOA1150-050LisboaLisboa
R JOSE CARLOS SANTOS 3 ALISBOA1700-256LisboaLisboa
AV MARIA HELENA V SILVA 22 BLISBOA1750-182LisboaLisboa
AV. 19 MAIO- ASV BPPERO PINHEIRO2715-001SintraLisboa
CP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV CAMPO GRANDELISBOA1500-001LisboaLisboa
PCT GIL VICENTE 72 B LJESTORIL2765-484CascaisLisboa
E N 374-CASAL FREIRA-ASV BPSETE CASAS2670-350LouresLisboa
EN 250 CASAL PIPA LJ31 CC CONTINENTE LOURESLOURES2670-339LouresLisboa
AV GASPAR CORTE REAL 198 CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIOCASCAIS2750-164CascaisLisboa
LG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADOESTORIL2765-281CascaisLisboa
R. GOMES FREIRE 223 BLISBOA1150-175LisboaLisboa
AV INFANTE D HENRIQUE ASV BPCASCAIS2750-167CascaisLisboa
R DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUELISBOA1400-140LisboaLisboa
R MARCELINO MESQUITA 21 BLINDA A VELHA2795-134OeirasLisboa
AV ENG DUARTE PACHECO AMOREIRASLISBOA1070-103LisboaLisboa
R B ALBERTO F OLIV CC PARQ LJ 12ALVERCA DO RIBATEJO2615-213Vila Franca de XiraLisboa
AV RIO JANEIRO 27 BLISBOA1700-331LisboaLisboa
R DR BOSSA VEIGA 6 CABE?O MONTACHIQUELOUSA LRS2670-741LouresLisboa
AV CONDE SUCENA RAMALHAOSINTRA2710-459SintraLisboa
EST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 CC STRADA SHOPPING ODIVELASODIVELAS2675-421OdivelasLisboa
RUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIROLISBOA1200-357LisboaLisboa
AV SAO PEDRO LT R 2 LJ APONTINHA1675-171OdivelasLisboa
EN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 CASA DA GUIA CASCAISCASCAIS2750-374CascaisLisboa
LARGO 7 DEZEMBRO 8PA?O DE ARCOS2770-164OeirasLisboa
PSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPOMOSCAVIDE1990-374LisboaLisboa
R HELENA FELIX 145 BS?O DOMINGOS DE RANA2785-504CascaisLisboa
R. AUGUSTA/R. ASSUNCAOLISBOA1100-042LisboaLisboa
RUA JOSE LUIS CRESPO 2 AERICEIRA2655-347MafraLisboa
PRACETA FRATERNIDADE UNIVERSAL 7AGUALVA CACEM2735-106SintraLisboa
R ANT FELICIANO CASTILHO 38 AQUEIJAS2790-307OeirasLisboa
R GALIZA LJ 3ESTORIL2765-325CascaisLisboa
EST BENFICA FT IGREJALISBOA1500-071LisboaLisboa
ESTRADA DA LUZ 177 BLISBOA1600-154LisboaLisboa
R. SEB ACACIO VEIGA 36LJ3 CC PINGOAGUALVA-CAC?M2735-584SintraLisboa
QTA DA TORRE DA AGUILHAS?O DOMINGOS DE RANA2785-559CascaisLisboa
R. PRESIDENTE WILSON 1LISBOA1000-249LisboaLisboa
R COMB ULTRAMAR 21 PINHEIRO LOURESLOURES2670-506LouresLisboa
AV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDUAMADORA2700-306AmadoraLisboa
AL FERNAO LOPES 21 D MIRAFLORESALG?S1495-135OeirasLisboa
EST NAC 249-4 KM 1 2 ASV REPSOL ABRUNHEIRASINTRA2710-162SintraLisboa
R. LUCIANO CORDEIRO QUIOSQUELINDA A VELHA2795-122OeirasLisboa
R. MADALENA 239LISBOA1100-319LisboaLisboa
EST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ALGUEIRAOMEM MARTINS2725-150SintraLisboa
AV. ENG ALVARO ROQUETTE POSTO GALP TANGERINAOEIRAS2780-002OeirasLisboa
LARGO DO CRESPO 9ABRIGADA2580-017AlenquerLisboa
LG ROSSIO 21LISBOA1100-200LisboaLisboa
EST NAC 9 JORNAIS CC CASCAISHOPPINGALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
EST NAC 1 VENTEIRA APARTADO 187 CONTINENTE AMADORA JORNAISAMADORA2724-510AmadoraLisboa
CPO. RASO-STA MARIA DE LOUREL MODELO SINTRA - JORNAISLOUREL2710-391SintraLisboa
EST NAC 116 SALGADOS MODELO MAFRA JORNAISMAFRA2640-577MafraLisboa
AV LUSIADA JORNAIS CC COLOMBOLISBOA1500-392LisboaLisboa
AV D JOAO II CONTINENTE JORNAIS CC VASCO DA GAMALISBOA1990-094LisboaLisboa
R A?ORES 26 AOLIVAL BASTO2620-032OdivelasLisboa
LG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CPOEIRAS2780-111OeirasLisboa
AV STA MARIA MERCADO MUN AGUALVAAGUALVA-CAC?M2735-996SintraLisboa
PC NATALIA CORREIA 3 C DAMAIA CIMAAMADORA2720-414AmadoraLisboa
ESTRADA STA MARIA 88 MAGOITOS?O JO?O DAS LAMPAS2705-691SintraLisboa
AV NA?OES UNIDAS LJ 23 CC CONTINENTE TELHEIRASLISBOA1600-528LisboaLisboa
R. TOM?S ANUNCIA??O QUIOSQ CARTEIROODIVELAS2675-254OdivelasLisboa
AV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTEPONTINHA1675-182OdivelasLisboa
CALCADA ESTRELA 243LISBOA1200-663LisboaLisboa
R DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26OEIRAS2780-185OeirasLisboa
R CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 CC STPACIO SHOPPINGLISBOA1800-079LisboaLisboa
ROT AEROPORTOLISBOA1700-007LisboaLisboa
A8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOALOUSA LRS2670-769LouresLisboa
AV GEN NORTON MATOS BENFICA B ESTADIOLISBOA1500-313LisboaLisboa
A9 SUBLAN?O ALVERCA LOURES AS REPSOL CREL NORTE ABUCELAS2670-647LouresLisboa
A9 SUBLAN?O LOURES ALVERCA AS REPSOL CREL NORTE BBUCELAS2670-647LouresLisboa
R URANO 17 LJ 2RIO DE MOURO2635-580SintraLisboa
R JORGE CUNHA E CARMO LT 22 LJ LUGAR PAREDESALENQUER2580-531AlenquerLisboa
AV CONDE VALBOM 127 CLISBOA1050-066LisboaLisboa
AV CORONEL EDUARDO GALHARDO 3 GLISBOA1170-105LisboaLisboa
R VASCO DA GAMA 11 CLOURES2670-395LouresLisboa
AV 5 OUTUBRO FT 147 FARMACIA FATIMALISBOA1050-053LisboaLisboa
R. TOMAS ANUNCIACAO 43 CLISBOA1350-322LisboaLisboa
A8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOBLOUSA LRS2670-741LouresLisboa
R NUNO GONCALVES 18RIO DE MOURO2635-438SintraLisboa
AV D AFONSO HENRIQUES 39ARRUDA DOS VINHOS2630-232Arruda dos VinhosLisboa
CC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 AODIVELAS2675-383OdivelasLisboa
R ARTILHARIA UM 37 ALISBOA1250-037LisboaLisboa
C LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57LISBOA1000-082LisboaLisboa
R MANUEL MARTINS HORA 3 A AMEIXOEIRALISBOA1750-008LisboaLisboa
R. 13 JANEIRO N 95CADAVAL2550-121CadavalLisboa
PRACETA VASCO GAMA 17 B COTOVIOSS?O JO?O DOS MONTES2600-817Vila Franca de XiraLisboa
R LEOPOLDO ALMEIDAMEM MARTINS2725-357SintraLisboa
R 5 OUTUBRO 29 ACARCAVELOS2775-562CascaisLisboa
ESTA?AO CP JT BILHETEIRA 1? ANDARP?VOA DE SANTA IRIA2625-108Vila Franca de XiraLisboa
QTA INFANTADO LT 257 JORNAIS CC LOURES SHOPPINGLOURES2670-443LouresLisboa
R DOS SOEIROS ESQUINA ESTRA DA LUZBENFICA1500-580LisboaLisboa
URB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4AGUALVA-CAC?M2735-010SintraLisboa
C C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ALCABIDECHEALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
AV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA LJ PRESS CENTER PISO 1LISBOA1649-035LisboaLisboa
AE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE KM 13 700 E 13 900 LANCO SULMILHARADO2665-300MafraLisboa
R. CIRCULAR. NORTE QUIOSQUELISBOA1800-134LisboaLisboa
AV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 URB RIBEIRADAODIVELAS2675-076OdivelasLisboa
CAMPO GRANDE 380 B QUIOSQUELISBOA1700-097LisboaLisboa
R VALE FORNO R AIRES ORNELAS ODIVELASODIVELAS2675-272OdivelasLisboa
LG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO QUIOSQUELISBOA1170-165LisboaLisboa
R. INACIO NUNES DA COSTA 19SILVEIRA2560-546Torres VedrasLisboa
EN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROSP?VOA DE SANTO ADRI?O2620-540OdivelasLisboa
AV. DAS TILIAS LT 136 B LJ BPAREDE2775-335CascaisLisboa
CASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 CC ARENA SHOPPINGTORRES VEDRAS2560-256Torres VedrasLisboa
CC CARRICHE 160 ASV GALP M24 CAL?ADA CARRICHELISBOA1750-001LisboaLisboa
AV CIDADE DO PORTO ASV M24 AEROPORTO SUL NORTELISBOA1800-111LisboaLisboa
AV MARCHAL CRAVEIRO LOPES ASV M24 AEROPORTO NORTE SULLISBOA1800-111LisboaLisboa
R OLIVEIRA MARTINS 7 LJ AAMADORA2700-618AmadoraLisboa
AV PADUA JT CEMITERIO OLIVAIS M24 OLIVAISLISBOA1800-001LisboaLisboa
AV PADRE CRUZ ASV GALP M24 PADRE CRUZLISBOA1600-433LisboaLisboa
AV DUARTE PACHECO ASV GALP M24 DUARTE PACHECO LISB CASCAISLISBOA1070-113LisboaLisboa
R. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOSLISBOA1250-042LisboaLisboa
AV ENG ALV ROQUETTE ASV M24 OEIRAS PARQUEOEIRAS2780-002OeirasLisboa
LARGO JARDIM QUISQUEBOBADELA LRS2695-046LouresLisboa
A 8 KM 48 ASV T VEDRAS SUL NORTE M24 TORRES VEDRAS SUL NORTERAMALHAL2565-646Torres VedrasLisboa
A 8 KM 48 ASV TORRES NORTE SUL M24 TORRES VEDRAS NORTE SULRAMALHAL2565-646Torres VedrasLisboa
EIXO NORTE SUL SENTIDO SUL NORTE M24 TELHEIRAS BENFICALISBOA1600-209LisboaLisboa
ESTRADA TORRE ASV GALP M24 BIRRECASCAIS2750-269CascaisLisboa
AV ENG ADELINO AMARO COSTA ASV M24 AA COSTACASCAIS2750-279CascaisLisboa
PRACA CIDADE LUSO QUIOSQUELISBOA1800-100LisboaLisboa
R ELIAS GARCIA QUIOSQ FT AO 208AGUALVA-CAC?M2735-259SintraLisboa
PC PAIVA COUCEIRO QUIOSQUE FR AO 4LISBOA1170-284LisboaLisboa
ALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 CMONTELAVAR2715-665SintraLisboa
R SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTALPONTINHA1675-178OdivelasLisboa
PRACA FERNANDO LOPES GRACA 274 BS?O DOMINGOS DE RANA2785-625CascaisLisboa
AV HELEN KELLER JT CEMITERIO M24 AJUDALISBOA1400-198LisboaLisboa
AV BOMB VOLUNTARIOS 48 A GALP M24 ESTORILESTORIL2765-201CascaisLisboa
ROTUNDA CAVALEIRAMEM MARTINS2710-418SintraLisboa
EN 117 LISBOA AMADORA M24 ALFRAGIDE L AAMADORA2700-001AmadoraLisboa
EN 117 AMADORA LISBOA M24 ALFRAGIDE A LAMADORA2610-283AmadoraLisboa
AE A5-SENTIDO LX CASCAIS KM 9.6 M24 OEIRAS LISBOA CASCAISOEIRAS2760-191OeirasLisboa
AE A5-SENTIDO CASCAIS LX KM 9.6 M24 OEIRAS CASCAIS LISBOAOEIRAS2760-191OeirasLisboa
EST NAC 9 KM 7 6 POSTO GALP LINHOSINTRA2710-323SintraLisboa
PARQUE NACOES ASV LJ 208 M24 GARE ORIENTELISBOA1990-203LisboaLisboa
EST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ALCOITAO (EST/SIN)ESTORIL2765-143CascaisLisboa
R REPUBLICA 4 ASV GALP M24 LOURESLOURES2670-472LouresLisboa
EST NAC 6-8 KM 4 2879 ALCOITAO (SIN/EST) ALCABIDECHE2645-143CascaisLisboa
R STA JUSTA FT 65LISBOA1100-483LisboaLisboa
RT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUELISBOA1700-155LisboaLisboa
ZONA COM PORTO RECREIO OEIRAS LJ C7OEIRAS2780-075OeirasLisboa
AV JOAO XXI FT 10 QUIOSQUELISBOA1200-001LisboaLisboa
EST MEM MARTINS ASV TOTALMEM MARTINS2725-011SintraLisboa
RUA DA AREIA 1392CASCAIS2750-052CascaisLisboa
R ALMIRANTE GAGO COUT 7 INTERMARCHEMAFRA2640-487MafraLisboa
R ALMEIDA E SOUSA 22 LJ ALISBOA1350-011LisboaLisboa
R TOMAS RIBEIRO FT AO 45LISBOA1050-225LisboaLisboa
URB MARTINHO ECOMARCHE LJ 3CADAVAL2550-170CadavalLisboa
QUINTA BACOREIRA CONTINENTE MAFRA JORNAISMAFRA2640-469MafraLisboa
E N 250 QTA CASAL PIPA JORNAIS CC CONTINENTE S.ANT CAVALEIROSLOURES2670-339LouresLisboa
R CARMO 2 ARMAZENS CHIADO LJ 5 02LISBOA1200-094LisboaLisboa
AV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR FT MILLENNIUMLISBOA1050-152LisboaLisboa
AV ROMA FT 103LISBOA1700-035LisboaLisboa
LG ESTEFANIA FT 22LISBOA1000-157LisboaLisboa
P? FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7LISBOA1000-159LisboaLisboa
AV IGREJA FT 32LISBOA1700-300LisboaLisboa
R S NICOLAU FT 98 R OUROLISBOA1100-183LisboaLisboa
LG GRA?A FT HAVANEZA BANDEIRALISBOA1170-165LisboaLisboa
LG CHIADO 8 FT MUNDIAL CONFIAN?ALISBOA1249-125LisboaLisboa
CAL?ADA COMBRO FT 24LISBOA1200-110LisboaLisboa
R ALEXANDRE HERCULANOLISBOA1200-001LisboaLisboa
ESTRADA BENFICA 461 CLISBOA1500-081LisboaLisboa
AV GENERAL NORTON MATOS ESTADIO LUZLISBOA1500-312LisboaLisboa
R VIEIRA LUSITANO 6 BDAMAIA2720-539AmadoraLisboa
R IMPRENSA NAC FT 116 QUIOSQUELISBOA1250-127LisboaLisboa
R AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDRBARREIRO2830-177BarreiroSet?bal
AV REPUBLICA FT 21 QUIOSQUELISBOA1050-185LisboaLisboa
LG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIALISBOA1700-336LisboaLisboa
AV EUA BANCO JUNTO AO 139LISBOA1700-173LisboaLisboa
R CAMILO CASTELO BRANCO JT 43 EDPLISBOA1150-001LisboaLisboa
AV D RODRIGO CUNHA FT 8LISBOA1700-170LisboaLisboa
R BARTOLOMEU DIAS 166LISBOA1400-031LisboaLisboa
AV DUQUE LOULE LT 1 ASV GALPLINDA A VELHA2795-119OeirasLisboa
R CANDIDO REIS ASV GALPARRUDA DOS VINHOS2630-233Arruda dos VinhosLisboa
EST NAC 9 CASAL ALCONDE ASV GALPTORRES VEDRAS2560-258Torres VedrasLisboa
EN 1 KM 35ALENQUER2580-374AlenquerLisboa
EN 247-POSTO GALP KM 6,3ALCOITAO2645-475CascaisLisboa
LOTEAMENTO CASAL TROCA LT2 ASV GALPODIVELAS2675-626OdivelasLisboa
AV MOINHOS ARNEIRO 66 ARNEIRO MARINHEIROSS?O JO?O DAS LAMPAS2705-434SintraLisboa
AV DESCOBERTAS LJ 202 CC GALERIAS ALTO DA BARRAOEIRAS2780-053OeirasLisboa
ALAMEDA INFANTE D HENRIQUE 3 LOJA BODIVELAS2675-373OdivelasLisboa
AV JOSE GARCES 32 PISO 1 LJ1090B CC DOLCE VITA TEJOAMADORA2650-435AmadoraLisboa
AV STO CONDESTAVEL LJ 22 CC PINGO DOCE BELA VISTALISBOA1900-148LisboaLisboa
AV NACOES UNIDAS JORNAIS CC CONTINENTE TELHEIRASLISBOA1600-528LisboaLisboa
R 1 MAIO 144 ALISBOA1300-475LisboaLisboa
R AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1LISBOA1900-077LisboaLisboa
AV LUSIADAS 100 HOSPITAL LUZLISBOA1500-611LisboaLisboa
EN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4MALVEIRA2665-258MafraLisboa
AV GEN HUMBERTO DELG LT6 ASV REPSOL MONTE ABRAOQUELUZ2745-280SintraLisboa
R JULIO CONCEICAO SOUSA N12 B QTA PARREIRINHABOBADELA LRS2695-065LouresLisboa
R GONCALVES RAMOS ASV BPAMADORA2700-439AmadoraLisboa
AV FORTE ASV BPCARNAXIDE2790-074OeirasLisboa
R FIALHO ALMEIDA 21 SAMSLISBOA1070-128LisboaLisboa
R PEDROUCOS 61 BLISBOA1400-285LisboaLisboa
AV 25 ABRIL ASV GALPMAFRA2640-456MafraLisboa
EST NAC 249 KM 5 75 ASV GALPS?O DOMINGOS DE RANA2785-033CascaisLisboa
EST MERCES ALGUEIRAO ASV GALPMEM MARTINS2725-093SintraLisboa
R GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BPODIVELAS2675-286OdivelasLisboa
AV ROMA 15 B LJ1 23 CCOM ACQUA ROMALISBOA1000-264LisboaLisboa
EST NAC 10 KM 138 400 ASV BPS?O JO?O DA TALHA2695-715LouresLisboa
PRACA GAMA PINTO LT 36 LJ 3AMADORA2720-416AmadoraLisboa
R DR JOAO BARROS ASV BPMEM MARTINS2725-487SintraLisboa
LG NAVEGANTES EDF NAVEG 2 LJ5ERICEIRA2655-320MafraLisboa
R FRANCISCO SA CARNEIRO 14RC LJ ESQMEM MARTINS2725-316SintraLisboa
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL NOVOALG?S1495-023OeirasLisboa
AV ROMA N 47LISBOA1700-348LisboaLisboa
AV REPUBLICA 63 ASV GALP PALMEIRASOEIRAS2780-160OeirasLisboa
AV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE LISBOALISBOA1600-104LisboaLisboa
EN 10 KM 131 200 (ALVERCA)FORTE DA CASA2625-445Vila Franca de XiraLisboa
R COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J EMP ALCANTARA RIOLISBOA1300-149LisboaLisboa
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ASV M24 GAGO COUTINHOLISBOA1700-031LisboaLisboa
ALAMEDA LINHAS TORRES 117 LJ 9LISBOA1750-141LisboaLisboa
AV BRITO PAISAMADORA2720-071AmadoraLisboa
R JOSE FALCAO 29OEIRAS2780-334OeirasLisboa
AV MARQUES POMBAL 34SOBRAL DE MONTE AGRA?O2590-041Sobral de Monte Agra?oLisboa
EN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES VENDA VALADORMALVEIRA2665-291MafraLisboa
R MAESTRO LOPES GRA?A 20 APRIOR VELHO2685-346LouresLisboa
ALTO FORTE LJ 0 44 CC FORUM SINTRARIO DE MOURO2635-018SintraLisboa
AV INF D HENRIQUE 11 BRIO DE MOURO2635-367SintraLisboa
LAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 CENTRO EMPRESARIALPORTO SALVO2740-265OeirasLisboa
R FREI HERMANO CAMARA URB TORRES MIRAMAR LT 1 ACARCAVELOS2775-702CascaisLisboa
AV 25 ABRIL 24 B GALPLINDA A VELHA2795-196OeirasLisboa
AV CABO B ESPERANCA URB BARRADACARREGADO2580-469AlenquerLisboa
AV 25 DE ABRIL ASV M24 LINDA A VELHALINDA A VELHA2795-226OeirasLisboa
QT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMICARREGADO2580-491AlenquerLisboa
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70BALG?S1495-023OeirasLisboa
AV ENG ADELINO AMARO COSTACASCAIS2750-280CascaisLisboa
AL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A CC LUMIARLISBOA1750-151LisboaLisboa
AV FITARES 1 LJ 2 RINCHOARIO DE MOURO2635-009SintraLisboa
R DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BPCARCAVELOS2775-594CascaisLisboa
EN 10 KM 133P?VOA DE SANTA IRIA2625-122Vila Franca de XiraLisboa
ESTA?AO CP MERCESMEM MARTINS2725-093SintraLisboa
CAMINHO MOCHOS APARTADO 21 CONTINENTE OEIRAS INP CC OEIRAS PARQUEPA?O DE ARCOS2770-125OeirasLisboa
GAVETO R ANT FEIJO R CASAIS MODELO MEM MARTINS INPMEM MARTINS2725-223SintraLisboa
LUGAR NOVO CONQUILHA MODELO TORRES VEDRAS INPTORRES VEDRAS2560-275Torres VedrasLisboa
URB TAPADA MERCES AV B ALGUEIR?O MODELO TAPADA MERCES INPMEM MARTINS2725-102SintraLisboa
LUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ABRUNHEIRA (ALB/SIN)SINTRA2710-089SintraLisboa
R FLORENCIO FREIRE TRES CANTOSS?O DOMINGOS DE RANA2785-663CascaisLisboa
ESQUINA R ALFREDO GAMEIRO R PROF EGAS MONIZODIVELAS2675-404OdivelasLisboa
AV INFANTE SANTO FT 347 QUIOSQLISBOA1350-289LisboaLisboa
AV 10 AGOSTO 165S?O JO?O DAS LAMPAS2705-736SintraLisboa
AV CARLOS CUMBRE TAVARES PARQUE URBANO NEUDELAMADORA2720-505AmadoraLisboa
ESTRADA VARZEAS ASV QUEIJASQUEIJAS2790-444OeirasLisboa
EST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7AMADORA2700-349AmadoraLisboa
R STA MARTA 53 LJ CLISBOA1150-294LisboaLisboa
LG MESTRE MATEUS FERNANDES QUIOSQUE BATALHABATALHA2440-103BatalhaLeiria
R MARQUES POMBAL 45MARINHA GRANDE2430-244Marinha GrandeLeiria
AV D NUNO ALVARES PEREIRA 225 229OUR?M2490-486Our?mSantar?m
PC SOUSA OLIVEIRA 14NAZAR?2450-159Nazar?Leiria
AV VIDREIRO 78 PAP PIERROTMARINHA GRANDE2430-822Marinha GrandeLeiria
AV VITOR GALO 51 RC DTOMARINHA GRANDE2430-171Marinha GrandeLeiria
VARZEAVILA C?3100-835PombalLeiria
PRACA RODRIGUES LOBO 64LEIRIA2400-217LeiriaLeiria
CSL DA AMIEIRA POSTO REPSOLBATALHA2440-001BatalhaLeiria
LG ALEXANDRE HERCULANO, 18LEIRIA2410-083LeiriaLeiria
PC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIOALCOBA?A2460-018Alcoba?aLeiria
R. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 BCALDAS DA RAINHA2500-238Caldas da RainhaLeiria
AV 1 MAIO 10 RCCALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
EST NAC 360 KM 7-LUGAR CHARNECACALDAS DA RAINHA2500-272Caldas da RainhaLeiria
R MERCADO MUNICIPALPOMBAL3100-463PombalLeiria
AV. VITOR GALLO 123-AREA SERV GALPMARINHA GRANDE2430-202Marinha GrandeLeiria
AV. MANUEL SILVA CAROLINO LT 3-11ALCOBA?A2460-062Alcoba?aLeiria
PQ LAGOA-QUIOSQUERIBAFRIA2475-040Alcoba?aLeiria
LG 14 AGOSTO 1385 QUIOSQUEBATALHA2440-105BatalhaLeiria
PC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQALCOBA?A2460-055Alcoba?aLeiria
AV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5CALDAS DA RAINHA2500-184Caldas da RainhaLeiria
ASV GALP BOAVISTALEIRIA2410-001LeiriaLeiria
AE A 8-SUB LAN?O GAEIRAS APT 93 A8 OBIDOS(LIS/LRA) GAEIRAS CALDAS?BIDOS2510-001?bidosLeiria
R LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL VALE DO RIOFIGUEIR? DOS VINHOS3260-355Figueir? dos VinhosLeiria
R. PADRE MANUEL FURTADO , 76CHAO DE COUCE3240-470Ansi?oLeiria
R. D. AFONSO HENRIQUES 49BOMBARRAL2540-081BombarralLeiria
LG PADRE A ANTUNES FARIA14 RC POUSOSLEIRIA2410-001LeiriaLeiria
A8 SUB LAN?O GAEIRAS APARTADO 93 A8 OBIDOS (LRA/LIS) CALDAS/GAEIRASA DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
R. PORTAS VERDES EDIF CRISTAL LJ 45MARINHA GRANDE2430-309Marinha GrandeLeiria
CC JARDINS LIZ LJ 31LEIRIA2410-367LeiriaLeiria
EN ALTO VIEIRO JORNAIS CC LEIRIA SHOPPINGLEIRIA2400-822LeiriaLeiria
R JOAQUIM SOUSA1400 EN109 C TOTAORTIGOSA2425-737LeiriaLeiria
CASAL PEDROGAO INTERMARCHEGAEIRAS-OBIDOS2510-739?bidosLeiria
EN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALPMARINHA GRANDE2430-534Marinha GrandeLeiria
AV URB ALMOINHALEIRIA2415-636LeiriaLeiria
AV VARGENS-MEM MARTINS A ALTO DO FORTEMEM MARTINS2725-001SintraLisboa
R DUQUESA CAMINHA 3AMARINHA GRANDE2430-515Marinha GrandeLeiria
AV. JOSE GREGORIOMARINHA GRANDE2430-275Marinha GrandeLeiria
R. VALE GRANDE LT 2 R/C DT ATELHEIRO2410-482LeiriaLeiria
R. DR. RAFAEL G GRA?A 53 R/C DS MARTINHO DO PORTO2460-648Alcoba?aLeiria
R D JOAO II 1 ACALDAS DA RAINHA2500-852Caldas da RainhaLeiria
QTA COVA DA ON?AALCOBA?A2460-001Alcoba?aLeiria
EN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ASV REPSOLLEIRIA2420-354LeiriaLeiria
R BERNARDINO ANT CARVALHO MODELO CALDAS RAINHA JORNAISCALDAS DA RAINHA2500-136Caldas da RainhaLeiria
R DR BRILHANTE 14 CALCOBA?A2460-040Alcoba?aLeiria
AV NOSSA SRA FATIMA ASV M24 LEIRIALEIRIA2410-140LeiriaLeiria
R GENERAL HUMBERTO DELGADO MODELO ALCOBACA JORNAISALCOBA?A2460-052Alcoba?aLeiria
AE A1 NORTE KM 166 7 SUL NORTE M24 POMBAL LISBOA PORTOREDINHA3105-312PombalLeiria
AE A1 NORTE KM 166 7 NORTE SUL M24 POMBAL PORTO LISBOAREDINHA3105-312PombalLeiria
ROTUNDA N SRA FATIMA QTA TABORDALEIRIA2415-310LeiriaLeiria
R CAROLINA FERREIRA RIBEIROOLHALVAS2410-095LeiriaLeiria
EN 109 KM 163 ASV REPSOL PONTE DA PEDRAREGUEIRA DE PONTES2415-180LeiriaLeiria
AV HUMBERTO DELGADO GALP S BERNARDALCOBA?A2460-001Alcoba?aLeiria
ALTO VIEIRO LJ 071 CC LEIRIA SHOPPINGLEIRIA2400-441LeiriaLeiria
AE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-N/SULNAZAR?2450-201Nazar?Leiria
AE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-SUL/NNAZAR?2450-201Nazar?Leiria
A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTEMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA NORTE/SULMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
EST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHECARRI?O3105-063PombalLeiria
IC2 ALTO CABACO ASV REPSOLPOMBAL3100-314PombalLeiria
R GENERAL H DELGADO SITIO CONVENTO LT 7 CONTINENTE PENICHE JORNAISPENICHE2520-446PenicheLeiria
R. HEROIS ULTRAMAR. 19POMBAL3100-462PombalLeiria
IC 2 KM 67 4 PINGO D CHAO FEIRACALVARIA DE CIMA2480-055Porto de M?sLeiria
R TENENTE VALADIA QUIOSQUE PONTELEIRIA2410-190LeiriaLeiria
EN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090A DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
LUGAR ALVA EST NAC 242 ITMIPATAIAS2445-012Alcoba?aLeiria
R PROF ARMINDA ALVES LJ 1CALDAS DA RAINHA2500-066Caldas da RainhaLeiria
AV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16LEIRIA2410-152LeiriaLeiria
R S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 TABACARIA MARINGALEIRIA2400-118LeiriaLeiria
EN 1 C C RINO LJ 10BATALHA2440-470BatalhaLeiria
R DR JOSE HENRIQUES VAREDA 122 MODELO MARINHA GRANDE INPMARINHA GRANDE2430-307Marinha GrandeLeiria
EN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA DESPORTIVA ASV REPSOLMARINHA GRANDE2430-535Marinha GrandeLeiria
R PEIXEIRAS 25MARTINGAN?A2445-718Alcoba?aLeiria
EST NAC 8 LT 1 PINGO DOCE?BIDOS2510-115?bidosLeiria
URB PIMENTEIRAS LT 8 LJ BLEIRIA2415-767LeiriaLeiria
IC 2 44 OUTEIRO RANHAVERMOIL3105-405PombalLeiria
R INDIA 26 ORDEMMARINHA GRANDE2430-370Marinha GrandeLeiria
AV PORTO PESCA EMP JARDINS MAR LT F LJ 2PENICHE2520-208PenicheLeiria
R REI MEMORIA 70BENEDITA2475-149Alcoba?aLeiria
R PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOLSALIR DE MATOS2500-637Caldas da RainhaLeiria
LG CARDAL 44 RCPOMBAL3100-440PombalLeiria
R OLHALVAS INTERMARCHELEIRIA2410-196LeiriaLeiria
AV PORTO PESCAS ASV AB GALPPENICHE2520-208PenicheLeiria
AV S PEDRO INTERMARCHEPORTO DE M?S2480-303Porto de M?sLeiria
AV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BPMARINHA GRANDE2430-307Marinha GrandeLeiria
AV VIEIRA GUIMARAES 15 ANAZAR?2450-110Nazar?Leiria
LARGO REPUBLICA O QUIOSQUEVIEIRA DE LEIRIA2430-795Marinha GrandeLeiria
EST BOAVISTA PATAEIRAALCOBA?A2460-001Alcoba?aLeiria
EN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHEJUNCAL2480-078Porto de M?sLeiria
R CASTELO CAFEALBERGARIA DOS DOZE3100-081PombalLeiria
PRA?A JACOB R PEREIRA 20PENICHE2520-249PenicheLeiria
RUA CRUZ DAS ALMAS 38PENICHE2520-305PenicheLeiria
AV 1 MAIO 3CALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
A1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LRA/LIS NORTE/ SULARRABAL2420-020LeiriaLeiria
A1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LIS/LRA SUL/NORTEARRABAL2420-020LeiriaLeiria
QUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 EDF INTERMARCHECALDAS DA RAINHA2500-297Caldas da RainhaLeiria
AV DA COMUNIDADE EUROPEIA POSTO GALPLEIRIA2400-448LeiriaLeiria
AV RAINHA SANTA ISABEL 150PATAIAS2445-207Alcoba?aLeiria
AV HEROIS ANGOLA PINGO DOCE LJ2LEIRIA2400-154LeiriaLeiria
EST NACIONAL 109 PORTA 40 CAFE MARQUES MARINHA GUIACARRI?O3105-063PombalLeiria
ESTRADA ESTA?AO ASV BPLEIRIA2415-408LeiriaLeiria
RUA DA BARRACA C PINGO DOCE ALCOBA?AALCOBA?A2460-001Alcoba?aLeiria
RUA ALVARO PIRES MIRANDA N? 9009 NOTE MARRAZES JORNAISLEIRIA2415-370LeiriaLeiria
R FERNANDO PONTE E SOUSA NOTE CALDAS RAINHA JORNAISCALDAS DA RAINHA2500-200Caldas da RainhaLeiria
EN 356 KM 5.625 ASV REPSOLMACEIRA LRA2405-026LeiriaLeiria
R INFANTE D HENRIQUES 1CALDAS DA RAINHA2500-218Caldas da RainhaLeiria
R JOSE DIOGO RIBEIRO 11 ATURQUEL2460-874Alcoba?aLeiria
ESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 GANDARA MACEIRA LRAMACEIRA LRA2405-017LeiriaLeiria
R 25 ABRIL 31 ALFEIZER?OALFEIZER?O2460-162Alcoba?aLeiria
RUA DR JOAO SOARES 999 PA LEIRIA LEIRIALEIRIA2400-448LeiriaLeiria
C COM LISSHOPPING R DR JOAO SOARES PORTO MONIZLEIRIA2400-448LeiriaLeiria
R DR BERNARDINO ANT CARVALHO PARGAN NOTE CALDAS RAINHA JORNAISCALDAS RAINHA2500-136Caldas da RainhaLeiria
AV MANUEL REMIGIO EDIF INTERCONSTRU LOJA 2NAZAR?2450-106Nazar?Leiria
R D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 CRUZ DA AREIALEIRIA2410-118LeiriaLeiria
R LEIRIA BL 3 LJ 5MACEIRA LRA2405-018LeiriaLeiria
AV DR SA CARNEIRO QUIOSQUE AVENIDASPORTO DE M?S2480-102Porto de M?sLeiria
EN 257 M 5,250 ALTO DO VERISSIMOATOUGUIA DA BALEIA2525-005PenicheLeiria
EN 8 CASAL JORGE POSTO REPSOLCELA ACB2460-347Alcoba?aLeiria
R FUNDADORES 2 PICASSINOS MINIMERCAMARINHA GRANDE2430-432Marinha GrandeLeiria
SR? DOS REMEDIOS LT N? 1FIGUEIR? DOS VINHOS3260-349Figueir? dos VinhosLeiria
VALE MOSTEIROANSI?O3240-235Ansi?oLeiria
R 5 VILAS POSTO REPSOLAVELAR3240-306Ansi?oLeiria
RUA SILVA BERNARDES N?23 CASTANHEIRA DE P?RACASTANHEIRA DE P?RA3280-044Castanheira de P?raLeiria
AV INDIA ASV GALP TANGERINALISBOA1400-207LisboaLisboa
LUGAR DE ABRUNHEIRA LT13 FREG S PEDRO PENAFERRIM ABRULHEIRA (SIN/ALB) SINTRA/ABRUNHEIRASINTRA2710-089SintraLisboa
AV FONTES P MELO R P CHAGAS QUIOSQUELISBOA1050-078LisboaLisboa
AV HELIODORO SALGADO 6SINTRA2710-572SintraLisboa
CRUZAMENTO AV ELIAS GARCIA AV MARQUES TOMARLISBOA1050-098LisboaLisboa
AV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING LOURESLOURES2670-443LouresLisboa
R RODRIGO FONSECA 182 ALISBOA1070-243LisboaLisboa
A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 LX SINTRA sentido Sintra - NorteAGUALVA-CAC?M2735-001SintraLisboa
EST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 LJ1LISBOA1200-160LisboaLisboa
ESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 ALISBOA1500-077LisboaLisboa
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP AREEIROLISBOA1000-016LisboaLisboa
AV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26S?O DOMINGOS DE RANA2785-740CascaisLisboa
EST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA 463 CLISBOA1500-001LisboaLisboa
R CANDIDO ABREU 8AZAMBUJA2050-320AzambujaLisboa
EN 247 G C S SEBASTIAO LJ 34ERICEIRA2655-210MafraLisboa
AV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL PARKLINDA A VELHA2795-195OeirasLisboa
AV ENG DUARTE PACHECO POSTO ABASTECIMENTO LADO SULLISBOA1070-100LisboaLisboa
AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21ALMARGEM DO BISPO2715-226SintraLisboa
PRACA DUQUE SALDANHA 1 LJ 70LISBOA1050-094LisboaLisboa
LUGAR ALTO FORTE FORUM SINTRA JORNAISRIO DE MOURO2639-001SintraLisboa
R FERREIRA BORGES 82 BOOK IT JORNAISLISBOA1350-133LisboaLisboa
HOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19AMADORA2720-276AmadoraLisboa
R ALEXANDRE BRAGA 3 AODIVELAS2675-274OdivelasLisboa
CASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCEMAFRA2640-389MafraLisboa
BUSGATE NORTE PARTIDAS LADO AR LJ 1 01LISBOA1700-008LisboaLisboa
AV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31LISBOA1069-413LisboaLisboa
ALAMEDA ANT SERGIO 69 LJ 24 CC TORRES FLORESLINDA A VELHA2795-024OeirasLisboa
AV MANUEL REMIGIO EN 242NAZAR?2450-106Nazar?Leiria
R PARQUE REGIONAL EXPOSI?OES EXPOTORRES FRA?AO 2TORRES VEDRAS2560-661Torres VedrasLisboa
P? ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADELISBOA1700-035LisboaLisboa
R AUGUSTO FRAGA 16MEM MARTINS2725-589SintraLisboa
P? REPUBLICA QUIOSQUE TAXISSACAV?M2685-105LouresLisboa
CAL?ADA DA PALMA DE BAIXO 31 BLISBOA1600-175LisboaLisboa
AV ENG DUARTE PACHECO LJ 1148 CC AMOREIRAS SHOPPING CENTERLISBOA1070-103LisboaLisboa
A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 - SUL SINTRA LX MIRA SINTRAAGUALVA-CAC?M2735-395SintraLisboa
R BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 CC RIVIERA SHOPPING CENTERCARCAVELOS2775-551CascaisLisboa
PC FRANCISCO SA CARNEIRO QUIOSQ FT CHAVES AREEIROLISBOA1000-160LisboaLisboa
AV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBOLISBOA1500-392LisboaLisboa
R FUNCHAL CC PINGO DOCE LJ 4LOURES2670-364LouresLisboa
EST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7LISBOA1070-067LisboaLisboa
AV BOMB VOLUNTARIOS 61 ASV REPSOLESTORIL2765-202CascaisLisboa
EN 250 KM 19 5 ASV BPCANE?AS1685-355OdivelasLisboa
AV GUERRAS PENINSULARES ASV BPTORRES VEDRAS2560-592Torres VedrasLisboa
EN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO MANIQUEALCABIDECHE2645-011CascaisLisboa
R COUDEL ASV GALPMEM MARTINS2725-275SintraLisboa
AV CAPITAES ABRIL LT103 ASV GALP ALGUEIRAOMEM MARTINS2725-039SintraLisboa
R TOMAS ANUNCIA?AO 3 BLISBOA1350-321LisboaLisboa
R VASCO GAMA BR DA CHASA ASVALVERCA DO RIBATEJO2615-215Vila Franca de XiraLisboa
AV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIACOLARES2705-329SintraLisboa
R MUNDIAL DA CRIAN?A 51 APAREDE2775-001CascaisLisboa
AV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B LAVEIRASCAXIAS2760-073OeirasLisboa
R VALE FORMOSO CIMA 152 C LJ 18LISBOA1950-280LisboaLisboa
EST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE NOVALISBOA1500-485LisboaLisboa
AEROPORTO CHEG VOOS INTERN AL COMUNIDADES PORTUGUESASLISBOA1700-353LisboaLisboa
R CENTRO SAUDE 7 LJ 2AZAMBUJA2050-270AzambujaLisboa
MEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL VENDA SECAAGUALVA-CAC?M2739-511SintraLisboa
CC AREIAS S JOAO LJ 12ESTORIL2765-533CascaisLisboa
AV ACACIAS R SARA AFONSO LT 10 ASV ARROJAODIVELAS2675-582OdivelasLisboa
AV TENENTE VALADIM 23 BTORRES VEDRAS2560-275Torres VedrasLisboa
AV CAPITAO S MAIA LT 18 15 LJ 4MOSCAVIDE1885-091LouresLisboa
EN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 JUMBOCARNAXIDE2790-045OeirasLisboa
VALE ABRANTES TAB NTERMARCHELOURINH?2530-320Lourinh?Lisboa
R SERTORIO MONTE PEREIRA ASV GALPCARNAXIDE2790-180OeirasLisboa
AV RESSANO GARCIA FT 6 ALISBOA1070-175LisboaLisboa
EST CRUZ CAVALINHOS ASVBARCARENA2730-059OeirasLisboa
EST NAC 249 1 VENTEIRA NOTE! AMADORA JORNAISAMADORA2724-510AmadoraLisboa
AV MADAME CURIE 15 B TAB POLANALISBOA1070-166LisboaLisboa
EN 249 KM 7 4 ASV GALPS?O DOMINGOS DE RANA2785-754CascaisLisboa
LG CAMINHOS FERRO QUIOSQUE STA APOLONIALISBOA1100-105LisboaLisboa
R FRANCISCO STROMP QTA ALVALADE M24 LUMIAR SPORTING ASV GALPLISBOA1600-410LisboaLisboa
EN 6 3 KM 0 20 NS ALTO B VIAGEMCAXIAS2760-059OeirasLisboa
R JOSE MARIA COSTA 28 A PAP TAPADAMAFRA2640-496MafraLisboa
EST ACESSO A8 SENTIDO NORTE SULTORRES VEDRAS2560-585Torres VedrasLisboa
R ADELAIDE CABETE 1 ALISBOA1500-023LisboaLisboa
R ANTONIO LOURO 675 BPAREDE2775-311CascaisLisboa
R FRANCISCO LYON CASTRO GALERIA COM JUNBO SINTRA LJ 16MEM MARTINS2725-397SintraLisboa
AV ENG ADELINO A COSTA 1210 BPCASCAIS2750-453CascaisLisboa
RETA FRESCA CASAL CRUZ ITMIARRUDA DOS VINHOS2630-358Arruda dos VinhosLisboa
EN 1 VARIANTE ALVARO PEDRO 1 CASAL MACHADO MDL CARREGADO JORNAISALENQUER2580-351AlenquerLisboa
AV ANT JOSE ALMEIDA PINGO DOCELOURINH?2530-120Lourinh?Lisboa
AV RUI L GOMES COLINA SOL GALPAMADORA2650-125AmadoraLisboa
AV D JOAO II LJ G 211 GARE ORIENTE ARDINA CAFELISBOA1990-094LisboaLisboa
CASAL CARPINTEIROS PINGO DOCE BREJENJASSILVEIRA2560-403Torres VedrasLisboa
EN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001SintraLisboa
EN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001SintraLisboa
AV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP BELA VISTALISBOA1950-380LisboaLisboa
LUGAR DA FULILEIRAABRIGADA2580-097AlenquerLisboa
AV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQLISBOA1150-023LisboaLisboa
AV LUSIADAS CC COLOMBO NOTE COLOMBO JORNAISLISBOA1500-392LisboaLisboa
AV 10 JUNHO 43 LJ 2 ARNEIROS VENTOSAVENTOSA TVD2565-831Torres VedrasLisboa
R DOMINGOS SEQUEIRA 20 ASV BPLISBOA1350-122LisboaLisboa
ASV AVIA OEIRAS CACILHAS LUGAR CACILHASOEIRAS2780-117OeirasLisboa
R D AFONSO ALBUQUERQUE INTERMARCHESANTA IRIA DE AZ?IA2690-340LouresLisboa
A16 KM9+500LAN?O RANHOLAS/LOUREL NASCENTE SENTIDO CREL SINTRASINTRA2710-032SintraLisboa
A16 KM9+500LAN?O LOUREL/RANHOLAS POENTE SENTIDO SINTRA CRELSINTRA2710-032SintraLisboa
R HELENA V SILVA16 C QUIOSQ TIA RITA ALTO DO LUMIARLISBOA1750-431LisboaLisboa
R SILVA LOBO LT 257 LJ DTAESTORIL2765-053CascaisLisboa
EN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ALFAIATASILVEIRA2560-393Torres VedrasLisboa
R PENHA FRAN?A 150 BLISBOA1170-238LisboaLisboa
INTERMARCHE LOJA 6 FAMOESFAM?ES1685-755OdivelasLisboa
R PALHA BLANCO 1CASTANHEIRA DO RIBATEJO2600-669Vila Franca de XiraLisboa
AV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 CC DOLCE VITA TEJOAMADORA2650-504AmadoraLisboa
AV BONS AMIGOS 87 LJ 5 CC FONTE EIRASAGUALVA-CAC?M2735-081SintraLisboa
ESTRADA BENFICA 329 BLISBOA1500-075LisboaLisboa
EST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE NOVA NOTE JORNAISLISBOA1500-328LisboaLisboa
AV DAS ACACIAS 53 BPAREDE2775-342CascaisLisboa
R ARCO CEGO 69 M24LISBOA1000-020LisboaLisboa
TRAVESSA DO MIRADOURO 5 A PINGO DOCE DE ALFRAGIDEAMADORA2610-114AmadoraLisboa
AV BRASILIA DOCA RECREIO LJ GALP TANGERINALISBOA1400-038LisboaLisboa
AV ARAUJO 23 ASV REPSOLMARTELEIRA2530-339Lourinh?Lisboa
AV PADUA 10 QLISBOA1800-297LisboaLisboa
AV DUARTE PACHECO CC AMOREIRAS SHOPPING LJ 2 108LISBOA1070-103LisboaLisboa
R BERNARDIM RIBEIRO 2 BCAXIAS2760-016OeirasLisboa
AV FORTE 5 NOTE CARNAXIDE JORNAISCARNAXIDE2790-071OeirasLisboa
R ESCRITORES QUIOSQUE FT LT 135PORTELA LRS2685-207LouresLisboa
ROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC PORTELA LJ 24PORTELA LRS2685-223LouresLisboa
LG 7 JUNHO LJ2 TRAJOUCES?O DOMINGOS DE RANA2785-674CascaisLisboa
R PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2AZUEIRA2665-015MafraLisboa
R LUIS CAMOES MERCADO ALGESALG?S1495-091OeirasLisboa
EST FORTE AMEIXOEIRA LT 29 1 URBZ ALTO LUMIAR TRADELISBOA1750-114LisboaLisboa
LG RAINHA STA ISABEL 4 A TAB CENTRALALENQUER2580-372AlenquerLisboa
LRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUELOURINH?2530-120Lourinh?Lisboa
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO PARCELA B POSTO BPMEM MARTINS2725-320SintraLisboa
EN 116 22 SOBREIROMAFRA2640-578MafraLisboa
LG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPARMAFRA2640-578MafraLisboa
R 1 MAIO JUNQUEIRAVIALONGA2625-717Vila Franca de XiraLisboa
R ANT COMES GALERIAS INTERMARCHE SILVEIRA LJ CSILVEIRA2560-531Torres VedrasLisboa
AV EUGENE LEVY 70 PRAIA MA?ASCOLARES2705-304SintraLisboa
RUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALPIGREJA NOVA MFR2640-321MafraLisboa
RUA CIDADE BOLAMA QUIOSQ OLIVAIS CC SPACIO SHOPPINGLISBOA1800-078LisboaLisboa
EN 1 KM 24 7 ASV GALPVILA FRANCA DE XIRA2600-009Vila Franca de XiraLisboa
VARIANTE 501 QT TROIA ASV GALPVIALONGA2625-735Vila Franca de XiraLisboa
EN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093ALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
R MARIA MACHADO 6 ALFORNELOSAMADORA2650-187AmadoraLisboa
CAMPO RASO NOTE SINTRA LOUREL JORNAISSINTRA2710-140SintraLisboa
EN 116 KM 7 POSTO BP LUGAR CASAL MOURAOMAFRA2640-410MafraLisboa
AV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT EST CPAMADORA2700-160AmadoraLisboa
PC REPUBLICA 45 46 47CALDAS DA RAINHA2500-798Caldas da RainhaLeiria
AV MARECHAL GOMES DA COSTA NOTE JORNAISLISBOA1800-000LisboaLisboa
R ALEX HERCULANO QUIOSQUE FT TRANQUILIDADELISBOA1150-005LisboaLisboa
ESTRADA DA PORTELA NOTE BELAS JORNAISBELAS2605-120SintraLisboa
AV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAISCASCAIS2750-512CascaisLisboa
PRA?A FRANCISCO SA CARNEIRO 7 CLISBOA1000-159LisboaLisboa
R JAIME LOPES DIAS 6 LOJA BLISBOA1750-124LisboaLisboa
AV CASCAIS 620 POSTO BPSINTRA2710-329SintraLisboa
ESTRADA NACIONAL 115/15 QTA CRUZS?O JULI?O DO TOJAL2660-367LouresLisboa
AV PEDRO ALVARES CABRAL POSTO BPSINTRA2710-144SintraLisboa
PC DUQUE SALDANHA FRT 19 QUIOSQLISBOA1050-094LisboaLisboa
R MARCOS PORTUGAL 18 AALG?S1495-091OeirasLisboa
RUA DE MATARRAQUE N?410 R/C BS?O DOMINGOS DE RANA2785-696CascaisLisboa
R PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C LOJA 1ODIVELAS2675-675OdivelasLisboa
R PROF JOAO BARREIRA 27 LJLISBOA1600-635LisboaLisboa
R MAESTRO FREDERICO FREITAS QUIOSQ LISBOALISBOA1500-399LisboaLisboa
AV 9 JULHO 31 POSTO BP VENDA DO PINHEIROVENDA DO PINHEIRO2665-518MafraLisboa
R SANTOS BERNARDES 32 B NOTE TORRES VEDRAS JORNAIS TORRES VEDRASTORRES VEDRAS2560-362Torres VedrasLisboa
LARGO JOSE REGIO SN ENTREGAPAREDE2775-222CascaisLisboa
R D JOAO I 50 LOJA AS?O DOMINGOS DE RANA2785-378CascaisLisboa
EN 117 KM 15 250 CASALINHO SABUGOALMARGEM DO BISPO2715-346SintraLisboa
R 13 JANEIRO 1 RCCADAVAL2550-121CadavalLisboa
R DOS HERMINIOS 54PENICHE2520-421PenicheLeiria
LG MARIO MADEIRA 12OTA2580-243AlenquerLisboa
ESTRADA MARGINAL ASV BP TAMARIZESTORIL2765-607CascaisLisboa
AV BONEVILLE FRANCO QUIOSQ ANITUXAPA?O DE ARCOS2770-055OeirasLisboa
EST MALVEIRA SERRA 1040 ALDEIA JUZOCASCAIS2750-834CascaisLisboa
TAB TAMARIZ JT PISCINAS CC LJ 1ESTORIL2765-089CascaisLisboa
AV C PAIVA COUCEIRO C/ R PAULO REIS NOTE QUELUZ PC JORNAIS LISBOAQUELUZ2745-190SintraLisboa
RUA DOM AFONSO NORONHAAMADORA2720-158AmadoraLisboa
R REPUBLICA 9 FT ESC SECUNDARIA QUIFORTE DA CASA2625-454Vila Franca de XiraLisboa
RUA DO COMERCIO 18A DOS CUNHADOS2560-049Torres VedrasLisboa
AV 25 ABRILP?VOA DE SANTO ADRI?O2620-147OdivelasLisboa
RUA SILVA CARVALHO 104LISBOA1250-257LisboaLisboa
RUA AMALIA RODRIGUES 4 BFORTE DA CASA2625-404Vila Franca de XiraLisboa
LARGO 25 ABRILALG?S1495-128OeirasLisboa
PC ENG JOSE VAZ GUEDES 8 R/C LOJA 3ALVERCA DO RIBATEJO2615-399Vila Franca de XiraLisboa
EST PACO ARCOS 48 AUCHANPA?O DE ARCOS2770-129OeirasLisboa
CAMPO GRANDE FT 258 QUIOSQUELISBOA1200-001LisboaLisboa
EST TORNADA FEIRA NOVA LJ5CALDAS DA RAINHA2500-315Caldas da RainhaLeiria
R BARTOLOMEU A DA SANTA N 63CASTELO DE VIDE7320-117Castelo de VidePortalegre
PRA?A D SANCHO II 5 CAFE CIDADE NOVAELVAS7350-127ElvasPortalegre
AV ESTREMADURA ESPANHOLA 106 ASV GALPPORTALEGRE7300-551PortalegrePortalegre
R MANUEL PIRES ANTIGO 4SOUSEL7470-253SouselPortalegre
IP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELLCAIA7350-443ElvasPortalegre
R CONDE TORRE 3 RC ESQPONTE DE SOR7400-308Ponte de SorPortalegre
R ALCAMIM 26ELVAS7350-074ElvasPortalegre
AL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEELGAVI?O6040-130Gavi?oPortalegre
R. ELVAS,41 BVILA BOIM7350-501ElvasPortalegre
EN 246 1 SITIO SRA LUZ ASV GALPCASTELO DE VIDE7320-202Castelo de VidePortalegre
EST NAC 4 PARAISO MODELO ELVAS JORNAISELVAS7350-422ElvasPortalegre
AV REPUBLICA 1FRONTEIRA7460-100FronteiraPortalegre
R D NUNO ALVARES PEREIRA 33PORTALEGRE7300-200PortalegrePortalegre
R D NUNO ALVARES PEREIRA 20 EST PENHA ASVPORTALEGRE7300-200PortalegrePortalegre
R OLIVEN?A 21 AARRONCHES7340-019ArronchesPortalegre
EN 241 1 QUINTA DA MOUTOSA LT 2CASTELO DE VIDE7320-138Castelo de VidePortalegre
AV MFA CC FONTEDEIRA LJ 79 LOJA DA SORTEPORTALEGRE7300-072PortalegrePortalegre
P? REPUBLICA RC ESQ 115 TAB PLATANONISA6050-350NisaPortalegre
AV LIBERDADE 14PONTE DE SOR7400-216Ponte de SorPortalegre
RUA PACO BANDEIRA 4 INTERMARCHEELVAS7350-310ElvasPortalegre
RUA DO JOINAL NOTE JORNAISPORTALEGRE7300-526PortalegrePortalegre
AV DA EXTREMADURA ESPANHOLA ASVPORTALEGRE7300-051PortalegrePortalegre
R. PAIO GALVAO, 12GUIMARAES4810-426Guimar?esBraga
R. MORGADO MATEUS, 88 TAB BELAS ARTESPORTO4000-333PortoPorto
R. CANDIDO REIS 411 LIV PAP TULIPAAMARANTE4600-055AmarantePorto
R CONDE S BENTO 206 QUIOSQUE PEDROTROFA4785-296TrofaPorto
R. COMB G GUERRA,176GONDOMAR4420-091GondomarPorto
R. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIR?SMAIA4475-304MaiaPorto
AV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 PAP MACHADOSENHORA DA HORA4460-360MatosinhosPorto
R CARMO 15/16 PAP CARMOPORTO4050-164PortoPorto
R. EUGENIO CASTRO, 230PORTO4100-225PortoPorto
AV. ANTUNES GUIMARAES, 61PORTO4100-079PortoPorto
R EZEQUIEL CAMPOS 371 CAFE CAMPINOSPORTO4100-233PortoPorto
AV BRASIL 179PORTO4150-151PortoPorto
R BRITO CAPELO 772MATOSINHOS4450-068MatosinhosPorto
AV. D AFONSO HENRIQUES,1088MATOSINHOS4450-011MatosinhosPorto
R. AFONSO CORDEIRO,9MATOSINHOS4450-005MatosinhosPorto
PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301PORTO4200-314PortoPorto
R COSTA CABRAL 594PORTO4200-211PortoPorto
R. S BRAS, 445PORTO4000-496PortoPorto
R. BOAVISTA, 822PORTO4050-106PortoPorto
R. 9 JULHO, 2PORTO4050-433PortoPorto
R. BARTOLOMEU DIAS, 295 TAB PAULINHAVILA NOVA DE GAIA4400-043Vila Nova de GaiaPorto
R S ROQUE LAMEIRA 2382PORTO4350-306PortoPorto
PC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438P?voa de VarzimPorto
R. ARQUITECTO MARQUES SILVA, 303PORTO4150-484PortoPorto
R. DR. ALFREDO MAGALHAES,106PORTO4000-062PortoPorto
R. ALFREDO CUNHA,115MATOSINHOS4450-023MatosinhosPorto
R RODRIGUES SAMPAIO183 META SORTEPORTO4000-425PortoPorto
LARGO PADRE AMERICO, S/NPENAFIEL4560-453PenafielPorto
R CONSTITUICAO 15 PAP PAPLAOPORTO4200-197PortoPorto
R. COSTA CABRAL, 1748PORTO4200-216PortoPorto
AV COM COUTINHO LANHOSO 603 BAZAR TRIANGULOVILA DO CONDE4480-662Vila do CondePorto
PARQUE JOSE GUILHERMEPAREDES4580-130ParedesPorto
LG STO. ANTONIO,325-GRIJOGRIJ? VNG4415-539Vila Nova de GaiaPorto
R. CONDE ALTO MEARIM,1185 LJ 2MATOSINHOS4450-036MatosinhosPorto
AV. GENERAL SILVEIRA - C COM PARQUEAMARANTE4600-001AmarantePorto
VIA NORTES?O MAMEDE DE INFESTA4465-001MatosinhosPorto
AV. DR LEONARDO COIMBRA - MARGARIDE CC ORION LJ 113FELGUEIRAS4610-105FelgueirasPorto
R. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1PORTO4150-394PortoPorto
R. ROSARIO, 143PORTO4050-523PortoPorto
R. MONTE BURGOS 790PORTO4250-313PortoPorto
R. TOMAS RIBEIRO,475MATOSINHOS4450-298MatosinhosPorto
R. PEDRO HISPANO JT VIADUTOPORTO4100-398PortoPorto
R. CONSTITUICAO, 613PORTO4200-200PortoPorto
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 1607BALTAR4585-015ParedesPorto
R. MARECHAL SALDANHA 365 LJ 1PORTO4150-657PortoPorto
LUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A LLOUSADA4620-400LousadaPorto
AV. VISCONDE BARREIROSMAIA4470-151MaiaPorto
R OURO 58 ASV REPSOLPORTO4150-001PortoPorto
AV. DR RIBEIRO MAGALHAESFELGUEIRAS4610-108FelgueirasPorto
R. DA PRELADA, 111PORTO4250-376PortoPorto
R. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENSSANTO TIRSO4780-374Santo TirsoPorto
AV. DR FERNANDO AROSO, 176MATOSINHOS4450-662MatosinhosPorto
R. CENTRAL GIESTA, 7RIO TINTO4435-024GondomarPorto
R S JOAO SOBRADO ASV CEPSASOBRADO4440-339ValongoPorto
R DA INDUSTRIA - EN14TROFA4785-624TrofaPorto
PC EXERCITO LIBERTADOR,64PORTO4250-204PortoPorto
R. STA OVAIA FANZERESF?NZERES4510-665GondomarPorto
ESTRADA NOVA, 837 - TERROSOPOVOA DE VARZIM4495-524P?voa de VarzimPorto
SEQUEIROS LODARESLOUSADA4620-210LousadaPorto
R. D ANTONIO FERREIRA GOMES 273VILA NOVA DE GAIA4400-112Vila Nova de GaiaPorto
LG 5 OUTUBRO-BAR ESTA??O CP DEVESASVILA NOVA DE GAIA4400-089Vila Nova de GaiaPorto
R. JORGE REINEL, 85PORTO4150-436PortoPorto
R. ANTONIO CASTRO MEIRELES, 21/23ERMESINDE4445-397ValongoPorto
AV BRASIL 803-811 BAZAR MOLHEPORTO4150-154PortoPorto
R. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10VILA DO CONDE4480-665Vila do CondePorto
AV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166PA?OS DE FERREIRA4590-516Pa?os de FerreiraPorto
AV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50SENHORA DA HORA4460-236MatosinhosPorto
AV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR)POVOA VARZIM4490-011P?voa de VarzimPorto
R GAGO COUTINHO 199 ASV BPMARCO CANAVESES4630-206Marco de CanavesesPorto
R JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELESERMESINDE4445-485ValongoPorto
R. CENTRAL DE CAMPOCAMPO VLG4440-038ValongoPorto
R ALEXANDRE HERCULANO 414PORTO4000-053PortoPorto
AV. DA REPUBLICA - POSTO GALPPAREDES4580-193ParedesPorto
R AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8MAIA4475-615MaiaPorto
AV. COMBATENTES GRANDE GUERRA, 651MATOSINHOS4450-642MatosinhosPorto
ESPLANADA DO CASTELO 136 PAP JOMARPORTO4150-196PortoPorto
AV. 5 OUTUBRO ZONA INDUSTRIAL CAVACS M FEIRA4520-284Santa Maria da FeiraAveiro
R. NOVA SEIXO, 1184S?O MAMEDE DE INFESTA4465-216MatosinhosPorto
AV FERNAO MAGALHAES 886PORTO4350-152PortoPorto
CC MAIA SHOPPING, LJ 250MAIA4425-500MaiaPorto
R. DR. GERMANO SOUSA VIEIRA, 196MAIA4475-471MaiaPorto
R. DIOGO BOTELHO, 671PORTO4150-001PortoPorto
AV MOUZINHO ALBUQUERQUE 8 CAFE EXPRESSOPOVOA DE VARZIM4490-409P?voa de VarzimPorto
R DR RENATO ARAUJO ASV REPSOLS?O JO?O DA MADEIRA3700-242S?o Jo?o da MadeiraAveiro
AREA DE SERVI?O REPSOL LJ 1323CASTEL?ES PNF4560-055PenafielPorto
ZONA INDUSTRIAL DO ROLIGOS M FEIRA4520-115Santa Maria da FeiraAveiro
AV INFANTE D HENRIQUE 6 POSTO BPVALE DE CAMBRA3730-241Vale de CambraAveiro
CC NORTE SHOPPING - PAP ALVORADA R SARAH AFONSO 105-107MATOSINHOS4460-841MatosinhosPorto
R. D AFONSO HENRIQUES,3226 AGUAS SANTASMAIA4425-057MaiaPorto
PC MUNICIPIO 59MAIA4470-202MaiaPorto
R. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4POVOA VARZIM4490-499P?voa de VarzimPorto
R JULIO DINIS 9 BAZAR TINATROFA4785-330TrofaPorto
AV. LIBERDADES?O JO?O DA MADEIRA3700-164S?o Jo?o da MadeiraAveiro
AV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOSGONDOMAR4515-345GondomarPorto
CRUZ ALMAS EN 319/3 ASV GALPPAREDES4580-172ParedesPorto
ESTRADA,13 POSTO GALP ALTO PEGAVILA CONDE4480-001Vila do CondePorto
R. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALPVILA CONDE4480-599Vila do CondePorto
R. VISCONDE 2347S?O JO?O DA MADEIRA3700-266S?o Jo?o da MadeiraAveiro
R. PARAISO FOZ,48 LJ 143PORTO4150-565PortoPorto
R 5 OUTUBRO FTE 12URR? PNF4560-842PenafielPorto
R DA MATA 680 EDF MONTEIROPA?OS DE BRAND?O4535-296Santa Maria da FeiraAveiro
EN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELOVILA CONDE4485-629Vila do CondePorto
R. GESTO 63- SOBRALMOSELOS4535-201Santa Maria da FeiraAveiro
R MANUEL SILVA PINHEIRO EDF AMERICA L A 24 TROFA SHOPPINGTROFA4785-333TrofaPorto
AV CAMILO TAVARES DE MATOSVALE CAMBRA3730-241Vale de CambraAveiro
AV SERPA PINTO 566 PAP CLASSICAMATOSINHOS4450-282MatosinhosPorto
R. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJOCANIDELO4400-232Vila Nova de GaiaPorto
R. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BPTROFA4785-141TrofaPorto
PC MARQUES POMBAL 224PORTO4200-431PortoPorto
R JOSE MONTEIRO CASTRO PORTUGAL 2184VILA NOVA DE GAIA4405-568Vila Nova de GaiaPorto
R D PEDRO V ASV GALPMURO4745-308TrofaPorto
PCT CONCORDIA 25S?O MAMEDE DE INFESTA4465-092MatosinhosPorto
LG DOMINGOS MOREIRA, 170SANTO TIRSO4780-371Santo TirsoPorto
AV SEQUEIROS 942 EST PENAFIEL - VIZELALODARES4620-226LousadaPorto
ESTRADA NACIONAL 107 - POSTO GALPMATOSINHOS4460-001MatosinhosPorto
E N 107 KM 1 - POENTELAVRA4455-001MatosinhosPorto
R. COMENDADOR. RAINHO QUIOSQUE TIVOLIS?O JO?O DA MADEIRA3700-093S?o Jo?o da MadeiraAveiro
R. N? 18 , 618ESPINHO4500-245EspinhoAveiro
AV. FERNAO MAGALHAES, 1269PORTO4350-169PortoPorto
PC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438P?voa de VarzimPorto
R. D MANUEL I VARZIM QUIOSQUEPOVOA DE VARZIM4490-592P?voa de VarzimPorto
IGREJA, 25 (CAF PONTO ENC)RIO ME?O4520-468Santa Maria da FeiraAveiro
QTA SARDOALPENAFIEL4560-907PenafielPorto
SENHORA DA APARECIDA,CASA PAO DE LOTANQUE4600-001AmarantePorto
R RAMPA ALTA 556 POSTO GALPAMARANTE4600-275AmarantePorto
R. VARAO, 23 LOJ 1PERAFITA4455-572MatosinhosPorto
CC GAIA JARDIM LJ 25 AV ESCULTORESVILA NOVA DE GAIA4404-504Vila Nova de GaiaPorto
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA, ZONA IND TR ASVS?O JO?O DA MADEIRA3700-316S?o Jo?o da MadeiraAveiro
R. SANTANA, 375LE?A DO BALIO4465-741MatosinhosPorto
R. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311PORTO4050-318PortoPorto
AV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 LJ 1305ERMESINDE4445-416ValongoPorto
R. S MARTINHO, 14ARGONCILHE4505-164Santa Maria da FeiraAveiro
R BOMBEIRO MACIEIRA 153AMARANTE4600-021AmarantePorto
PARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76SENHORA HORA4460-330MatosinhosPorto
ASV BRANCA AP 15 GALPALBERGARIA-A-VELHA3850-001Albergaria-a-VelhaAveiro
AV. DR ALBINO REISOLIVEIRA AZEMEIS3720-241Oliveira de Azem?isAveiro
AV COM AUGUSTO M PEREIRA 55SEVER DO VOUGA3740-254Sever do VougaAveiro
EN 109-KM 46 ASV BPESTARREJA3860-001EstarrejaAveiro
AV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ASV BPOVAR3880-112OvarAveiro
R. AMEAL, 384PORTO4200-054PortoPorto
R DE S JOAO 9 E 11CAMINHA4910-145CaminhaViana do Castelo
CC PINGO DOCE LJ 31SANTA MARIA DA FEIRA4520-210Santa Maria da FeiraAveiro
AV CAVADO 114 116 PALMEIRA ASV GALPBRAGA4700-084BragaBraga
PQ INDUSTRIAL S JOAO DE PONTE 1 FASE ASV GALPPONTE GMR4805-258Guimar?esBraga
R. BONJARDIM, 706/708PORTO4000-119PortoPorto
AV LEONARDO COIMBRA 182 ASVFELGUEIRAS4610-105FelgueirasPorto
AV DR JOAO CANAVARRO 303 CC ALAMEDA LJ12VILA DO CONDE4480-668Vila do CondePorto
R. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEMERMESINDE4445-413ValongoPorto
AV. VASCO GAMAAVINTES4430-755Vila Nova de GaiaPorto
R DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708MAIA4475-474MaiaPorto
AV. 25 ABRILVIANA CASTELO4900-496Viana do CasteloViana do Castelo
R. FREI JOSE VILACA FERREIROSBRAGA4700-236BragaBraga
R. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 AAROUCA4540-117AroucaAveiro
R. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO 305AGUA LONGA4825-087Santo TirsoPorto
AV BESSA 137PORTO4100-012PortoPorto
R. CONSTITUI?AO , 560PORTO4200-193PortoPorto
ESTACAO CP CAMPANHAPORTO4300-032PortoPorto
LUGAR DA ARROTINHA LJ2 BEDUIDOESTARREJA3860-207EstarrejaAveiro
AV. MANUEL PEREIRA SOARES 711MARCO CANAVESES4630-296Marco de CanavesesPorto
LUG DE LEIRIA - SANTA SABINAALPENDURADA4575-011Marco de CanavesesPorto
GAVETO RUA ANT?NIO LU?S GOMES COM AV DA REP?BLICAVILA NOVA DE GAIA4430-194Vila Nova de GaiaPorto
R 13 DE MAIO 1180CORTEGA?A OVR3885-229OvarAveiro
CC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 R CAMP EUROPEUSPORTO4350-414PortoPorto
AV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343SENHORA DA HORA4460-270MatosinhosPorto
R. JOAO MENDONCA 505 APT 75- CONTINENTE MATOSINHOS-JORNAISSENHORA DA HORA4450-001MatosinhosPorto
AV DOS DESCOBRIMENTOS CONTINENTE V N GAIA JORNAIS CC GAIA SHOPPINGVILA NOVA DE GAIA4404-503Vila Nova de GaiaPorto
ESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ARCOZELO ARCOZELO VNGARCOZELO VNG4410-001Vila Nova de GaiaPorto
R. DA IGREJA, 194MAIA4475-641MaiaPorto
FONTE PARADA ASV BPSEROA4595-434Pa?os de FerreiraPorto
AUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 B REPSOLVILA NOVA DE GAIA4430-129Vila Nova de GaiaPorto
R. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310PORTO4250-165PortoPorto
AUTO ESTR NORTE-LISBOA-PORTO LJ1320VILA NOVA DE GAIA4430-129Vila Nova de GaiaPorto
AV SERPA PINTO 241MATOSINHOS4450-280MatosinhosPorto
R. D ILDEFONSO , 7MACIEIRA MAIA - V CONDE4485-401Vila do CondePorto
R. SOUSA TREPA , 67 - 69SANTO TIRSO4780-554Santo TirsoPorto
R. CENTRAL DE GANDRA 1050GANDRA PRD4585-116ParedesPorto
R. 16 DE MAIO , 978TROFA4785-608TrofaPorto
R. ANDRADE CORVO, 286SENHORA DA HORA4460-230MatosinhosPorto
AV. JOAQUIM NEVES SANTOS N?695MATOSINHOS4450-394MatosinhosPorto
R. COSTA CABRAL N? 2879PORTO4200-234PortoPorto
AV FONTE DA COVA 400 LJ27 AMODIVAS4485-592Vila do CondePorto
R. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) N 291VALONGO4440-652ValongoPorto
EN109 KM 19,5 SILVADE ASV REPSOLESPINHO4500-003EspinhoAveiro
AV. D. MARIA 1? CC LJ 2OLIVEIRA DE AZEM?IS3720-300Oliveira de Azem?isAveiro
R. DOS BOEIROS N? 123VILARINHO4795-819Santo TirsoPorto
R. DA BELGICA N? 2202CANIDELO4400-046Vila Nova de GaiaPorto
R FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)PORTO4100-238PortoPorto
CC PAO DE ACUCAR LJ5 R DE RASSANTO TIRSO4780-219Santo TirsoPorto
AV VALE CAIMA 750 870158 PA VALE DE CAMBRAVALE DE CAMBRA3730-202Vale de CambraAveiro
BUSTELO S.ROQUES.ROQUE3720-011Oliveira de Azem?isAveiro
R. DOS PINHEIROS MANSOSAMARANTE4600-301AmarantePorto
AV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 N?900 EDF S.JOS?REBORD?ES4795-160Santo TirsoPorto
R. SERPA PINTO N? 147PORTO4050-585PortoPorto
R. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BPARGIVAI4490-224P?voa de VarzimPorto
AV CONDE 6253S?O MAMEDE DE INFESTA4465-099MatosinhosPorto
A 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL LJ 1347 VILAR DO PARAISOVILA NOVA DE GAIA4405-853Vila Nova de GaiaPorto
A S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE LJ 1351 VILAR DO PARAISOPEROSINHO4415-008Vila Nova de GaiaPorto
ESTRADA NACIONAL 108, KM 2.3 VALBOM - GONDOMARGONDOMAR4420-007GondomarPorto
EXTERIOR CIRCUNVALA??O KM 07 AS PARQUE REALMATOSINHOS4450-097MatosinhosPorto
R. DO AMIAL 1116PORTO4200-058PortoPorto
R. CENTRAL DE MOURIZMOURIZ4580-007ParedesPorto
R. SENHOR DE MATOSINHOS 809 LJ1343VILA NOVA DE GAIA4400-303Vila Nova de GaiaPorto
R. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. N?281LE?A DA PALMEIRA4450-711MatosinhosPorto
R JOAO BARROS LJ2PORTO4150-416PortoPorto
PARQUE DO CAMPISMO - ARVORE?RVORE4480-116Vila do CondePorto
AV. DA REPUBLICA N? 346MATOSINHOS4450-237MatosinhosPorto
R FABRICA,274 LJ10 INTERMACH?VILA NOVA TELHA4470-768MaiaPorto
R MARIA GIL TUIAS-INTERMACH?MARCO DE CANAVESES4630-297Marco de CanavesesPorto
A3 KM11 PORTO/BRAGA AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILAS?O MAMEDE CORONADO4745-506TrofaPorto
A3 KM11 BRAGA/PORTO AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILAS?O MAMEDE CORONADO4745-506TrofaPorto
TR NOVA GIESTA 541 PA MAIA PEDROUCOSMAIA4425-672MaiaPorto
A28 KM12 PORTO-VIANA DO CASTELO AS VILA DO CONDE S/N MODIVASMODIVAS4485-618Vila do CondePorto
A28 KM12 VIANA DO CASTELO-PORTO AS VILA DO CONDE N/S MODIVASMODIVAS4485-618Vila do CondePorto
R DA RECHOUSA - EN1 KM299 AS RECHOUSACANELAS VNG4410-222Vila Nova de GaiaPorto
ESTR. EXT CIRCUNVALACAO AS CAOLINOSSENHORA DA HORA4460-280MatosinhosPorto
R BELCHIOR ROBLES AS LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-626MatosinhosPorto
EST EXT CIRCUNVALA?AO 82-130 AS FREIXOPORTO4300-129PortoPorto
A4 KM9.8 AMARANTE-PORTO AS AGUAS SANTASMAIA4425-547MaiaPorto
A4 KM9.8 PORTO-AMARANTE AS AGUAS SANTASMAIA4425-547MaiaPorto
AV DO MAR AS POVOA VARZIMP?VOA DE VARZIM4490-406P?voa de VarzimPorto
AV GENERAL HUMBERTO DELGADO AS GONDOMARGONDOMAR4420-155GondomarPorto
AV DA BOAVISTA 4663 A 4685 AS BOAVISTAPORTO4100-141PortoPorto
R DE RECHOUSA, N? 655CANELAS4410-222Vila Nova de GaiaPorto
R SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ASV CEPSAVILA NOVA DE GAIA4405-702Vila Nova de GaiaPorto
VIA ENG BELMIRO DE AZEVEDO Z I MAIA GEMUNDEMAIA4475-401MaiaPorto
EN 13- LG PINDELO VILA CONDE?RVORE4480-055Vila do CondePorto
EST EXTERIOR CINCUNVALA?AO 7446/7448PORTO4200-162PortoPorto
R AUGUSTO SIM?ES 550 - POSTO BPMAIA4470-147MaiaPorto
R DIOGO BOTELHO 2049 AS UNIVERSIDADE CATOLICAPORTO4150-268PortoPorto
CC MAR SHOPPING LJ1005 AV DR OSCAR LOPESMATOSINHOS4450-337MatosinhosPorto
EN1 KM 2.59 NORTE ASV GALPPINHEIRO DA BEMPOSTA3720-463Oliveira de Azem?isAveiro
R CASTANHEIROS 230 LAVRALAVRA4455-089MatosinhosPorto
R DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147PORTO4200-350PortoPorto
PCT JOSE FERNANDES CALDAS CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 BVILA NOVA DE GAIA4400-480Vila Nova de GaiaPorto
A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS SUL/NORTECUST?IAS MTS4460-739MatosinhosPorto
A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS NORTE/SULCUST?IAS MTS4460-739MatosinhosPorto
R. DR. MANUEL RODRIGUES,92BEMPOSTA2205-179AbrantesSantar?m
BR. NOVO,1 SAO MIGUEL RIO TORTOTOMAR2205-001AbrantesSantar?m
AE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BPSANTAR?M2001-701Santar?mSantar?m
BEMPOSTASANTA CATARINA DA SERRA2495-186LeiriaLeiria
R PEDRO SANTAREM 110 RCSANTAR?M2000-223Santar?mSantar?m
PC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25OUR?M2490-500Our?mSantar?m
R CORONEL GARCES TEIXEIRA 14 BTOMAR2300-460TomarSantar?m
R. 17 AGOSTO,3ABRANTES2200-001AbrantesSantar?m
R. DE CORUCHE-ZONA INDUSTRIALALMEIRIM2080-221AlmeirimSantar?m
R CORUCHE POSTO ABST CEPSA ALMEIRIMALMEIRIM2080-094AlmeirimSantar?m
BR. DO NICHO-OLHAREIRATORRES NOVAS2350-001Torres NovasSantar?m
VARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BPSANTAR?M2005-068Santar?mSantar?m
R JOAO PINTO FIGUEIREDO 170MARINHAIS2125-181Salvaterra de MagosSantar?m
R. ?-POSTO ABASTECIMENTO REPSOLSANTAR?M2000-005Santar?mSantar?m
AV D JOSE ALVES CORREIA DA SILVA F?TIMAF?TIMA2495-402Our?mSantar?m
R BATALHOZ 17 RC CASA FORTUNACARTAXO2070-069CartaxoSantar?m
R SERPA PINTO 40 LUSOFILATOMAR2300-592TomarSantar?m
R 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO QUIOSQUE ALCANENAALCANENA2380-042AlcanenaSantar?m
AV ANTONIO FARINHA PEREIRA ALFERRAREDEABRANTES2200-024AbrantesSantar?m
LG 5 OUTUBRO QUIOSQUE JARDIMGOLEG?2150-124Goleg?Santar?m
AV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQUTORRES NOVAS2350-601Torres NovasSantar?m
AV D JOAO I ASV ABABRANTES2200-233AbrantesSantar?m
R. POPULAR,13/15SAMORA CORREIA2135-296BenaventeSantar?m
A23 KM44 SUB LAN?O ABRANTES MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCASMOURISCAS2200-994AbrantesSantar?m
PC PEDRO FERREIRA, LT BFERREIRA DO Z?ZERE2240-342Ferreira do Z?zereSantar?m
ZONA INDUSTRIAL-LAMASMA??O6120-726Ma??oSantar?m
R COMBATENTES 106 ASVCAXARIAS2435-125Our?mSantar?m
R ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDEENTRONCAMENTO2330-153EntroncamentoSantar?m
AE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BPSANTAR?M2001-701Santar?mSantar?m
R DO O ASV GALP SUL NORTESANTAR?M2000-005Santar?mSantar?m
R DO O ASV GALP NORTE SULSANTAR?M2000-005Santar?mSantar?m
URB DAS BALEIAS LJ 4CORUCHE2100-202CorucheSantar?m
STO ANTONIO CHASBMODELO HIPERTORRES NOVAS2350-559Torres NovasSantar?m
AV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4TORRES NOVAS2350-724Torres NovasSantar?m
R ALEX HERCULANO QTA S BERNARDO CC CONTINENTE SANTAREM JORNAISSANTAR?M2005-181Santar?mSantar?m
R CIDADE SANTAREM QUIOSQUEALCANEDE2025-034Santar?mSantar?m
R. FRANCISCO SERRANO 31 AMA??O6120-747Ma??oSantar?m
R ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73AVEIRAS DE CIMA2050-075AzambujaLisboa
EST DA SERRA - POSTO REPSOLTOMAR2300-415TomarSantar?m
R DR CARLOS VAZ F ALMEIDA 27 LJ 25OUR?M2490-547Our?mSantar?m
AE A1 SENTIDO SUL NORTE M24 AVEIRAS SUL NORTEAVEIRAS DE CIMA2050-075AzambujaLisboa
AE A 1 SENTIDO NORTESUL M24 AVEIRAS NORTE SULAVEIRAS DE CIMA2050-075AzambujaLisboa
A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 S/N SUBLAN?O SALVATERRA MAGOS/ALMEIRIM M24 SALVATERRA MAGOS SUL NORTESALVATERRA DE MAGOS2125-125Salvaterra de MagosSantar?m
R SERPA PINTO 111 TAB DISCALTOMAR2300-592TomarSantar?m
R DAVID MANUEL FONSECA 2RIO MAIOR2040-276Rio MaiorSantar?m
AV. 13 JUNHO-MATANAFERREIRA DO Z?ZERE2240-368Ferreira do Z?zereSantar?m
AV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AVSANTAR?M2005-177Santar?mSantar?m
AV ANDRADE CORVO CEREJAL POSTO GALPTORRES NOVAS2350-599Torres NovasSantar?m
R TONOVA QTA FERRARIAS JORNAISTORRES NOVAS2350-484Torres NovasSantar?m
R DR BARRAL FILIPE 55 57VILA NOVA DA BARQUINHA2260-416Vila Nova da BarquinhaSantar?m
EST NAC 118 KM 33 ASV GALPSAMORA CORREIA2135-206BenaventeSantar?m
R CIDADE DE LISBOA 10 LJ ASANTAR?M2005-256Santar?mSantar?m
C COM TORRESHOPPING PRESS LJ C03 TORRES NOVASRIACHOS2350-376Torres NovasSantar?m
A E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BPRIO MAIOR2040-071Rio MaiorSantar?m
EN 118 QTA ARNEIRO CIMA INTERMARCHECHAMUSCA2140-011ChamuscaSantar?m
R COIMBRA SN ASV REPSOLTOMAR2300-347TomarSantar?m
EN 3 ASV ANTIGO CAMPO DA FEIRA REPSOLAZAMBUJA2050-306AzambujaLisboa
R VALE AVELEIRA MODELO OUREM INPOUR?M2490-542Our?mSantar?m
AV DR MARIO SOARES MODELO RIO MAIOR INPRIO MAIOR2040-413Rio MaiorSantar?m
AV. PAULO VIRIO MAIOR2040-325Rio MaiorSantar?m
LG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 INTERMARCHETORRES NOVAS2350-433Torres NovasSantar?m
R PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 CC W SHOPPINGSANTAR?M2000-223Santar?mSantar?m
AV FOR?AS ARMADAS EDF SOPADEL LJ 1 7ABRANTES2200-300AbrantesSantar?m
R GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5ENTRONCAMENTO2330-271EntroncamentoSantar?m
STO ANTONIO CHAS STA MARIA JORNAIS LOJA NOTETORRES NOVAS2350-540Torres NovasSantar?m
R ESPERANCA QTA SAMARRA BOOKIT JORNAISABRANTES2200-210AbrantesSantar?m
LG PALHAVA STA M OLIVAIS BOOK IT JORNAISTOMAR2300-390TomarSantar?m
AV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL INTERMARCHE QUIOSQUEALCANENA2380-180AlcanenaSantar?m
AV MARQUES POMBAL 543 ASV CEPSAALCANENA2380-015AlcanenaSantar?m
R 5 OUTUBRO MERCADO MUNIC LJ 3CORUCHE2100-999CorucheSantar?m
AV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUESANTAR?M2000-210Santar?mSantar?m
R NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 CORREDOURAOUR?M2490-339Our?mSantar?m
R MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE LJ 8CARTAXO2070-012CartaxoSantar?m
ENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL LOJA 8 PINGO DOCEABRANTES2200-183AbrantesSantar?m
EN 110 JM 101 ASV GALP TANGERINA CARVALHOS FIGUEIREDOTOMAR2300-338TomarSantar?m
AV D NUNO ALVARES PEREIRA 15OUR?M2490-483Our?mSantar?m
FAZENDAS NOVAS EN 118 KM 39 6 POENTE ASVBENAVENTE2130-999BenaventeSantar?m
EN 3 KM 41 430 PORTELA PADEIRAS ASVSANTAR?M2005-357Santar?mSantar?m
EN 243 LJ 4 PINGO DOCERIACHOS2350-299Torres NovasSantar?m
R ESCOLAS QTA SAO JOSE ALFERRAREDEABRANTES2200-042AbrantesSantar?m
AV BEATO NUNO 352 EDF SOL NASCENTEF?TIMA2495-401Our?mSantar?m
ROTUNDA SUL EDF TRES REIS LJ 15F?TIMA2495-413Our?mSantar?m
EN 113 MOINHO AREIA ASV BPOUR?M2490-444Our?mSantar?m
EN 243 LUGAR DA SERRADORA INTERMARCHEGOLEG?2150-123Goleg?Santar?m
R NORTON DE MATOS 28 ATOMAR2300-438TomarSantar?m
STO ANTONIO CHAS STA MARIA MODELO TORRES NOVAS PUBLICOTORRES NOVAS2350-540Torres NovasSantar?m
R MANUEL MARTINS ALVES 80 ASANTO ESTEV?O BNV2130-143BenaventeSantar?m
ZONA INDUSTRIAL LT 10COU?O2100-379CorucheSantar?m
QUINTA MARQUESA ASV BOMBAS INTERMARCHEAZAMBUJA2050-276AzambujaLisboa
EN 118 N 158MARINHAIS2125-115Salvaterra de MagosSantar?m
R CABINE VALE ESTACAS REGUEIRA ESTRADA ROTUNDA HOSPITALSANTAR?M2005-264Santar?mSantar?m
RUA 25 ABRIL 212 RCVALE DA PEDRA2070-719CartaxoSantar?m
AL 1 MAR?O CENT COM TEMPLARIOS LJ 153TOMAR2300-431TomarSantar?m
AV D JOAO I 270 LJ 8 RETAIL PARKABRANTES2200-233AbrantesSantar?m
LARGO S JOAO BATISTA QUIOSQUE MODERNOCARTAXO2070-039CartaxoSantar?m
QUINTA DA PINHEIROCA ESTRADA REGO ITMISALVATERRA DE MAGOS2120-064Salvaterra de MagosSantar?m
AV FOR?AS ARMADAS ASV GALPABRANTES2200-320AbrantesSantar?m
RUA CONDESSA DA JUNQUEIRA 80 AALMEIRIM2080-069AlmeirimSantar?m
CENTRO COM ELECLERC SANTAREM LJ5 QTA MERGULHAOSANTAR?M2005-071Santar?mSantar?m
R COIMBRA 17TOMAR2300-471TomarSantar?m
R DR FRANCISCO SA CARNEIRO LOTE 2 POSTO BPENTRONCAMENTO2330-148EntroncamentoSantar?m
EST NAC 119 KM 34 N/S ASV REPSOLBISCA?NHO2100-651CorucheSantar?m
EST NAC 119 KM 34 S/N ASV REPSOLBISCA?NHO2100-651CorucheSantar?m
EN 118 KM 128.55TRAMAGAL2205-645AbrantesSantar?m
R MAESTRO FERNANDO 13ARIO MAIOR2040-327Rio MaiorSantar?m
AV 24, 316 ASV REPSOLESPINHO4500-204EspinhoAveiro
AV FRAN?A EST METRO CASA MUSICA PISO -1 ENT NASCENTEPORTO4250-278PortoPorto
AV FRAN?A 96PORTO4050-275PortoPorto
AV D MANUEL II 1272MAIA4470-334MaiaPorto
AV DR RENATO ARAUJO 1625 LJ 16 NOTE 8 AVENIDA JORNAISS?O JO?O DA MADEIRA3700-346S?o Jo?o da MadeiraAveiro
AV MANUEL DIAS MACHADO 304S?O MARTINHO CAMPO4795-445Santo TirsoPorto
PC D AFONSO V 126PORTO4150-024PortoPorto
EST DA CIRCUNVALACAO 10783 A 10853PORTO4250-152PortoPorto
RUA DO CORVO 719ARCOZELO VNG4410-439Vila Nova de GaiaPorto
R SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHESANTA MARIA DE LAMAS4535-356Santa Maria da FeiraAveiro
EST NAC 13 KM 16 ASV BPMINDELO4485-473Vila do CondePorto
AV PRAIA 1174ESMORIZ3885-406OvarAveiro
AV DR OSCAR LOPES MARSHOPPING LJ 074 NOTE MARSHOPPING JORNAISMATOSINHOS4450-337MatosinhosPorto
AV 29 MAR?O C/RUA CAMILO CASTELO BRANCO ESMORIZ NOTE ESMORIZ JORNAISESMORIZ3885-520OvarAveiro
EN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE4100-002PortoPorto
R D ANTONIO FERREIRA GOMES S/NMILHUNDOS4560-230PenafielPorto
AV ENG DUARTE PACHECO 368 MERCADOMATOSINHOS4450-110MatosinhosPorto
ASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3MAIA4470-372MaiaPorto
ASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3MAIA4470-372MaiaPorto
AV SACADURA CABRALPENAFIEL4560-480PenafielPorto
AV DR FERNANDO AROSO 562MATOSINHOS4450-662MatosinhosPorto
PC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIAMAIA4470-202MaiaPorto
RUA SANTOS DIAS 761S?O MAMEDE DE INFESTA4465-255MatosinhosPorto
PADRAO SOUTO POSTO GALPSOUTO VFR4520-709Santa Maria da FeiraAveiro
R LEVEGADA SEDOUROS 92 ASV BUNHEIROBUNHEIRO3870-019MurtosaAveiro
AV JOAO XXIII 192PA?OS DE FERREIRA4590-515Pa?os de FerreiraPorto
R GON?ALO SAMPAIO 350 LJ 085 SHOPPING CIDADE PORTOPORTO4150-365PortoPorto
R VELOSO SALGADO ASV CEPSA LE?A PALMEIRAMATOSINHOS4450-801MatosinhosPorto
AV HOSPITAL PADRE AMERICO 210PENAFIEL4564-007PenafielPorto
RUA SANTA MARIA 2207 SANTA MARIA DE LAMASSANTA MARIA DE LAMAS4535-403Santa Maria da FeiraAveiro
RUA DE REBORDOESRIO TINTO4435-416GondomarPorto
RUA COMANDANTE QUELHAS LIMA 62S?O MAMEDE DE INFESTA4465-085MatosinhosPorto
R SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24MAIA4470-214MaiaPorto
EST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ASV BPPORTO4250-155PortoPorto
R DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO HISPANOMATOSINHOS4454-513MatosinhosPorto
R VILA NOVA 8BITAR?ES4580-294ParedesPorto
R SANTA CRUZ PINGO DOCEFREAMUNDE4590-306Pa?os de FerreiraPorto
CC FERRARA PLAZA LJ 1.7 A RUA FERRA PLAZA 36 CARVALHOSACARVALHOSA4590-046Pa?os de FerreiraPorto
GIESTEIRA S TIAGO RIBA UL APT 3 POSTO REPSOL SANTIAGO DE RIBA-ULSANTIAGO DE RIBA-UL3720-502Oliveira de Azem?isAveiro
R DA MISERICORDIA 398 POSTO REPSOLSANTO TIRSO4780-501Santo TirsoPorto
AV DE FONTES 147 SOBROSASOBROSA4580-729ParedesPorto
A 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575Vila Nova de GaiaPorto
A 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575Vila Nova de GaiaPorto
R ALFREDO CUNHA 546 ASV CEPSA MATOSINHOSMATOSINHOS4450-022MatosinhosPorto
R ESCOLA CENTRAL 910 AVINTESAVINTES4430-822Vila Nova de GaiaPorto
RUA LIBERDADE 213 BP GRANJA S?O FELIX DA MARINHAS?O FELIX DA MARINHA4410-153Vila Nova de GaiaPorto
R LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC LOUSADALOUSADA4620-030LousadaPorto
EN 1 AREAL KM 283S?O JO?O DE VER4520-605Santa Maria da FeiraAveiro
R VILAR 234PORTO4050-625PortoPorto
AV POETA EUGENIO ANDRADE CANIDELO ALCABIDECHEVILA NOVA DE GAIA4400-357Vila Nova de GaiaPorto
NOTE R BERNARDINO A BARBOSA SANTARE NOTE SANTO TIRSO JORNAISSANTO TIRSO4780-140Santo TirsoPorto
R CRUZ DE PAU 312MATOSINHOS4450-103MatosinhosPorto
R SARA AFONSO C COM NORTESHOPPING NOTE JORNAISSENHORA DA HORA4464-001MatosinhosPorto
AV COMENDADOR ABILIO SEABRA QUIOSQU ESTRELA DA CIDADEPAREDES4580-029ParedesPorto
RUA ANTONIO CARNEIRO ED NAVARRAS LOAMARANTE4600-048AmarantePorto
R DE SEARA TV DO FEITAL NOTE BRAGA FROSSOSBRAGA4700-154BragaBraga
RUA DAS PASSARIAS 721 PA ALFENA TRADEALFENA4445-171ValongoPorto
AV MENERES 611MATOSINHOS4450-191MatosinhosPorto
RUA MANUEL PEREIRA SOARES 201MARCO DE CANAVESES4630-296Marco de CanavesesPorto
AV 25 DE ABRIL ASV REPSOLESTARREJA3860-376EstarrejaAveiro
RUA JULIO DINIS 754 LOJA 36 E 37 CEDOFEITAPORTO4050-012PortoPorto
R DR FRANCISCO VALLE GUIMARAES 129S?O PAIO DE OLEIROS4535-478Santa Maria da FeiraAveiro
RUA JULIO DINIS 938PORTO4050-322PortoPorto
R PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE NOTE FELGUEIRAS JORNAISFELGUEIRAS4610-211FelgueirasPorto
R CENTRAL DA VERGADA 678MOLEZOS VFR4535-166Santa Maria da FeiraAveiro
R MONTE BURGOS 316PORTO4250-309PortoPorto
RUA DO MOSTEIRO POSTO BP AGUAS SANTMAIA4425-140MaiaPorto
RUA CAROLINA MICHAELIS 238 AGUAS SAMAIA4425-040MaiaPorto
RUA DO CENTRO SOCIAL 29CANEDO VFR4525-189Santa Maria da FeiraAveiro
AV CONDE JT NOVO BANCOS?O MAMEDE DE INFESTA4465-099MatosinhosPorto
PCT COMENDADOR MATOS 137ALFENA4445-073ValongoPorto
RUA SACRA FAMILIA 23P?VOA DE VARZIM4490-548P?voa de VarzimPorto
AV VASCO GAMA 2700VILA NOVA DE GAIA4430-247Vila Nova de GaiaPorto
R JOAO GRAVE 186PORTO4150-427PortoPorto
RUA 23 211ESPINHO4500-141EspinhoAveiro
AV CONSELHO EUROPA LOJA 41PORTO4250-543PortoPorto
RUA SAO BENTO BATALHA 553SANTO TIRSO4780-547Santo TirsoPorto
R MONTE DA MINA 4175LE?A DO BALIO4465-694MatosinhosPorto
ESTACAO SAO BENTO LARGO ALMEIDA GARPORTO4000-069PortoPorto
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PORTO 43OVAR3880-352OvarAveiro
R CAPELO IVENS 86 LIVRARIA COSTASANTAR?M2000-039Santar?mSantar?m
R BATALHOZ 2 FCARTAXO2070-071CartaxoSantar?m
R. 5 OUTUBRO 107ALMEIRIM2080-052AlmeirimSantar?m
R GODINHO FARIA C/ R SA E MELOS?O MAMEDE DE INFESTA4465-151MatosinhosPorto
EST NACIONAL, KM 8.4, 13MOREIRA MAIA4470-616MaiaPorto
R FERNANDO ALMEIDA 65MAIA4470-288MaiaPorto
ROTUNDA DO BESSA AS FRANCOSPORTO4100-012PortoPorto
R DA CERCA N? 520PORTO4150-201PortoPorto
AV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA VILA DO CONDE?RVORE4480-051Vila do CondePorto
VIA DIAGONAL GONDIM PA MAIA VIA DIAGONALMAIA4470-400MaiaPorto
AV 25 ABRIL FRT MODELO PA POVOA VARZIMP?VOA DE VARZIM4490-004P?voa de VarzimPorto
R DE TRAVANCA N? 2274TRAVANCA4605-467AmarantePorto
AV BRASIL , N? 6S?O JO?O DA MADEIRA3700-068S?o Jo?o da MadeiraAveiro
EN 107 KM 19AGUAS SANTAS4425-419MaiaPorto
R GOMES AMORIMPOVOA DE VARZIM4490-641P?voa de VarzimPorto
R TENENTE VALADIM - EN 15 POSTO GALPPENAFIEL4560-457PenafielPorto
R SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)LE?A DO BALIO4465-749MatosinhosPorto
R PADRE MANUEL DA SILVA 80MAIA4470-618MaiaPorto
PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO 143PORTO4200-312PortoPorto
R ELIAS GARCIA N?460ERMESINDE4445-413ValongoPorto
R AGOSTINHO RIBEIRO -POSTO GALPFELGUEIRAS4610-102FelgueirasPorto
AV REPUBLICA INICIO IP 4 ASV REPSOLMATOSINHOS4450-001MatosinhosPorto
R DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAOPORTO4200-450PortoPorto
R D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ TALFENA4445-085ValongoPorto
PC MARQUES POMBAL MERCADO MUNICIPALPOVOA DE VARZIM4490-442P?voa de VarzimPorto
R HEROIS DE FRANCA 630MATOSINHOS4450-150MatosinhosPorto
AV INDUSTRIAL TEXTIL 154 PA VILA DAS AVESS?O TOM? NEGRELOS4795-548Santo TirsoPorto
R PRINCIPAL GRANDAL PA FIAESFI?ES VFR4505-375Santa Maria da FeiraAveiro
CC VIA CATARINA LJ4.15 R STA CATARINAPORTO4000-443PortoPorto
CC GAIA SHOPPING LJ 210 AV DOS DESCOBRIMENTOS 549VILA NOVA DE GAIA4404-503Vila Nova de GaiaPorto
A29-KMS 26,600 NASCENTE ARADAOVAR3885-100OvarAveiro
A 29 KM 26,600- POENTEOVAR3885-100OvarAveiro
AV 25 DE ABRILSANTA MARIA FEIRA4520-161Santa Maria da FeiraAveiro
AEROP.FRANCISCO S? CARNEIRO LJ 23 E 24 DIVERS PORTO(ESTAGEST)MAIA4470-558MaiaPorto
R. ENG DUARTE PACHECO, 661MAIA4470-282MaiaPorto
AV AFONSO HENRIQUE 1580/1610 ASV REPSOLMATOSINHOS4450-001MatosinhosPorto
AV JOAO PAULO IIARCOZELO VNG4410-406Vila Nova de GaiaPorto
PC LUIS DE CAM?ESPOVOA DE VARZIM4490-441P?voa de VarzimPorto
R ENG FERREIRA DIAS 1104 PA PORTO ZIPORTO4100-247PortoPorto
AV ENG DUARTE PACHECO RETAILPARK INERMESINDEERMESINDE4445-416ValongoPorto
GV AV VASCO GAMA R BAIZA1243 PA GAIAVILA NOVA DE GAIA4430-335Vila Nova de GaiaPorto
R D PEDRO V LG FINZES S MARTINHO BOUGADOTROFA4785-301TrofaPorto
AV FRANCISCO SA CARNEIRO 335ALPENDURADA E MATOS4575-052Marco de CanavesesPorto
R CONCEICAO FERNANDES 27VILA NOVA DE GAIA4430-065Vila Nova de GaiaPorto
R SAMPAIO BRUNO 8APORTO4000-439PortoPorto
EDF CIMO DA VILA FRC CI 536 TELOESAMARANTE4600-061AmarantePorto
QT DAS SEDAS LT7 AS NORTESHOPPINGSENHORA DA HORA4460-052MatosinhosPorto
AV COMBATES GRANDE GUERRA 627PORTO4200-190PortoPorto
FONTINHAS - BALAZARBALAZAR PVZ4570-040P?voa de VarzimPorto
R DO NEGRAL 1CAMPO VLG4440-115ValongoPorto
AV FABRIL NORTE 1345SENHORA DA HORA4460-315MatosinhosPorto
CC PARQUE NASCENTE EST EXTERIOR CIRCUNVALACAO LOJA 308RIO TINTO4435-182GondomarPorto
R AGOSTINHO SILVA ROCHA MODELO MAIA JARDIM JORNAISMAIA4470-007MaiaPorto
AV DR MACHADO MATOS MODELO LIXA JORNAISLIXA4615-352FelgueirasPorto
AV D MANUEL II POSTO PBMAIA4470-334MaiaPorto
R PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMAAREIAS STS4780-025Santo TirsoPorto
R GENERAL TORRES S/N ESTACAO CPVILA NOVA DE GAIA4430-109Vila Nova de GaiaPorto
R.PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE MODELO FELGUEIRAS JORNAISFELGUEIRAS4610-211FelgueirasPorto
R SOARES DOS REIS 776VILA NOVA DE GAIA4400-314Vila Nova de GaiaPorto
LUGAR DAS PATEIRASTROFA4785-344TrofaPorto
R DOM AFONSO HENRIQUES KM 1,8RIO TINTO4435-003GondomarPorto
RUA BRITO CAPELO N 951MATOSINHOS4450-077MatosinhosPorto
VIA 8 (LADO SHOPPING) AS GAIA V8 SULVILA NOVA DE GAIA4400-698Vila Nova de GaiaPorto
AV DAS DESCOBERTAS 34 AS ALTO DO VALONGOVALONGO4440-575ValongoPorto
VIA 8 (LADO RIO) AS GAIA V8 NORTEVILA NOVA DE GAIA4400-698Vila Nova de GaiaPorto
PC CAMILO CASTELO BRANCO 21 R/CSANTO TIRSO4780-374Santo TirsoPorto
R PEDRAS NOVAIS 356 LJB LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-767MatosinhosPorto
R CENTRAL VANDOMA 50 ASV BPVANDOMA4585-766ParedesPorto
ALTO TORRES 891 - JORNAIS MODELO GAIAVILA NOVA DE GAIA4430-010Vila Nova de GaiaPorto
AV ABADE BACAL BRITEIRO-JORNAIS MODELO BRAGAN?ABRAGAN?A5300-068Bragan?aBragan?a
VINHA - INP OLIVAL S LAZARO S GON?ALO MODELO AMARANTEAMARANTE4600-279AmarantePorto
LUG CASAL MONTE REGUFE JORNAIS MODELO VILA CONDEVILA DO CONDE4480-776Vila do CondePorto
VIA CIRCULAR - QUINCHAES INP MODELO FAFEFAFE4820-200FafeBraga
R DO MURADO INP MODELO DE MOZELOS - INPMOZELOS4535-203Santa Maria da FeiraAveiro
LUGAR DE ESPINHO URGAL MDL S FELIX DA MARINHA JORNAISS?O FELIX DA MARINHA4410-151Vila Nova de GaiaPorto
R DAS LAJES 1165-1195 PA CANELAS A29CANELAS VNG4410-272Vila Nova de GaiaPorto
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAREDESPAREDES4580-053ParedesPorto
CC NORTESHOPPING LJ 14446 R SARAH AFONSOSENHORA DA HORA4460-841MatosinhosPorto
R PD ANTONIO VIEIRA 75 Gulpilhares (MIRAMAR)VILA NOVA DE GAIA4405-679Vila Nova de GaiaPorto
CC MARSHOPPING LJ 0.043 R DR OSCAR LOPESMATOSINHOS4450-337MatosinhosPorto
AV GENERAL HUMBERTO DELGADOCASTELO DE PAIVA4550-151Castelo de PaivaAveiro
R DAS ESTRADAS 662V?LEGA3880-508OvarAveiro
AV DR LEONARDO COIMBRAFELGUEIRAS4610-105FelgueirasPorto
R D AFONSO HENRIQUES 1608 R/CRIO TINTO4435-003GondomarPorto
LUG NAZES QTA RABOLAL - JORNAIS MDL LAMEGOLAMEGO5100-108LamegoViseu
AV JOSE INACIO AREIAS EDF MINIPRECOESPOSENDE4740-574EsposendeBraga
AV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS PEREIRA N 117SEVER DO VOUGA3740-254Sever do VougaAveiro
R DO ARAUJO 1314LE?A DO BALIO4465-578MatosinhosPorto
R COMENDADOR SA COUTO MODELO STA M FEIRA JORNAISSANTA MARIA DA FEIRA4520-192Santa Maria da FeiraAveiro
R PEDRO ALVARES CABRAL LUGAR CHAO VERDERIO TINTO4435-386GondomarPorto
R CIMO DA SERRA 213GONDOMAR4420-068GondomarPorto
AV LIBERDADE 560FIGUEIR?4590-196Pa?os de FerreiraPorto
R DA LAPA 26 R/CPORTO4050-332PortoPorto
AV PRINCIPAL 550 POSTO CEPSA EN1 KM285LOUROSA4535-013Santa Maria da FeiraAveiro
CC 8A AVENIDA 1064S?O JO?O DA MADEIRA3700-240S?o Jo?o da MadeiraAveiro
R HINTZE RIBEIRO 643MATOSINHOS4450-693MatosinhosPorto
CC PARQUE NASCENTE LJ 501 B PISO 2RIO TINTO4435-182GondomarPorto
R ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523VILAR DE PINHEIRO4485-826Vila do CondePorto
VIA NACIONAL 15 1417 BAZAR LOLITAFIGUEIR? (SANTIAGO)4615-191AmarantePorto
R DO COMERCIO S/N ASV GALPLOUSADA4620-583LousadaPorto
R CONDE DA COVILHAPORTO4100-187PortoPorto
R DAMIAO DE GOIS 452PORTO4050-224PortoPorto
C COM JUMBO MAIA LJ 24MAIA4470-091MaiaPorto
R 31 JANEIRO DO NR 71 ao 73AMARANTE4600-043AmarantePorto
R CAMPEOES EUROPEUS 28 /198 LJ 318 DOLCE VITA PORTOPORTO4350-414PortoPorto
R D MERCEDES BARROS S/N POSTO CEPSAFREAMUNDE4590-403Pa?os de FerreiraPorto
R CENTRAL DA TRINDADE 56 CAFE TRINDADEMEIXOMIL4595-192Pa?os de FerreiraPorto
EL CORTE INGLES GAIA AV REPUBLICA 1435VILA NOVA DE GAIA4430-999Vila Nova de GaiaPorto
RUA QTA DA TAPADA LJ 30 AREIA?RVORE4480-069Vila do CondePorto
R DA PRAIA 23MINDELO4485-495Vila do CondePorto
R CICLO PREPARATORIO ITMI LJ2ALFENA4445-067ValongoPorto
R RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOLFRAZ?O4595-144Pa?os de FerreiraPorto
R VISTA ALEGRE S/N ASV BPPENAFIEL4560-511PenafielPorto
R CAMOES 400 PAP SANDRABAI?O4640-147Bai?oPorto
AV ARVORE 19 PAP GRANJAS?O FELIX DA MARINHA4410-211Vila Nova de GaiaPorto
AEROPORTO FRANCISCO S CARNEIRO CAIS DE EMBARQUEMAIA4470-558MaiaPorto
R 20 JUNHO 135 PAP ESTRELASANTA MARINHA DO Z?ZERE4640-475Bai?oPorto
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV POSTO REPSOLMARCO DE CANAVESES4630-470Marco de CanavesesPorto
R NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ITMI LJ 6AVES4795-089Santo TirsoPorto
AV FERNAO MAGALHAES 2322 POSTO GALPPORTO4350-172PortoPorto
R D GONCALO 23 ASV BPS?O ROQUE3720-691Oliveira de Azem?isAveiro
EN 13 KM 11 540VILAR DE PINHEIRO4485-860Vila do CondePorto
LG DO SOUTOGONDOMAR4420-307GondomarPorto
R JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS NOTE MATOSINHOSSENHORA DA HORA4460-334MatosinhosPorto
AV D MARIA PA REPSOL JUNTO ROT BOMBEIROSOLIVEIRA DE AZEM?IS3720-253Oliveira de Azem?isAveiro
CC STA LUZIA R JOAO PINTO RIBEIRO 8AMARANTE4600-094AmarantePorto
LG SERTORIO DE CARVALHO 185 EDF MIRANTEAMARANTE4600-037AmarantePorto
AV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 POSTO REPSOLPORTO4150-357PortoPorto
CC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 NOTE ARRABIDA - JORNAISVILA NOVA DE GAIA4400-346Vila Nova de GaiaPorto
LG TOJELA 148AVES4795-018Santo TirsoPorto
R DR PINTO MESQUITA 39 PURO FLOWLOUSADA4620-661LousadaPorto
R S PEDRO 36ANCEDE4640-036Bai?oPorto
AL DR ANTONIO MACEDO 95PORTO4250-053PortoPorto
R DA ARROTEIA 184 FRENTE PEDROUCOSMAIA4425-622MaiaPorto
R ALFREDO CUNHA 273 R/CMATOSINHOS4450-024MatosinhosPorto
AV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 FURADOUROOVAR3880-352OvarAveiro
R MANUEL GONCALVES LAGE FRENTE AO 906MAIA4425-122MaiaPorto
AL TEIXEIRA PASCOAIS QUIOSQUE ALAMEDAAMARANTE4600-011AmarantePorto
AL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 PAP PINHAISLAVRA4455-237MatosinhosPorto
R STA CATARINA 527PORTO4000-452PortoPorto
AV D JOAO I 10RIO TINTO4435-208GondomarPorto
PC 5 DE OUTUBROP?VOA DE VARZIM4490-435P?voa de VarzimPorto
R 5 DE OUTUBRO 574 POSTO BPPORTO4100-173PortoPorto
R FERNANDO ALMEIDA 113MAIA4470-288MaiaPorto
AV MARGINAL 867 CAFE MEANDRORIO MAU PNF4575-627PenafielPorto
R NOVA DA CORUJEIRA 30PORTO4300-359PortoPorto
CC PINGO DOCE BOAVISTA AV DA BOAVISTA 1349PORTO4100-120PortoPorto
CC PINGO DOCE LJ 1 AV DA REPUBLICA 1182VILA NOVA DE GAIA4430-192Vila Nova de GaiaPorto
AV FERNAO MAGALHAES 3352 POSTO GALPPORTO4350-162PortoPorto
R MARQUES SA BANDEIRA 504 CC MINIPRECOVILA NOVA DE GAIA4400-217Vila Nova de GaiaPorto
R 19 1470ESPINHO4500-251EspinhoAveiro
AV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES 493 A 531 - POSTO PRIOVILA NOVA DE GAIA4405-528Vila Nova de GaiaPorto
R DELFIM DE LIMA 1281 POSTO RECANELAS VNG4410-228Vila Nova de GaiaPorto
R ANTONIO COENTRO PINHO 5OVAR3880-039OvarAveiro
AV FERNAO MAGALHAES 1854/74 AS ESTADIOPORTO4300-187PortoPorto
PC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 LJ OMARCO DE CANAVESES4630-224Marco de CanavesesPorto
R DE GONDESENDE 1565 POSTO GALPESMORIZ3885-500OvarAveiro
AV VASCO DA GAMA 1538 POSTO GALPVILA NOVA DE GAIA4430-249Vila Nova de GaiaPorto
LUG ERMIDA POSTO BPIRIVO4560-173PenafielPorto
AV REPUBLICA 872 LJ 2VILA NOVA DE GAIA4430-190Vila Nova de GaiaPorto
R DR PEDRO SOUSA 738 PEREIROPORTO4100-389PortoPorto
AV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113RIO TINTO4435-127GondomarPorto
R S DINIS 492PORTO4250-428PortoPorto
R PADRE ANGELO FERREIRA PINTO 451 467 ASV BPPERAFITA4455-559MatosinhosPorto
ALAMEDA D ROSA BRANCA ARCHER 54 TERMAS S VICENTEPINHEIRO PNF4575-367PenafielPorto
AV VALE CAIMA EDF RIO CAIMA LJ4VALE DE CAMBRA3730-202Vale de CambraAveiro
AV ABELHEIRA 156 ASV BPVIANA DO CASTELO4900-926Viana do CasteloViana do Castelo
AV REPUBLICA ASV GALPLIXA4615-676FelgueirasPorto
R S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ARGIVAIARGIVAI4490-224P?voa de VarzimPorto
R ALMADA 217 A/BPORTO4050-038PortoPorto
R HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ 1 059 0NOTE TRINDADE JORNAISPORTO4000-285PortoPorto
RUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE Q1TROFA4785-699TrofaPorto
EST NAC 262-MIMOSAALVALADE7565-101Santiago do Cac?mSet?bal
PC JOSE MARIA COSTA 6 CCOSTA DE CAPARICA2825-472AlmadaSet?bal
AV CORA?AO MARIA LJ 0 012 CC ALEGROSET?BAL2910-031Set?balSet?bal
PC MARTIRES LIBERDADE 17SEIXAL2840-487SeixalSet?bal
LG CATARINA EUFEMIAGR?NDOLA7570-130Gr?ndolaSet?bal
R DR MANUEL PACHECO NOBRE 109 ABARREIRO2830-080BarreiroSet?bal
AV. LIBERDADE 21 BSESIMBRA2970-635SesimbraSet?bal
AV D AFONSO HENRIQUES 30 BALMADA2800-010AlmadaSet?bal
LG REPUBLICA 4 ATRAFARIA2825-886AlmadaSet?bal
PQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 LJ D F SOBREDA CAPARICASOBREDA2815-800AlmadaSet?bal
AV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 SANTANASESIMBRA2970-590SesimbraSet?bal
HOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZARBARREIRO2834-003BarreiroSet?bal
AV LIBERDADE 118 A VALE MILHA?OSCORROIOS2855-385SeixalSet?bal
R D JO?O CASTRO 6 A LIV QUOTIDIENALMADA2800-106AlmadaSet?bal
AV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ALFARIMSESIMBRA2970-004SesimbraSet?bal
AV 18 DEZEMBRO 10 A BCARVALHAL GDL7570-779Gr?ndolaSet?bal
R TORCATO JOSE CLAVINE 9 PRAGALALMADA2800-710AlmadaSet?bal
PRACETA LIBERDADE LT 47 RC D PAP TOP LINE ARROTEIASMOITA2860-427MoitaSet?bal
AV LIBERTADORES TIMOR LORO SAE TORRE MARINHA RIO SUL SHOPP LJ20 CC RIO SUL SHOPPINGSEIXAL2840-168SeixalSet?bal
AV LIBERDADE LT 1658QUINTA DO CONDE2975-192SesimbraSet?bal
AV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL SANTA MARTA CORROIOSCORROIOS2855-001SeixalSet?bal
AV. LUIS CAMOES-QUIOSQUE AMARELOCORROIOS2855-121SeixalSet?bal
R. FREI ANTONIO CHAGAS 38 BSET?BAL2900-090Set?balSet?bal
QTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BPALMADA2810-001AlmadaSet?bal
QTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP NORTEALMADA2805-335AlmadaSet?bal
R MIGUEL TORGA 45COSTA DE CAPARICA2825-443AlmadaSet?bal
VALE MOURELOS ALMADA FORUMLARANJEIRO2810-354AlmadaSet?bal
EST CIPRESTES QTATAVARES LT 12 SETUBAL AIRES PALMELA PISCINASSET?BAL2900-001Set?balSet?bal
CC FORUM MONTIJO 017MONTIJO2870-100MontijoSet?bal
QUIOSQ FRENTE PORTAO VERDE ALFEITELARANJEIRO2810-145AlmadaSet?bal
BR 288 FOGOS BL 17 RC DTOVILA NOVA DE SANTO ANDR?7500-200Santiago do Cac?mSet?bal
EST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALPQUINTA DO ANJO2950-805PalmelaSet?bal
QTA CONDE MASCARENHAS VIA 1 8 VALE FETALCHARNECA DA CAPARICA2820-652AlmadaSet?bal
PC INDEPENDENCIA LJ 6 ESET?BAL2910-716Set?balSet?bal
PCT D ANTAO DE ALMADA 9 F LARANJEIROALMADA2810-050AlmadaSet?bal
R. JOAO VAZ CORTE REAL N? 7 BQUINTA DO ANJO2950-752PalmelaSet?bal
PCT FERNANDO PESSOA 6SET?BAL2900-364Set?balSet?bal
EST NAC 10 QTA NOVA JUDEU CONTINENTE SEIXAL JORNAIS CC RIO SUL SHOPPINGSEIXAL2840-469SeixalSet?bal
EST INTERFACE PINHAL NOVOPINHAL NOVO2955-338PalmelaSet?bal
AV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)SET?BAL2900-001Set?balSet?bal
AV BENTO GONCALVES ALMADA BALMADA2800-354AlmadaSet?bal
R SANT ANA DOINISIO 2 A QTA MARIALVASCORROIOS2855-501SeixalSet?bal
AV RESTAURA?AO LT 47 ASV BARRISALCOCHETE2890-080AlcocheteSet?bal
ATLANTIC PARK-AV MESTRE LIMA FREITASET?BAL2910-001Set?balSet?bal
R MARCO CABA?O 18 ACHARNECA DA CAPARICA2820-644AlmadaSet?bal
R VASCO DA GAMA 3PORTO COVO7520-437SinesSet?bal
EN 11 44 LAN?ADASARILHOS GRANDES2870-507MontijoSet?bal
PCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOLCHARNECA DA CAPARICA2820-382AlmadaSet?bal
EN 11 CHAO DURO ASV GALPMOITA2860-606MoitaSet?bal
A E 2 SENTIDO SUL NORTE M24 PALMELA SETUBAL LISBOAPALMELA2950-786PalmelaSet?bal
A E 2 SENTIDO NORTE SUL M24 PALMELA LISBOA SETUBALPALMELA2950-786PalmelaSet?bal
AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 NS M24 ALCACER SAL NORTE SULALC?CER DO SAL7580-325Alc?cer do SalSet?bal
AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 SN M24 ALCACER SAL SUL NORTEALC?CER DO SAL7580-325Alc?cer do SalSet?bal
A13 KM 73 SUB LAN?O PEGOES S ESTEVAO M24 MONTIJO SUL NORTEMONTIJO2985-999MontijoSet?bal
REGATEIRA VIA L3 ASV GALPCHARNECA DA CAPARICA2820-222AlmadaSet?bal
AV ELIAS GARCIA ASV GALP EN377 KM7CHARNECA DA CAPARICA2820-222AlmadaSet?bal
EST MUNI 501 PONTE V GAMA SN M24 ALCOCHETE SUL NORTEALCOCHETE2890-001AlcocheteSet?bal
EST MUNI 501 PONTE V GAMA NORTE SUL M24 ALCOCHETE NORTE SULALCOCHETE2890-493AlcocheteSet?bal
AV RODRIGUES MANITO BONFIM ASV GALPSET?BAL2900-065Set?balSet?bal
EN 378 KM 10 450 ASV GALP MARCO DO GRILOFERN?O FERRO2865-001SeixalSet?bal
PRACA MFA 8 BALMADA2800-171AlmadaSet?bal
EN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25BCOINA2830-411BarreiroSet?bal
ZONA IND QUEIMADO R AZINHEIRA CC FORUM MONTIJO JORNAISMONTIJO2870-454MontijoSet?bal
LARGO MERCADO LJ 1 AMELIDES7570-616Gr?ndolaSet?bal
LG ALFREDO DINIS EST FLUVIAL LJ5CACILHAS2800-252AlmadaSet?bal
AV GEN HUMBERTO DELGADO 2 AALHOS VEDROS2860-021MoitaSet?bal
EST NAC 10 KM 10 7 FOGUETEIROALDEIA DE PAIO PIRES2840-601SeixalSet?bal
E N 10 POSTO REPSOLAZEIT?O2925-742Set?balSet?bal
EST MARGINAL VARIANTE EN378 GALP ARRENTELASEIXAL2840-268SeixalSet?bal
R PAZ LT 4502 A LJ A PINHAL FRADESSEIXAL2840-316SeixalSet?bal
BR LIBERDADE EN 259 MODELO GRANDOLA INPGR?NDOLA7570-101Gr?ndolaSet?bal
EST NAC 252 MODELO PALMELA INP VOLTA PEDRAPALMELA2950-011PalmelaSet?bal
EN 378 MODELO SESIMBRA INPSESIMBRA2970-866SesimbraSet?bal
AV VISCONDE TOJAL CABANASQUINTA DO ANJO2950-601PalmelaSet?bal
RUA DO PERU 16 AAZEIT?O2925-206Set?balSet?bal
VARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP FEIJOALMADA2810-106AlmadaSet?bal
EN 10 CASAL DO MARCO ASV BPALDEIA DE PAIO PIRES2840-547SeixalSet?bal
IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MOITA/MONTIJOSARILHOS GRANDES2870-521MontijoSet?bal
IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MONTIJO/MOITA)SARILHOS GRANDES2870-521MontijoSet?bal
EST CARCEREIRA 22 INTERMARCHECHARNECA DA CAPARICA2820-246AlmadaSet?bal
EN 10 GAMBIA SITIO DAS PONTES ALTO GUERRA ASV GALP NORTE SULSET?BAL2910-302Set?balSet?bal
EN 11 KM 31 LAN?ADASARILHOS GRANDES2870-526MontijoSet?bal
R LISBOA 306 308AZEIT?O2925-556Set?balSet?bal
ROTUNDA FREEPORTALCOCHETE2890-174AlcocheteSet?bal
PC REPUBLICA 40 ENTREGAAZEIT?O2925-585Set?balSet?bal
R FLORES 21 R/C ESQ PAIVASAMORA2845-367SeixalSet?bal
AV NACIONALIZACOESBARREIRO2830-597BarreiroSet?bal
R DAMIAO GOIS LJ 10 70MONTIJO2870-224MontijoSet?bal
AV ESCOLA FUZILEIROS NAVAIS QTA LOMBA BARREIRENSEBARREIRO2830-150BarreiroSet?bal
LOT M A NORTE R 52 LT 4 JORNAISSINES7520-001SinesSet?bal
R ALMIRANTE CANDIDO REIS 6MONTIJO2870-253MontijoSet?bal
R GIL VICENTE 49 EDF CEREJEIRA LJ 2 A COTOVIASESIMBRA2970-035SesimbraSet?bal
APEADEIRO SARILHOSSARILHOS GRANDES2870-502MontijoSet?bal
R HENRIQUE ANDRADE EVANS SN VILA CHA COINASANTO ANT?NIO DA CHARNECA2835-722BarreiroSet?bal
R ALEXANDRE SEQUEIRA 14 AMOITA2860-458MoitaSet?bal
GALERIA COM PINGO DOCE QTA VELHA AZINHAGA DOS PASMADOS S SIMAOAZEIT?O2925-115Set?balSet?bal
R ISIDORO CALDEIRAO 1CHARNECA DA CAPARICA2820-227AlmadaSet?bal
AV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 ASET?BAL2900-060Set?balSet?bal
QT CONDE CABE?OS ENFCARNADO BPQUINTA DO ANJO2950-805PalmelaSet?bal
AV BOCAGE 9 FBARREIRO2830-003BarreiroSet?bal
AV GEN HUMBERTO DELGADO LETRA O ASV REPSOLSINES7520-105SinesSet?bal
EN 10 KM 47 PONTES SUL NORTE ASV GALPSET?BAL2910-302Set?balSet?bal
AV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIASESIMBRA2970-868SesimbraSet?bal
EN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE MARATECA (ALG/SET)?GUAS DE MOURA2965-589PalmelaSet?bal
INTERMARCHE NO RODOVIARIO 120SINES7520-011SinesSet?bal
CERRADO MAJAPOAS INTERMARCHEALC?CER DO SAL7580-054Alc?cer do SalSet?bal
BAIRRO PETROGAL LT A 1VILA NOVA DE SANTO ANDR?7500-120Santiago do Cac?mSet?bal
AV VERDIZELA CC 25 F LJ 7CORROIOS2855-608SeixalSet?bal
R ADRIANO CORREIA OLIVEIRA MERCADO MUNC MIRATEJO LJ 9CORROIOS2855-277SeixalSet?bal
A33 KM 2 2 SENTIDO COSTA CAPARICA COINA AS A33CHARNECA DA CAPARICA2820-194AlmadaSet?bal
BAIRRO FIDALGOSANTIAGO DO CAC?M7540-113Santiago do Cac?mSet?bal
R DAS PERCEBEIRAS RC 4SINES7520-191SinesSet?bal
R CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP VILA CHASANTO ANT?NIO DA CHARNECA2835-625BarreiroSet?bal
EST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIRSANTIAGO DO CAC?M7540-235Santiago do Cac?mSet?bal
PRA?A DO COMERCIO 6SANTIAGO DO CAC?M7540-135Santiago do Cac?mSet?bal
URB COVA VIDROS LOTE 85 NOTE QUINTA CONDE JORNAISQUINTA DO CONDE2975-333SesimbraSet?bal
A2 KM 12SEIXAL2840-000SeixalSet?bal
AV GENERAL HUMBERTO DELGADOSINES7520-105SinesSet?bal
A2 KM 111.0 SUBLAN?O NORTE/SULGR?NDOLA7570-221Gr?ndolaSet?bal
EN 120 KM 17 5 ASV BP GR?NDOLAGR?NDOLA7570-124Gr?ndolaSet?bal
AV 10 JUNHO R CASA BRANCA EDIF INTEFERN?O FERRO2865-015SeixalSet?bal
AV GEN HUMBERTO DELGADO 11 BPINHA NOVO2955-115PalmelaSet?bal
R MARCOS DE ASSUNCAO 11 BALMADA2805-290AlmadaSet?bal
R DR ANTONIO ELVAS MERCADO MUNICIPA FEIJOALMADA2810-258AlmadaSet?bal
R INFANTE DOM AUGUSTO 52 BAMORA2845-129SeixalSet?bal
AV ELIAS GARCIA 908 BCHARNECA DA CAPARICA2820-222AlmadaSet?bal
RUA SOC FILARM OPERARIA AMORENSE 14AMORA2845-469SeixalSet?bal
CERRADO DOS CASTANHEIROS LT 20 POSTGR?NDOLA7570-220Gr?ndolaSet?bal
EST ESPANHOIS JT CRUZ CAFE FRANCES CO 4220PINHAL NOVO2955-137PalmelaSet?bal
TERMINAL FLUVIAL MONTIJO CAIS DO SEIXALINHOMONTIJO2870-491MontijoSet?bal
LUGAR DO CABO BARBEITAMONCAO4950-040Mon??oViana do Castelo
PCT SALVADOR ALVES PEREIRAARCOS DE VALDEVEZ4970-442Arcos de ValdevezViana do Castelo
ARCOZELOPONTE DE LIMA4990-150Ponte de LimaViana do Castelo
R. GEN PIMENTA DE CASTRO 9MON??O4950-498Mon??oViana do Castelo
R. MIGUEL BOMBARDA 8 AVILA PRAIA DE ?NCORA4910-524CaminhaViana do Castelo
AV. COMB GR GUERRA,131VIANA DO CASTELO4900-563Viana do CasteloViana do Castelo
EST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAOAR?O4930-049Valen?aViana do Castelo
PC DA REPUBLICA, 33VIANA DO CASTELO4900-520Viana do CasteloViana do Castelo
R. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16PAREDES DE COURA4940-529Paredes de CouraViana do Castelo
FALDEJAES ARCOZELO REDIL ASV BPPONTE DE LIMA4990-240Ponte de LimaViana do Castelo
LUG FONTE DA VILA ASV REPSOL CAMINHAVILARELHO4910-604CaminhaViana do Castelo
ALTO DE FREITAS POSTO GALPARCOS DE VALDEVEZ4970-231Arcos de ValdevezViana do Castelo
R. S?O JO?O - STA MARIA MAIOR.VIANA CASTELO4900-418Viana do CasteloViana do Castelo
AV. CAPITAO GASPAR DE CASTROVIANA CASTELO4900-462Viana do CasteloViana do Castelo
R. 5 DE OUTUBRO N? 21MON??O4950-428Mon??oViana do Castelo
CC CONTINENTE LJ 8VIANA CASTELO4900-204Viana do CasteloViana do Castelo
R. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOLVILA PRAIA DE ?NCORA4910-455CaminhaViana do Castelo
R MIGUEL BOMBARDA 33VILA PRAIA DE ?NCORA4910-524CaminhaViana do Castelo
AV MIGUEL DANTAS EDF LEPANTO LJ3VALEN?A4930-678Valen?aViana do Castelo
QTA DE SERNADOS FEITOSAPONTE DE LIMA4990-015Ponte de LimaViana do Castelo
LUG SOUTO CORRELHA ASV BPPONTE DE LIMA4990-312Ponte de LimaViana do Castelo
R DA CAMINHA, 18VIANA DO CASTELO4900-468Viana do CasteloViana do Castelo
R CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO N? 34PONTE DA BARCA4980-626Ponte da BarcaViana do Castelo
BOUCA DE EMPAIO AREOSAVIANA DO CASTELO4900-036Viana do CasteloViana do Castelo
R QUEIROS RIBEIRO 18VILA NOVA DE CERVEIRA4920-289Vila Nova de CerveiraViana do Castelo
AV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10MAZAREFES4935-443Viana do CasteloViana do Castelo
R MESTRE JOAO LOPES 7PONTE DE LIMA4990-128Ponte de LimaViana do Castelo
RUA DA IGREJA MEADELA - POSTO GALPVIANA DO CASTELO4900-717Viana do CasteloViana do Castelo
R CAMILO COSTA 321VIEIRA DO MINHO4850-528Vieira do MinhoBraga
R AQUILINO RIBEIRO ITMI PAREDES DE COURAPAREDES DE COURA4940-533Paredes de CouraViana do Castelo
R MONSERRATE EN13 ASV GALPVIANA DO CASTELO4900-355Viana do CasteloViana do Castelo
R PORTAS DO SOLMON??O4950-500Mon??oViana do Castelo
R STA MARTA 104 PAP RUSTICAVIANA DO CASTELO4925-104Viana do CasteloViana do Castelo
R DR JOQUIM MOREIRA DE BARROSPONTE DA BARCA4980-634Ponte da BarcaViana do Castelo
R FORNEIRA 1VIANA DO CASTELO4925-059Viana do CasteloViana do Castelo
R JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C CABEDELOVIANA DO CASTELO4935-156Viana do CasteloViana do Castelo
TV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ CAIS NOVOVIANA DO CASTELO4935-133Viana do CasteloViana do Castelo
EN 101 KM 38.5 LG COTO TALHOS POSTO BPPA?O VEDRO DE MAGALH?ES4980-552Ponte da BarcaViana do Castelo
LUG ESTRADA ASV BPMAZEDO4950-288Mon??oViana do Castelo
AV MIGUEL DANTAS 1VALEN?A4930-678Valen?aViana do Castelo
AV S NICOLAU POSTO REPSOLVILA FRANCA4935-641Viana do CasteloViana do Castelo
R ERNESTO ROMA 361 LOJA 9VIANA DO CASTELO4900-502Viana do CasteloViana do Castelo
PRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69CAMINHA4910-122CaminhaViana do Castelo
RUA DO AMEAL 126 PINGO DOCEVIANA DO CASTELO4900-585Viana do CasteloViana do Castelo
QUINTA DAS CARVALHAS LT 18 POSTO GALP GUILHADESESARCOS DE VALDEVEZ4970-195Arcos de ValdevezViana do Castelo
VIA DO FORAL DE D TERESA 1679 PONTE DE LIMAPONTE DE LIMA4990-354Ponte de LimaViana do Castelo
R LEBRE 5 FREG RIBEIRA PONTE LIMAPONTE DE LIMA4990-374Ponte de LimaViana do Castelo
R 5 OUTUBRO 304 BVILA PRAIA DE ?NCORA4910-456CaminhaViana do Castelo
LARGO TOMAS FERNANDES PINTO 134AFIFE4900-012Viana do CasteloViana do Castelo
EN 13 EDF AJE LOJA 3 E 4 CABREIRA-CCAMPOS VNC4920-012Vila Nova de CerveiraViana do Castelo
R. SANTA IRIA, 54VILA REAL5000-446Vila RealVila Real
LG PIOLEDO C COM D DINIZ, LJ 2VILA REAL5000-596Vila RealVila Real
ED DA ESTACAO LJ 1-2 PEDRAS SALGADASBORNES DE AGUIAR5450-156Vila Pouca de AguiarVila Real
LG ESTA?AO PAVILHAO VASVEDRAPESO DA R?GUA5050-237Peso da R?guaVila Real
ROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC LJ 11 12CHAVES5400-011ChavesVila Real
ZONA IND CONSTANTIM ASV BP VILA REALCONSTANTIM VRL5000-081Vila RealVila Real
AV AURELIANO BARRIGASVILA REAL5000-413Vila RealVila Real
R. STA SOFIA QUIOSQUE MODELOVILA REAL5000-680Vila RealVila Real
AV. GALIZA POSTO TOTALCHAVES5400-293ChavesVila Real
AV. EUROPA - EDIFICIO DORIO LJ 2VILA REAL5000-557Vila RealVila Real
CC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ALAMEDA DE GRASSEVILA REAL5000-703Vila RealVila Real
ESTRADA DA BORRALHA CONTINENTE VILA REAL-JORNAIS CC CONTINENTE VILA REALVILA REAL5000-062Vila RealVila Real
AV. EUROPAVILA REAL5000-557Vila RealVila Real
QUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16VILA REAL5000-047Vila RealVila Real
AV CARVALHO ARAUJO N? 48 R/C DT?VILA REAL5000-657Vila RealVila Real
AV DA NORUEGA - POSTO CEPSAVILA REAL5000-508Vila RealVila Real
AV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL LJ 211VILA REAL5000-678Vila RealVila Real
R DA FERREIRINHAPESO DA R?GUA5050-261Peso da R?guaVila Real
AV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4VILA REAL5000-434Vila RealVila Real
ZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO BOOK IT CHAVES- JORNAISCHAVES5400-006ChavesVila Real
QT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ITMI VILA REALVILA REAL5000-046Vila RealVila Real
AV EUROPA 4 ASV GALPVILA REAL5000-557Vila RealVila Real
ITMI VALPACOS LJ 5 LUG FREIXOVALPA?OS5430-424Valpa?osVila Real
AV STO AMARO POSTO REPSOLCHAVES5400-055ChavesVila Real
C CAMIONAGEM QTA DO SEIXO R D ANTONIO VALENTE FONSECAVILA REAL5000-539Vila RealVila Real
QUINTA DAS CRASTA PINGO DOCEVALPA?OS5430-426Valpa?osVila Real
AV IGREJA 3MONDIM DE BASTO4880-231Mondim de BastoVila Real
R DR MANUEL MORAIS FONSECA 87MUR?A5090-137Mur?aVila Real
AV DR ANTONIO GRANJO LOTE 6 SANTA MARIA MAIOR NOTE JORNAISCHAVES5400-080ChavesVila Real
RUA GASPAR SAMEIRO 920VILA REAL5000-261Vila RealVila Real
AV DR AUGUSTO BRITO POSTO GALPMONDIM DE BASTO4880-253Mondim de BastoVila Real
AV CONS JOSE MARIA ALOIM 508MES?O FRIO5040-310Mes?o FrioVila Real
AV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16AMARANTE4600-019AmarantePorto
RUA AUGUSTO TUA 25VILA REAL5000-575Vila RealVila Real
AV. DESCOBRIMENTOS, 8OLIVEIRA DE FRADES3680-110Oliveira de FradesViseu
R DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 CAFE SATAOS?T?O3560-172S?t?oViseu
EN 2-RIBOLHOSCASTRO D'AIRE3600-623Castro DaireViseu
LG CALVARIO N 212STA CRUZ TRAPA3660-253S?o Pedro do SulViseu
IP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E KM222,1 (SUL)S?O JOANINHO SCD3440-070Santa Comba D?oViseu
IP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) KM222,1 NORTES?O JOANINHO SCD3440-070Santa Comba D?oViseu
R. GUILHERME COUTINHO, LJ-13VOUZELA3670-235VouzelaViseu
R. S JOAO DE DEUS, 28CARREGAL DO SAL3430-055Carregal do SalViseu
TERMAS S PEDRO DO SULV?RZEA SPS3660-692S?o Pedro do SulViseu
LG DO ROSSIO, 3MANGUALDE3530-133MangualdeViseu
R. LUIS CAMOES, 13NELAS3520-062NelasViseu
R TENENTE VALADIM 19TONDELA3460-615TondelaViseu
R. D ALVARO MONTEIRO, LT-11 R/C ESQMARZOVELOS3510-115ViseuViseu
AV. LIBERDADE 82-84MANGUALDE3530-183MangualdeViseu
R FORMOSA 80VISEU3500-134ViseuViseu
R ALEXANDRE HERCULANO 462 LJA EDF HERCULANO III PAP HERCULANOVISEU3510-039ViseuViseu
R DIREITA, 19 TAB PINOQUIOVISEU3500-110ViseuViseu
LG 5 OUTUBRO PAP 2000TABUA?O5120-390Tabua?oViseu
C C MIRANDA -LG 25 ABRILCINF?ES4690-031Cinf?esViseu
TRAV BOMBEIROS 23 ED SR? LIVRA??ORESENDE4660-219ResendeViseu
ESTR NACIONAL 226 ASV BPDALVARES3610-013TaroucaViseu
R CAMILOS 4 CASA BORRAJOPESO DA R?GUA5050-272Peso da R?guaVila Real
AV DR ALFREDO SOUSA S/NLAMEGO5100-066LamegoViseu
QTA PRADOS DE BAIXO LUG DE RINA E. LECLERCLAMEGO5100-197LamegoViseu
R ALEXANDRE HERCULANO 240/242 R/CVISEU3510-034ViseuViseu
R. SA CARNEIRO, LT 15VOUZELA3670-234VouzelaViseu
R. NOVA DE JUGUEIROS, LT-107 R/C ESVISEU3500-029ViseuViseu
FRANCISCO ALEXANDRE LOBO, 15VISEU3510-010ViseuViseu
AV. DA BELGICA CC CONTINENTE VISEU - JORNAISVISEU3510-159ViseuViseu
AV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14VISEU3510-118ViseuViseu
BR. DA NEGROSA, N? 2S?O PEDRO DO SUL3660-481S?o Pedro do SulViseu
R ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A EDIFICIO CARAMULOCAMPO DE BESTEIROS3465-055TondelaViseu
CC PALACIO DO GELO LJ 111 QTA DA ALAGOAVISEU3500-606ViseuViseu
R CONSELHEIRO AFONSO MELO 41VISEU3510-046ViseuViseu
ZONA IND LT 12 APT 17 870157 PA OLIVEIRA DE FRADESOLIVEIRA DE FRADES3680-170Oliveira de FradesViseu
A 25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA SUL/NORTECAMPIA3670-056VouzelaViseu
A25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA NORTE/ SULCAMPIA3670-056VouzelaViseu
LG DA FEIRA - FONTELO AS VISEUVISEU3500-856ViseuViseu
AV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ASV REPSOLVISEU3514-502ViseuViseu
AS REPSOL A 25 VISEU NORTE A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700VISEU3510-006ViseuViseu
AS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806VISEU3500-006ViseuViseu
R. DOS PINHEIROSGUARDAO3475-031TondelaViseu
AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO LJ 5 EDIF LINO MOTASANTA COMBA D?O3440-325Santa Comba D?oViseu
R DA RIBEIRAPOVOA SOBRINHOS3505-486ViseuViseu
RECTA DO CACADOR KM3.6VISEU3505-577ViseuViseu
AV PADRE RAMOS PINTO 63ALHAIS3650-010Vila Nova de PaivaViseu
PCT 25 ABRIL QUIOSQUE JARDIMMORT?GUA3450-127Mort?guaViseu
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOSMORT?GUA3450-122Mort?guaViseu
AV DAS TILIAS 62 R/CSERNANCELHE3640-290SernancelheViseu
AV 25 DE ABRIL 5CASTRO DAIRE3600-124Castro DaireViseu
AV 25 DE ABRIL 52 PAP LAPISMOIMENTA DA BEIRA3620-304Moimenta da BeiraViseu
R COMBATENTES DO ULTRAMAR NOTE TONDELA - JORNAISTONDELA3460-551TondelaViseu
EN16 POVOA DE SOBRINHOS PA VISEUVISEU3505-481ViseuViseu
R 25 DE ABRIL 27 PAP VOUGAS?O PEDRO DO SUL3660-452S?o Pedro do SulViseu
LG CONDE ANADIA 6MANGUALDE3530-129MangualdeViseu
CC FORUM VISEU LJ 2.33 R DR JOSE CRUZ MOREIRA PINTOVISEU3514-505ViseuViseu
EN16 RIBEIRA DE MIDE ASV BP ABRAVESESVISEU3515-419ViseuViseu
EST NAC 229 ASV PRIOS?T?O3560-133S?t?oViseu
R CONEGO ANTONIO BARREIROS 270 ASV BPVISEU3500-093ViseuViseu
A25 KM 103.4 SENTIDO MANGUALDE VISEUMANGUALDE3530-254MangualdeViseu
R EDUARDO ANTONIO MATOS COIMBRA 400TONDELA3460-501TondelaViseu
EN 234 POSTO BPMORT?GUA3450-124Mort?guaViseu
RUA ALEXANDRE HERCULANO 89VISEU3510-036ViseuViseu
EST MUNICIPAL PAREDE GRAVOPINHEIRO OFR3680-174Oliveira de FradesViseu
RUA CONS MORAIS DE CARVALHO 16 VOUZELAVOUZELA3670-231VouzelaViseu
AV LUIS MARTINS 104 VISEUVISEU3500-719ViseuViseu
PC MUNICIPIO LJ1 LJ A MF ELETRODOMESTICOSVILA NOVA DE PAIVA3650-193Vila Nova de PaivaViseu
AV MARQUESES FERREIRA 1546 LAMASFERREIRA DE AVES3560-049S?t?oViseu
AVENIDA 8 SETEMBRO CENTRO CIVICOARMAMAR5110-121ArmamarViseu
R ENG EUGENIO ATAIDE CAMARA 10 LOTE 290PONTA DELGADA9500-681Ponta DelgadaIlha de S?o Miguel
R CONS N BETTENCOURT 76ANGRA DO HERO?SMO9700-068Angra do Hero?smoIlha Terceira
TABACARIA CLASSIC CENTER EST. MONUMENTAL, 188 - A Edf. Quinta Miramar, loja 19FUNCHAL9000-098FunchalIlha da Madeira
TABACARIA IMP?RIO LARGO TORNEIRAS, 2 - BFUNCHAL9060-313FunchalIlha da Madeira
REVISTIMADE MADEIRA SHOPPING Loja,19S?O MARTINHO9024-501FunchalIlha da Madeira
PA REPSOL NAZAR? RUA ESTADOS UNIDOS AM?RICA, 59S?O MARTINHO9000-090FunchalIlha da Madeira
EST. MONUMENTAL, Edf.Miramar CC MONUMENTAL LIDO, loja 18S. MARTINHO9000-098FunchalIlha da Madeira
CABANA DO JARDIM, AVENIDA ARRIAGAFUNCHAL9000-064FunchalIlha da Madeira
TABACARIA MONTECRISTO AV. ARRIAGA - GALER. S. LOUREN?OFUNCHAL9000-060FunchalIlha da Madeira
TABACARIA RAMA RUA ANT?NIO JOS? DE ALMEIDA, 4 CENTRO COMERCIAL DA S?FUNCHAL9000-062FunchalIlha da Madeira
TAB JORNAL & COMPANHIA F?RUM MAD EST. MONUMENTAL, 390 - F?RUM MADS?O MARTINHO9004-568FunchalIlha da Madeira
R. Dr. Brito C?mara, 9 - La Vie loja K202 - PISO 2FUNCHAL9000-039FunchalIlha da Madeira
TAB. JORNAL & COMPANHIA S. MART. Edf. CONT, Cam. de S.Martinho,12S?O MARTINHO9000-273FunchalIlha da Madeira
RUA D. CARLOS I, 3-BSt? MARIA MAIOR9050-051FunchalIlha da Madeira
TABACARIA DRAGOEIRO R. DR ANT?NIO JOS? ALMEIDA 17R/CFUNCHAL9000-062FunchalIlha da Madeira
TAB JORNAL & COMPANHIA MADALENAS AV. DAS MADALENAS, 118 - AST? ANT?NIO9020-004FunchalIlha da Madeira
CENTRO COMERCIAL ANADIA - LOJA 5 RUA Visconde ANADIAFUNCHAL9050-020FunchalIlha da Madeira
RUA DAS VIRTUDES, n? 14 EDF. PEROLA III, loja B9000-645FunchalIlha da Madeira
LOJA RELAY - PISO 3 ?REA DE EMBARQUE AEROPORTO DA MADEIRASANTA CRUZ9100-105Santa CruzIlha da Madeira
TABACARIA PESTANAS CANI?O SHOPPING - LOJA 1 ESTRADA JO?O GON?ALVES ZARCOCANI?O9125-068Santa CruzIlha da Madeira
TABACARIA PENT?GONO RUA DA PONTE NOVA, 5FUNCHAL9050-013FunchalIlha da Madeira
PA REPSOL VIA R?PIDA - SUL BOA NOVABOA NOVA9060-039FunchalIlha da Madeira
TABACARIA SILVA & GOMES AV. DO INFANTE, 28 N - LOJA 1FUNCHAL9004-513FunchalIlha da Madeira
ESTRADA DO GARAJAU, 165 (?rea de Servi?o Gapl - CANCELA)CANI?O9125-067Santa CruzIlha da Madeira
RUA RIBEIRA S. JO?O (?rea de Servi?o-Galp S?o Jo?o)FUNCHAL9000-190FunchalIlha da Madeira
ER. 262, Sitio Tanque (?rea de Servi?o Gapl-Pt? Santo)PORTO SANTO9400-121Porto SantoIlha de Porto Santo
AVENIDA DO INFANTE - POSTO GALPFUNCHAL9004-513FunchalIlha da Madeira
RUA RIB. JO?O GOMES "POSTO GALP"FUNCHAL9050-563FunchalIlha da Madeira
"Tabacaria Funchal", Rua da Carreira, 39 r/cFUNCHAL9000-042FunchalIlha da Madeira
TABACARIA PHELPS LARGO DO PHELPS, 14FUNCHAL9050-449FunchalIlha da Madeira
BR MARQUES ABRANTES LG A BUAL LJ 6LISBOA1950-362LisboaLisboa
ASSINAR POR 2,95€ POR MÊS
Subscribe
Notify of
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas Ralis
últimas Autosport
ralis
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x