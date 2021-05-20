Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar | AutoSport

Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar
Por José Luis Abreu a 20 Maio 2021 15:02
O Rali de Portugal já arrancou e nas bancas está o guia da prova. Em baixo pode procurar os pontos de venda, com a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu jornal AutoSport.
|Morada
|Localidade
|CP
|Concelho
|Distrito
|AV GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQ RAMALHO
|CASTELO DE PAIVA
|4550-101
|Castelo de Paiva
|Aveiro
|LG MERCADO TAB DO MERCADO
|AVEIRO
|3800-223
|Aveiro
|Aveiro
|MALAPOSTA AGENTE JORNAIS PAP FONTINHA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|R. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 PAP PENINHA
|MEALHADA
|3050-340
|Mealhada
|Aveiro
|R. CRUZEIRO, 7
|AVEIRO
|3800-300
|Aveiro
|Aveiro
|R DR MILHEIRO 20
|ARCOZELO VNG
|4410-325
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LG CRUZEIRO PAP OLIVEIRA
|OI?
|3770-059
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|AV. MARGINAL TAB DA RIA COSTA NOVA
|GAFANHA DA ENCARNA??O
|3830-453
|?lhavo
|Aveiro
|R 19 825 LIV PAP AZUL
|ESPINHO
|4500-254
|Espinho
|Aveiro
|R. DO COMERCIO 714
|SANGALHOS
|3780-124
|Anadia
|Aveiro
|R VASCO GAMA CASA DOS JORNAIS
|?GUEDA
|3750-168
|?gueda
|Aveiro
|LG DO CHAFARIZ, N? 1
|MEALHADA
|3050-333
|Mealhada
|Aveiro
|AV 25 ABRIL QUIOSQ JARDIM
|?LHAVO
|3830-044
|?lhavo
|Aveiro
|PC FERNANDO PESSOA QUIOSQUE PROGRESSO
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-052
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|C C FORUM PISO 1 Q2
|AVEIRO
|3800-064
|Aveiro
|Aveiro
|CC AVEIRO CENTER LJ 8-9 PQ ESGUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE FERNANDA
|?GUEDA
|3750-101
|?gueda
|Aveiro
|R N SENHORA NECESSIDADES 3
|AVEIRO
|3800-317
|Aveiro
|Aveiro
|R DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 LA SALETE
|EIXO
|3800-762
|Aveiro
|Aveiro
|R 19 182
|ESPINHO
|4500-255
|Espinho
|Aveiro
|PC LIBERDADE QUIOSQ PINHEIRO
|CESAR
|3700-611
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|R. STO. ANT?NIO, 46
|?LHAVO
|3830-153
|?lhavo
|Aveiro
|BARROSINHAS
|SEGAD?ES
|3750-740
|?gueda
|Aveiro
|AV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B PAP CESARIO
|ANADIA
|3780-202
|Anadia
|Aveiro
|R. DO CARMO 24
|AVEIRO
|3800-127
|Aveiro
|Aveiro
|AE- DO NORTE AREA SERVI?O ANTU?-S/N LJ 130 B
|ANTUA
|3850-001
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|AE-AREA SERVI?O ANTUA-NORTE/SUL LJ 129 A
|ANTUA
|3850-000
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|ESTA??O CP AVEIRO GALERIA COMERCIAL, LJ5
|AVEIRO
|3800-179
|Aveiro
|Aveiro
|R DR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE DO TO
|AVEIRO
|3810-105
|Aveiro
|Aveiro
|VALE DO SENHOR
|RECARD?ES
|3750-727
|?gueda
|Aveiro
|E.N.109 N? 64 CAF? ABREU
|FERMEL?
|3865-127
|Estarreja
|Aveiro
|R. DE ILHAVO S/N
|GAFANHA DE ENCARNA??O
|3830-524
|?lhavo
|Aveiro
|A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (A/V) NASCENTE
|AVEIRO
|3800-008
|Aveiro
|Aveiro
|A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (V/A) POENTE
|AVEIRO
|3800-006
|Aveiro
|Aveiro
|AV. DR LOUREN?O PEIXINHO N? 163
|AVEIRO
|3800-166
|Aveiro
|Aveiro
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP OESTE/ESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|AS REPSOL A17 VAGOS - SUL LJ 156 VAGOS A
|VAGOS
|3840-553
|Vagos
|Aveiro
|AS REPSOL A17 VAGOS- NORTE LJ 158 VAGOS B
|VAGOS
|3840-553
|Vagos
|Aveiro
|PCT MOLHO SUL
|GAFANHA DA NAZAR?
|3830-556
|?lhavo
|Aveiro
|EN 333 AV DR LUCIO VIDAL PA VAGOS
|VAGOS
|3840-001
|Vagos
|Aveiro
|AV TABUEIRA - JORNAIS CONTINENTE AVEIRO
|S?O JACINTO
|3800-901
|Aveiro
|Aveiro
|EN1 - MALAPOSTA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP ESTE/OESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|CC GLICINIAS LJ 1.3 D R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOS
|AVEIRO
|3810-498
|Aveiro
|Aveiro
|R S JOAO EDF S JOAO LJ D
|VAGOS
|3840-429
|Vagos
|Aveiro
|R CIDADE DE VISEU 3
|AVEIRO
|3800-279
|Aveiro
|Aveiro
|R DOS MERCADORES 13
|AVEIRO
|3800-225
|Aveiro
|Aveiro
|CIMO DA VILA S SALVADOR MODELO ILHAVO - JORNAIS
|?LHAVO
|3830-159
|?lhavo
|Aveiro
|CC PINGO DOCE LJ17 EN109
|AVEIRO
|3800-042
|Aveiro
|Aveiro
|AV 25 DE ABRIL 10 R/C
|?LHAVO
|3830-044
|?lhavo
|Aveiro
|EN1 KM 234,5 ASV BP ALAGOA
|?GUEDA
|3750-301
|?gueda
|Aveiro
|CAVADA NOVA SUL- NORTE
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|CAVADA NOVA NORTE- SUL
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|EN1 KM249,250 PA ALBERGARIA (NASCENTE)
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-200
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|EN1 KM249,250 PA ALBERGARIA (POENTE)
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-200
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|PC MUNICIPIO ED AGATHA BL 5 LJ RC5 E RC6
|?GUEDA
|3750-111
|?gueda
|Aveiro
|R CAPITAO LEBRE 53 CAPITAO LIVRO
|AVEIRO
|3810-384
|Aveiro
|Aveiro
|R DA REPUBLICA 31 CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRA
|AVEIRO
|3810-160
|Aveiro
|Aveiro
|HORTA ESTRADA PRINCIPAL
|EIXO
|3800-721
|Aveiro
|Aveiro
|R ANTONIO BERNARDO 130 ASV BP
|OLIVEIRA DE AZEM?IS
|3720-301
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|RUA DA VILA 42
|VILARINHO DO BAIRRO
|3780-599
|Anadia
|Aveiro
|R SANTO ANTONIO 40
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-014
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|R DR ORLANDO RIBEIRO 29 URB FORCA-VOUGA UNIAO FREG GLORIA VERA CRUZ
|AVEIRO
|3800-004
|Aveiro
|Aveiro
|AUTOESTRADA A 25 KM4+500 PRAIAS - AVEIRO
|GAFANHA DA NAZAR?
|3830-751
|?lhavo
|Aveiro
|AUTOESTRADA A25 KM 4+500 AVEIRO-PRAIAS
|GAFANHA DA NAZAR?
|3830-751
|?lhavo
|Aveiro
|AV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B PRAIA DA BARRA
|GAFANHA DA NAZAR?
|3830-751
|?lhavo
|Aveiro
|R SOBREIRO 30
|BUSTOS
|3770-017
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|AVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL SENTIDO NORTE/SUL
|AVEIRO
|3810-006
|Aveiro
|Aveiro
|ZONA INDUSTRIAL TABUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|RUA DO SOBREIRO 17
|MAMARROSA
|3770-037
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|RUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17
|LUSO
|3050-224
|Mealhada
|Aveiro
|AV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE VAGOS
|VAGOS
|3840-401
|Vagos
|Aveiro
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADO
|?LHAVO
|3830-044
|?lhavo
|Aveiro
|R D ANTONIO JOSE CORDEIRO 11 B
|AVEIRO
|3810-003
|Aveiro
|Aveiro
|RUA 23 402 TAB MERCADO
|ESPINHO
|4500-142
|Espinho
|Aveiro
|EN 1 IC2 PA AGUADA BAIXO SUL NORTE SENTIDO COIMBRA PORTO
|AGUADA DE BAIXO
|3750-031
|?gueda
|Aveiro
|AV CIDADE DE COIMBRA 102 104
|MEALHADA
|3050-374
|Mealhada
|Aveiro
|ZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHE
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-222
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|INTERMARCHE MEALHADA, LJ 2
|MEALHADA
|3050-343
|Mealhada
|Aveiro
|IC2 S/N - POSTO BP MALAPOSTA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|EN1 - IC2 KM204,050 MALAPOSTA DO CARQUEIJO
|CASAL COMBA
|3050-131
|Mealhada
|Aveiro
|EN234 KM28 POSTO BP
|CASAL COMBA
|3050-131
|Mealhada
|Aveiro
|EN 1 IC2 PA AGUADA BAIXO NORTE SUL SENTIDO PORTO COIMBRA
|AGUADA DE BAIXO
|3750-031
|?gueda
|Aveiro
|RUA ENG ROBERT ERICK ZIPPRICH 70 R/
|EIXO
|3800-752
|Aveiro
|Aveiro
|AV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 PAP ASTERIX
|GUIMARAES
|4810-532
|Guimar?es
|Braga
|AL RESISTENCIA 78
|GUIMAR?ES
|4810-286
|Guimar?es
|Braga
|MIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL POSTO CREIXOAUTO
|GUIMAR?ES
|4835-079
|Guimar?es
|Braga
|LG DA ESTACAO
|NINE
|4775-446
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|LOMAR-INTERMARCHE
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|R LIBERDADE, 2220
|GONDAR
|4835-559
|Guimar?es
|Braga
|C COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/C
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|AV CIRCULAR SUL PISCINAS 1
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|LG RODRIGUES SAMPAIO, 16
|ESPOSENDE
|4740-218
|Esposende
|Braga
|PC FRANCISCO INACIO-PEVIDEM
|GUIMARAES
|4835-321
|Guimar?es
|Braga
|AV 25 ABRIL 124 PIPE`S BAZAR
|V N FAMALICAO
|4760-101
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|AGRINHA - CELEIROS POSTO GALP
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|LG TOJAIS - S JOAO DE PONTE ASV REPSOL
|GUIMARAES
|4800-001
|Guimar?es
|Braga
|A3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600
|ALHEIRA
|4750-058
|Barcelos
|Braga
|A3 PORTO VALENCA S/N SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600
|ALHEIRA
|4750-058
|Barcelos
|Braga
|R 1 DEZEMBRO 48 BAZAR SERRA
|ESPOSENDE
|4740-226
|Esposende
|Braga
|R. LUIS BARROSO
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-066
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R. D CONSTANCA DE NORONHA
|GUIMARAES
|4810-245
|Guimar?es
|Braga
|R. NOVA STA CRUZ-ROTUNDA PEOES
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|PC REPUBLICA 13 ARCADA
|BRAGA
|4710-305
|Braga
|Braga
|SOUTO-EST NAC 101 -GEME
|VILA VERDE
|4730-180
|Vila Verde
|Braga
|R PONTE PEREIROS INTERMARCHE
|P?VOA DE LANHOSO
|4830-508
|P?voa de Lanhoso
|Braga
|RECTA DE LAGO
|LAGO
|4720-525
|Amares
|Braga
|R. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162
|FAFE
|4820-273
|Fafe
|Braga
|R. CRUZ D ARGOLA-MESAO FRIO
|GUIMARAES
|4810-225
|Guimar?es
|Braga
|R. NOSSA SENHORA PENHA, 780
|GUIMARAES
|4810-233
|Guimar?es
|Braga
|R IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 CX685
|BARCELOS
|4750-169
|Barcelos
|Braga
|AV. JOAO XXI
|BRAGA
|4715-035
|Braga
|Braga
|LUG DA PENA - GAMIL BOMBAS DA GALP
|BARCELOS
|4755-226
|Barcelos
|Braga
|VIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|R. DE CRASTO, N 100
|SERZEDELO
|4765-582
|Guimar?es
|Braga
|LG BARJONA FREITAS,95-97 APT 6
|BARCELOS
|4750-265
|Barcelos
|Braga
|LARGO DA REPUBLICA 41
|JOANE
|4770-260
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|ESTRADA NAC 101 NOGUEIRA
|BRAGA
|4715-213
|Braga
|Braga
|R. CAMOES, RC
|GUIMARAES
|4810-442
|Guimar?es
|Braga
|AV. BRASIL, LETRA N
|FAFE
|4820-121
|Fafe
|Braga
|LUG PINHEIRO
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-359
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|AV DAS PONTES
|TAMEL (S?O VER?SSIMO)
|4750-754
|Barcelos
|Braga
|R GIL VICENTE 67 R/C
|GUIMAR?ES
|4800-151
|Guimar?es
|Braga
|LARGO PORTO MARTIM 10 R/C CABREIROS BRG
|CABREIROS BRG
|4705-382
|Braga
|Braga
|R. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34
|GUIMAR?ES
|4800-444
|Guimar?es
|Braga
|R. DA SAUDADE, 1? BLOCO 1 R/C ATOUGUIA - CREIXOMIL
|GUIMAR?ES
|4835-109
|Guimar?es
|Braga
|R. CENTRAL 327
|PEVIDEM
|4835-314
|Guimar?es
|Braga
|R. ADRIANO PINTO BASTO, 25
|V N FAMALICAO
|4760-114
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|PC D MARIA II
|V N FAMALICAO
|4760-111
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|CAFE CENTRAL-CELEIRO
|ROSSAS
|4850-289
|Vieira do Minho
|Braga
|PARQUE BRACALANDIA
|BRAGA
|4710-042
|Braga
|Braga
|LARGO DA ESTA?AO
|BRAGA
|4700-223
|Braga
|Braga
|AL. S DAMASO
|GUIMARAES
|4810-286
|Guimar?es
|Braga
|PC CONDE AGROLOGO FRENTE RESTAURANTE PIMENTA QUIOSQUE OLGA
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|R.BERNARDINO ABREU B.SANTAR?M MODELO ST.TIRSO-JORNAIS
|SANTO TIRSO
|4780-001
|Santo Tirso
|Porto
|R. CONSELHEIRO BENTO MIGUEL
|BRAGA
|4710-294
|Braga
|Braga
|R. DO QUINT?O , 41
|BRAGA
|4700-153
|Braga
|Braga
|ESTRADA NACIONAL 205
|BARQUEIROS BCL
|4740-683
|Barcelos
|Braga
|R. 25 ABRIL
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-089
|Guimar?es
|Braga
|LUGAR BARBOSA CASTRO
|P?VOA DE LANHOSO
|4830-517
|P?voa de Lanhoso
|Braga
|AV. CONDE MARGARIDE CREIXOMIL
|GUIMAR?ES
|4835-072
|Guimar?es
|Braga
|CIRCULAR GUIMARAES AZUREM SUL
|GUIMARAES
|4800-001
|Guimar?es
|Braga
|PCT GEN HUMBERTO DELGADO 47
|BRAGA
|4715-115
|Braga
|Braga
|LARGO SR. AFLITOS
|BRAGA
|4700-024
|Braga
|Braga
|VARIANTE ? EN 14 -PORTO-BRAGA
|BRAGA
|4700-005
|Braga
|Braga
|VARIANTE EN 14 BRAGA PORTO MAXIMINOS
|BRAGA
|4700-004
|Braga
|Braga
|LOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCH?ES
|CAVADAS
|4820-587
|Fafe
|Braga
|AV SILVA PEREIRA 57 LJ8
|BAIRRO
|4765-014
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIV
|CREIXOMIL
|4810-005
|Guimar?es
|Braga
|A7 KM5.15 FAMALICAO-GUIMARAES AS CEIDE (F/G)
|VILA NOVA DE FAMALI??O
|4760-001
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|A7 KM5.15 GUIMARAES-FAMALICAO AS CEIDE (G/F)
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-001
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|AV. CIDADE ABREU E LIMA 2
|RIBA D`AVE
|4765-181
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|PRA?A ALEXANDRE HERCULANO N?46
|BRAGA
|4710-292
|Braga
|Braga
|CC ELECLERC LJ 2 R. MIDE
|LORDELO GMR
|4815-169
|Guimar?es
|Braga
|R ANTONIO GOMES MARINHO 1892 PAP UNIVERSUS
|GUIMAR?ES
|4800-132
|Guimar?es
|Braga
|R DOS ALIADOS, 208 (POSTO GALP)
|FAFE
|4820-248
|Fafe
|Braga
|CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH CONTINENTE BRAGA - JORNAIS
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|AV BRASIL- POSTO BP
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-010
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|LUGAR DE VESSADAS
|BARCELINHOS
|4755-051
|Barcelos
|Braga
|INTERMARCHE DE FAFE, LJ N? 3
|FAFE
|4820-099
|Fafe
|Braga
|SHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGA
|BRAGA
|4705-265
|Braga
|Braga
|PC CONDE AGROLOGO
|BRAGA
|4700-002
|Braga
|Braga
|AV DESCOBRIMENTOS
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-011
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHE
|URGESES
|4810-007
|Guimar?es
|Braga
|CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH LJ 30
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|ED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUME
|BRAGA
|4700-048
|Braga
|Braga
|CAMPO DO LAMEIRO
|FAFE
|4820-178
|Fafe
|Braga
|VARIANTE DO FOJO ESTE S PEDRO PA BRAGA
|BRAGA
|4715-570
|Braga
|Braga
|LUGAR DA IGREJA SILVARES
|GUIMAR?ES
|4835-605
|Guimar?es
|Braga
|R. ALFREDO PIMENTEL, 6
|GUIMARAES
|4800-001
|Guimar?es
|Braga
|LG VALENTIM MOREIRA DE S?, 98
|GUIMARAES
|4810-452
|Guimar?es
|Braga
|R. DR. JUSTINO CRUZ 149
|BRAGA
|4700-314
|Braga
|Braga
|PC 25 ABRIL QUIOSQ ARCADA
|FAFE
|4820-142
|Fafe
|Braga
|LG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21
|AMARES
|4720-013
|Amares
|Braga
|C COMERCIAL FEIRA NOVA, LJ 5
|VILA VERDE
|4730-708
|Vila Verde
|Braga
|R. 25 DE ABRIL
|BRAGA
|4715-001
|Braga
|Braga
|LG ANTONIO GONCALVES
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-080
|Guimar?es
|Braga
|PC GOMES E AZURARA CC SALGUEIRAL LJ 46
|GUIMAR?ES
|4835-055
|Guimar?es
|Braga
|AV BRASIL QTA BARBERIA LJ 12 JUMBO FAMALICAO
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-010
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R CRUZ CAIDA 103 QUIOSQUE CRUZ CAIDA
|VIZELA
|4815-408
|Vizela
|Braga
|LG JOAO PENHA S/N QUIOSQ ESTRELA DA SORTE
|BRAGA
|4710-245
|Braga
|Braga
|AV FRANCA S/N QUIOSQUE AVENIDA
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-282
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R DAS TEIXUGUEIRAS POSTO GALP
|VIZELA
|4815-490
|Vizela
|Braga
|EN 105 KM44.183 POSTO GALP
|GUIMAR?ES
|4810-565
|Guimar?es
|Braga
|EN106 236 - POSTO BP
|?NFIAS VIZ
|4815-071
|Vizela
|Braga
|R JOAO AMANDIO 35 LAGOA CAFE
|ESPOSENDE
|4740-200
|Esposende
|Braga
|R N SRA DE FATIMA 873 R/C
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-137
|Guimar?es
|Braga
|AV CENTRAL 172 LUG MONTE AFURADA CAFE BOMBA
|MARRANCOS
|4730-282
|Vila Verde
|Braga
|LG DO TOURAL 40
|GUIMAR?ES
|4810-427
|Guimar?es
|Braga
|EN13 KM43,150 POSTO GALP GANDRA
|ESPOSENDE
|4740-475
|Esposende
|Braga
|R ANTONIO COSTA GUIMARAES URGEZES
|GUIMAR?ES
|4810-491
|Guimar?es
|Braga
|AV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4
|ESPOSENDE
|4740-268
|Esposende
|Braga
|CC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 AL DR MARIANO FELGUEIRAS
|GUIMAR?ES
|4835-075
|Guimar?es
|Braga
|R CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS LJ 5
|BRAGA
|4705-084
|Braga
|Braga
|CC BRAGA PARQUE LJ211 QTA DOS CONGREGADOS
|BRAGA
|4710-427
|Braga
|Braga
|EN 206 104 QUIOSQUE AVE
|BRITO
|4805-026
|Guimar?es
|Braga
|AV RIO VEIRAO S/N QUIOSQUE CENTRAL
|RIBEIR?O
|4760-715
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R INACIO JOSE PEIXOTO 157 R/C
|BRAGA
|4700-431
|Braga
|Braga
|AV ALCAIDE FARIA 102 ARCOZELO
|BARCELOS
|4750-106
|Barcelos
|Braga
|R FONTE S JOAO
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-148
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|AV 31 JANEIRO - POSTO BP
|BRAGA
|4715-117
|Braga
|Braga
|LG DE S GUALTER PA GUIMARAES
|GUIMAR?ES
|4810-438
|Guimar?es
|Braga
|AV DR MARIO SOARES 2311 EN 206 BOLAMA SUPERMERCADOS
|JOANE
|4770-260
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|EN 13 KM 40,600 PA FAO
|F?O
|4740-321
|Esposende
|Braga
|R TALVAI SN CC ELECLERC LJ6
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4764-503
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|PC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I J
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-355
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|R DA IGREJA 10
|DEL?ES
|4765-623
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|LG DO ESPADANIDO 214 R/C
|BRAGA
|4715-024
|Braga
|Braga
|R D ELVIRA GOMES BARROSO 2295 POSTO BP
|GILMONDE
|4755-230
|Barcelos
|Braga
|PC REPUBLICA 128 QUIOSQUE DAS CHAVES
|VIZELA
|4815-475
|Vizela
|Braga
|AV DR ALVARES PEREIRA EDF S BENTO LJ 14 PAP S BENTO
|BARCELOS
|4750-324
|Barcelos
|Braga
|PC MUNICIPIO 90 R/C QUIOSQUE RECREIO
|VILA VERDE
|4730-733
|Vila Verde
|Braga
|CC NOVA ARCADA LJ 00.01 CNT BRAGA N ARCADA - JORNAIS
|BRAGA
|4700-038
|Braga
|Braga
|CC NOVA ARCADA LJ00.19 PISO 0
|BRAGA
|4700-068
|Braga
|Braga
|CC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 R 25 DE ABRIL
|GUIMAR?ES
|4835-400
|Guimar?es
|Braga
|AV DOS COMBATENTES GRANDE GUERRA 17 A 19 PORTA NOVA II
|BARCELOS
|4750-279
|Barcelos
|Braga
|AV REBELO MESQUITA
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-013
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R ABREU MESQUITA LT75 EDF VENUS LJ1
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-119
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R ANTONIO MARIZ 48 R/C
|BRAGA
|4715-279
|Braga
|Braga
|R 25 ABRIL EDF ROMA LJ 2
|RIBA DE AVE
|4765-264
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R CAIRES 129 RC
|BRAGA
|4700-206
|Braga
|Braga
|R NARCISO FERREIRA 43
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-105
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|VINHAS MOREIRA CONEGOS
|MOREIRA DE C?NEGOS
|4815-270
|Guimar?es
|Braga
|AV CIDADE GUIMARAES ASV BP
|FAFE
|4820-178
|Fafe
|Braga
|R CARLOS MALHEIRO DIAS 571
|GUIMAR?ES
|4810-258
|Guimar?es
|Braga
|R PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1
|BRAGA
|4715-045
|Braga
|Braga
|R DR JOSE AZEVEDO FERREIRA 32 LJ
|BRAGA
|4705-253
|Braga
|Braga
|RUA CUSTODIO JOSE GOMES VILAS BOAS 2
|BARCELOS
|4755-059
|Barcelos
|Braga
|PO?O DO LINHO LAGE ITMI
|?NCORA
|4910-011
|Caminha
|Viana do Castelo
|AV ROBERT SMITH NOTE BR MINHO CENTER JORNAIS
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|PRACA CONDE AGROLONGO 75
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|LARGO HEROIS DE MONSANTO 9001 CALEN VILA NOVA DE FAMALIC?O
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-285
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R D GONCALO PEREIRA 1 TABACARIA DA
|BRAGA
|4700-032
|Braga
|Braga
|RUA DA CORGA EDF INTERMARCHE
|ARCOZELO VNG
|4410-440
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AV 1 MAIO EN 13 KM 64 825 L CAIS NO POSTO BP DARQUE
|VIANA DO CASTELO
|4935-129
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R DA LAMEIRA 123 EIRA VEDRA
|VIEIRA DO MINHO
|4850-542
|Vieira do Minho
|Braga
|AV JOSE ANTONIO SOUSA FERREIRA 45 R
|BALAZAR PVZ
|4570-011
|P?voa de Varzim
|Porto
|RUA DEVESA D AGRA 171 EDF STA JUSTA
|GONDIFELOS
|4760-499
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|R DR JOSE SAMPAIO 29
|GUIMAR?ES
|4810-275
|Guimar?es
|Braga
|EN 201 KM 54.34 LUGAR DE AGUELA
|MOURE VVD
|4730-300
|Vila Verde
|Braga
|EN14 PA MAXIMINOS NASCENTE ENTRADA
|BRAGA
|4705-086
|Braga
|Braga
|EN14 PA MAXIMINOS POENTE SAIDA
|BRAGA
|4705-086
|Braga
|Braga
|PCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMO
|BRAGA
|4715-036
|Braga
|Braga
|PC SE
|BRAGAN?A
|5300-265
|Bragan?a
|Bragan?a
|CC GALERIA COM PINGO DOCE LJ 15
|BRAGAN?A
|5300-851
|Bragan?a
|Bragan?a
|AV MARECHAL CARMONA - 27
|VILA FLOR
|5360-303
|Vila Flor
|Bragan?a
|AV 25 DE ABRIL - O
|MIRANDELA
|5370-202
|Mirandela
|Bragan?a
|R DR PROF MOTA PINTO- 47 R/C
|BRAGAN?A
|5300-437
|Bragan?a
|Bragan?a
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS N? 121 R/C
|MIRANDELA
|5370-206
|Mirandela
|Bragan?a
|CC PINGO DOCE LJ 7 QTA DOS TELHEIROS
|MIRANDELA
|5370-203
|Mirandela
|Bragan?a
|AV SA CARNEIRO LJ44 JORNAIS FORUM THEATRUM BOOK IT BRAGANCA
|BRAGAN?A
|5300-252
|Bragan?a
|Bragan?a
|R MANUEL SEIXAS 17-19 LIV CLASSICA
|TORRE DE MONCORVO
|5160-290
|Torre de Moncorvo
|Bragan?a
|A4 ASV LAMARES NORTE BRAGANCA/ VILA REAL
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|A4 ASV LAMARES SUL VILA REAL/ BRAGANCA
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|LG GENERAL CLAUDINO 14
|TORRE DE MONCORVO
|5160-243
|Torre de Moncorvo
|Bragan?a
|EN 102 - POSTO BP (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)
|ADEGANHA
|5160-021
|Torre de Moncorvo
|Bragan?a
|R VISCONDE VILLA MAYOR 22 R/C
|TORRE DE MONCORVO
|5160-298
|Torre de Moncorvo
|Bragan?a
|R ENG DUARTE PACHECO LIV IDEAL
|MOGADOURO
|5200-212
|Mogadouro
|Bragan?a
|ZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-296
|Macedo de Cavaleiros
|Bragan?a
|LUGAR DE CASEIROES ITMI
|VILA FLOR
|5360-310
|Vila Flor
|Bragan?a
|LG FREI ANTONIO CHAGAS ASV CEPSA
|VIDIGUEIRA
|7960-220
|Vidigueira
|Beja
|AUTO EST 2 KM 193 NORTE SUL
|ALMOD?VAR
|7700-016
|Almod?var
|Beja
|R SEARA 30
|CASTRO VERDE
|7780-163
|Castro Verde
|Beja
|CC MODELO LG FEIRA LJ 5 R ZECA AFONSO SEC URB SUL
|BEJA
|7800-522
|Beja
|Beja
|PRA?A VILA GARVAO QUIOSQUE TONY
|OURIQUE
|7670-370
|Ourique
|Beja
|EN 390 ASV GALP
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-023
|Odemira
|Beja
|AE 2 KM 148 NORTE SUL ASV GALP M24 ALJUSTREL NORTE ASUL
|ALJUSTREL
|7600-010
|Aljustrel
|Beja
|AE 2 KM 148 SUL NORTE ASV GALP M24 ALGUSTREL SUL NORTE
|ALJUSTREL
|7600-010
|Aljustrel
|Beja
|AV SALUQUIA 2
|MOURA
|7860-002
|Moura
|Beja
|EST NACIONAL 260 KM 26 6 POSTO GALP
|SERPA
|7830-299
|Serpa
|Beja
|R LISBOA ESTR NACIONAL 121
|BEJA
|7800-346
|Beja
|Beja
|AV FIALHO ALMEIDA 72 ASV 2
|BEJA
|7800-395
|Beja
|Beja
|R NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 INTERMARCHE
|CASTRO VERDE
|7780-201
|Castro Verde
|Beja
|PC ANT RAPOSO TAVARES QIOSQUE
|BEJA
|7800-426
|Beja
|Beja
|RAMAL DE BEJA S/N
|ALJUSTREL
|7600-073
|Aljustrel
|Beja
|PRA?A REPUBLICA 9
|CASTRO VERDE
|7780-135
|Castro Verde
|Beja
|EST CIRCUNVALACAO POSTO REPSOL
|ODEMIRA
|7630-130
|Odemira
|Beja
|R DR ALBERICO ALEXANDRE N FIGUEIRED
|VILA NOVA DE S?O BENTO
|7830-086
|Serpa
|Beja
|AV 25 DE ABRIL S/N
|VILA VERDE DE FICALHO
|7830-604
|Serpa
|Beja
|ESTRADA NACIONAL 2 POSTO GALP
|ALMOD?VAR
|7700-016
|Almod?var
|Beja
|R MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDA
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-282
|Odemira
|Beja
|R DR ANTONIO PONCES CARVALHO
|VILA DE REI
|6110-217
|Vila de Rei
|Castelo Branco
|R AFONSO PAIVA 7 B TAB TIAGOS
|CASTELO BRANCO
|6000-076
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|A23 KM 127 SUB LAN?O CASTELO BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) GARDETE
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTO
|CASTELO BRANCO
|6000-762
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|A23 KM127 SUB LAN?O CASTELO BRAN APT86 A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR)
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV INFANTE SAGRES SN ASV GALP
|CASTELO BRANCO
|6000-082
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|A23 LAN?O KM 162,3 TEIXOSO ALCARIA APT 370 A23 FUND?O (FND/CBR) BELMONTE FUNDAO
|ALCARIA FND
|6230-022
|Fund?o
|Castelo Branco
|AV DR ALFREDO MENDES GIL LT 26 RC
|FUND?O
|6230-287
|Fund?o
|Castelo Branco
|AL LIBERDADE
|CASTELO BRANCO
|6000-074
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8E
|CASTELO BRANCO
|6000-083
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDO
|TORTOSENDO
|6200-721
|Covilh?
|Castelo Branco
|HIPERMERCADO MODELO LJ 2/3
|CASTELO BRANCO
|6000-459
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRA
|CASTELO BRANCO
|6000-280
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|PC REI D JOSE 6 RC
|CASTELO BRANCO
|6000-118
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|TV SAO SEBASTIAO
|BELMONTE
|6250-023
|Belmonte
|Castelo Branco
|QTA ALAMPADA LT 6 CAFE ROG BAR BOIDOBRA
|COVILH?
|6200-250
|Covilh?
|Castelo Branco
|AV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAO
|TELHADO FND
|6230-772
|Fund?o
|Castelo Branco
|A23 KM80 NASCENTE SUL/NORTE FRATEL M24 VILA VELHA RODAO SUL NORTE
|VILA VELHA DE R?D?O
|6030-245
|Vila Velha de R?d?o
|Castelo Branco
|A23 KM80 POENTE NORTE/SUL FRATEL M24 VILA VELHA RODAO NORTE SUL
|VILA VELHA DE R?D?O
|6030-245
|Vila Velha de R?d?o
|Castelo Branco
|AV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICO
|COVILH?
|6200-113
|Covilh?
|Castelo Branco
|R TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHA
|FUND?O
|6230-421
|Fund?o
|Castelo Branco
|QTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA HOSPITAL PERO COVILHA
|COVILH?
|6200-251
|Covilh?
|Castelo Branco
|VARANDA PILATOS Intermarch? - Belmonte
|BELMONTE
|6250-020
|Belmonte
|Castelo Branco
|AV EUROPA LT 7 LJ 0 45 CC SERRA SHOPPING
|COVILH?
|6200-546
|Covilh?
|Castelo Branco
|ZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHE
|IDANHA-A-NOVA
|6060-101
|Idanha-a-Nova
|Castelo Branco
|ACESSO A VARIANTE ASV GALP
|COVILH?
|6200-251
|Covilh?
|Castelo Branco
|EST STO ANTONIO 19 R/C
|ALCAINS
|6005-006
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R PEDRO ALVARES CABRAL 172 A
|BELMONTE
|6250-087
|Belmonte
|Castelo Branco
|R D TRES LAGARES S/N QUIOSQUE BRIND
|FUND?O
|6230-421
|Fund?o
|Castelo Branco
|LUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHE
|PROEN?A-A-NOVA
|6150-503
|Proen?a-a-Nova
|Castelo Branco
|EN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOL
|CASTELO BRANCO
|6000-050
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7
|COVILH?
|6200-506
|Covilh?
|Castelo Branco
|R MINA APARTADO 45 ASV BP
|CASTELO BRANCO
|6000-170
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV PEDRO ALVARES CABRAL CC S TIAGO LJ 39
|CASTELO BRANCO
|6000-031
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|CENTRAL CAMIONAGEM COVILHA ALAMEDA EUROPA
|COVILH?
|6200-546
|Covilh?
|Castelo Branco
|AV DA CARAPALHA 29 LJ 3
|CASTELO BRANCO
|6000-320
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R MARQUES AVILA BOLAMA 344 R/C E
|COVILH?
|6200-007
|Covilh?
|Castelo Branco
|ALAMEDA PERO DA COVILHA QTA DA OLIVOSA
|COVILH?
|6200-507
|Covilh?
|Castelo Branco
|ZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C EDF INTERMARCHE
|CASTELO BRANCO
|6000-991
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R PROF DR FARIA DE VASCONCELOS N?4 CASTELO BRANCO
|CASTELO BRANCO
|6000-266
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|SERRA SHOPPING QTA DO PINHEIRO NOTE! COVILHA SERRA JORNAIS
|COVILH?
|6200-505
|Covilh?
|Castelo Branco
|LG RIBEIRO AMARAL CAFE PORTUGAL
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-070
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|R FIGUEIRA FOZ 42
|PAI?O
|3090-495
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIRED
|COJA
|3305-143
|Arganil
|Coimbra
|PC FAUSTO CORREIA QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-253
|Coimbra
|Coimbra
|LG DAS AMEIAS EST NOVA QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-024
|Coimbra
|Coimbra
|AV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LI
|COIMBRA
|3000-178
|Coimbra
|Coimbra
|AV VALE FLORES SN NA ASV GALP
|COIMBRA
|3030-486
|Coimbra
|Coimbra
|R DOMINGUES PEREIRA 33
|MARINHA DAS ONDAS
|3090-005
|Figueira da Foz
|Coimbra
|GUARDA INGLESA COIMBRA I
|COIMBRA
|3040-193
|Coimbra
|Coimbra
|AV EMIDIO NAVARRO 81
|COIMBRA
|3000-151
|Coimbra
|Coimbra
|AV BRASIL 198 A PAP SATELITE II
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-323
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R DAS CHAVES LT 5 LJ 3
|COIMBRA
|3020-169
|Coimbra
|Coimbra
|C COM GIRASSOLUM LJ 17 R JOAO DEUS RAMOS
|COIMBRA
|3030-328
|Coimbra
|Coimbra
|R ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ASV BP
|COIMBRA
|3020-430
|Coimbra
|Coimbra
|R. CALVARIO, 2 - CAFE BIZARRO
|SOUSELAS
|3020-844
|Coimbra
|Coimbra
|R. ENTRE VINHAS-EDF MEMORANDUM APT 20027 EIRAS
|EIRAS
|3020-171
|Coimbra
|Coimbra
|R. 5 OUTUBRO 50 BUARCOS
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-271
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R DR MANUEL RODRIGUES 9
|COIMBRA
|3000-258
|Coimbra
|Coimbra
|AV DR MENDES SILVA CC COIMBRA SHOPPING LJ 222
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|Area Serv Mealhada A1 NASCENTE SUL/NORTE
|ENXOFAES
|3060-115
|Cantanhede
|Coimbra
|AREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SUL
|ENXOFAES
|3060-115
|Cantanhede
|Coimbra
|R. REPUBLICA, 151
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-036
|Figueira da Foz
|Coimbra
|PC DO MUNICIPIO LJ-H
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-113
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|ESTRADA NACIONAL 111 1 STA CRUZ
|COIMBRA
|3000-115
|Coimbra
|Coimbra
|R DR JOAO MATOS 36 POSTO GALP
|VILAMAR
|3060-780
|Cantanhede
|Coimbra
|R. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOS
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-132
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|R. BARREIRO, 31
|ASSAFARGE
|3040-657
|Coimbra
|Coimbra
|R. SOFIA, 46
|COIMBRA
|3000-389
|Coimbra
|Coimbra
|PSO INFANTE D HENRIQUE, S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-154
|Figueira da Foz
|Coimbra
|AV. SARAIVA DE CARVALHO, 16
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-055
|Figueira da Foz
|Coimbra
|AV. DR MENDES SILVA, 211/251 CONTINENTE COIMBRA - JORNAIS - CC COIMBRA SHOPPING
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|AV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVO
|COIMBRA
|3000-076
|Coimbra
|Coimbra
|LG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 C C E LECLERC
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-011
|Figueira da Foz
|Coimbra
|CC FORUM COIMBRA, LJ 24 AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA QTA VALE GEMIL
|COIMBRA
|3040-389
|Coimbra
|Coimbra
|COVA DO BARRO
|T?BUA
|3420-303
|T?bua
|Coimbra
|LARGO DA PORTAGEM
|COIMBRA
|3000-337
|Coimbra
|Coimbra
|LG ARTUR BARRETO, 9
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-124
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|LARGO DR ANTONIO JOSE ALMEIDA N 36
|TOCHA
|3060-705
|Cantanhede
|Coimbra
|URB S.BENTO, LT 2 - R/C DT?
|COIMBRA
|3000-005
|Coimbra
|Coimbra
|R DO AMEAL RC LJ D
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-101
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|PONTE EIRAS AS ADEMIA
|COIMBRA
|3020-324
|Coimbra
|Coimbra
|AV DR DANIEL DE MATOS POIARES (S. ANDRE)
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-153
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|R 5 DE OUTUBRO CIMO DE FALA S MARTINHO DO BISPO
|COIMBRA
|3045-043
|Coimbra
|Coimbra
|R. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 B
|COIMBRA
|3000-070
|Coimbra
|Coimbra
|R. BRASIL, 233 RC
|COIMBRA
|3030-175
|Coimbra
|Coimbra
|R. CAP LUIS GONZAGA,5
|STO ANTONIO
|3030-095
|Coimbra
|Coimbra
|AV. DIAS SILVA,140
|COIMBRA
|3000-135
|Coimbra
|Coimbra
|EN 1 - PEDRULHA
|COIMBRA
|3025-010
|Coimbra
|Coimbra
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO COIMBRA-SOLUM
|COIMBRA
|3030-327
|Coimbra
|Coimbra
|AV INES DE CASTRO
|COIMBRA
|3040-255
|Coimbra
|Coimbra
|QTA S.PEDRO
|LOUS?
|3200-261
|Lous?
|Coimbra
|R DE COSELHAS VIA CIRCULAR EXTERNA EIRAS
|COIMBRA
|3000-604
|Coimbra
|Coimbra
|CC FORUM COIMBRA CONTINENTE FORUM COIMBRA JORNAIS QTA VALE GEMIL
|COIMBRA
|3040-389
|Coimbra
|Coimbra
|A 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S FIGUEIRA DA FOZ -REPSOL
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-513
|Figueira da Foz
|Coimbra
|AV AUGUSTO LUIS RODRIGUES BLOCO E R/C DT
|G?IS
|3330-301
|G?is
|Coimbra
|R DR MANUEL ALMEIDA E SOUSA POSTO GALP
|COIMBRA
|3025-046
|Coimbra
|Coimbra
|CC PRIMAVERA LJ 12
|COIMBRA
|3000-092
|Coimbra
|Coimbra
|R COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 125
|MIRA
|3070-454
|Mira
|Coimbra
|RUA OLIVEIRA MATOS N 1
|ARGANIL
|3300-062
|Arganil
|Coimbra
|AV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-698
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R VASCO DA GAMA 54
|COIMBRA
|3030-074
|Coimbra
|Coimbra
|R GENERAL HUMBERTO DELGADO QUINTA DA VILA
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-160
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|R VISCONDE SANCHES FRIAS R/C
|ARGANIL
|3300-064
|Arganil
|Coimbra
|AV DR JOSE MARIA CARDOSO MODELO LOUS? INP
|LOUS?
|3200-002
|Lous?
|Coimbra
|IC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (POR/LIS) N/S
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-193
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|IC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/N
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-193
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|R DR FRANCISCO FERNANDES COSTA LJ 5
|LOUS?
|3200-265
|Lous?
|Coimbra
|R BRASIL 336
|COIMBRA
|3030-775
|Coimbra
|Coimbra
|CC FOZ PLAZA LJ 251/252 R DOS CONDADOS
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-220
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-160
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|LG DA PRACA 15
|CERNACHE
|3040-778
|Coimbra
|Coimbra
|LG MARTIR SANTO S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-256
|Figueira da Foz
|Coimbra
|AV 25 ABRIL 53 QUIOSQUE MIRENSE
|MIRA
|3070-301
|Mira
|Coimbra
|LUGAR DA BARREIRA
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-110
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|AV DR CARLOS CAMPOS 3 ASV
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-058
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|AV LOUSA 98 PA COIMBRA PARQUE VERDE
|COIMBRA
|3000-243
|Coimbra
|Coimbra
|R DR JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO 68
|MIRANDA DO CORVO
|3220-203
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|LG DO CORREIO S/N
|PENELA
|3230-250
|Penela
|Coimbra
|CC COIMBRA SHOPPING P0 AV DR MENDES SILVA
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|ITMI OLIVEIRA DO HOSPITAL LJ 1 R COM MANUEL RODRIGUES LAGOS
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-093
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|EN109 CHA-TAVAREDE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R ARMENIO C SIMOES ASV REPSOL
|MIRANDA DO CORVO
|3220-186
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|AV INF D HENRIQUE 9312 QUIOSQUE JARDIM
|PRAIA DE MIRA
|3070-794
|Mira
|Coimbra
|CC ATRIUM SOLUM AV ELISIO MOURA
|COIMBRA
|3030-183
|Coimbra
|Coimbra
|R DA MATI?A
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Figueira da Foz
|Coimbra
|AV BISSAYA BARRETO IPO COIMBRA
|COIMBRA
|3000-075
|Coimbra
|Coimbra
|LUG FREIXIAL DISTRIMARIALVAS
|CANTANHEDE
|3060-228
|Cantanhede
|Coimbra
|R CASAL DOS BARREIROS S/N
|EGA
|3150-256
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|EN234-1 ROT DO FREIXIAL
|CANTANHEDE
|3060-228
|Cantanhede
|Coimbra
|URB NOVA CONIMBRIGA I LT 18 B RC SUL LJ A
|CONDEIXA-A-VELHA
|3150-230
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|R O CONIMBRICENSE 22 24
|COIMBRA
|3030-504
|Coimbra
|Coimbra
|R CENTRAL DA MESURA 35
|COIMBRA
|3040-197
|Coimbra
|Coimbra
|PC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-288
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R BERNARDO LOPES 115 R/C ESQ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-395
|Figueira da Foz
|Coimbra
|RUA RIBEIRO DO AMARAL 14 A
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-070
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|EN 342 -SAO FIPO DENTRO DO PINGO DOCE
|EGA
|3150-259
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|AV CALOUSTE GULBENKIAN CC PRIMAVERA LT 5 LJ 9 CELAS
|COIMBRA
|3000-090
|Coimbra
|Coimbra
|R. CH?O DO CONDE NOTE CANTANHEDE JORNAIS
|CANTANHEDE
|3060-127
|Cantanhede
|Coimbra
|v 5 outubro 9
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-056
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|R DR JOSE GALVAO 222
|MONTEMOR-O-VELHO
|3140-271
|Montemor-o-Velho
|Coimbra
|R JOAO GASPAR LEMOS AMORIM 1 B
|FUIGUEIRA DA FOZ
|3080-606
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 QUIOSQUE ESTADIO
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-209
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R MOEDA 61 R/C
|COIMBRA
|3000-283
|Coimbra
|Coimbra
|AV JOAO REGRAS 98
|COIMBRA
|3040-256
|Coimbra
|Coimbra
|RUA TRAS DAS CASAS MEAS MIRANDA DO CORVO
|MIRANDA DO CORVO
|3220-115
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|AV PROF DR BISSAYA BARRETO NOTE JORNAIS FIGUEIRA DA FOZ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-897
|Figueira da Foz
|Coimbra
|BAIRRO DO PRAZO
|ARGANIL
|3300-017
|Arganil
|Coimbra
|RUA FREDERICO GARCIA SECADES 35 CADIMA
|CADIMA
|3060-094
|Cantanhede
|Coimbra
|RUA DO HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-707
|Figueira da Foz
|Coimbra
|RUA BOMBEIROS 4
|T?BUA
|3420-322
|T?bua
|Coimbra
|RUA JOAQUIM SOTTO MAYOR JT COLISEU
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-171
|Figueira da Foz
|Coimbra
|R DR DANIEL MATOS 148
|COIMBRA
|3030-049
|Coimbra
|Coimbra
|EST COSELHAS EDIF VALE LEITAO BL B
|COIMBRA
|3000-125
|Coimbra
|Coimbra
|AV INES CASTRO SANTA CLARA
|COIMBRA
|3040-255
|Coimbra
|Coimbra
|R. DR. FRANCISCO BEIRAO N 12 A
|T?BUA
|3420-325
|T?bua
|Coimbra
|ESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAO
|COIMBRA
|3030-173
|Coimbra
|Coimbra
|AREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE B
|VENDAS NOVAS
|7080-011
|Vendas Novas
|?vora
|A6 SUBLAN?O EVORA KM 23 APT 247 A6 ESTREMOZ (ELV/LIS) SUL NORTE
|ESTREMOZ
|7100-108
|Estremoz
|?vora
|R REPUBLICA 19
|?VORA
|7000-656
|?vora
|?vora
|R SAO JOAO DEUS 9
|BORBA
|7150-142
|Borba
|?vora
|PC SERTORIO 25 A AG70271
|?VORA
|7000-509
|?vora
|?vora
|LG CALOUSTE GULBENKIEN 4
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-192
|Montemor-o-Novo
|?vora
|AV GAGO COUTINHO 27 A
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-047
|Montemor-o-Novo
|?vora
|R IGREJA 1
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|7200-373
|Reguengos de Monsaraz
|?vora
|ZONA INDUSTRIAL CEMITERIO GALP
|MOUR?O
|7240-999
|Mour?o
|?vora
|LG CHAFARIZ DEL REI POSTO
|?VORA
|7005-224
|?vora
|?vora
|R FREI CARLOS RC ESQ LT9
|?VORA
|7000-737
|?vora
|?vora
|AV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALP
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-097
|Montemor-o-Novo
|?vora
|AV TULIO ESPANCA P RAIMUNDO GALP M24 PORTAS RAIMUNDO
|?VORA
|7005-840
|?vora
|?vora
|R ANT COELHO OLIVEIRA 29RC LJESQ
|VENDAS NOVAS
|7080-084
|Vendas Novas
|?vora
|ESTRADA EVORA ASV GALP
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|7200-399
|Reguengos de Monsaraz
|?vora
|ZONA IND LT 122 123 E 124 ASV REPSOL
|ESTREMOZ
|7100-513
|Estremoz
|?vora
|PC ZECA AFONSO 7B BAIRRO MALAGUEIRA
|MALAGUEIRA
|7000-706
|?vora
|?vora
|EST NAC 114 KM 182 3 ASV GALP
|?VORA
|7005-863
|?vora
|?vora
|R 31 JANEIRO 26 A
|ESTREMOZ
|7100-114
|Estremoz
|?vora
|ZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1
|ESTREMOZ
|7100-147
|Estremoz
|?vora
|A6 SUB LAN?O SUL NORTE ASV SENTIDO MARETECA CAIA M24 MONTEMOR A6 SUL
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-349
|Montemor-o-Novo
|?vora
|ZONA INDUSTRIAL QUINTA MONIZ JORNAIS
|?VORA
|7005-834
|?vora
|?vora
|R ANTONIO JOSE COUVINHA 14 R/C ESQ
|?VORA
|7005-296
|?vora
|?vora
|R 5 OUTUBRO 16
|ESTREMOZ
|7100-516
|Estremoz
|?vora
|PRACETA HORTA DO BISPO 5
|?VORA
|7005-259
|?vora
|?vora
|BR CRUZ PICADA LT 13 RC
|?VORA
|7000-772
|?vora
|?vora
|EST SERV BP PORTAS MACHEDE
|?VORA
|7000-153
|?vora
|?vora
|R CANDIDO REIS 14
|?VORA
|7000-888
|?vora
|?vora
|AV REPUBLICA 84 A 86
|VENDAS NOVAS
|7080-100
|Vendas Novas
|?vora
|LARGO REPUBLICA 8
|ESTREMOZ
|7100-505
|Estremoz
|?vora
|RUA DE AVIZ 139
|?VORA
|7000-574
|?vora
|?vora
|RUA FREI JOSE MARIA 2 C
|?VORA
|7005-495
|?vora
|?vora
|R RELOGIO 39 PAP SALSINHA
|ALC??OVAS
|7090-048
|Viana do Alentejo
|?vora
|R REPUBLICA 59 61
|?VORA
|7000-656
|?vora
|?vora
|R VASCO DA GAMA 75 A
|LAGOS
|8600-722
|Lagos
|Faro
|SESMARIAS
|SESMARIAS
|8200-385
|Albufeira
|Faro
|R. JULIO DINIS,66
|MONTENEGRO
|8005-258
|Faro
|Faro
|AV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B TAB CARAVANA
|LOUL?
|8100-222
|Loul?
|Faro
|AV. COSTA MEALHA 27
|LOUL?
|8100-238
|Loul?
|Faro
|R FORTALEZA 18
|ARMA??O DE P?RA
|8365-124
|Silves
|Faro
|AV TIVOLI, ALDEIA MAR VILAMOURA
|QUARTEIRA
|8125-410
|Loul?
|Faro
|R ALAGOA PAP NETEL
|ALTURA
|8950-411
|Castro Marim
|Faro
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELA
|LOUL?
|8100-238
|Loul?
|Faro
|AV MARCHAL PACHECO ASV GALP SUL
|LOUL?
|8100-240
|Loul?
|Faro
|R DUNFERLINE POENTE COMERCIAL LJ 3 PAPELARIA MAGICA AREIAS S JOAO
|ALBUFEIRA
|8200-278
|Albufeira
|Faro
|AREA DE SERVICO ASV REPSOL
|CERCADO
|8100-222
|Loul?
|Faro
|URB MIRA PRAIA LT 11
|MANTA ROTA
|8900-038
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|EST ALDEIA A?OTEIAS TAB PARQUE
|ALBUFEIRA
|8200-252
|Albufeira
|Faro
|EDF MARINA PLAZA LT 15 A LJ 28 VILAMOURA
|QUARTEIRA
|8125-401
|Loul?
|Faro
|R SANTO ANTONIO 93
|FARO
|8000-282
|Faro
|Faro
|EN 125 ASV GALP LUZ DE TAVIRA
|SANTA LUZIA TVR
|8800-533
|Tavira
|Faro
|MERCADO MUNICIPAL LJ 26
|TAVIRA
|8800-213
|Tavira
|Faro
|R D JOAO II EDF VILAMAR I LJ A
|ARMA??O DE P?RA
|8365-130
|Silves
|Faro
|URB MONTES LUZ LT 58 SUP BATISTA MONTES DA LUZ
|LUZ LGS
|8600-164
|Lagos
|Faro
|R. VASCO GAMA 1
|FERRAGUDO
|8400-253
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|AV DR ALMEIDA CARRAPATO ASV REPSOL
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|R. VASCO DA GAMA N 28
|QUARTEIRA
|8125-256
|Loul?
|Faro
|APT 2068 AEROPORTO FARO ROTUNDA AEROPORTO FARO
|FARO
|8005-146
|Faro
|Faro
|RETUR PRAIA QUIOSQ SALVADOR PRAIA CABECO
|VILA REAL SANTO ANT?NIO
|8900-303
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|R. 25 ABRIL 19
|LAGOS
|8600-281
|Lagos
|Faro
|SITIO BOLOTA ALBUFEIRA II
|ALBUFEIRA
|8200-314
|Albufeira
|Faro
|MONTE BREJOS ALBUFEIRA I REPSOL MONTECHORO
|ALBUFEIRA
|8200-001
|Albufeira
|Faro
|R. JOAO DE DEUS N 18
|SILVES
|8300-010
|Silves
|Faro
|R DO PE DA CRUZ ASV BP
|MONCHIQUE
|8550-201
|Monchique
|Faro
|R SERPA PINTO ASV BP
|LOUL?
|8100-714
|Loul?
|Faro
|EN 124 QTA MALATA JORNAL CC CONTINENTE PORTIMAO
|PORTIM?O
|8500-524
|Portim?o
|Faro
|AV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO MUNICIPAL
|PORTIM?O
|8500-069
|Portim?o
|Faro
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO EDF SATELITE LJ 6 GOLDEN
|QUARTEIRA
|8125-154
|Loul?
|Faro
|EDF NAU BERRIO RC LJ 2 URB TAT
|ARMA??O DE P?RA
|8365-124
|Silves
|Faro
|SALGADOS VILLAGE LOTE 36 37
|SALGADOS
|8200-010
|Albufeira
|Faro
|GARE CP FARO TAB EXPRESSO
|FARO
|8000-133
|Faro
|Faro
|CC MODELO LOJA B
|LOUL?
|8100-238
|Loul?
|Faro
|EST NAC 125 JORNAIS CC ALGARVE SHOPPING
|GUIA
|8200-417
|Albufeira
|Faro
|CERRO DAS MOS LT 316 MODELO LAGOS - JORNAIS
|LAGOS
|8600-281
|Lagos
|Faro
|URB SILVINO S. CABECINHA LOTE 80 LOJA 2
|ALMANCIL
|8135-018
|Loul?
|Faro
|EST ARMA?AO PERA PORCHES SUPERMERCADO INTERMACHE
|CARVOEIRO LGA
|8400-557
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|A 22 KM 270 VIA INFANTE NO BOLIQUEIME LOULE FARO M24 LOULE (LOULE FARO)
|BOLIQUEIME
|8100-071
|Loul?
|Faro
|A22 KM270 VIA INF NO LOULE BOLIQ M24 LOULE (FARO LOULE)
|BOLIQUEIME
|8100-080
|Loul?
|Faro
|VIA INFANTE ASC GALP KM 4 350 URBANA CAFETARIA M24 LAGOS (PORTIMAO LAGOS)
|LAGOS
|8600-334
|Lagos
|Faro
|AV ENG JOAO MEIRELES ASV GALP LJ M 24 ALBUFEIRA VILAMOURA M24 VILAMOURA ALB QUARTEIRA
|QUARTEIRA
|8125-406
|Loul?
|Faro
|CABE?O MOCHO LT 1 CC INTERMARCHE
|PORTIM?O
|8500-313
|Portim?o
|Faro
|R MARQUES POMBAL 2 LJ B
|LAGOA
|8400-391
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|EST MONTECHORO TORRE MOSQUEIRA ASV GALP
|ALBUFEIRA
|8200-387
|Albufeira
|Faro
|AV LIBERDADE 79 RC
|S?O BR?S DE ALPORTEL
|8150-101
|S?o Br?s de Alportel
|Faro
|LARGO ESTACAO
|VILA REAL SANTO ANT?NIO
|8900-216
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|R SANTO ANTONIO 135 RC
|FARO
|8000-284
|Faro
|Faro
|ZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSA
|LOUL?
|8100-272
|Loul?
|Faro
|R PORTAS PORTUGAL SN
|LAGOS
|8600-701
|Lagos
|Faro
|CC ALGARVE SHOPPING LJ 0.124
|GUIA ABF
|8200-417
|Albufeira
|Faro
|ADRIANA BEACH CLUB LJ 4 ROCHA BAIXINHA
|ALBUFEIRA
|8200-379
|Albufeira
|Faro
|R S PEDRO 72 LJ 0 21 CC AQUA PORTIMAO
|PORTIM?O
|8500-448
|Portim?o
|Faro
|AV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29
|VILAMOURA
|8125-401
|Loul?
|Faro
|LG S LUIS 25
|FARO
|8000-144
|Faro
|Faro
|R MARQUEZ POMBAL 3 A TAB EL REI
|ALVOR
|8500-021
|Portim?o
|Faro
|JUNTO EST NACIONAL N 2 MODELO FARO II INP
|FARO
|8000-142
|Faro
|Faro
|DUNAS DOURADAS BEACH CLUB SITIO GARRAO APART 3164 DUNAS DELI
|ALMANCIL
|8135-170
|Loul?
|Faro
|CEICEIRA PE DA CRUZ INTERMARCHE
|MONCHIQUE
|8550-328
|Monchique
|Faro
|R DR GUILHERME CENTAZZI 10
|FARO
|8000-328
|Faro
|Faro
|AV CIDADE HAYWARD ASV BP
|FARO
|8000-343
|Faro
|Faro
|MONTE PARAISO 6 KIOSK AZUL
|CARVOEIRO LGA
|8400-551
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|EN 125 10 MARCHILE ASV
|FARO
|8005-146
|Faro
|Faro
|AV LIBERDADE 9
|S?O BR?S DE ALPORTEL
|8150-101
|S?o Br?s de Alportel
|Faro
|VALE SERVES FERREIRAS INTERMARCHE LJ 2
|FERREIRAS
|8200-559
|Albufeira
|Faro
|PONTES MARCHILE ASV BP NORTE
|FARO
|8005-518
|Faro
|Faro
|AV DESCOBRIMENTOS VIA RAPIDA BP
|ALBUFEIRA
|8200-260
|Albufeira
|Faro
|R DAS PAPOILAS CABE?O MOCHO JORNAIS
|PORTIM?O
|8500-477
|Portim?o
|Faro
|R ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA 247 LJ 3 15 3 16
|TAVIRA
|8800-318
|Tavira
|Faro
|MARINA LAGOS LJ 14
|LAGOS
|8600-315
|Lagos
|Faro
|PRACETA PINHAL LT 38 40 41 EDF CARAVELA
|ALBUFEIRA
|8200-636
|Albufeira
|Faro
|ALDEAMENTO PEDRAS DEL REI QUIOSQ
|TAVIRA
|8800-451
|Tavira
|Faro
|SITIO DO MOLEAO PINGO DOCE LJ 2
|LAGOS
|8600-335
|Lagos
|Faro
|R ANT CABRITA PIRES 22
|S BARTOLOMEU DE MESSINES
|8375-135
|Silves
|Faro
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES SUL
|FERREIRAS
|8200-557
|Albufeira
|Faro
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTE
|FERREIRAS
|8200-557
|Albufeira
|Faro
|URB GRAMITAL LT2 EN 124 1 NEWS & CIGARS
|LAGOA
|8400-428
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|LUGAR DA CAMPINA APARTADO 204 INTERMARCHE ITMI
|S?O BR?S DE ALPORTEL
|8150-022
|S?o Br?s de Alportel
|Faro
|EN125 107 685 SENTIDO OLHAO FARO ASV GALP
|FARO
|8005-528
|Faro
|Faro
|EN 2 KM 729 5 ASV GALP COIRO BURRA ESTOI
|ESTOI
|8005-443
|Faro
|Faro
|SITIO VALE DEUS ASV LAGOA
|ESTOMBAR
|8400-123
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|EN 125 10 KM 2 200 PINGO GOCE MONTENEGRO
|FARO
|8005-146
|Faro
|Faro
|AV SAO LOUREN?O BARROSA V 6 LT 18 ASV BP
|PORTIM?O
|8500-510
|Portim?o
|Faro
|AV TOMAS CABREIRA 1
|PORTIM?O
|8500-802
|Portim?o
|Faro
|EST QTA LAGO QTA SHOPPING LJ 41 TAB NOVA ERA
|ALMANCIL
|8135-106
|Loul?
|Faro
|TORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHE
|ALBUFEIRA
|8200-591
|Albufeira
|Faro
|LANKA PARQUE COM IND ALGARVE NOTE JORNAIS
|GUIA ABF
|8200-417
|Albufeira
|Faro
|EN 125 KM 63.1 POSTO GALP
|P?RA
|8365-204
|Silves
|Faro
|R ANTERO NOBRE LT 5 LJ B
|OLH?O
|8700-240
|Olh?o
|Faro
|AV S JOAO DEUS QUIOSQUE FT ESCOLA SEC MANUEL T GOMES
|PORTIM?O
|8500-508
|Portim?o
|Faro
|R DO NORTE EIRAS LT 11 LJ 4
|VILA DO BISPO
|8650-405
|Vila do Bispo
|Faro
|CENTRO HOSPITALAT BARLAVENTO ALGARVIO E P UNID PORTIMAO
|PORTIM?O
|8500-338
|Portim?o
|Faro
|AV ENG JOAO MEIRELES ED ATRIUM BLOCO A R/C INTERMARCHE
|QUARTEIRA
|8125-406
|Loul?
|Faro
|EN 269 KM 1 ASV BP
|ARMA??O DE P?RA
|8365-184
|Silves
|Faro
|URB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ROTUNDA EDP
|PORTIM?O
|8500-782
|Portim?o
|Faro
|EST NAC 125 BP PORCHES
|PORCHES
|8400-489
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|PC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4
|PORTIM?O
|8500-542
|Portim?o
|Faro
|R FILIPE ALISTAO 65 FARO
|FARO
|8000-343
|Faro
|Faro
|AV DA RIA FORMOSA 76
|CABANAS DE TAVIRA
|8800-591
|Tavira
|Faro
|AV REPUBLICA QUIOSQUE GUADIANA
|VILA REAL SANTO ANT?NIO
|8900-231
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|LARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA MONCARAPACHO
|MONCARAPACHO
|8700-085
|Olh?o
|Faro
|ESTRADA NACIONAL 2 SITIO HORTAS E MOINHOS
|S?O BR?S DE ALPORTEL
|8150-021
|S?o Br?s de Alportel
|Faro
|URB MONTE CARVOEIRO LOTE 1 R/C
|CARVOEIRO LGA
|8400-562
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|LG DAMASO ROCHA 1
|MEXILHOEIRA GRANDE
|8500-132
|Portim?o
|Faro
|R VIOLETAS BL Q LJB
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|AV INF D HENRIQUE 10 CC GUADIANA
|MONTE GORDO
|8900-413
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|LG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 FARO
|FARO
|8000-151
|Faro
|Faro
|AMEIJEIRA VERDE PEDRA ALCADA LT2 CC INTERMARCHE LAGOS
|LAGOS
|8600-546
|Lagos
|Faro
|AV V6 ASV REPSOL
|PORTIM?O
|8500-510
|Portim?o
|Faro
|AV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOL
|LAGOS
|8600-657
|Lagos
|Faro
|AVENIDA 25 ABRIL QUIOSQUE KALUNGA
|PORTIM?O
|8500-511
|Portim?o
|Faro
|CENTRO COM ABEL CARRASQUINHO LOTE 1
|GUIA ABF
|8200-428
|Albufeira
|Faro
|URB QUINTAO V 6 ASV GALP
|PORTIM?O
|8500-833
|Portim?o
|Faro
|EN 120 KM 174 025 ASV GALP
|LAGOS
|8600-334
|Lagos
|Faro
|EN 124 ASV GALP
|SILVES
|8300-111
|Silves
|Faro
|AV REPUBLICA LJ F ESTA?AO RODOVIARIA
|FARO
|8000-079
|Faro
|Faro
|LG FONTE LT BANCO ESPIRITO SANTO
|SABUGAL
|6320-330
|Sabugal
|Guarda
|R. ALEXANDRE HERCULANO QUIOSQUE AV PARQUE
|GUARDA
|6300-659
|Guarda
|Guarda
|R. VASCO BORGES, 5
|GUARDA
|6300-771
|Guarda
|Guarda
|R. REPUBLICA, 2
|GOUVEIA
|6290-518
|Gouveia
|Guarda
|AV 1 MAIO ED RODOLFO 14-B
|SEIA
|6270-479
|Seia
|Guarda
|R. 31 JANEIRO, 78 R/C
|GUARDA
|6300-769
|Guarda
|Guarda
|ESTRADA DO BARRACAO
|GUARDA
|6300-309
|Guarda
|Guarda
|R 1 MAIO 22
|MANTEIGAS
|6260-101
|Manteigas
|Guarda
|A23 KM213.3 AS GUARDA A23 (G/T) NORTE/SUL POENTE
|ARRIFANA GRD
|6300-035
|Guarda
|Guarda
|A25 KM141 NORTE AS CELORICO BEIRA( GUARDA/VISEU)
|RATOEIRA
|6360-140
|Celorico da Beira
|Guarda
|A25 KM141 SUL AS CELORICO BEIRA (VISEU/GUARDA)
|RATOEIRA
|6360-140
|Celorico da Beira
|Guarda
|LUG DOS BARREIROS
|GOUVEIA
|6290-320
|Gouveia
|Guarda
|LG 25 DE ABRIL, 1974
|VILAR FORMOSO
|6355-270
|Almeida
|Guarda
|LG DE S. DOMINGOS
|TRANCOSO
|6420-008
|Trancoso
|Guarda
|R MOUSINHO ALBURQUEQUE 3
|GUARDA
|6300-734
|Guarda
|Guarda
|EN 16 R CASTELOS VELHOS ASV REPSOL
|GUARDA
|6300-373
|Guarda
|Guarda
|AV CIDADE DE BEJAR AS GUARDA
|GUARDA
|6300-541
|Guarda
|Guarda
|QTA DO FERRINHO - S VICENTE MODELO GUARDA INP
|GUARDA
|6300-566
|Guarda
|Guarda
|CC VIVACI GUARDA LJ 2.35 AV BOMB VOLUNTARIOS EGITANIENSES
|GUARDA
|6300-523
|Guarda
|Guarda
|R. ANTONIO MENDES 50
|VILA NOVA DE TAZEM
|6290-632
|Gouveia
|Guarda
|RUA DA CORREDOURA 6
|GUARDA
|6300-825
|Guarda
|Guarda
|LG ESTACAO 7 QUIOSQUE "O MANELO"
|VILAR FORMOSO
|6355-262
|Almeida
|Guarda
|R SACADURA CABRAL 157
|CELORICO DA BEIRA
|6360-350
|Celorico da Beira
|Guarda
|EN16 ASV REPSOL
|PORTO DA CARNE
|6300-170
|Guarda
|Guarda
|ITMI SEIA LJ4 LUG DO CRESTELO
|SEIA
|6270-427
|Seia
|Guarda
|AV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 PAP MONTEIRO
|AGUIAR DA BEIRA
|3570-015
|Aguiar da Beira
|Guarda
|LG SERPA PINTO QUIOSQUE
|FIGUEIRA CASTELO RODRIGO
|6440-118
|Figueira de Castelo Rodrigo
|Guarda
|AV DA FRONTEIRA 14 PA VILAR FORMOSO
|VILAR FORMOSO
|6355-270
|Almeida
|Guarda
|ESTA??O CP EDF REFER LG 1? DEZEMBRO
|GUARDA
|6300-832
|Guarda
|Guarda
|R CIDADE GUARDA 20
|ALDEIA DE SANTO ANT?NIO
|6320-360
|Sabugal
|Guarda
|LG PD FRANCISCO FERREIRA 6
|TRANCOSO
|6420-069
|Trancoso
|Guarda
|RUA DA BOA ESPERANCA S/N
|GUARDA
|6300-522
|Guarda
|Guarda
|R DIREITA LG JOAQUIM BORGES ARTIAGA
|VILA NOVA DE TAZEM
|6290-632
|Gouveia
|Guarda
|R. FREDERICO ULRICH-QUIOSQ AVENIDA
|PINHEL
|6400-378
|Pinhel
|Guarda
|AV ILHA MADEIRA 48 A
|LISBOA
|1400-205
|Lisboa
|Lisboa
|AV PORTUGAL 14 B
|CARNAXIDE
|2790-128
|Oeiras
|Lisboa
|R PINHEIRO BORGES LJ 2 ALFRAGIDE PV1
|AMADORA
|2610-140
|Amadora
|Lisboa
|ESTR BENFICA 460
|LISBOA
|1500-104
|Lisboa
|Lisboa
|CAL?ADA TOJAL 102 B TAB LOJINHA
|LISBOA
|1500-597
|Lisboa
|Lisboa
|R PROF REINALDO SANTOS 12 C BENFICA
|LISBOA
|1500-505
|Lisboa
|Lisboa
|LARGO RIO SECO 18 A 20
|LISBOA
|1300-496
|Lisboa
|Lisboa
|LG FONTAINHAS 23 TAB BRILHANTE
|LISBOA
|1300-255
|Lisboa
|Lisboa
|AV ANT AUGUSTO AGUIAR 27 C
|LISBOA
|1050-012
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIA
|LISBOA
|1050-083
|Lisboa
|Lisboa
|AV. CONDE VALBOM 84 D
|LISBOA
|1050-069
|Lisboa
|Lisboa
|AV 5 OUTUBRO 95 C
|LISBOA
|1050-051
|Lisboa
|Lisboa
|AV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 D
|LISBOA
|1600-082
|Lisboa
|Lisboa
|R. BENEFICENCIA N?197 A-B
|LISBOA
|1600-019
|Lisboa
|Lisboa
|R. INFANTARIA 16 62 A Frente ao Jardim da Parada
|LISBOA
|1350-168
|Lisboa
|Lisboa
|AV. SACADURA CABRAL 27 A
|LISBOA
|1000-272
|Lisboa
|Lisboa
|AL D AFONSO HENRIQUES 70 A
|LISBOA
|1000-124
|Lisboa
|Lisboa
|LG CRISTOVAO AIRES 6 A
|LISBOA
|1700-126
|Lisboa
|Lisboa
|AL LINHAS TORRES 99 B TAB DUNA
|LISBOA
|1750-140
|Lisboa
|Lisboa
|R REPUBLICA PARAGUAI 41
|LISBOA
|1750-247
|Lisboa
|Lisboa
|R ALEXANDRE FERREIRA 20 B
|LISBOA
|1750-011
|Lisboa
|Lisboa
|PCT REPUBLICA,12
|P?VOA DE SANTO ADRI?O
|2620-162
|Odivelas
|Lisboa
|R REPUBLICA 72
|LOURES
|2670-469
|Loures
|Lisboa
|PARADA DO ALTO S JOAO 5 A
|LISBOA
|1900-051
|Lisboa
|Lisboa
|LG GRACA 99 105 105 A
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|R JOSE PEDRO SILVA 4
|PA?O DE ARCOS
|2770-107
|Oeiras
|Lisboa
|R CAMPO OURIQUE 24 D
|LISBOA
|1250-061
|Lisboa
|Lisboa
|R. ILHA PORTO SANTO 10 A
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|AV MOCAMBIQUE 8 B TAB LITUXA
|OEIRAS
|2780-027
|Oeiras
|Lisboa
|EN 6/5 120 LJ 2 PINGO DOCE
|OEIRAS
|2780-158
|Oeiras
|Lisboa
|LG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDA
|PAREDE
|2775-221
|Cascais
|Lisboa
|R 31 JANEIRO 5 CC AQUARIO
|PAREDE
|2775-295
|Cascais
|Lisboa
|PC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-482
|Cascais
|Lisboa
|PC CARREIRA LT 32 LJ D TAB RICCO S JOAO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-472
|Cascais
|Lisboa
|AV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL LONDRES
|ESTORIL
|2765-412
|Cascais
|Lisboa
|AV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31
|CASCAIS
|2750-427
|Cascais
|Lisboa
|R REGIMENTO 19 INFANTARIA 73 A B
|CASCAIS
|2750-474
|Cascais
|Lisboa
|CC RINCHOA 28 A
|RIO DE MOURO
|2635-001
|Sintra
|Lisboa
|TERREIRO D JOAO V 28
|MAFRA
|2640-492
|Mafra
|Lisboa
|P? REPUBLICA 11 PAST HAVANEZA
|TORRES VEDRAS
|2560-288
|Torres Vedras
|Lisboa
|AV CHABY PINHEIRO 24
|MEM MARTINS
|2725-264
|Sintra
|Lisboa
|R JOSE PEDRO LOPES TAB ROMANA APARTADO 17 STA CRUZ
|SILVEIRA
|2560-498
|Torres Vedras
|Lisboa
|EST SERRA MIRA 44 A CASAL SAO BRAS
|AMADORA
|2700-788
|Amadora
|Lisboa
|R CASCAIS 887 A CAFE CARACOL MALVEIRA SERRA
|ALCABIDECHE
|2755-162
|Cascais
|Lisboa
|LG 1 MAIO QUIOSQUE BRANDOA
|AMADORA
|2650-143
|Amadora
|Lisboa
|ESTR BENFICA 271 A
|LISBOA
|1500-072
|Lisboa
|Lisboa
|AV CAROLINA MICHAELIS 31 B
|LINDA A VELHA
|2795-053
|Oeiras
|Lisboa
|R DR ANTONIO GRANJO 14 B
|LISBOA
|1070-090
|Lisboa
|Lisboa
|AV. D PEDRO V 8 A
|LINDA A VELHA
|2795-150
|Oeiras
|Lisboa
|EST MEM MARTINS 221 B
|MEM MARTINS
|2725-389
|Sintra
|Lisboa
|LG TERRA GRANDE 11
|CARNAXIDE
|2790-157
|Oeiras
|Lisboa
|R DIREITA DAFUNDO 81A PAP V GAMA
|CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO
|1495-718
|Oeiras
|Lisboa
|EST CONSIGLIERI PEDROSO C COM GLOBO
|BARCARENA
|2730-041
|Oeiras
|Lisboa
|R. PROF FRANCISCO GENTI EDF E1 LJ 2
|LISBOA
|1600-625
|Lisboa
|Lisboa
|C C PALMEIRAS LJ 1 2
|OEIRAS
|2784-514
|Oeiras
|Lisboa
|AV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOC
|PA?O DE ARCOS
|2770-161
|Oeiras
|Lisboa
|R GEN HUMBERTO DELGADO 19
|ALG?S
|1495-068
|Oeiras
|Lisboa
|AV. CONDE CASTRO GUIMARAES
|AMADORA
|2720-113
|Amadora
|Lisboa
|TRAVESSA PRA?A QUIOSQUE ROSA FT PASTEIS BELEM
|LISBOA
|1300-469
|Lisboa
|Lisboa
|AV QTA GRANDE 4 A ALFRAGIDE
|AMADORA
|2610-159
|Amadora
|Lisboa
|R. HUMBERTO DELGADO LT 1
|RANA
|2775-001
|Cascais
|Lisboa
|R ANT SILVA LT 127 A LJ 1 CC ASSUN?AO
|CASCAIS
|2750-101
|Cascais
|Lisboa
|AV DR CATANHO DE MENESES
|LOURINH?
|2530-117
|Lourinh?
|Lisboa
|AV D CARLOS I 53
|LISBOA
|1200-647
|Lisboa
|Lisboa
|CALCADA TOJAL 102 B
|LISBOA
|1500-597
|Lisboa
|Lisboa
|R ARY SANTOS 204 A PENEDO MADORNA
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-526
|Cascais
|Lisboa
|R ANTONIO REIS 116 LINHO
|SINTRA
|2710-299
|Sintra
|Lisboa
|R CORA?AO MARIA 1 C C SHOPING CACEM LJ 1 3
|AGUALVA-CAC?M
|2735-470
|Sintra
|Lisboa
|R GASPAR CORTE REAL 121 CAFE PARISIENSE
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-453
|Cascais
|Lisboa
|R ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE VERMELHO VENDA NOVA
|AMADORA
|2700-006
|Amadora
|Lisboa
|AV BIARRITZ 10 A
|ESTORIL
|2765-200
|Cascais
|Lisboa
|R ANTERO QUENTAL R BOLHAO PATO
|ODIVELAS
|2675-481
|Odivelas
|Lisboa
|AV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALE
|ESTORIL
|2765-270
|Cascais
|Lisboa
|R CARLOS CHARBEL 23 B
|AGUALVA-CAC?M
|2735-019
|Sintra
|Lisboa
|R. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ASTORIA LJ 10 11
|PAREDE
|2775-279
|Cascais
|Lisboa
|R LUIS CAMOES 52 A
|ALG?S
|1495-082
|Oeiras
|Lisboa
|C COM COLINA SOL LJ 2
|AMADORA
|2650-191
|Amadora
|Lisboa
|AV INF D HENRIQUE MERCADO DE TERCEN PISO 0 LOJA D
|QUELUZ
|2745-279
|Sintra
|Lisboa
|R. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPL
|CARCAVELOS
|2775-602
|Cascais
|Lisboa
|AV BONS AMIGOS ASV BP
|AGUALVA-CAC?M
|2735-074
|Sintra
|Lisboa
|GAL COM JUMBO LJ 11
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-170
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|R LUIS CAMOES FRENTE 2
|LISBOA
|1300-360
|Lisboa
|Lisboa
|R. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52
|SINTRA
|2710-633
|Sintra
|Lisboa
|AV AL REIS 90 A/B-C COM HABIB LJ 4
|LISBOA
|1150-013
|Lisboa
|Lisboa
|AV JOAO XXI 63 PISO2 CGD AREA COM AREA FINANCEIRA
|LISBOA
|1000-300
|Lisboa
|Lisboa
|R DUARTE PACHECO PEREIRA 14 A
|AMADORA
|2720-214
|Amadora
|Lisboa
|AV MARISTAS ASV REPSOL
|PAREDE
|2775-242
|Cascais
|Lisboa
|R PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-776
|Lisboa
|Lisboa
|AV RAINHA D AMELIA 24 B
|LISBOA
|1600-678
|Lisboa
|Lisboa
|R GALVAO 1 A
|LISBOA
|1400-176
|Lisboa
|Lisboa
|AV MISSIONARIOS 47
|AGUALVA-CAC?M
|2735-136
|Sintra
|Lisboa
|LG VISCONDE ASSECA 4 CAFE CENTRAL JANA
|SINTRA
|2710-253
|Sintra
|Lisboa
|PC CASAS NOVAS 11 A B CAFE MODESTO
|LISBOA
|1800-053
|Lisboa
|Lisboa
|LG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE VARZEA COLARES
|COLARES
|2705-351
|Sintra
|Lisboa
|CRUZAMENTO RUA DOS PLATANOS A DA BEJA AMADORA
|2650-148
|Amadora
|Lisboa
|ESTA??O CP
|CASCAIS
|2750-001
|Cascais
|Lisboa
|AV CEUTA NORTE SUL ASV
|LISBOA
|1300-254
|Lisboa
|Lisboa
|SEGUNDA CIRCULAR SUL NORTE
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|PRA?A IGREJA QUIOSQUE
|AMADORA
|2700-458
|Amadora
|Lisboa
|AV ROMA QUIOSQ VIAROMA ENTRE 14 16
|LISBOA
|1000-265
|Lisboa
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 22 A
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-274
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|EN 8 ASV GALP VENDA PINHEIRO
|MALVEIRA
|2665-001
|Mafra
|Lisboa
|R ABRANCHES FERRAO 5 A
|LISBOA
|1600-296
|Lisboa
|Lisboa
|R MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BP
|FAM?ES
|1685-650
|Odivelas
|Lisboa
|LUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3
|TORRES VEDRAS
|2560-271
|Torres Vedras
|Lisboa
|LG AFONSO ALBUQUERQUE 4
|SINTRA
|2710-519
|Sintra
|Lisboa
|R DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 B
|AMADORA
|2720-197
|Amadora
|Lisboa
|SHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 CASAL SERRA P STA IRIA
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-218
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|AV. NOSSA SR DA ASSUN??O 1100 LJ A
|MALVEIRA SERRA
|2755-139
|Cascais
|Lisboa
|ROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIA
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|R FIRMINO REBELO 16 B
|PORTO SALVO
|2740-062
|Oeiras
|Lisboa
|AV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 OEIRAS
|PA?O DE ARCOS
|2770-219
|Oeiras
|Lisboa
|SEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANA
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|R F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJ
|PAREDE
|2775-366
|Cascais
|Lisboa
|R JOAO L MARTINS LJ 21 T MOCHO
|PA?O DE ARCOS
|2770-087
|Oeiras
|Lisboa
|CRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 LISBOA EXPO SACAV?M
|LISBOA
|1990-362
|Lisboa
|Lisboa
|R AFONSO ALBUQUERQUE 14 C
|AGUALVA-CAC?M
|2735-045
|Sintra
|Lisboa
|EN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO DRAMATICO CASCAIS
|CASCAIS
|2750-001
|Cascais
|Lisboa
|TERMINAL RODOVIARIO SETE RIOS
|LISBOA
|1070-213
|Lisboa
|Lisboa
|PRA?A 7 DE MAR?O DE1843 NR30
|ALHANDRA
|2600-513
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|R COMERCIO 25 A
|PORTO SALVO
|2740-035
|Oeiras
|Lisboa
|PQ NA?OES LJ 2081 CC VASCO DA GAMA
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|AV. D JOAO II CC VASCO GAMA LJ 0 04
|LISBOA
|1900-094
|Lisboa
|Lisboa
|PC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12
|LISBOA
|1800-053
|Lisboa
|Lisboa
|PC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIM
|CARREGADO
|2580-505
|Alenquer
|Lisboa
|AV. 5 OUTUBRO 25 - 25 A
|TORRES VEDRAS
|2560-270
|Torres Vedras
|Lisboa
|R. BELA VISTA 11 C - D
|SANTO ANT?NIO CAVALEIROS
|2660-241
|Loures
|Lisboa
|EST TORRE ED DRAM DESP CASCAIS
|CASCAIS
|2750-748
|Cascais
|Lisboa
|LUG ALTO FORTE LJ 12 CARGAS DESCARGAS CC FORUM SINTRA
|RIO DE MOURO
|2635-019
|Sintra
|Lisboa
|AV. 29 AGOSTO 16 18 ASV GALP
|TERRUGEM
|2705-869
|Sintra
|Lisboa
|R HEROIS MUCABA QUIOSQUE
|PONTINHA
|1675-125
|Odivelas
|Lisboa
|AV 29 AGOSTO 167 RC
|TERRUGEM SNT
|2705-869
|Sintra
|Lisboa
|R ACTOR TABORDA QUIOSQUE
|LISBOA
|1000-001
|Lisboa
|Lisboa
|EST GUINCHO ASV REPSOL
|CASCAIS
|2750-642
|Cascais
|Lisboa
|LG CALHARIZ 4-TAB MARTINS
|LISBOA
|1200-086
|Lisboa
|Lisboa
|R ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 SALDANHA RESIDENCE
|LISBOA
|1050-105
|Lisboa
|Lisboa
|R TRIANA 84
|ALENQUER
|2580-373
|Alenquer
|Lisboa
|LG FEIRA 16 A
|MALVEIRA
|2665-228
|Mafra
|Lisboa
|AV TULIPAS LJ 011 CC DOLCE VITA MIRAFLORES
|ALG?S
|1495-028
|Oeiras
|Lisboa
|AV BOMBEIROS VOL 22 A PAPIS
|AGUALVA-CAC?M
|2735-239
|Sintra
|Lisboa
|LG TRINDADE COELHO QUIOSQ SORTE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|EST TALAIDE 118 A RC ESQ TALAIDE
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-734
|Cascais
|Lisboa
|AV S MIGUEL DAS ENCOSTAS 249 D
|CARCAVELOS
|2775-750
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV SABOIA 209 MONTE ESTORIL
|ESTORIL
|2769-502
|Cascais
|Lisboa
|R S JOSE 121
|LISBOA
|1150-322
|Lisboa
|Lisboa
|AV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICAL
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-519
|Mafra
|Lisboa
|AV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELO
|LISBOA
|1400-203
|Lisboa
|Lisboa
|R DAVID MOURAO FERREIRA 2 LJ 14 SERRA MIRA
|AMADORA
|2650-050
|Amadora
|Lisboa
|R JOSE JOAQUIM MIRANDA LT7 LETRA D SANTA CRUZ
|SILVEIRA
|2560-496
|Torres Vedras
|Lisboa
|LG 5 OUTUBRO LJ D
|PAREDE
|2775-184
|Cascais
|Lisboa
|EST MATO TORRE ASV REPSOL
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-798
|Cascais
|Lisboa
|EST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BP
|CACEM
|2735-001
|Sintra
|Lisboa
|R. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76
|TORRES VEDRAS
|2560-001
|Torres Vedras
|Lisboa
|AV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05
|CASCAIS
|2754-527
|Cascais
|Lisboa
|R ERNEST SOLVAY QUIOS QTA PIEDADE
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-167
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|R FRANCISCO MARQUES BEATO 1 C
|MOSCAVIDE
|1885-032
|Loures
|Lisboa
|PC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 PORTELA SINTRA
|SINTRA
|2710-521
|Sintra
|Lisboa
|R ARCO GRA?A 57 59
|LISBOA
|1150-050
|Lisboa
|Lisboa
|R JOSE CARLOS SANTOS 3 A
|LISBOA
|1700-256
|Lisboa
|Lisboa
|AV MARIA HELENA V SILVA 22 B
|LISBOA
|1750-182
|Lisboa
|Lisboa
|AV. 19 MAIO- ASV BP
|PERO PINHEIRO
|2715-001
|Sintra
|Lisboa
|CP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV CAMPO GRANDE
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|PCT GIL VICENTE 72 B LJ
|ESTORIL
|2765-484
|Cascais
|Lisboa
|E N 374-CASAL FREIRA-ASV BP
|SETE CASAS
|2670-350
|Loures
|Lisboa
|EN 250 CASAL PIPA LJ31 CC CONTINENTE LOURES
|LOURES
|2670-339
|Loures
|Lisboa
|AV GASPAR CORTE REAL 198 CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIO
|CASCAIS
|2750-164
|Cascais
|Lisboa
|LG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADO
|ESTORIL
|2765-281
|Cascais
|Lisboa
|R. GOMES FREIRE 223 B
|LISBOA
|1150-175
|Lisboa
|Lisboa
|AV INFANTE D HENRIQUE ASV BP
|CASCAIS
|2750-167
|Cascais
|Lisboa
|R DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUE
|LISBOA
|1400-140
|Lisboa
|Lisboa
|R MARCELINO MESQUITA 21 B
|LINDA A VELHA
|2795-134
|Oeiras
|Lisboa
|AV ENG DUARTE PACHECO AMOREIRAS
|LISBOA
|1070-103
|Lisboa
|Lisboa
|R B ALBERTO F OLIV CC PARQ LJ 12
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-213
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|AV RIO JANEIRO 27 B
|LISBOA
|1700-331
|Lisboa
|Lisboa
|R DR BOSSA VEIGA 6 CABE?O MONTACHIQUE
|LOUSA LRS
|2670-741
|Loures
|Lisboa
|AV CONDE SUCENA RAMALHAO
|SINTRA
|2710-459
|Sintra
|Lisboa
|EST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 CC STRADA SHOPPING ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-421
|Odivelas
|Lisboa
|RUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIRO
|LISBOA
|1200-357
|Lisboa
|Lisboa
|AV SAO PEDRO LT R 2 LJ A
|PONTINHA
|1675-171
|Odivelas
|Lisboa
|EN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 CASA DA GUIA CASCAIS
|CASCAIS
|2750-374
|Cascais
|Lisboa
|LARGO 7 DEZEMBRO 8
|PA?O DE ARCOS
|2770-164
|Oeiras
|Lisboa
|PSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPO
|MOSCAVIDE
|1990-374
|Lisboa
|Lisboa
|R HELENA FELIX 145 B
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-504
|Cascais
|Lisboa
|R. AUGUSTA/R. ASSUNCAO
|LISBOA
|1100-042
|Lisboa
|Lisboa
|RUA JOSE LUIS CRESPO 2 A
|ERICEIRA
|2655-347
|Mafra
|Lisboa
|PRACETA FRATERNIDADE UNIVERSAL 7
|AGUALVA CACEM
|2735-106
|Sintra
|Lisboa
|R ANT FELICIANO CASTILHO 38 A
|QUEIJAS
|2790-307
|Oeiras
|Lisboa
|R GALIZA LJ 3
|ESTORIL
|2765-325
|Cascais
|Lisboa
|EST BENFICA FT IGREJA
|LISBOA
|1500-071
|Lisboa
|Lisboa
|ESTRADA DA LUZ 177 B
|LISBOA
|1600-154
|Lisboa
|Lisboa
|R. SEB ACACIO VEIGA 36LJ3 CC PINGO
|AGUALVA-CAC?M
|2735-584
|Sintra
|Lisboa
|QTA DA TORRE DA AGUILHA
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-559
|Cascais
|Lisboa
|R. PRESIDENTE WILSON 1
|LISBOA
|1000-249
|Lisboa
|Lisboa
|R COMB ULTRAMAR 21 PINHEIRO LOURES
|LOURES
|2670-506
|Loures
|Lisboa
|AV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDU
|AMADORA
|2700-306
|Amadora
|Lisboa
|AL FERNAO LOPES 21 D MIRAFLORES
|ALG?S
|1495-135
|Oeiras
|Lisboa
|EST NAC 249-4 KM 1 2 ASV REPSOL ABRUNHEIRA
|SINTRA
|2710-162
|Sintra
|Lisboa
|R. LUCIANO CORDEIRO QUIOSQUE
|LINDA A VELHA
|2795-122
|Oeiras
|Lisboa
|R. MADALENA 239
|LISBOA
|1100-319
|Lisboa
|Lisboa
|EST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ALGUEIRAO
|MEM MARTINS
|2725-150
|Sintra
|Lisboa
|AV. ENG ALVARO ROQUETTE POSTO GALP TANGERINA
|OEIRAS
|2780-002
|Oeiras
|Lisboa
|LARGO DO CRESPO 9
|ABRIGADA
|2580-017
|Alenquer
|Lisboa
|LG ROSSIO 21
|LISBOA
|1100-200
|Lisboa
|Lisboa
|EST NAC 9 JORNAIS CC CASCAISHOPPING
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|EST NAC 1 VENTEIRA APARTADO 187 CONTINENTE AMADORA JORNAIS
|AMADORA
|2724-510
|Amadora
|Lisboa
|CPO. RASO-STA MARIA DE LOUREL MODELO SINTRA - JORNAIS
|LOUREL
|2710-391
|Sintra
|Lisboa
|EST NAC 116 SALGADOS MODELO MAFRA JORNAIS
|MAFRA
|2640-577
|Mafra
|Lisboa
|AV LUSIADA JORNAIS CC COLOMBO
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|AV D JOAO II CONTINENTE JORNAIS CC VASCO DA GAMA
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|R A?ORES 26 A
|OLIVAL BASTO
|2620-032
|Odivelas
|Lisboa
|LG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CP
|OEIRAS
|2780-111
|Oeiras
|Lisboa
|AV STA MARIA MERCADO MUN AGUALVA
|AGUALVA-CAC?M
|2735-996
|Sintra
|Lisboa
|PC NATALIA CORREIA 3 C DAMAIA CIMA
|AMADORA
|2720-414
|Amadora
|Lisboa
|ESTRADA STA MARIA 88 MAGOITO
|S?O JO?O DAS LAMPAS
|2705-691
|Sintra
|Lisboa
|AV NA?OES UNIDAS LJ 23 CC CONTINENTE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-528
|Lisboa
|Lisboa
|R. TOM?S ANUNCIA??O QUIOSQ CARTEIRO
|ODIVELAS
|2675-254
|Odivelas
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTE
|PONTINHA
|1675-182
|Odivelas
|Lisboa
|CALCADA ESTRELA 243
|LISBOA
|1200-663
|Lisboa
|Lisboa
|R DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26
|OEIRAS
|2780-185
|Oeiras
|Lisboa
|R CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 CC STPACIO SHOPPING
|LISBOA
|1800-079
|Lisboa
|Lisboa
|ROT AEROPORTO
|LISBOA
|1700-007
|Lisboa
|Lisboa
|A8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOA
|LOUSA LRS
|2670-769
|Loures
|Lisboa
|AV GEN NORTON MATOS BENFICA B ESTADIO
|LISBOA
|1500-313
|Lisboa
|Lisboa
|A9 SUBLAN?O ALVERCA LOURES AS REPSOL CREL NORTE A
|BUCELAS
|2670-647
|Loures
|Lisboa
|A9 SUBLAN?O LOURES ALVERCA AS REPSOL CREL NORTE B
|BUCELAS
|2670-647
|Loures
|Lisboa
|R URANO 17 LJ 2
|RIO DE MOURO
|2635-580
|Sintra
|Lisboa
|R JORGE CUNHA E CARMO LT 22 LJ LUGAR PAREDES
|ALENQUER
|2580-531
|Alenquer
|Lisboa
|AV CONDE VALBOM 127 C
|LISBOA
|1050-066
|Lisboa
|Lisboa
|AV CORONEL EDUARDO GALHARDO 3 G
|LISBOA
|1170-105
|Lisboa
|Lisboa
|R VASCO DA GAMA 11 C
|LOURES
|2670-395
|Loures
|Lisboa
|AV 5 OUTUBRO FT 147 FARMACIA FATIMA
|LISBOA
|1050-053
|Lisboa
|Lisboa
|R. TOMAS ANUNCIACAO 43 C
|LISBOA
|1350-322
|Lisboa
|Lisboa
|A8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOB
|LOUSA LRS
|2670-741
|Loures
|Lisboa
|R NUNO GONCALVES 18
|RIO DE MOURO
|2635-438
|Sintra
|Lisboa
|AV D AFONSO HENRIQUES 39
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-232
|Arruda dos Vinhos
|Lisboa
|CC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 A
|ODIVELAS
|2675-383
|Odivelas
|Lisboa
|R ARTILHARIA UM 37 A
|LISBOA
|1250-037
|Lisboa
|Lisboa
|C LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57
|LISBOA
|1000-082
|Lisboa
|Lisboa
|R MANUEL MARTINS HORA 3 A AMEIXOEIRA
|LISBOA
|1750-008
|Lisboa
|Lisboa
|R. 13 JANEIRO N 95
|CADAVAL
|2550-121
|Cadaval
|Lisboa
|PRACETA VASCO GAMA 17 B COTOVIOS
|S?O JO?O DOS MONTES
|2600-817
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|R LEOPOLDO ALMEIDA
|MEM MARTINS
|2725-357
|Sintra
|Lisboa
|R 5 OUTUBRO 29 A
|CARCAVELOS
|2775-562
|Cascais
|Lisboa
|ESTA?AO CP JT BILHETEIRA 1? ANDAR
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-108
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|QTA INFANTADO LT 257 JORNAIS CC LOURES SHOPPING
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|R DOS SOEIROS ESQUINA ESTRA DA LUZ
|BENFICA
|1500-580
|Lisboa
|Lisboa
|URB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4
|AGUALVA-CAC?M
|2735-010
|Sintra
|Lisboa
|C C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ALCABIDECHE
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|AV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA LJ PRESS CENTER PISO 1
|LISBOA
|1649-035
|Lisboa
|Lisboa
|AE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE KM 13 700 E 13 900 LANCO SUL
|MILHARADO
|2665-300
|Mafra
|Lisboa
|R. CIRCULAR. NORTE QUIOSQUE
|LISBOA
|1800-134
|Lisboa
|Lisboa
|AV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 URB RIBEIRADA
|ODIVELAS
|2675-076
|Odivelas
|Lisboa
|CAMPO GRANDE 380 B QUIOSQUE
|LISBOA
|1700-097
|Lisboa
|Lisboa
|R VALE FORNO R AIRES ORNELAS ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-272
|Odivelas
|Lisboa
|LG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO QUIOSQUE
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|R. INACIO NUNES DA COSTA 19
|SILVEIRA
|2560-546
|Torres Vedras
|Lisboa
|EN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROS
|P?VOA DE SANTO ADRI?O
|2620-540
|Odivelas
|Lisboa
|AV. DAS TILIAS LT 136 B LJ B
|PAREDE
|2775-335
|Cascais
|Lisboa
|CASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 CC ARENA SHOPPING
|TORRES VEDRAS
|2560-256
|Torres Vedras
|Lisboa
|CC CARRICHE 160 ASV GALP M24 CAL?ADA CARRICHE
|LISBOA
|1750-001
|Lisboa
|Lisboa
|AV CIDADE DO PORTO ASV M24 AEROPORTO SUL NORTE
|LISBOA
|1800-111
|Lisboa
|Lisboa
|AV MARCHAL CRAVEIRO LOPES ASV M24 AEROPORTO NORTE SUL
|LISBOA
|1800-111
|Lisboa
|Lisboa
|R OLIVEIRA MARTINS 7 LJ A
|AMADORA
|2700-618
|Amadora
|Lisboa
|AV PADUA JT CEMITERIO OLIVAIS M24 OLIVAIS
|LISBOA
|1800-001
|Lisboa
|Lisboa
|AV PADRE CRUZ ASV GALP M24 PADRE CRUZ
|LISBOA
|1600-433
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUARTE PACHECO ASV GALP M24 DUARTE PACHECO LISB CASCAIS
|LISBOA
|1070-113
|Lisboa
|Lisboa
|R. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOS
|LISBOA
|1250-042
|Lisboa
|Lisboa
|AV ENG ALV ROQUETTE ASV M24 OEIRAS PARQUE
|OEIRAS
|2780-002
|Oeiras
|Lisboa
|LARGO JARDIM QUISQUE
|BOBADELA LRS
|2695-046
|Loures
|Lisboa
|A 8 KM 48 ASV T VEDRAS SUL NORTE M24 TORRES VEDRAS SUL NORTE
|RAMALHAL
|2565-646
|Torres Vedras
|Lisboa
|A 8 KM 48 ASV TORRES NORTE SUL M24 TORRES VEDRAS NORTE SUL
|RAMALHAL
|2565-646
|Torres Vedras
|Lisboa
|EIXO NORTE SUL SENTIDO SUL NORTE M24 TELHEIRAS BENFICA
|LISBOA
|1600-209
|Lisboa
|Lisboa
|ESTRADA TORRE ASV GALP M24 BIRRE
|CASCAIS
|2750-269
|Cascais
|Lisboa
|AV ENG ADELINO AMARO COSTA ASV M24 AA COSTA
|CASCAIS
|2750-279
|Cascais
|Lisboa
|PRACA CIDADE LUSO QUIOSQUE
|LISBOA
|1800-100
|Lisboa
|Lisboa
|R ELIAS GARCIA QUIOSQ FT AO 208
|AGUALVA-CAC?M
|2735-259
|Sintra
|Lisboa
|PC PAIVA COUCEIRO QUIOSQUE FR AO 4
|LISBOA
|1170-284
|Lisboa
|Lisboa
|ALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 C
|MONTELAVAR
|2715-665
|Sintra
|Lisboa
|R SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTAL
|PONTINHA
|1675-178
|Odivelas
|Lisboa
|PRACA FERNANDO LOPES GRACA 274 B
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-625
|Cascais
|Lisboa
|AV HELEN KELLER JT CEMITERIO M24 AJUDA
|LISBOA
|1400-198
|Lisboa
|Lisboa
|AV BOMB VOLUNTARIOS 48 A GALP M24 ESTORIL
|ESTORIL
|2765-201
|Cascais
|Lisboa
|ROTUNDA CAVALEIRA
|MEM MARTINS
|2710-418
|Sintra
|Lisboa
|EN 117 LISBOA AMADORA M24 ALFRAGIDE L A
|AMADORA
|2700-001
|Amadora
|Lisboa
|EN 117 AMADORA LISBOA M24 ALFRAGIDE A L
|AMADORA
|2610-283
|Amadora
|Lisboa
|AE A5-SENTIDO LX CASCAIS KM 9.6 M24 OEIRAS LISBOA CASCAIS
|OEIRAS
|2760-191
|Oeiras
|Lisboa
|AE A5-SENTIDO CASCAIS LX KM 9.6 M24 OEIRAS CASCAIS LISBOA
|OEIRAS
|2760-191
|Oeiras
|Lisboa
|EST NAC 9 KM 7 6 POSTO GALP LINHO
|SINTRA
|2710-323
|Sintra
|Lisboa
|PARQUE NACOES ASV LJ 208 M24 GARE ORIENTE
|LISBOA
|1990-203
|Lisboa
|Lisboa
|EST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ALCOITAO (EST/SIN)
|ESTORIL
|2765-143
|Cascais
|Lisboa
|R REPUBLICA 4 ASV GALP M24 LOURES
|LOURES
|2670-472
|Loures
|Lisboa
|EST NAC 6-8 KM 4 2879 ALCOITAO (SIN/EST) ALCABIDECHE
|2645-143
|Cascais
|Lisboa
|R STA JUSTA FT 65
|LISBOA
|1100-483
|Lisboa
|Lisboa
|RT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUE
|LISBOA
|1700-155
|Lisboa
|Lisboa
|ZONA COM PORTO RECREIO OEIRAS LJ C7
|OEIRAS
|2780-075
|Oeiras
|Lisboa
|AV JOAO XXI FT 10 QUIOSQUE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|EST MEM MARTINS ASV TOTAL
|MEM MARTINS
|2725-011
|Sintra
|Lisboa
|RUA DA AREIA 1392
|CASCAIS
|2750-052
|Cascais
|Lisboa
|R ALMIRANTE GAGO COUT 7 INTERMARCHE
|MAFRA
|2640-487
|Mafra
|Lisboa
|R ALMEIDA E SOUSA 22 LJ A
|LISBOA
|1350-011
|Lisboa
|Lisboa
|R TOMAS RIBEIRO FT AO 45
|LISBOA
|1050-225
|Lisboa
|Lisboa
|URB MARTINHO ECOMARCHE LJ 3
|CADAVAL
|2550-170
|Cadaval
|Lisboa
|QUINTA BACOREIRA CONTINENTE MAFRA JORNAIS
|MAFRA
|2640-469
|Mafra
|Lisboa
|E N 250 QTA CASAL PIPA JORNAIS CC CONTINENTE S.ANT CAVALEIROS
|LOURES
|2670-339
|Loures
|Lisboa
|R CARMO 2 ARMAZENS CHIADO LJ 5 02
|LISBOA
|1200-094
|Lisboa
|Lisboa
|AV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR FT MILLENNIUM
|LISBOA
|1050-152
|Lisboa
|Lisboa
|AV ROMA FT 103
|LISBOA
|1700-035
|Lisboa
|Lisboa
|LG ESTEFANIA FT 22
|LISBOA
|1000-157
|Lisboa
|Lisboa
|P? FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7
|LISBOA
|1000-159
|Lisboa
|Lisboa
|AV IGREJA FT 32
|LISBOA
|1700-300
|Lisboa
|Lisboa
|R S NICOLAU FT 98 R OURO
|LISBOA
|1100-183
|Lisboa
|Lisboa
|LG GRA?A FT HAVANEZA BANDEIRA
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|LG CHIADO 8 FT MUNDIAL CONFIAN?A
|LISBOA
|1249-125
|Lisboa
|Lisboa
|CAL?ADA COMBRO FT 24
|LISBOA
|1200-110
|Lisboa
|Lisboa
|R ALEXANDRE HERCULANO
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|ESTRADA BENFICA 461 C
|LISBOA
|1500-081
|Lisboa
|Lisboa
|AV GENERAL NORTON MATOS ESTADIO LUZ
|LISBOA
|1500-312
|Lisboa
|Lisboa
|R VIEIRA LUSITANO 6 B
|DAMAIA
|2720-539
|Amadora
|Lisboa
|R IMPRENSA NAC FT 116 QUIOSQUE
|LISBOA
|1250-127
|Lisboa
|Lisboa
|R AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDR
|BARREIRO
|2830-177
|Barreiro
|Set?bal
|AV REPUBLICA FT 21 QUIOSQUE
|LISBOA
|1050-185
|Lisboa
|Lisboa
|LG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIA
|LISBOA
|1700-336
|Lisboa
|Lisboa
|AV EUA BANCO JUNTO AO 139
|LISBOA
|1700-173
|Lisboa
|Lisboa
|R CAMILO CASTELO BRANCO JT 43 EDP
|LISBOA
|1150-001
|Lisboa
|Lisboa
|AV D RODRIGO CUNHA FT 8
|LISBOA
|1700-170
|Lisboa
|Lisboa
|R BARTOLOMEU DIAS 166
|LISBOA
|1400-031
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUQUE LOULE LT 1 ASV GALP
|LINDA A VELHA
|2795-119
|Oeiras
|Lisboa
|R CANDIDO REIS ASV GALP
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-233
|Arruda dos Vinhos
|Lisboa
|EST NAC 9 CASAL ALCONDE ASV GALP
|TORRES VEDRAS
|2560-258
|Torres Vedras
|Lisboa
|EN 1 KM 35
|ALENQUER
|2580-374
|Alenquer
|Lisboa
|EN 247-POSTO GALP KM 6,3
|ALCOITAO
|2645-475
|Cascais
|Lisboa
|LOTEAMENTO CASAL TROCA LT2 ASV GALP
|ODIVELAS
|2675-626
|Odivelas
|Lisboa
|AV MOINHOS ARNEIRO 66 ARNEIRO MARINHEIROS
|S?O JO?O DAS LAMPAS
|2705-434
|Sintra
|Lisboa
|AV DESCOBERTAS LJ 202 CC GALERIAS ALTO DA BARRA
|OEIRAS
|2780-053
|Oeiras
|Lisboa
|ALAMEDA INFANTE D HENRIQUE 3 LOJA B
|ODIVELAS
|2675-373
|Odivelas
|Lisboa
|AV JOSE GARCES 32 PISO 1 LJ1090B CC DOLCE VITA TEJO
|AMADORA
|2650-435
|Amadora
|Lisboa
|AV STO CONDESTAVEL LJ 22 CC PINGO DOCE BELA VISTA
|LISBOA
|1900-148
|Lisboa
|Lisboa
|AV NACOES UNIDAS JORNAIS CC CONTINENTE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-528
|Lisboa
|Lisboa
|R 1 MAIO 144 A
|LISBOA
|1300-475
|Lisboa
|Lisboa
|R AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1
|LISBOA
|1900-077
|Lisboa
|Lisboa
|AV LUSIADAS 100 HOSPITAL LUZ
|LISBOA
|1500-611
|Lisboa
|Lisboa
|EN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4
|MALVEIRA
|2665-258
|Mafra
|Lisboa
|AV GEN HUMBERTO DELG LT6 ASV REPSOL MONTE ABRAO
|QUELUZ
|2745-280
|Sintra
|Lisboa
|R JULIO CONCEICAO SOUSA N12 B QTA PARREIRINHA
|BOBADELA LRS
|2695-065
|Loures
|Lisboa
|R GONCALVES RAMOS ASV BP
|AMADORA
|2700-439
|Amadora
|Lisboa
|AV FORTE ASV BP
|CARNAXIDE
|2790-074
|Oeiras
|Lisboa
|R FIALHO ALMEIDA 21 SAMS
|LISBOA
|1070-128
|Lisboa
|Lisboa
|R PEDROUCOS 61 B
|LISBOA
|1400-285
|Lisboa
|Lisboa
|AV 25 ABRIL ASV GALP
|MAFRA
|2640-456
|Mafra
|Lisboa
|EST NAC 249 KM 5 75 ASV GALP
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-033
|Cascais
|Lisboa
|EST MERCES ALGUEIRAO ASV GALP
|MEM MARTINS
|2725-093
|Sintra
|Lisboa
|R GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BP
|ODIVELAS
|2675-286
|Odivelas
|Lisboa
|AV ROMA 15 B LJ1 23 CCOM ACQUA ROMA
|LISBOA
|1000-264
|Lisboa
|Lisboa
|EST NAC 10 KM 138 400 ASV BP
|S?O JO?O DA TALHA
|2695-715
|Loures
|Lisboa
|PRACA GAMA PINTO LT 36 LJ 3
|AMADORA
|2720-416
|Amadora
|Lisboa
|R DR JOAO BARROS ASV BP
|MEM MARTINS
|2725-487
|Sintra
|Lisboa
|LG NAVEGANTES EDF NAVEG 2 LJ5
|ERICEIRA
|2655-320
|Mafra
|Lisboa
|R FRANCISCO SA CARNEIRO 14RC LJ ESQ
|MEM MARTINS
|2725-316
|Sintra
|Lisboa
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL NOVO
|ALG?S
|1495-023
|Oeiras
|Lisboa
|AV ROMA N 47
|LISBOA
|1700-348
|Lisboa
|Lisboa
|AV REPUBLICA 63 ASV GALP PALMEIRAS
|OEIRAS
|2780-160
|Oeiras
|Lisboa
|AV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE LISBOA
|LISBOA
|1600-104
|Lisboa
|Lisboa
|EN 10 KM 131 200 (ALVERCA)
|FORTE DA CASA
|2625-445
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|R COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J EMP ALCANTARA RIO
|LISBOA
|1300-149
|Lisboa
|Lisboa
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ASV M24 GAGO COUTINHO
|LISBOA
|1700-031
|Lisboa
|Lisboa
|ALAMEDA LINHAS TORRES 117 LJ 9
|LISBOA
|1750-141
|Lisboa
|Lisboa
|AV BRITO PAIS
|AMADORA
|2720-071
|Amadora
|Lisboa
|R JOSE FALCAO 29
|OEIRAS
|2780-334
|Oeiras
|Lisboa
|AV MARQUES POMBAL 34
|SOBRAL DE MONTE AGRA?O
|2590-041
|Sobral de Monte Agra?o
|Lisboa
|EN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES VENDA VALADOR
|MALVEIRA
|2665-291
|Mafra
|Lisboa
|R MAESTRO LOPES GRA?A 20 A
|PRIOR VELHO
|2685-346
|Loures
|Lisboa
|ALTO FORTE LJ 0 44 CC FORUM SINTRA
|RIO DE MOURO
|2635-018
|Sintra
|Lisboa
|AV INF D HENRIQUE 11 B
|RIO DE MOURO
|2635-367
|Sintra
|Lisboa
|LAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 CENTRO EMPRESARIAL
|PORTO SALVO
|2740-265
|Oeiras
|Lisboa
|R FREI HERMANO CAMARA URB TORRES MIRAMAR LT 1 A
|CARCAVELOS
|2775-702
|Cascais
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 24 B GALP
|LINDA A VELHA
|2795-196
|Oeiras
|Lisboa
|AV CABO B ESPERANCA URB BARRADA
|CARREGADO
|2580-469
|Alenquer
|Lisboa
|AV 25 DE ABRIL ASV M24 LINDA A VELHA
|LINDA A VELHA
|2795-226
|Oeiras
|Lisboa
|QT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMI
|CARREGADO
|2580-491
|Alenquer
|Lisboa
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70B
|ALG?S
|1495-023
|Oeiras
|Lisboa
|AV ENG ADELINO AMARO COSTA
|CASCAIS
|2750-280
|Cascais
|Lisboa
|AL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A CC LUMIAR
|LISBOA
|1750-151
|Lisboa
|Lisboa
|AV FITARES 1 LJ 2 RINCHOA
|RIO DE MOURO
|2635-009
|Sintra
|Lisboa
|R DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BP
|CARCAVELOS
|2775-594
|Cascais
|Lisboa
|EN 10 KM 133
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-122
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|ESTA?AO CP MERCES
|MEM MARTINS
|2725-093
|Sintra
|Lisboa
|CAMINHO MOCHOS APARTADO 21 CONTINENTE OEIRAS INP CC OEIRAS PARQUE
|PA?O DE ARCOS
|2770-125
|Oeiras
|Lisboa
|GAVETO R ANT FEIJO R CASAIS MODELO MEM MARTINS INP
|MEM MARTINS
|2725-223
|Sintra
|Lisboa
|LUGAR NOVO CONQUILHA MODELO TORRES VEDRAS INP
|TORRES VEDRAS
|2560-275
|Torres Vedras
|Lisboa
|URB TAPADA MERCES AV B ALGUEIR?O MODELO TAPADA MERCES INP
|MEM MARTINS
|2725-102
|Sintra
|Lisboa
|LUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ABRUNHEIRA (ALB/SIN)
|SINTRA
|2710-089
|Sintra
|Lisboa
|R FLORENCIO FREIRE TRES CANTOS
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-663
|Cascais
|Lisboa
|ESQUINA R ALFREDO GAMEIRO R PROF EGAS MONIZ
|ODIVELAS
|2675-404
|Odivelas
|Lisboa
|AV INFANTE SANTO FT 347 QUIOSQ
|LISBOA
|1350-289
|Lisboa
|Lisboa
|AV 10 AGOSTO 165
|S?O JO?O DAS LAMPAS
|2705-736
|Sintra
|Lisboa
|AV CARLOS CUMBRE TAVARES PARQUE URBANO NEUDEL
|AMADORA
|2720-505
|Amadora
|Lisboa
|ESTRADA VARZEAS ASV QUEIJAS
|QUEIJAS
|2790-444
|Oeiras
|Lisboa
|EST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7
|AMADORA
|2700-349
|Amadora
|Lisboa
|R STA MARTA 53 LJ C
|LISBOA
|1150-294
|Lisboa
|Lisboa
|LG MESTRE MATEUS FERNANDES QUIOSQUE BATALHA
|BATALHA
|2440-103
|Batalha
|Leiria
|R MARQUES POMBAL 45
|MARINHA GRANDE
|2430-244
|Marinha Grande
|Leiria
|AV D NUNO ALVARES PEREIRA 225 229
|OUR?M
|2490-486
|Our?m
|Santar?m
|PC SOUSA OLIVEIRA 14
|NAZAR?
|2450-159
|Nazar?
|Leiria
|AV VIDREIRO 78 PAP PIERROT
|MARINHA GRANDE
|2430-822
|Marinha Grande
|Leiria
|AV VITOR GALO 51 RC DTO
|MARINHA GRANDE
|2430-171
|Marinha Grande
|Leiria
|VARZEA
|VILA C?
|3100-835
|Pombal
|Leiria
|PRACA RODRIGUES LOBO 64
|LEIRIA
|2400-217
|Leiria
|Leiria
|CSL DA AMIEIRA POSTO REPSOL
|BATALHA
|2440-001
|Batalha
|Leiria
|LG ALEXANDRE HERCULANO, 18
|LEIRIA
|2410-083
|Leiria
|Leiria
|PC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIO
|ALCOBA?A
|2460-018
|Alcoba?a
|Leiria
|R. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 B
|CALDAS DA RAINHA
|2500-238
|Caldas da Rainha
|Leiria
|AV 1 MAIO 10 RC
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|EST NAC 360 KM 7-LUGAR CHARNECA
|CALDAS DA RAINHA
|2500-272
|Caldas da Rainha
|Leiria
|R MERCADO MUNICIPAL
|POMBAL
|3100-463
|Pombal
|Leiria
|AV. VITOR GALLO 123-AREA SERV GALP
|MARINHA GRANDE
|2430-202
|Marinha Grande
|Leiria
|AV. MANUEL SILVA CAROLINO LT 3-11
|ALCOBA?A
|2460-062
|Alcoba?a
|Leiria
|PQ LAGOA-QUIOSQUE
|RIBAFRIA
|2475-040
|Alcoba?a
|Leiria
|LG 14 AGOSTO 1385 QUIOSQUE
|BATALHA
|2440-105
|Batalha
|Leiria
|PC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQ
|ALCOBA?A
|2460-055
|Alcoba?a
|Leiria
|AV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-184
|Caldas da Rainha
|Leiria
|ASV GALP BOAVISTA
|LEIRIA
|2410-001
|Leiria
|Leiria
|AE A 8-SUB LAN?O GAEIRAS APT 93 A8 OBIDOS(LIS/LRA) GAEIRAS CALDAS
|?BIDOS
|2510-001
|?bidos
|Leiria
|R LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL VALE DO RIO
|FIGUEIR? DOS VINHOS
|3260-355
|Figueir? dos Vinhos
|Leiria
|R. PADRE MANUEL FURTADO , 76
|CHAO DE COUCE
|3240-470
|Ansi?o
|Leiria
|R. D. AFONSO HENRIQUES 49
|BOMBARRAL
|2540-081
|Bombarral
|Leiria
|LG PADRE A ANTUNES FARIA14 RC POUSOS
|LEIRIA
|2410-001
|Leiria
|Leiria
|A8 SUB LAN?O GAEIRAS APARTADO 93 A8 OBIDOS (LRA/LIS) CALDAS/GAEIRAS
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|R. PORTAS VERDES EDIF CRISTAL LJ 45
|MARINHA GRANDE
|2430-309
|Marinha Grande
|Leiria
|CC JARDINS LIZ LJ 31
|LEIRIA
|2410-367
|Leiria
|Leiria
|EN ALTO VIEIRO JORNAIS CC LEIRIA SHOPPING
|LEIRIA
|2400-822
|Leiria
|Leiria
|R JOAQUIM SOUSA1400 EN109 C TOTA
|ORTIGOSA
|2425-737
|Leiria
|Leiria
|CASAL PEDROGAO INTERMARCHE
|GAEIRAS-OBIDOS
|2510-739
|?bidos
|Leiria
|EN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALP
|MARINHA GRANDE
|2430-534
|Marinha Grande
|Leiria
|AV URB ALMOINHA
|LEIRIA
|2415-636
|Leiria
|Leiria
|AV VARGENS-MEM MARTINS A ALTO DO FORTE
|MEM MARTINS
|2725-001
|Sintra
|Lisboa
|R DUQUESA CAMINHA 3A
|MARINHA GRANDE
|2430-515
|Marinha Grande
|Leiria
|AV. JOSE GREGORIO
|MARINHA GRANDE
|2430-275
|Marinha Grande
|Leiria
|R. VALE GRANDE LT 2 R/C DT A
|TELHEIRO
|2410-482
|Leiria
|Leiria
|R. DR. RAFAEL G GRA?A 53 R/C D
|S MARTINHO DO PORTO
|2460-648
|Alcoba?a
|Leiria
|R D JOAO II 1 A
|CALDAS DA RAINHA
|2500-852
|Caldas da Rainha
|Leiria
|QTA COVA DA ON?A
|ALCOBA?A
|2460-001
|Alcoba?a
|Leiria
|EN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ASV REPSOL
|LEIRIA
|2420-354
|Leiria
|Leiria
|R BERNARDINO ANT CARVALHO MODELO CALDAS RAINHA JORNAIS
|CALDAS DA RAINHA
|2500-136
|Caldas da Rainha
|Leiria
|R DR BRILHANTE 14 C
|ALCOBA?A
|2460-040
|Alcoba?a
|Leiria
|AV NOSSA SRA FATIMA ASV M24 LEIRIA
|LEIRIA
|2410-140
|Leiria
|Leiria
|R GENERAL HUMBERTO DELGADO MODELO ALCOBACA JORNAIS
|ALCOBA?A
|2460-052
|Alcoba?a
|Leiria
|AE A1 NORTE KM 166 7 SUL NORTE M24 POMBAL LISBOA PORTO
|REDINHA
|3105-312
|Pombal
|Leiria
|AE A1 NORTE KM 166 7 NORTE SUL M24 POMBAL PORTO LISBOA
|REDINHA
|3105-312
|Pombal
|Leiria
|ROTUNDA N SRA FATIMA QTA TABORDA
|LEIRIA
|2415-310
|Leiria
|Leiria
|R CAROLINA FERREIRA RIBEIRO
|OLHALVAS
|2410-095
|Leiria
|Leiria
|EN 109 KM 163 ASV REPSOL PONTE DA PEDRA
|REGUEIRA DE PONTES
|2415-180
|Leiria
|Leiria
|AV HUMBERTO DELGADO GALP S BERNARD
|ALCOBA?A
|2460-001
|Alcoba?a
|Leiria
|ALTO VIEIRO LJ 071 CC LEIRIA SHOPPING
|LEIRIA
|2400-441
|Leiria
|Leiria
|AE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-N/SUL
|NAZAR?
|2450-201
|Nazar?
|Leiria
|AE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-SUL/N
|NAZAR?
|2450-201
|Nazar?
|Leiria
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTE
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA NORTE/SUL
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|EST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHE
|CARRI?O
|3105-063
|Pombal
|Leiria
|IC2 ALTO CABACO ASV REPSOL
|POMBAL
|3100-314
|Pombal
|Leiria
|R GENERAL H DELGADO SITIO CONVENTO LT 7 CONTINENTE PENICHE JORNAIS
|PENICHE
|2520-446
|Peniche
|Leiria
|R. HEROIS ULTRAMAR. 19
|POMBAL
|3100-462
|Pombal
|Leiria
|IC 2 KM 67 4 PINGO D CHAO FEIRA
|CALVARIA DE CIMA
|2480-055
|Porto de M?s
|Leiria
|R TENENTE VALADIA QUIOSQUE PONTE
|LEIRIA
|2410-190
|Leiria
|Leiria
|EN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LUGAR ALVA EST NAC 242 ITMI
|PATAIAS
|2445-012
|Alcoba?a
|Leiria
|R PROF ARMINDA ALVES LJ 1
|CALDAS DA RAINHA
|2500-066
|Caldas da Rainha
|Leiria
|AV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16
|LEIRIA
|2410-152
|Leiria
|Leiria
|R S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 TABACARIA MARINGA
|LEIRIA
|2400-118
|Leiria
|Leiria
|EN 1 C C RINO LJ 10
|BATALHA
|2440-470
|Batalha
|Leiria
|R DR JOSE HENRIQUES VAREDA 122 MODELO MARINHA GRANDE INP
|MARINHA GRANDE
|2430-307
|Marinha Grande
|Leiria
|EN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA DESPORTIVA ASV REPSOL
|MARINHA GRANDE
|2430-535
|Marinha Grande
|Leiria
|R PEIXEIRAS 25
|MARTINGAN?A
|2445-718
|Alcoba?a
|Leiria
|EST NAC 8 LT 1 PINGO DOCE
|?BIDOS
|2510-115
|?bidos
|Leiria
|URB PIMENTEIRAS LT 8 LJ B
|LEIRIA
|2415-767
|Leiria
|Leiria
|IC 2 44 OUTEIRO RANHA
|VERMOIL
|3105-405
|Pombal
|Leiria
|R INDIA 26 ORDEM
|MARINHA GRANDE
|2430-370
|Marinha Grande
|Leiria
|AV PORTO PESCA EMP JARDINS MAR LT F LJ 2
|PENICHE
|2520-208
|Peniche
|Leiria
|R REI MEMORIA 70
|BENEDITA
|2475-149
|Alcoba?a
|Leiria
|R PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOL
|SALIR DE MATOS
|2500-637
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LG CARDAL 44 RC
|POMBAL
|3100-440
|Pombal
|Leiria
|R OLHALVAS INTERMARCHE
|LEIRIA
|2410-196
|Leiria
|Leiria
|AV PORTO PESCAS ASV AB GALP
|PENICHE
|2520-208
|Peniche
|Leiria
|AV S PEDRO INTERMARCHE
|PORTO DE M?S
|2480-303
|Porto de M?s
|Leiria
|AV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BP
|MARINHA GRANDE
|2430-307
|Marinha Grande
|Leiria
|AV VIEIRA GUIMARAES 15 A
|NAZAR?
|2450-110
|Nazar?
|Leiria
|LARGO REPUBLICA O QUIOSQUE
|VIEIRA DE LEIRIA
|2430-795
|Marinha Grande
|Leiria
|EST BOAVISTA PATAEIRA
|ALCOBA?A
|2460-001
|Alcoba?a
|Leiria
|EN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHE
|JUNCAL
|2480-078
|Porto de M?s
|Leiria
|R CASTELO CAFE
|ALBERGARIA DOS DOZE
|3100-081
|Pombal
|Leiria
|PRA?A JACOB R PEREIRA 20
|PENICHE
|2520-249
|Peniche
|Leiria
|RUA CRUZ DAS ALMAS 38
|PENICHE
|2520-305
|Peniche
|Leiria
|AV 1 MAIO 3
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|A1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LRA/LIS NORTE/ SUL
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|A1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LIS/LRA SUL/NORTE
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|QUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 EDF INTERMARCHE
|CALDAS DA RAINHA
|2500-297
|Caldas da Rainha
|Leiria
|AV DA COMUNIDADE EUROPEIA POSTO GALP
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|AV RAINHA SANTA ISABEL 150
|PATAIAS
|2445-207
|Alcoba?a
|Leiria
|AV HEROIS ANGOLA PINGO DOCE LJ2
|LEIRIA
|2400-154
|Leiria
|Leiria
|EST NACIONAL 109 PORTA 40 CAFE MARQUES MARINHA GUIA
|CARRI?O
|3105-063
|Pombal
|Leiria
|ESTRADA ESTA?AO ASV BP
|LEIRIA
|2415-408
|Leiria
|Leiria
|RUA DA BARRACA C PINGO DOCE ALCOBA?A
|ALCOBA?A
|2460-001
|Alcoba?a
|Leiria
|RUA ALVARO PIRES MIRANDA N? 9009 NOTE MARRAZES JORNAIS
|LEIRIA
|2415-370
|Leiria
|Leiria
|R FERNANDO PONTE E SOUSA NOTE CALDAS RAINHA JORNAIS
|CALDAS DA RAINHA
|2500-200
|Caldas da Rainha
|Leiria
|EN 356 KM 5.625 ASV REPSOL
|MACEIRA LRA
|2405-026
|Leiria
|Leiria
|R INFANTE D HENRIQUES 1
|CALDAS DA RAINHA
|2500-218
|Caldas da Rainha
|Leiria
|R JOSE DIOGO RIBEIRO 11 A
|TURQUEL
|2460-874
|Alcoba?a
|Leiria
|ESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 GANDARA MACEIRA LRA
|MACEIRA LRA
|2405-017
|Leiria
|Leiria
|R 25 ABRIL 31 ALFEIZER?O
|ALFEIZER?O
|2460-162
|Alcoba?a
|Leiria
|RUA DR JOAO SOARES 999 PA LEIRIA LEIRIA
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|C COM LISSHOPPING R DR JOAO SOARES PORTO MONIZ
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|R DR BERNARDINO ANT CARVALHO PARGAN NOTE CALDAS RAINHA JORNAIS
|CALDAS RAINHA
|2500-136
|Caldas da Rainha
|Leiria
|AV MANUEL REMIGIO EDIF INTERCONSTRU LOJA 2
|NAZAR?
|2450-106
|Nazar?
|Leiria
|R D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 CRUZ DA AREIA
|LEIRIA
|2410-118
|Leiria
|Leiria
|R LEIRIA BL 3 LJ 5
|MACEIRA LRA
|2405-018
|Leiria
|Leiria
|AV DR SA CARNEIRO QUIOSQUE AVENIDAS
|PORTO DE M?S
|2480-102
|Porto de M?s
|Leiria
|EN 257 M 5,250 ALTO DO VERISSIMO
|ATOUGUIA DA BALEIA
|2525-005
|Peniche
|Leiria
|EN 8 CASAL JORGE POSTO REPSOL
|CELA ACB
|2460-347
|Alcoba?a
|Leiria
|R FUNDADORES 2 PICASSINOS MINIMERCA
|MARINHA GRANDE
|2430-432
|Marinha Grande
|Leiria
|SR? DOS REMEDIOS LT N? 1
|FIGUEIR? DOS VINHOS
|3260-349
|Figueir? dos Vinhos
|Leiria
|VALE MOSTEIRO
|ANSI?O
|3240-235
|Ansi?o
|Leiria
|R 5 VILAS POSTO REPSOL
|AVELAR
|3240-306
|Ansi?o
|Leiria
|RUA SILVA BERNARDES N?23 CASTANHEIRA DE P?RA
|CASTANHEIRA DE P?RA
|3280-044
|Castanheira de P?ra
|Leiria
|AV INDIA ASV GALP TANGERINA
|LISBOA
|1400-207
|Lisboa
|Lisboa
|LUGAR DE ABRUNHEIRA LT13 FREG S PEDRO PENAFERRIM ABRULHEIRA (SIN/ALB) SINTRA/ABRUNHEIRA
|SINTRA
|2710-089
|Sintra
|Lisboa
|AV FONTES P MELO R P CHAGAS QUIOSQUE
|LISBOA
|1050-078
|Lisboa
|Lisboa
|AV HELIODORO SALGADO 6
|SINTRA
|2710-572
|Sintra
|Lisboa
|CRUZAMENTO AV ELIAS GARCIA AV MARQUES TOMAR
|LISBOA
|1050-098
|Lisboa
|Lisboa
|AV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING LOURES
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|R RODRIGO FONSECA 182 A
|LISBOA
|1070-243
|Lisboa
|Lisboa
|A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 LX SINTRA sentido Sintra - Norte
|AGUALVA-CAC?M
|2735-001
|Sintra
|Lisboa
|EST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 LJ1
|LISBOA
|1200-160
|Lisboa
|Lisboa
|ESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 A
|LISBOA
|1500-077
|Lisboa
|Lisboa
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP AREEIRO
|LISBOA
|1000-016
|Lisboa
|Lisboa
|AV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-740
|Cascais
|Lisboa
|EST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA 463 C
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|R CANDIDO ABREU 8
|AZAMBUJA
|2050-320
|Azambuja
|Lisboa
|EN 247 G C S SEBASTIAO LJ 34
|ERICEIRA
|2655-210
|Mafra
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL PARK
|LINDA A VELHA
|2795-195
|Oeiras
|Lisboa
|AV ENG DUARTE PACHECO POSTO ABASTECIMENTO LADO SUL
|LISBOA
|1070-100
|Lisboa
|Lisboa
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-226
|Sintra
|Lisboa
|PRACA DUQUE SALDANHA 1 LJ 70
|LISBOA
|1050-094
|Lisboa
|Lisboa
|LUGAR ALTO FORTE FORUM SINTRA JORNAIS
|RIO DE MOURO
|2639-001
|Sintra
|Lisboa
|R FERREIRA BORGES 82 BOOK IT JORNAIS
|LISBOA
|1350-133
|Lisboa
|Lisboa
|HOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19
|AMADORA
|2720-276
|Amadora
|Lisboa
|R ALEXANDRE BRAGA 3 A
|ODIVELAS
|2675-274
|Odivelas
|Lisboa
|CASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCE
|MAFRA
|2640-389
|Mafra
|Lisboa
|BUSGATE NORTE PARTIDAS LADO AR LJ 1 01
|LISBOA
|1700-008
|Lisboa
|Lisboa
|AV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31
|LISBOA
|1069-413
|Lisboa
|Lisboa
|ALAMEDA ANT SERGIO 69 LJ 24 CC TORRES FLORES
|LINDA A VELHA
|2795-024
|Oeiras
|Lisboa
|AV MANUEL REMIGIO EN 242
|NAZAR?
|2450-106
|Nazar?
|Leiria
|R PARQUE REGIONAL EXPOSI?OES EXPOTORRES FRA?AO 2
|TORRES VEDRAS
|2560-661
|Torres Vedras
|Lisboa
|P? ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADE
|LISBOA
|1700-035
|Lisboa
|Lisboa
|R AUGUSTO FRAGA 16
|MEM MARTINS
|2725-589
|Sintra
|Lisboa
|P? REPUBLICA QUIOSQUE TAXIS
|SACAV?M
|2685-105
|Loures
|Lisboa
|CAL?ADA DA PALMA DE BAIXO 31 B
|LISBOA
|1600-175
|Lisboa
|Lisboa
|AV ENG DUARTE PACHECO LJ 1148 CC AMOREIRAS SHOPPING CENTER
|LISBOA
|1070-103
|Lisboa
|Lisboa
|A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 - SUL SINTRA LX MIRA SINTRA
|AGUALVA-CAC?M
|2735-395
|Sintra
|Lisboa
|R BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 CC RIVIERA SHOPPING CENTER
|CARCAVELOS
|2775-551
|Cascais
|Lisboa
|PC FRANCISCO SA CARNEIRO QUIOSQ FT CHAVES AREEIRO
|LISBOA
|1000-160
|Lisboa
|Lisboa
|AV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBO
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|R FUNCHAL CC PINGO DOCE LJ 4
|LOURES
|2670-364
|Loures
|Lisboa
|EST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7
|LISBOA
|1070-067
|Lisboa
|Lisboa
|AV BOMB VOLUNTARIOS 61 ASV REPSOL
|ESTORIL
|2765-202
|Cascais
|Lisboa
|EN 250 KM 19 5 ASV BP
|CANE?AS
|1685-355
|Odivelas
|Lisboa
|AV GUERRAS PENINSULARES ASV BP
|TORRES VEDRAS
|2560-592
|Torres Vedras
|Lisboa
|EN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO MANIQUE
|ALCABIDECHE
|2645-011
|Cascais
|Lisboa
|R COUDEL ASV GALP
|MEM MARTINS
|2725-275
|Sintra
|Lisboa
|AV CAPITAES ABRIL LT103 ASV GALP ALGUEIRAO
|MEM MARTINS
|2725-039
|Sintra
|Lisboa
|R TOMAS ANUNCIA?AO 3 B
|LISBOA
|1350-321
|Lisboa
|Lisboa
|R VASCO GAMA BR DA CHASA ASV
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-215
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|AV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIA
|COLARES
|2705-329
|Sintra
|Lisboa
|R MUNDIAL DA CRIAN?A 51 A
|PAREDE
|2775-001
|Cascais
|Lisboa
|AV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B LAVEIRAS
|CAXIAS
|2760-073
|Oeiras
|Lisboa
|R VALE FORMOSO CIMA 152 C LJ 18
|LISBOA
|1950-280
|Lisboa
|Lisboa
|EST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE NOVA
|LISBOA
|1500-485
|Lisboa
|Lisboa
|AEROPORTO CHEG VOOS INTERN AL COMUNIDADES PORTUGUESAS
|LISBOA
|1700-353
|Lisboa
|Lisboa
|R CENTRO SAUDE 7 LJ 2
|AZAMBUJA
|2050-270
|Azambuja
|Lisboa
|MEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL VENDA SECA
|AGUALVA-CAC?M
|2739-511
|Sintra
|Lisboa
|CC AREIAS S JOAO LJ 12
|ESTORIL
|2765-533
|Cascais
|Lisboa
|AV ACACIAS R SARA AFONSO LT 10 ASV ARROJA
|ODIVELAS
|2675-582
|Odivelas
|Lisboa
|AV TENENTE VALADIM 23 B
|TORRES VEDRAS
|2560-275
|Torres Vedras
|Lisboa
|AV CAPITAO S MAIA LT 18 15 LJ 4
|MOSCAVIDE
|1885-091
|Loures
|Lisboa
|EN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 JUMBO
|CARNAXIDE
|2790-045
|Oeiras
|Lisboa
|VALE ABRANTES TAB NTERMARCHE
|LOURINH?
|2530-320
|Lourinh?
|Lisboa
|R SERTORIO MONTE PEREIRA ASV GALP
|CARNAXIDE
|2790-180
|Oeiras
|Lisboa
|AV RESSANO GARCIA FT 6 A
|LISBOA
|1070-175
|Lisboa
|Lisboa
|EST CRUZ CAVALINHOS ASV
|BARCARENA
|2730-059
|Oeiras
|Lisboa
|EST NAC 249 1 VENTEIRA NOTE! AMADORA JORNAIS
|AMADORA
|2724-510
|Amadora
|Lisboa
|AV MADAME CURIE 15 B TAB POLANA
|LISBOA
|1070-166
|Lisboa
|Lisboa
|EN 249 KM 7 4 ASV GALP
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-754
|Cascais
|Lisboa
|LG CAMINHOS FERRO QUIOSQUE STA APOLONIA
|LISBOA
|1100-105
|Lisboa
|Lisboa
|R FRANCISCO STROMP QTA ALVALADE M24 LUMIAR SPORTING ASV GALP
|LISBOA
|1600-410
|Lisboa
|Lisboa
|EN 6 3 KM 0 20 NS ALTO B VIAGEM
|CAXIAS
|2760-059
|Oeiras
|Lisboa
|R JOSE MARIA COSTA 28 A PAP TAPADA
|MAFRA
|2640-496
|Mafra
|Lisboa
|EST ACESSO A8 SENTIDO NORTE SUL
|TORRES VEDRAS
|2560-585
|Torres Vedras
|Lisboa
|R ADELAIDE CABETE 1 A
|LISBOA
|1500-023
|Lisboa
|Lisboa
|R ANTONIO LOURO 675 B
|PAREDE
|2775-311
|Cascais
|Lisboa
|R FRANCISCO LYON CASTRO GALERIA COM JUNBO SINTRA LJ 16
|MEM MARTINS
|2725-397
|Sintra
|Lisboa
|AV ENG ADELINO A COSTA 1210 BP
|CASCAIS
|2750-453
|Cascais
|Lisboa
|RETA FRESCA CASAL CRUZ ITMI
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-358
|Arruda dos Vinhos
|Lisboa
|EN 1 VARIANTE ALVARO PEDRO 1 CASAL MACHADO MDL CARREGADO JORNAIS
|ALENQUER
|2580-351
|Alenquer
|Lisboa
|AV ANT JOSE ALMEIDA PINGO DOCE
|LOURINH?
|2530-120
|Lourinh?
|Lisboa
|AV RUI L GOMES COLINA SOL GALP
|AMADORA
|2650-125
|Amadora
|Lisboa
|AV D JOAO II LJ G 211 GARE ORIENTE ARDINA CAFE
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|CASAL CARPINTEIROS PINGO DOCE BREJENJAS
|SILVEIRA
|2560-403
|Torres Vedras
|Lisboa
|EN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Sintra
|Lisboa
|EN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Sintra
|Lisboa
|AV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP BELA VISTA
|LISBOA
|1950-380
|Lisboa
|Lisboa
|LUGAR DA FULILEIRA
|ABRIGADA
|2580-097
|Alenquer
|Lisboa
|AV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQ
|LISBOA
|1150-023
|Lisboa
|Lisboa
|AV LUSIADAS CC COLOMBO NOTE COLOMBO JORNAIS
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|AV 10 JUNHO 43 LJ 2 ARNEIROS VENTOSA
|VENTOSA TVD
|2565-831
|Torres Vedras
|Lisboa
|R DOMINGOS SEQUEIRA 20 ASV BP
|LISBOA
|1350-122
|Lisboa
|Lisboa
|ASV AVIA OEIRAS CACILHAS LUGAR CACILHAS
|OEIRAS
|2780-117
|Oeiras
|Lisboa
|R D AFONSO ALBUQUERQUE INTERMARCHE
|SANTA IRIA DE AZ?IA
|2690-340
|Loures
|Lisboa
|A16 KM9+500LAN?O RANHOLAS/LOUREL NASCENTE SENTIDO CREL SINTRA
|SINTRA
|2710-032
|Sintra
|Lisboa
|A16 KM9+500LAN?O LOUREL/RANHOLAS POENTE SENTIDO SINTRA CREL
|SINTRA
|2710-032
|Sintra
|Lisboa
|R HELENA V SILVA16 C QUIOSQ TIA RITA ALTO DO LUMIAR
|LISBOA
|1750-431
|Lisboa
|Lisboa
|R SILVA LOBO LT 257 LJ DTA
|ESTORIL
|2765-053
|Cascais
|Lisboa
|EN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ALFAIATA
|SILVEIRA
|2560-393
|Torres Vedras
|Lisboa
|R PENHA FRAN?A 150 B
|LISBOA
|1170-238
|Lisboa
|Lisboa
|INTERMARCHE LOJA 6 FAMOES
|FAM?ES
|1685-755
|Odivelas
|Lisboa
|R PALHA BLANCO 1
|CASTANHEIRA DO RIBATEJO
|2600-669
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|AV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 CC DOLCE VITA TEJO
|AMADORA
|2650-504
|Amadora
|Lisboa
|AV BONS AMIGOS 87 LJ 5 CC FONTE EIRAS
|AGUALVA-CAC?M
|2735-081
|Sintra
|Lisboa
|ESTRADA BENFICA 329 B
|LISBOA
|1500-075
|Lisboa
|Lisboa
|EST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE NOVA NOTE JORNAIS
|LISBOA
|1500-328
|Lisboa
|Lisboa
|AV DAS ACACIAS 53 B
|PAREDE
|2775-342
|Cascais
|Lisboa
|R ARCO CEGO 69 M24
|LISBOA
|1000-020
|Lisboa
|Lisboa
|TRAVESSA DO MIRADOURO 5 A PINGO DOCE DE ALFRAGIDE
|AMADORA
|2610-114
|Amadora
|Lisboa
|AV BRASILIA DOCA RECREIO LJ GALP TANGERINA
|LISBOA
|1400-038
|Lisboa
|Lisboa
|AV ARAUJO 23 ASV REPSOL
|MARTELEIRA
|2530-339
|Lourinh?
|Lisboa
|AV PADUA 10 Q
|LISBOA
|1800-297
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUARTE PACHECO CC AMOREIRAS SHOPPING LJ 2 108
|LISBOA
|1070-103
|Lisboa
|Lisboa
|R BERNARDIM RIBEIRO 2 B
|CAXIAS
|2760-016
|Oeiras
|Lisboa
|AV FORTE 5 NOTE CARNAXIDE JORNAIS
|CARNAXIDE
|2790-071
|Oeiras
|Lisboa
|R ESCRITORES QUIOSQUE FT LT 135
|PORTELA LRS
|2685-207
|Loures
|Lisboa
|ROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC PORTELA LJ 24
|PORTELA LRS
|2685-223
|Loures
|Lisboa
|LG 7 JUNHO LJ2 TRAJOUCE
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-674
|Cascais
|Lisboa
|R PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2
|AZUEIRA
|2665-015
|Mafra
|Lisboa
|R LUIS CAMOES MERCADO ALGES
|ALG?S
|1495-091
|Oeiras
|Lisboa
|EST FORTE AMEIXOEIRA LT 29 1 URBZ ALTO LUMIAR TRADE
|LISBOA
|1750-114
|Lisboa
|Lisboa
|LG RAINHA STA ISABEL 4 A TAB CENTRAL
|ALENQUER
|2580-372
|Alenquer
|Lisboa
|LRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUE
|LOURINH?
|2530-120
|Lourinh?
|Lisboa
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO PARCELA B POSTO BP
|MEM MARTINS
|2725-320
|Sintra
|Lisboa
|EN 116 22 SOBREIRO
|MAFRA
|2640-578
|Mafra
|Lisboa
|LG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPAR
|MAFRA
|2640-578
|Mafra
|Lisboa
|R 1 MAIO JUNQUEIRA
|VIALONGA
|2625-717
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|R ANT COMES GALERIAS INTERMARCHE SILVEIRA LJ C
|SILVEIRA
|2560-531
|Torres Vedras
|Lisboa
|AV EUGENE LEVY 70 PRAIA MA?AS
|COLARES
|2705-304
|Sintra
|Lisboa
|RUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALP
|IGREJA NOVA MFR
|2640-321
|Mafra
|Lisboa
|RUA CIDADE BOLAMA QUIOSQ OLIVAIS CC SPACIO SHOPPING
|LISBOA
|1800-078
|Lisboa
|Lisboa
|EN 1 KM 24 7 ASV GALP
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-009
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|VARIANTE 501 QT TROIA ASV GALP
|VIALONGA
|2625-735
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|EN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|R MARIA MACHADO 6 ALFORNELOS
|AMADORA
|2650-187
|Amadora
|Lisboa
|CAMPO RASO NOTE SINTRA LOUREL JORNAIS
|SINTRA
|2710-140
|Sintra
|Lisboa
|EN 116 KM 7 POSTO BP LUGAR CASAL MOURAO
|MAFRA
|2640-410
|Mafra
|Lisboa
|AV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT EST CP
|AMADORA
|2700-160
|Amadora
|Lisboa
|PC REPUBLICA 45 46 47
|CALDAS DA RAINHA
|2500-798
|Caldas da Rainha
|Leiria
|AV MARECHAL GOMES DA COSTA NOTE JORNAIS
|LISBOA
|1800-000
|Lisboa
|Lisboa
|R ALEX HERCULANO QUIOSQUE FT TRANQUILIDADE
|LISBOA
|1150-005
|Lisboa
|Lisboa
|ESTRADA DA PORTELA NOTE BELAS JORNAIS
|BELAS
|2605-120
|Sintra
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAIS
|CASCAIS
|2750-512
|Cascais
|Lisboa
|PRA?A FRANCISCO SA CARNEIRO 7 C
|LISBOA
|1000-159
|Lisboa
|Lisboa
|R JAIME LOPES DIAS 6 LOJA B
|LISBOA
|1750-124
|Lisboa
|Lisboa
|AV CASCAIS 620 POSTO BP
|SINTRA
|2710-329
|Sintra
|Lisboa
|ESTRADA NACIONAL 115/15 QTA CRUZ
|S?O JULI?O DO TOJAL
|2660-367
|Loures
|Lisboa
|AV PEDRO ALVARES CABRAL POSTO BP
|SINTRA
|2710-144
|Sintra
|Lisboa
|PC DUQUE SALDANHA FRT 19 QUIOSQ
|LISBOA
|1050-094
|Lisboa
|Lisboa
|R MARCOS PORTUGAL 18 A
|ALG?S
|1495-091
|Oeiras
|Lisboa
|RUA DE MATARRAQUE N?410 R/C B
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-696
|Cascais
|Lisboa
|R PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C LOJA 1
|ODIVELAS
|2675-675
|Odivelas
|Lisboa
|R PROF JOAO BARREIRA 27 LJ
|LISBOA
|1600-635
|Lisboa
|Lisboa
|R MAESTRO FREDERICO FREITAS QUIOSQ LISBOA
|LISBOA
|1500-399
|Lisboa
|Lisboa
|AV 9 JULHO 31 POSTO BP VENDA DO PINHEIRO
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-518
|Mafra
|Lisboa
|R SANTOS BERNARDES 32 B NOTE TORRES VEDRAS JORNAIS TORRES VEDRAS
|TORRES VEDRAS
|2560-362
|Torres Vedras
|Lisboa
|LARGO JOSE REGIO SN ENTREGA
|PAREDE
|2775-222
|Cascais
|Lisboa
|R D JOAO I 50 LOJA A
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-378
|Cascais
|Lisboa
|EN 117 KM 15 250 CASALINHO SABUGO
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-346
|Sintra
|Lisboa
|R 13 JANEIRO 1 RC
|CADAVAL
|2550-121
|Cadaval
|Lisboa
|R DOS HERMINIOS 54
|PENICHE
|2520-421
|Peniche
|Leiria
|LG MARIO MADEIRA 12
|OTA
|2580-243
|Alenquer
|Lisboa
|ESTRADA MARGINAL ASV BP TAMARIZ
|ESTORIL
|2765-607
|Cascais
|Lisboa
|AV BONEVILLE FRANCO QUIOSQ ANITUXA
|PA?O DE ARCOS
|2770-055
|Oeiras
|Lisboa
|EST MALVEIRA SERRA 1040 ALDEIA JUZO
|CASCAIS
|2750-834
|Cascais
|Lisboa
|TAB TAMARIZ JT PISCINAS CC LJ 1
|ESTORIL
|2765-089
|Cascais
|Lisboa
|AV C PAIVA COUCEIRO C/ R PAULO REIS NOTE QUELUZ PC JORNAIS LISBOA
|QUELUZ
|2745-190
|Sintra
|Lisboa
|RUA DOM AFONSO NORONHA
|AMADORA
|2720-158
|Amadora
|Lisboa
|R REPUBLICA 9 FT ESC SECUNDARIA QUI
|FORTE DA CASA
|2625-454
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|RUA DO COMERCIO 18
|A DOS CUNHADOS
|2560-049
|Torres Vedras
|Lisboa
|AV 25 ABRIL
|P?VOA DE SANTO ADRI?O
|2620-147
|Odivelas
|Lisboa
|RUA SILVA CARVALHO 104
|LISBOA
|1250-257
|Lisboa
|Lisboa
|RUA AMALIA RODRIGUES 4 B
|FORTE DA CASA
|2625-404
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|LARGO 25 ABRIL
|ALG?S
|1495-128
|Oeiras
|Lisboa
|PC ENG JOSE VAZ GUEDES 8 R/C LOJA 3
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-399
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|EST PACO ARCOS 48 AUCHAN
|PA?O DE ARCOS
|2770-129
|Oeiras
|Lisboa
|CAMPO GRANDE FT 258 QUIOSQUE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|EST TORNADA FEIRA NOVA LJ5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-315
|Caldas da Rainha
|Leiria
|R BARTOLOMEU A DA SANTA N 63
|CASTELO DE VIDE
|7320-117
|Castelo de Vide
|Portalegre
|PRA?A D SANCHO II 5 CAFE CIDADE NOVA
|ELVAS
|7350-127
|Elvas
|Portalegre
|AV ESTREMADURA ESPANHOLA 106 ASV GALP
|PORTALEGRE
|7300-551
|Portalegre
|Portalegre
|R MANUEL PIRES ANTIGO 4
|SOUSEL
|7470-253
|Sousel
|Portalegre
|IP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELL
|CAIA
|7350-443
|Elvas
|Portalegre
|R CONDE TORRE 3 RC ESQ
|PONTE DE SOR
|7400-308
|Ponte de Sor
|Portalegre
|R ALCAMIM 26
|ELVAS
|7350-074
|Elvas
|Portalegre
|AL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEEL
|GAVI?O
|6040-130
|Gavi?o
|Portalegre
|R. ELVAS,41 B
|VILA BOIM
|7350-501
|Elvas
|Portalegre
|EN 246 1 SITIO SRA LUZ ASV GALP
|CASTELO DE VIDE
|7320-202
|Castelo de Vide
|Portalegre
|EST NAC 4 PARAISO MODELO ELVAS JORNAIS
|ELVAS
|7350-422
|Elvas
|Portalegre
|AV REPUBLICA 1
|FRONTEIRA
|7460-100
|Fronteira
|Portalegre
|R D NUNO ALVARES PEREIRA 33
|PORTALEGRE
|7300-200
|Portalegre
|Portalegre
|R D NUNO ALVARES PEREIRA 20 EST PENHA ASV
|PORTALEGRE
|7300-200
|Portalegre
|Portalegre
|R OLIVEN?A 21 A
|ARRONCHES
|7340-019
|Arronches
|Portalegre
|EN 241 1 QUINTA DA MOUTOSA LT 2
|CASTELO DE VIDE
|7320-138
|Castelo de Vide
|Portalegre
|AV MFA CC FONTEDEIRA LJ 79 LOJA DA SORTE
|PORTALEGRE
|7300-072
|Portalegre
|Portalegre
|P? REPUBLICA RC ESQ 115 TAB PLATANO
|NISA
|6050-350
|Nisa
|Portalegre
|AV LIBERDADE 14
|PONTE DE SOR
|7400-216
|Ponte de Sor
|Portalegre
|RUA PACO BANDEIRA 4 INTERMARCHE
|ELVAS
|7350-310
|Elvas
|Portalegre
|RUA DO JOINAL NOTE JORNAIS
|PORTALEGRE
|7300-526
|Portalegre
|Portalegre
|AV DA EXTREMADURA ESPANHOLA ASV
|PORTALEGRE
|7300-051
|Portalegre
|Portalegre
|R. PAIO GALVAO, 12
|GUIMARAES
|4810-426
|Guimar?es
|Braga
|R. MORGADO MATEUS, 88 TAB BELAS ARTES
|PORTO
|4000-333
|Porto
|Porto
|R. CANDIDO REIS 411 LIV PAP TULIPA
|AMARANTE
|4600-055
|Amarante
|Porto
|R CONDE S BENTO 206 QUIOSQUE PEDRO
|TROFA
|4785-296
|Trofa
|Porto
|R. COMB G GUERRA,176
|GONDOMAR
|4420-091
|Gondomar
|Porto
|R. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIR?S
|MAIA
|4475-304
|Maia
|Porto
|AV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 PAP MACHADO
|SENHORA DA HORA
|4460-360
|Matosinhos
|Porto
|R CARMO 15/16 PAP CARMO
|PORTO
|4050-164
|Porto
|Porto
|R. EUGENIO CASTRO, 230
|PORTO
|4100-225
|Porto
|Porto
|AV. ANTUNES GUIMARAES, 61
|PORTO
|4100-079
|Porto
|Porto
|R EZEQUIEL CAMPOS 371 CAFE CAMPINOS
|PORTO
|4100-233
|Porto
|Porto
|AV BRASIL 179
|PORTO
|4150-151
|Porto
|Porto
|R BRITO CAPELO 772
|MATOSINHOS
|4450-068
|Matosinhos
|Porto
|AV. D AFONSO HENRIQUES,1088
|MATOSINHOS
|4450-011
|Matosinhos
|Porto
|R. AFONSO CORDEIRO,9
|MATOSINHOS
|4450-005
|Matosinhos
|Porto
|PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301
|PORTO
|4200-314
|Porto
|Porto
|R COSTA CABRAL 594
|PORTO
|4200-211
|Porto
|Porto
|R. S BRAS, 445
|PORTO
|4000-496
|Porto
|Porto
|R. BOAVISTA, 822
|PORTO
|4050-106
|Porto
|Porto
|R. 9 JULHO, 2
|PORTO
|4050-433
|Porto
|Porto
|R. BARTOLOMEU DIAS, 295 TAB PAULINHA
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-043
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R S ROQUE LAMEIRA 2382
|PORTO
|4350-306
|Porto
|Porto
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|P?voa de Varzim
|Porto
|R. ARQUITECTO MARQUES SILVA, 303
|PORTO
|4150-484
|Porto
|Porto
|R. DR. ALFREDO MAGALHAES,106
|PORTO
|4000-062
|Porto
|Porto
|R. ALFREDO CUNHA,115
|MATOSINHOS
|4450-023
|Matosinhos
|Porto
|R RODRIGUES SAMPAIO183 META SORTE
|PORTO
|4000-425
|Porto
|Porto
|LARGO PADRE AMERICO, S/N
|PENAFIEL
|4560-453
|Penafiel
|Porto
|R CONSTITUICAO 15 PAP PAPLAO
|PORTO
|4200-197
|Porto
|Porto
|R. COSTA CABRAL, 1748
|PORTO
|4200-216
|Porto
|Porto
|AV COM COUTINHO LANHOSO 603 BAZAR TRIANGULO
|VILA DO CONDE
|4480-662
|Vila do Conde
|Porto
|PARQUE JOSE GUILHERME
|PAREDES
|4580-130
|Paredes
|Porto
|LG STO. ANTONIO,325-GRIJO
|GRIJ? VNG
|4415-539
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R. CONDE ALTO MEARIM,1185 LJ 2
|MATOSINHOS
|4450-036
|Matosinhos
|Porto
|AV. GENERAL SILVEIRA - C COM PARQUE
|AMARANTE
|4600-001
|Amarante
|Porto
|VIA NORTE
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-001
|Matosinhos
|Porto
|AV. DR LEONARDO COIMBRA - MARGARIDE CC ORION LJ 113
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Felgueiras
|Porto
|R. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1
|PORTO
|4150-394
|Porto
|Porto
|R. ROSARIO, 143
|PORTO
|4050-523
|Porto
|Porto
|R. MONTE BURGOS 790
|PORTO
|4250-313
|Porto
|Porto
|R. TOMAS RIBEIRO,475
|MATOSINHOS
|4450-298
|Matosinhos
|Porto
|R. PEDRO HISPANO JT VIADUTO
|PORTO
|4100-398
|Porto
|Porto
|R. CONSTITUICAO, 613
|PORTO
|4200-200
|Porto
|Porto
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 1607
|BALTAR
|4585-015
|Paredes
|Porto
|R. MARECHAL SALDANHA 365 LJ 1
|PORTO
|4150-657
|Porto
|Porto
|LUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A L
|LOUSADA
|4620-400
|Lousada
|Porto
|AV. VISCONDE BARREIROS
|MAIA
|4470-151
|Maia
|Porto
|R OURO 58 ASV REPSOL
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|AV. DR RIBEIRO MAGALHAES
|FELGUEIRAS
|4610-108
|Felgueiras
|Porto
|R. DA PRELADA, 111
|PORTO
|4250-376
|Porto
|Porto
|R. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENS
|SANTO TIRSO
|4780-374
|Santo Tirso
|Porto
|AV. DR FERNANDO AROSO, 176
|MATOSINHOS
|4450-662
|Matosinhos
|Porto
|R. CENTRAL GIESTA, 7
|RIO TINTO
|4435-024
|Gondomar
|Porto
|R S JOAO SOBRADO ASV CEPSA
|SOBRADO
|4440-339
|Valongo
|Porto
|R DA INDUSTRIA - EN14
|TROFA
|4785-624
|Trofa
|Porto
|PC EXERCITO LIBERTADOR,64
|PORTO
|4250-204
|Porto
|Porto
|R. STA OVAIA FANZERES
|F?NZERES
|4510-665
|Gondomar
|Porto
|ESTRADA NOVA, 837 - TERROSO
|POVOA DE VARZIM
|4495-524
|P?voa de Varzim
|Porto
|SEQUEIROS LODARES
|LOUSADA
|4620-210
|Lousada
|Porto
|R. D ANTONIO FERREIRA GOMES 273
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-112
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LG 5 OUTUBRO-BAR ESTA??O CP DEVESAS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-089
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R. JORGE REINEL, 85
|PORTO
|4150-436
|Porto
|Porto
|R. ANTONIO CASTRO MEIRELES, 21/23
|ERMESINDE
|4445-397
|Valongo
|Porto
|AV BRASIL 803-811 BAZAR MOLHE
|PORTO
|4150-154
|Porto
|Porto
|R. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10
|VILA DO CONDE
|4480-665
|Vila do Conde
|Porto
|AV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166
|PA?OS DE FERREIRA
|4590-516
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|AV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50
|SENHORA DA HORA
|4460-236
|Matosinhos
|Porto
|AV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR)
|POVOA VARZIM
|4490-011
|P?voa de Varzim
|Porto
|R GAGO COUTINHO 199 ASV BP
|MARCO CANAVESES
|4630-206
|Marco de Canaveses
|Porto
|R JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELES
|ERMESINDE
|4445-485
|Valongo
|Porto
|R. CENTRAL DE CAMPO
|CAMPO VLG
|4440-038
|Valongo
|Porto
|R ALEXANDRE HERCULANO 414
|PORTO
|4000-053
|Porto
|Porto
|AV. DA REPUBLICA - POSTO GALP
|PAREDES
|4580-193
|Paredes
|Porto
|R AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8
|MAIA
|4475-615
|Maia
|Porto
|AV. COMBATENTES GRANDE GUERRA, 651
|MATOSINHOS
|4450-642
|Matosinhos
|Porto
|ESPLANADA DO CASTELO 136 PAP JOMAR
|PORTO
|4150-196
|Porto
|Porto
|AV. 5 OUTUBRO ZONA INDUSTRIAL CAVAC
|S M FEIRA
|4520-284
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|R. NOVA SEIXO, 1184
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-216
|Matosinhos
|Porto
|AV FERNAO MAGALHAES 886
|PORTO
|4350-152
|Porto
|Porto
|CC MAIA SHOPPING, LJ 250
|MAIA
|4425-500
|Maia
|Porto
|R. DR. GERMANO SOUSA VIEIRA, 196
|MAIA
|4475-471
|Maia
|Porto
|R. DIOGO BOTELHO, 671
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|AV MOUZINHO ALBUQUERQUE 8 CAFE EXPRESSO
|POVOA DE VARZIM
|4490-409
|P?voa de Varzim
|Porto
|R DR RENATO ARAUJO ASV REPSOL
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-242
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|AREA DE SERVI?O REPSOL LJ 1323
|CASTEL?ES PNF
|4560-055
|Penafiel
|Porto
|ZONA INDUSTRIAL DO ROLIGO
|S M FEIRA
|4520-115
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|AV INFANTE D HENRIQUE 6 POSTO BP
|VALE DE CAMBRA
|3730-241
|Vale de Cambra
|Aveiro
|CC NORTE SHOPPING - PAP ALVORADA R SARAH AFONSO 105-107
|MATOSINHOS
|4460-841
|Matosinhos
|Porto
|R. D AFONSO HENRIQUES,3226 AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-057
|Maia
|Porto
|PC MUNICIPIO 59
|MAIA
|4470-202
|Maia
|Porto
|R. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4
|POVOA VARZIM
|4490-499
|P?voa de Varzim
|Porto
|R JULIO DINIS 9 BAZAR TINA
|TROFA
|4785-330
|Trofa
|Porto
|AV. LIBERDADE
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-164
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|AV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOS
|GONDOMAR
|4515-345
|Gondomar
|Porto
|CRUZ ALMAS EN 319/3 ASV GALP
|PAREDES
|4580-172
|Paredes
|Porto
|ESTRADA,13 POSTO GALP ALTO PEGA
|VILA CONDE
|4480-001
|Vila do Conde
|Porto
|R. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALP
|VILA CONDE
|4480-599
|Vila do Conde
|Porto
|R. VISCONDE 2347
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-266
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|R. PARAISO FOZ,48 LJ 143
|PORTO
|4150-565
|Porto
|Porto
|R 5 OUTUBRO FTE 12
|URR? PNF
|4560-842
|Penafiel
|Porto
|R DA MATA 680 EDF MONTEIRO
|PA?OS DE BRAND?O
|4535-296
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|EN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELO
|VILA CONDE
|4485-629
|Vila do Conde
|Porto
|R. GESTO 63- SOBRAL
|MOSELOS
|4535-201
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|R MANUEL SILVA PINHEIRO EDF AMERICA L A 24 TROFA SHOPPING
|TROFA
|4785-333
|Trofa
|Porto
|AV CAMILO TAVARES DE MATOS
|VALE CAMBRA
|3730-241
|Vale de Cambra
|Aveiro
|AV SERPA PINTO 566 PAP CLASSICA
|MATOSINHOS
|4450-282
|Matosinhos
|Porto
|R. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJO
|CANIDELO
|4400-232
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BP
|TROFA
|4785-141
|Trofa
|Porto
|PC MARQUES POMBAL 224
|PORTO
|4200-431
|Porto
|Porto
|R JOSE MONTEIRO CASTRO PORTUGAL 2184
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-568
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R D PEDRO V ASV GALP
|MURO
|4745-308
|Trofa
|Porto
|PCT CONCORDIA 25
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-092
|Matosinhos
|Porto
|LG DOMINGOS MOREIRA, 170
|SANTO TIRSO
|4780-371
|Santo Tirso
|Porto
|AV SEQUEIROS 942 EST PENAFIEL - VIZELA
|LODARES
|4620-226
|Lousada
|Porto
|ESTRADA NACIONAL 107 - POSTO GALP
|MATOSINHOS
|4460-001
|Matosinhos
|Porto
|E N 107 KM 1 - POENTE
|LAVRA
|4455-001
|Matosinhos
|Porto
|R. COMENDADOR. RAINHO QUIOSQUE TIVOLI
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-093
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|R. N? 18 , 618
|ESPINHO
|4500-245
|Espinho
|Aveiro
|AV. FERNAO MAGALHAES, 1269
|PORTO
|4350-169
|Porto
|Porto
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|P?voa de Varzim
|Porto
|R. D MANUEL I VARZIM QUIOSQUE
|POVOA DE VARZIM
|4490-592
|P?voa de Varzim
|Porto
|IGREJA, 25 (CAF PONTO ENC)
|RIO ME?O
|4520-468
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|QTA SARDOAL
|PENAFIEL
|4560-907
|Penafiel
|Porto
|SENHORA DA APARECIDA,CASA PAO DE LO
|TANQUE
|4600-001
|Amarante
|Porto
|R RAMPA ALTA 556 POSTO GALP
|AMARANTE
|4600-275
|Amarante
|Porto
|R. VARAO, 23 LOJ 1
|PERAFITA
|4455-572
|Matosinhos
|Porto
|CC GAIA JARDIM LJ 25 AV ESCULTORES
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-504
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|DOMINGOS JOSE OLIVEIRA, ZONA IND TR ASV
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-316
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|R. SANTANA, 375
|LE?A DO BALIO
|4465-741
|Matosinhos
|Porto
|R. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311
|PORTO
|4050-318
|Porto
|Porto
|AV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 LJ 1305
|ERMESINDE
|4445-416
|Valongo
|Porto
|R. S MARTINHO, 14
|ARGONCILHE
|4505-164
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|R BOMBEIRO MACIEIRA 153
|AMARANTE
|4600-021
|Amarante
|Porto
|PARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76
|SENHORA HORA
|4460-330
|Matosinhos
|Porto
|ASV BRANCA AP 15 GALP
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-001
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|AV. DR ALBINO REIS
|OLIVEIRA AZEMEIS
|3720-241
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|AV COM AUGUSTO M PEREIRA 55
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Sever do Vouga
|Aveiro
|EN 109-KM 46 ASV BP
|ESTARREJA
|3860-001
|Estarreja
|Aveiro
|AV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ASV BP
|OVAR
|3880-112
|Ovar
|Aveiro
|R. AMEAL, 384
|PORTO
|4200-054
|Porto
|Porto
|R DE S JOAO 9 E 11
|CAMINHA
|4910-145
|Caminha
|Viana do Castelo
|CC PINGO DOCE LJ 31
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-210
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|AV CAVADO 114 116 PALMEIRA ASV GALP
|BRAGA
|4700-084
|Braga
|Braga
|PQ INDUSTRIAL S JOAO DE PONTE 1 FASE ASV GALP
|PONTE GMR
|4805-258
|Guimar?es
|Braga
|R. BONJARDIM, 706/708
|PORTO
|4000-119
|Porto
|Porto
|AV LEONARDO COIMBRA 182 ASV
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Felgueiras
|Porto
|AV DR JOAO CANAVARRO 303 CC ALAMEDA LJ12
|VILA DO CONDE
|4480-668
|Vila do Conde
|Porto
|R. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEM
|ERMESINDE
|4445-413
|Valongo
|Porto
|AV. VASCO GAMA
|AVINTES
|4430-755
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708
|MAIA
|4475-474
|Maia
|Porto
|AV. 25 ABRIL
|VIANA CASTELO
|4900-496
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. FREI JOSE VILACA FERREIROS
|BRAGA
|4700-236
|Braga
|Braga
|R. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 A
|AROUCA
|4540-117
|Arouca
|Aveiro
|R. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO 305
|AGUA LONGA
|4825-087
|Santo Tirso
|Porto
|AV BESSA 137
|PORTO
|4100-012
|Porto
|Porto
|R. CONSTITUI?AO , 560
|PORTO
|4200-193
|Porto
|Porto
|ESTACAO CP CAMPANHA
|PORTO
|4300-032
|Porto
|Porto
|LUGAR DA ARROTINHA LJ2 BEDUIDO
|ESTARREJA
|3860-207
|Estarreja
|Aveiro
|AV. MANUEL PEREIRA SOARES 711
|MARCO CANAVESES
|4630-296
|Marco de Canaveses
|Porto
|LUG DE LEIRIA - SANTA SABINA
|ALPENDURADA
|4575-011
|Marco de Canaveses
|Porto
|GAVETO RUA ANT?NIO LU?S GOMES COM AV DA REP?BLICA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-194
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R 13 DE MAIO 1180
|CORTEGA?A OVR
|3885-229
|Ovar
|Aveiro
|CC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 R CAMP EUROPEUS
|PORTO
|4350-414
|Porto
|Porto
|AV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343
|SENHORA DA HORA
|4460-270
|Matosinhos
|Porto
|R. JOAO MENDONCA 505 APT 75- CONTINENTE MATOSINHOS-JORNAIS
|SENHORA DA HORA
|4450-001
|Matosinhos
|Porto
|AV DOS DESCOBRIMENTOS CONTINENTE V N GAIA JORNAIS CC GAIA SHOPPING
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-503
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ARCOZELO ARCOZELO VNG
|ARCOZELO VNG
|4410-001
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R. DA IGREJA, 194
|MAIA
|4475-641
|Maia
|Porto
|FONTE PARADA ASV BP
|SEROA
|4595-434
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|AUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 B REPSOL
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-129
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310
|PORTO
|4250-165
|Porto
|Porto
|AUTO ESTR NORTE-LISBOA-PORTO LJ1320
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-129
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AV SERPA PINTO 241
|MATOSINHOS
|4450-280
|Matosinhos
|Porto
|R. D ILDEFONSO , 7
|MACIEIRA MAIA - V CONDE
|4485-401
|Vila do Conde
|Porto
|R. SOUSA TREPA , 67 - 69
|SANTO TIRSO
|4780-554
|Santo Tirso
|Porto
|R. CENTRAL DE GANDRA 1050
|GANDRA PRD
|4585-116
|Paredes
|Porto
|R. 16 DE MAIO , 978
|TROFA
|4785-608
|Trofa
|Porto
|R. ANDRADE CORVO, 286
|SENHORA DA HORA
|4460-230
|Matosinhos
|Porto
|AV. JOAQUIM NEVES SANTOS N?695
|MATOSINHOS
|4450-394
|Matosinhos
|Porto
|R. COSTA CABRAL N? 2879
|PORTO
|4200-234
|Porto
|Porto
|AV FONTE DA COVA 400 LJ27 A
|MODIVAS
|4485-592
|Vila do Conde
|Porto
|R. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) N 291
|VALONGO
|4440-652
|Valongo
|Porto
|EN109 KM 19,5 SILVADE ASV REPSOL
|ESPINHO
|4500-003
|Espinho
|Aveiro
|AV. D. MARIA 1? CC LJ 2
|OLIVEIRA DE AZEM?IS
|3720-300
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|R. DOS BOEIROS N? 123
|VILARINHO
|4795-819
|Santo Tirso
|Porto
|R. DA BELGICA N? 2202
|CANIDELO
|4400-046
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)
|PORTO
|4100-238
|Porto
|Porto
|CC PAO DE ACUCAR LJ5 R DE RAS
|SANTO TIRSO
|4780-219
|Santo Tirso
|Porto
|AV VALE CAIMA 750 870158 PA VALE DE CAMBRA
|VALE DE CAMBRA
|3730-202
|Vale de Cambra
|Aveiro
|BUSTELO S.ROQUE
|S.ROQUE
|3720-011
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|R. DOS PINHEIROS MANSOS
|AMARANTE
|4600-301
|Amarante
|Porto
|AV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 N?900 EDF S.JOS?
|REBORD?ES
|4795-160
|Santo Tirso
|Porto
|R. SERPA PINTO N? 147
|PORTO
|4050-585
|Porto
|Porto
|R. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BP
|ARGIVAI
|4490-224
|P?voa de Varzim
|Porto
|AV CONDE 6253
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-099
|Matosinhos
|Porto
|A 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL LJ 1347 VILAR DO PARAISO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-853
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|A S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE LJ 1351 VILAR DO PARAISO
|PEROSINHO
|4415-008
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ESTRADA NACIONAL 108, KM 2.3 VALBOM - GONDOMAR
|GONDOMAR
|4420-007
|Gondomar
|Porto
|EXTERIOR CIRCUNVALA??O KM 07 AS PARQUE REAL
|MATOSINHOS
|4450-097
|Matosinhos
|Porto
|R. DO AMIAL 1116
|PORTO
|4200-058
|Porto
|Porto
|R. CENTRAL DE MOURIZ
|MOURIZ
|4580-007
|Paredes
|Porto
|R. SENHOR DE MATOSINHOS 809 LJ1343
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-303
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. N?281
|LE?A DA PALMEIRA
|4450-711
|Matosinhos
|Porto
|R JOAO BARROS LJ2
|PORTO
|4150-416
|Porto
|Porto
|PARQUE DO CAMPISMO - ARVORE
|?RVORE
|4480-116
|Vila do Conde
|Porto
|AV. DA REPUBLICA N? 346
|MATOSINHOS
|4450-237
|Matosinhos
|Porto
|R FABRICA,274 LJ10 INTERMACH?
|VILA NOVA TELHA
|4470-768
|Maia
|Porto
|R MARIA GIL TUIAS-INTERMACH?
|MARCO DE CANAVESES
|4630-297
|Marco de Canaveses
|Porto
|A3 KM11 PORTO/BRAGA AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILA
|S?O MAMEDE CORONADO
|4745-506
|Trofa
|Porto
|A3 KM11 BRAGA/PORTO AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILA
|S?O MAMEDE CORONADO
|4745-506
|Trofa
|Porto
|TR NOVA GIESTA 541 PA MAIA PEDROUCOS
|MAIA
|4425-672
|Maia
|Porto
|A28 KM12 PORTO-VIANA DO CASTELO AS VILA DO CONDE S/N MODIVAS
|MODIVAS
|4485-618
|Vila do Conde
|Porto
|A28 KM12 VIANA DO CASTELO-PORTO AS VILA DO CONDE N/S MODIVAS
|MODIVAS
|4485-618
|Vila do Conde
|Porto
|R DA RECHOUSA - EN1 KM299 AS RECHOUSA
|CANELAS VNG
|4410-222
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ESTR. EXT CIRCUNVALACAO AS CAOLINOS
|SENHORA DA HORA
|4460-280
|Matosinhos
|Porto
|R BELCHIOR ROBLES AS LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-626
|Matosinhos
|Porto
|EST EXT CIRCUNVALA?AO 82-130 AS FREIXO
|PORTO
|4300-129
|Porto
|Porto
|A4 KM9.8 AMARANTE-PORTO AS AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-547
|Maia
|Porto
|A4 KM9.8 PORTO-AMARANTE AS AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-547
|Maia
|Porto
|AV DO MAR AS POVOA VARZIM
|P?VOA DE VARZIM
|4490-406
|P?voa de Varzim
|Porto
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO AS GONDOMAR
|GONDOMAR
|4420-155
|Gondomar
|Porto
|AV DA BOAVISTA 4663 A 4685 AS BOAVISTA
|PORTO
|4100-141
|Porto
|Porto
|R DE RECHOUSA, N? 655
|CANELAS
|4410-222
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ASV CEPSA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-702
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|VIA ENG BELMIRO DE AZEVEDO Z I MAIA GEMUNDE
|MAIA
|4475-401
|Maia
|Porto
|EN 13- LG PINDELO VILA CONDE
|?RVORE
|4480-055
|Vila do Conde
|Porto
|EST EXTERIOR CINCUNVALA?AO 7446/7448
|PORTO
|4200-162
|Porto
|Porto
|R AUGUSTO SIM?ES 550 - POSTO BP
|MAIA
|4470-147
|Maia
|Porto
|R DIOGO BOTELHO 2049 AS UNIVERSIDADE CATOLICA
|PORTO
|4150-268
|Porto
|Porto
|CC MAR SHOPPING LJ1005 AV DR OSCAR LOPES
|MATOSINHOS
|4450-337
|Matosinhos
|Porto
|EN1 KM 2.59 NORTE ASV GALP
|PINHEIRO DA BEMPOSTA
|3720-463
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|R CASTANHEIROS 230 LAVRA
|LAVRA
|4455-089
|Matosinhos
|Porto
|R DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147
|PORTO
|4200-350
|Porto
|Porto
|PCT JOSE FERNANDES CALDAS CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 B
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-480
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS SUL/NORTE
|CUST?IAS MTS
|4460-739
|Matosinhos
|Porto
|A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS NORTE/SUL
|CUST?IAS MTS
|4460-739
|Matosinhos
|Porto
|R. DR. MANUEL RODRIGUES,92
|BEMPOSTA
|2205-179
|Abrantes
|Santar?m
|BR. NOVO,1 SAO MIGUEL RIO TORTO
|TOMAR
|2205-001
|Abrantes
|Santar?m
|AE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BP
|SANTAR?M
|2001-701
|Santar?m
|Santar?m
|BEMPOSTA
|SANTA CATARINA DA SERRA
|2495-186
|Leiria
|Leiria
|R PEDRO SANTAREM 110 RC
|SANTAR?M
|2000-223
|Santar?m
|Santar?m
|PC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25
|OUR?M
|2490-500
|Our?m
|Santar?m
|R CORONEL GARCES TEIXEIRA 14 B
|TOMAR
|2300-460
|Tomar
|Santar?m
|R. 17 AGOSTO,3
|ABRANTES
|2200-001
|Abrantes
|Santar?m
|R. DE CORUCHE-ZONA INDUSTRIAL
|ALMEIRIM
|2080-221
|Almeirim
|Santar?m
|R CORUCHE POSTO ABST CEPSA ALMEIRIM
|ALMEIRIM
|2080-094
|Almeirim
|Santar?m
|BR. DO NICHO-OLHAREIRA
|TORRES NOVAS
|2350-001
|Torres Novas
|Santar?m
|VARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BP
|SANTAR?M
|2005-068
|Santar?m
|Santar?m
|R JOAO PINTO FIGUEIREDO 170
|MARINHAIS
|2125-181
|Salvaterra de Magos
|Santar?m
|R. ?-POSTO ABASTECIMENTO REPSOL
|SANTAR?M
|2000-005
|Santar?m
|Santar?m
|AV D JOSE ALVES CORREIA DA SILVA F?TIMA
|F?TIMA
|2495-402
|Our?m
|Santar?m
|R BATALHOZ 17 RC CASA FORTUNA
|CARTAXO
|2070-069
|Cartaxo
|Santar?m
|R SERPA PINTO 40 LUSOFILA
|TOMAR
|2300-592
|Tomar
|Santar?m
|R 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO QUIOSQUE ALCANENA
|ALCANENA
|2380-042
|Alcanena
|Santar?m
|AV ANTONIO FARINHA PEREIRA ALFERRAREDE
|ABRANTES
|2200-024
|Abrantes
|Santar?m
|LG 5 OUTUBRO QUIOSQUE JARDIM
|GOLEG?
|2150-124
|Goleg?
|Santar?m
|AV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQU
|TORRES NOVAS
|2350-601
|Torres Novas
|Santar?m
|AV D JOAO I ASV AB
|ABRANTES
|2200-233
|Abrantes
|Santar?m
|R. POPULAR,13/15
|SAMORA CORREIA
|2135-296
|Benavente
|Santar?m
|A23 KM44 SUB LAN?O ABRANTES MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCAS
|MOURISCAS
|2200-994
|Abrantes
|Santar?m
|PC PEDRO FERREIRA, LT B
|FERREIRA DO Z?ZERE
|2240-342
|Ferreira do Z?zere
|Santar?m
|ZONA INDUSTRIAL-LAMAS
|MA??O
|6120-726
|Ma??o
|Santar?m
|R COMBATENTES 106 ASV
|CAXARIAS
|2435-125
|Our?m
|Santar?m
|R ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDE
|ENTRONCAMENTO
|2330-153
|Entroncamento
|Santar?m
|AE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BP
|SANTAR?M
|2001-701
|Santar?m
|Santar?m
|R DO O ASV GALP SUL NORTE
|SANTAR?M
|2000-005
|Santar?m
|Santar?m
|R DO O ASV GALP NORTE SUL
|SANTAR?M
|2000-005
|Santar?m
|Santar?m
|URB DAS BALEIAS LJ 4
|CORUCHE
|2100-202
|Coruche
|Santar?m
|STO ANTONIO CHASBMODELO HIPER
|TORRES NOVAS
|2350-559
|Torres Novas
|Santar?m
|AV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4
|TORRES NOVAS
|2350-724
|Torres Novas
|Santar?m
|R ALEX HERCULANO QTA S BERNARDO CC CONTINENTE SANTAREM JORNAIS
|SANTAR?M
|2005-181
|Santar?m
|Santar?m
|R CIDADE SANTAREM QUIOSQUE
|ALCANEDE
|2025-034
|Santar?m
|Santar?m
|R. FRANCISCO SERRANO 31 A
|MA??O
|6120-747
|Ma??o
|Santar?m
|R ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Azambuja
|Lisboa
|EST DA SERRA - POSTO REPSOL
|TOMAR
|2300-415
|Tomar
|Santar?m
|R DR CARLOS VAZ F ALMEIDA 27 LJ 25
|OUR?M
|2490-547
|Our?m
|Santar?m
|AE A1 SENTIDO SUL NORTE M24 AVEIRAS SUL NORTE
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Azambuja
|Lisboa
|AE A 1 SENTIDO NORTESUL M24 AVEIRAS NORTE SUL
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Azambuja
|Lisboa
|A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 S/N SUBLAN?O SALVATERRA MAGOS/ALMEIRIM M24 SALVATERRA MAGOS SUL NORTE
|SALVATERRA DE MAGOS
|2125-125
|Salvaterra de Magos
|Santar?m
|R SERPA PINTO 111 TAB DISCAL
|TOMAR
|2300-592
|Tomar
|Santar?m
|R DAVID MANUEL FONSECA 2
|RIO MAIOR
|2040-276
|Rio Maior
|Santar?m
|AV. 13 JUNHO-MATANA
|FERREIRA DO Z?ZERE
|2240-368
|Ferreira do Z?zere
|Santar?m
|AV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AV
|SANTAR?M
|2005-177
|Santar?m
|Santar?m
|AV ANDRADE CORVO CEREJAL POSTO GALP
|TORRES NOVAS
|2350-599
|Torres Novas
|Santar?m
|R TONOVA QTA FERRARIAS JORNAIS
|TORRES NOVAS
|2350-484
|Torres Novas
|Santar?m
|R DR BARRAL FILIPE 55 57
|VILA NOVA DA BARQUINHA
|2260-416
|Vila Nova da Barquinha
|Santar?m
|EST NAC 118 KM 33 ASV GALP
|SAMORA CORREIA
|2135-206
|Benavente
|Santar?m
|R CIDADE DE LISBOA 10 LJ A
|SANTAR?M
|2005-256
|Santar?m
|Santar?m
|C COM TORRESHOPPING PRESS LJ C03 TORRES NOVAS
|RIACHOS
|2350-376
|Torres Novas
|Santar?m
|A E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BP
|RIO MAIOR
|2040-071
|Rio Maior
|Santar?m
|EN 118 QTA ARNEIRO CIMA INTERMARCHE
|CHAMUSCA
|2140-011
|Chamusca
|Santar?m
|R COIMBRA SN ASV REPSOL
|TOMAR
|2300-347
|Tomar
|Santar?m
|EN 3 ASV ANTIGO CAMPO DA FEIRA REPSOL
|AZAMBUJA
|2050-306
|Azambuja
|Lisboa
|R VALE AVELEIRA MODELO OUREM INP
|OUR?M
|2490-542
|Our?m
|Santar?m
|AV DR MARIO SOARES MODELO RIO MAIOR INP
|RIO MAIOR
|2040-413
|Rio Maior
|Santar?m
|AV. PAULO VI
|RIO MAIOR
|2040-325
|Rio Maior
|Santar?m
|LG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 INTERMARCHE
|TORRES NOVAS
|2350-433
|Torres Novas
|Santar?m
|R PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 CC W SHOPPING
|SANTAR?M
|2000-223
|Santar?m
|Santar?m
|AV FOR?AS ARMADAS EDF SOPADEL LJ 1 7
|ABRANTES
|2200-300
|Abrantes
|Santar?m
|R GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5
|ENTRONCAMENTO
|2330-271
|Entroncamento
|Santar?m
|STO ANTONIO CHAS STA MARIA JORNAIS LOJA NOTE
|TORRES NOVAS
|2350-540
|Torres Novas
|Santar?m
|R ESPERANCA QTA SAMARRA BOOKIT JORNAIS
|ABRANTES
|2200-210
|Abrantes
|Santar?m
|LG PALHAVA STA M OLIVAIS BOOK IT JORNAIS
|TOMAR
|2300-390
|Tomar
|Santar?m
|AV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL INTERMARCHE QUIOSQUE
|ALCANENA
|2380-180
|Alcanena
|Santar?m
|AV MARQUES POMBAL 543 ASV CEPSA
|ALCANENA
|2380-015
|Alcanena
|Santar?m
|R 5 OUTUBRO MERCADO MUNIC LJ 3
|CORUCHE
|2100-999
|Coruche
|Santar?m
|AV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUE
|SANTAR?M
|2000-210
|Santar?m
|Santar?m
|R NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 CORREDOURA
|OUR?M
|2490-339
|Our?m
|Santar?m
|R MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE LJ 8
|CARTAXO
|2070-012
|Cartaxo
|Santar?m
|ENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL LOJA 8 PINGO DOCE
|ABRANTES
|2200-183
|Abrantes
|Santar?m
|EN 110 JM 101 ASV GALP TANGERINA CARVALHOS FIGUEIREDO
|TOMAR
|2300-338
|Tomar
|Santar?m
|AV D NUNO ALVARES PEREIRA 15
|OUR?M
|2490-483
|Our?m
|Santar?m
|FAZENDAS NOVAS EN 118 KM 39 6 POENTE ASV
|BENAVENTE
|2130-999
|Benavente
|Santar?m
|EN 3 KM 41 430 PORTELA PADEIRAS ASV
|SANTAR?M
|2005-357
|Santar?m
|Santar?m
|EN 243 LJ 4 PINGO DOCE
|RIACHOS
|2350-299
|Torres Novas
|Santar?m
|R ESCOLAS QTA SAO JOSE ALFERRAREDE
|ABRANTES
|2200-042
|Abrantes
|Santar?m
|AV BEATO NUNO 352 EDF SOL NASCENTE
|F?TIMA
|2495-401
|Our?m
|Santar?m
|ROTUNDA SUL EDF TRES REIS LJ 15
|F?TIMA
|2495-413
|Our?m
|Santar?m
|EN 113 MOINHO AREIA ASV BP
|OUR?M
|2490-444
|Our?m
|Santar?m
|EN 243 LUGAR DA SERRADORA INTERMARCHE
|GOLEG?
|2150-123
|Goleg?
|Santar?m
|R NORTON DE MATOS 28 A
|TOMAR
|2300-438
|Tomar
|Santar?m
|STO ANTONIO CHAS STA MARIA MODELO TORRES NOVAS PUBLICO
|TORRES NOVAS
|2350-540
|Torres Novas
|Santar?m
|R MANUEL MARTINS ALVES 80 A
|SANTO ESTEV?O BNV
|2130-143
|Benavente
|Santar?m
|ZONA INDUSTRIAL LT 10
|COU?O
|2100-379
|Coruche
|Santar?m
|QUINTA MARQUESA ASV BOMBAS INTERMARCHE
|AZAMBUJA
|2050-276
|Azambuja
|Lisboa
|EN 118 N 158
|MARINHAIS
|2125-115
|Salvaterra de Magos
|Santar?m
|R CABINE VALE ESTACAS REGUEIRA ESTRADA ROTUNDA HOSPITAL
|SANTAR?M
|2005-264
|Santar?m
|Santar?m
|RUA 25 ABRIL 212 RC
|VALE DA PEDRA
|2070-719
|Cartaxo
|Santar?m
|AL 1 MAR?O CENT COM TEMPLARIOS LJ 153
|TOMAR
|2300-431
|Tomar
|Santar?m
|AV D JOAO I 270 LJ 8 RETAIL PARK
|ABRANTES
|2200-233
|Abrantes
|Santar?m
|LARGO S JOAO BATISTA QUIOSQUE MODERNO
|CARTAXO
|2070-039
|Cartaxo
|Santar?m
|QUINTA DA PINHEIROCA ESTRADA REGO ITMI
|SALVATERRA DE MAGOS
|2120-064
|Salvaterra de Magos
|Santar?m
|AV FOR?AS ARMADAS ASV GALP
|ABRANTES
|2200-320
|Abrantes
|Santar?m
|RUA CONDESSA DA JUNQUEIRA 80 A
|ALMEIRIM
|2080-069
|Almeirim
|Santar?m
|CENTRO COM ELECLERC SANTAREM LJ5 QTA MERGULHAO
|SANTAR?M
|2005-071
|Santar?m
|Santar?m
|R COIMBRA 17
|TOMAR
|2300-471
|Tomar
|Santar?m
|R DR FRANCISCO SA CARNEIRO LOTE 2 POSTO BP
|ENTRONCAMENTO
|2330-148
|Entroncamento
|Santar?m
|EST NAC 119 KM 34 N/S ASV REPSOL
|BISCA?NHO
|2100-651
|Coruche
|Santar?m
|EST NAC 119 KM 34 S/N ASV REPSOL
|BISCA?NHO
|2100-651
|Coruche
|Santar?m
|EN 118 KM 128.55
|TRAMAGAL
|2205-645
|Abrantes
|Santar?m
|R MAESTRO FERNANDO 13A
|RIO MAIOR
|2040-327
|Rio Maior
|Santar?m
|AV 24, 316 ASV REPSOL
|ESPINHO
|4500-204
|Espinho
|Aveiro
|AV FRAN?A EST METRO CASA MUSICA PISO -1 ENT NASCENTE
|PORTO
|4250-278
|Porto
|Porto
|AV FRAN?A 96
|PORTO
|4050-275
|Porto
|Porto
|AV D MANUEL II 1272
|MAIA
|4470-334
|Maia
|Porto
|AV DR RENATO ARAUJO 1625 LJ 16 NOTE 8 AVENIDA JORNAIS
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-346
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|AV MANUEL DIAS MACHADO 304
|S?O MARTINHO CAMPO
|4795-445
|Santo Tirso
|Porto
|PC D AFONSO V 126
|PORTO
|4150-024
|Porto
|Porto
|EST DA CIRCUNVALACAO 10783 A 10853
|PORTO
|4250-152
|Porto
|Porto
|RUA DO CORVO 719
|ARCOZELO VNG
|4410-439
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHE
|SANTA MARIA DE LAMAS
|4535-356
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|EST NAC 13 KM 16 ASV BP
|MINDELO
|4485-473
|Vila do Conde
|Porto
|AV PRAIA 1174
|ESMORIZ
|3885-406
|Ovar
|Aveiro
|AV DR OSCAR LOPES MARSHOPPING LJ 074 NOTE MARSHOPPING JORNAIS
|MATOSINHOS
|4450-337
|Matosinhos
|Porto
|AV 29 MAR?O C/RUA CAMILO CASTELO BRANCO ESMORIZ NOTE ESMORIZ JORNAIS
|ESMORIZ
|3885-520
|Ovar
|Aveiro
|EN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE
|4100-002
|Porto
|Porto
|R D ANTONIO FERREIRA GOMES S/N
|MILHUNDOS
|4560-230
|Penafiel
|Porto
|AV ENG DUARTE PACHECO 368 MERCADO
|MATOSINHOS
|4450-110
|Matosinhos
|Porto
|ASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3
|MAIA
|4470-372
|Maia
|Porto
|ASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3
|MAIA
|4470-372
|Maia
|Porto
|AV SACADURA CABRAL
|PENAFIEL
|4560-480
|Penafiel
|Porto
|AV DR FERNANDO AROSO 562
|MATOSINHOS
|4450-662
|Matosinhos
|Porto
|PC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIA
|MAIA
|4470-202
|Maia
|Porto
|RUA SANTOS DIAS 761
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-255
|Matosinhos
|Porto
|PADRAO SOUTO POSTO GALP
|SOUTO VFR
|4520-709
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|R LEVEGADA SEDOUROS 92 ASV BUNHEIRO
|BUNHEIRO
|3870-019
|Murtosa
|Aveiro
|AV JOAO XXIII 192
|PA?OS DE FERREIRA
|4590-515
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|R GON?ALO SAMPAIO 350 LJ 085 SHOPPING CIDADE PORTO
|PORTO
|4150-365
|Porto
|Porto
|R VELOSO SALGADO ASV CEPSA LE?A PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-801
|Matosinhos
|Porto
|AV HOSPITAL PADRE AMERICO 210
|PENAFIEL
|4564-007
|Penafiel
|Porto
|RUA SANTA MARIA 2207 SANTA MARIA DE LAMAS
|SANTA MARIA DE LAMAS
|4535-403
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|RUA DE REBORDOES
|RIO TINTO
|4435-416
|Gondomar
|Porto
|RUA COMANDANTE QUELHAS LIMA 62
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-085
|Matosinhos
|Porto
|R SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24
|MAIA
|4470-214
|Maia
|Porto
|EST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ASV BP
|PORTO
|4250-155
|Porto
|Porto
|R DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO HISPANO
|MATOSINHOS
|4454-513
|Matosinhos
|Porto
|R VILA NOVA 8
|BITAR?ES
|4580-294
|Paredes
|Porto
|R SANTA CRUZ PINGO DOCE
|FREAMUNDE
|4590-306
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|CC FERRARA PLAZA LJ 1.7 A RUA FERRA PLAZA 36 CARVALHOSA
|CARVALHOSA
|4590-046
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|GIESTEIRA S TIAGO RIBA UL APT 3 POSTO REPSOL SANTIAGO DE RIBA-UL
|SANTIAGO DE RIBA-UL
|3720-502
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|R DA MISERICORDIA 398 POSTO REPSOL
|SANTO TIRSO
|4780-501
|Santo Tirso
|Porto
|AV DE FONTES 147 SOBROSA
|SOBROSA
|4580-729
|Paredes
|Porto
|A 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|A 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R ALFREDO CUNHA 546 ASV CEPSA MATOSINHOS
|MATOSINHOS
|4450-022
|Matosinhos
|Porto
|R ESCOLA CENTRAL 910 AVINTES
|AVINTES
|4430-822
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|RUA LIBERDADE 213 BP GRANJA S?O FELIX DA MARINHA
|S?O FELIX DA MARINHA
|4410-153
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC LOUSADA
|LOUSADA
|4620-030
|Lousada
|Porto
|EN 1 AREAL KM 283
|S?O JO?O DE VER
|4520-605
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|R VILAR 234
|PORTO
|4050-625
|Porto
|Porto
|AV POETA EUGENIO ANDRADE CANIDELO ALCABIDECHE
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-357
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|NOTE R BERNARDINO A BARBOSA SANTARE NOTE SANTO TIRSO JORNAIS
|SANTO TIRSO
|4780-140
|Santo Tirso
|Porto
|R CRUZ DE PAU 312
|MATOSINHOS
|4450-103
|Matosinhos
|Porto
|R SARA AFONSO C COM NORTESHOPPING NOTE JORNAIS
|SENHORA DA HORA
|4464-001
|Matosinhos
|Porto
|AV COMENDADOR ABILIO SEABRA QUIOSQU ESTRELA DA CIDADE
|PAREDES
|4580-029
|Paredes
|Porto
|RUA ANTONIO CARNEIRO ED NAVARRAS LO
|AMARANTE
|4600-048
|Amarante
|Porto
|R DE SEARA TV DO FEITAL NOTE BRAGA FROSSOS
|BRAGA
|4700-154
|Braga
|Braga
|RUA DAS PASSARIAS 721 PA ALFENA TRADE
|ALFENA
|4445-171
|Valongo
|Porto
|AV MENERES 611
|MATOSINHOS
|4450-191
|Matosinhos
|Porto
|RUA MANUEL PEREIRA SOARES 201
|MARCO DE CANAVESES
|4630-296
|Marco de Canaveses
|Porto
|AV 25 DE ABRIL ASV REPSOL
|ESTARREJA
|3860-376
|Estarreja
|Aveiro
|RUA JULIO DINIS 754 LOJA 36 E 37 CEDOFEITA
|PORTO
|4050-012
|Porto
|Porto
|R DR FRANCISCO VALLE GUIMARAES 129
|S?O PAIO DE OLEIROS
|4535-478
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|RUA JULIO DINIS 938
|PORTO
|4050-322
|Porto
|Porto
|R PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE NOTE FELGUEIRAS JORNAIS
|FELGUEIRAS
|4610-211
|Felgueiras
|Porto
|R CENTRAL DA VERGADA 678
|MOLEZOS VFR
|4535-166
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|R MONTE BURGOS 316
|PORTO
|4250-309
|Porto
|Porto
|RUA DO MOSTEIRO POSTO BP AGUAS SANT
|MAIA
|4425-140
|Maia
|Porto
|RUA CAROLINA MICHAELIS 238 AGUAS SA
|MAIA
|4425-040
|Maia
|Porto
|RUA DO CENTRO SOCIAL 29
|CANEDO VFR
|4525-189
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|AV CONDE JT NOVO BANCO
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-099
|Matosinhos
|Porto
|PCT COMENDADOR MATOS 137
|ALFENA
|4445-073
|Valongo
|Porto
|RUA SACRA FAMILIA 23
|P?VOA DE VARZIM
|4490-548
|P?voa de Varzim
|Porto
|AV VASCO GAMA 2700
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-247
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R JOAO GRAVE 186
|PORTO
|4150-427
|Porto
|Porto
|RUA 23 211
|ESPINHO
|4500-141
|Espinho
|Aveiro
|AV CONSELHO EUROPA LOJA 41
|PORTO
|4250-543
|Porto
|Porto
|RUA SAO BENTO BATALHA 553
|SANTO TIRSO
|4780-547
|Santo Tirso
|Porto
|R MONTE DA MINA 4175
|LE?A DO BALIO
|4465-694
|Matosinhos
|Porto
|ESTACAO SAO BENTO LARGO ALMEIDA GAR
|PORTO
|4000-069
|Porto
|Porto
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PORTO 43
|OVAR
|3880-352
|Ovar
|Aveiro
|R CAPELO IVENS 86 LIVRARIA COSTA
|SANTAR?M
|2000-039
|Santar?m
|Santar?m
|R BATALHOZ 2 F
|CARTAXO
|2070-071
|Cartaxo
|Santar?m
|R. 5 OUTUBRO 107
|ALMEIRIM
|2080-052
|Almeirim
|Santar?m
|R GODINHO FARIA C/ R SA E MELO
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-151
|Matosinhos
|Porto
|EST NACIONAL, KM 8.4, 13
|MOREIRA MAIA
|4470-616
|Maia
|Porto
|R FERNANDO ALMEIDA 65
|MAIA
|4470-288
|Maia
|Porto
|ROTUNDA DO BESSA AS FRANCOS
|PORTO
|4100-012
|Porto
|Porto
|R DA CERCA N? 520
|PORTO
|4150-201
|Porto
|Porto
|AV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA VILA DO CONDE
|?RVORE
|4480-051
|Vila do Conde
|Porto
|VIA DIAGONAL GONDIM PA MAIA VIA DIAGONAL
|MAIA
|4470-400
|Maia
|Porto
|AV 25 ABRIL FRT MODELO PA POVOA VARZIM
|P?VOA DE VARZIM
|4490-004
|P?voa de Varzim
|Porto
|R DE TRAVANCA N? 2274
|TRAVANCA
|4605-467
|Amarante
|Porto
|AV BRASIL , N? 6
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-068
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|EN 107 KM 19
|AGUAS SANTAS
|4425-419
|Maia
|Porto
|R GOMES AMORIM
|POVOA DE VARZIM
|4490-641
|P?voa de Varzim
|Porto
|R TENENTE VALADIM - EN 15 POSTO GALP
|PENAFIEL
|4560-457
|Penafiel
|Porto
|R SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)
|LE?A DO BALIO
|4465-749
|Matosinhos
|Porto
|R PADRE MANUEL DA SILVA 80
|MAIA
|4470-618
|Maia
|Porto
|PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO 143
|PORTO
|4200-312
|Porto
|Porto
|R ELIAS GARCIA N?460
|ERMESINDE
|4445-413
|Valongo
|Porto
|R AGOSTINHO RIBEIRO -POSTO GALP
|FELGUEIRAS
|4610-102
|Felgueiras
|Porto
|AV REPUBLICA INICIO IP 4 ASV REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-001
|Matosinhos
|Porto
|R DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAO
|PORTO
|4200-450
|Porto
|Porto
|R D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ T
|ALFENA
|4445-085
|Valongo
|Porto
|PC MARQUES POMBAL MERCADO MUNICIPAL
|POVOA DE VARZIM
|4490-442
|P?voa de Varzim
|Porto
|R HEROIS DE FRANCA 630
|MATOSINHOS
|4450-150
|Matosinhos
|Porto
|AV INDUSTRIAL TEXTIL 154 PA VILA DAS AVES
|S?O TOM? NEGRELOS
|4795-548
|Santo Tirso
|Porto
|R PRINCIPAL GRANDAL PA FIAES
|FI?ES VFR
|4505-375
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|CC VIA CATARINA LJ4.15 R STA CATARINA
|PORTO
|4000-443
|Porto
|Porto
|CC GAIA SHOPPING LJ 210 AV DOS DESCOBRIMENTOS 549
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-503
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|A29-KMS 26,600 NASCENTE ARADA
|OVAR
|3885-100
|Ovar
|Aveiro
|A 29 KM 26,600- POENTE
|OVAR
|3885-100
|Ovar
|Aveiro
|AV 25 DE ABRIL
|SANTA MARIA FEIRA
|4520-161
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|AEROP.FRANCISCO S? CARNEIRO LJ 23 E 24 DIVERS PORTO(ESTAGEST)
|MAIA
|4470-558
|Maia
|Porto
|R. ENG DUARTE PACHECO, 661
|MAIA
|4470-282
|Maia
|Porto
|AV AFONSO HENRIQUE 1580/1610 ASV REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-001
|Matosinhos
|Porto
|AV JOAO PAULO II
|ARCOZELO VNG
|4410-406
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PC LUIS DE CAM?ES
|POVOA DE VARZIM
|4490-441
|P?voa de Varzim
|Porto
|R ENG FERREIRA DIAS 1104 PA PORTO ZI
|PORTO
|4100-247
|Porto
|Porto
|AV ENG DUARTE PACHECO RETAILPARK INERMESINDE
|ERMESINDE
|4445-416
|Valongo
|Porto
|GV AV VASCO GAMA R BAIZA1243 PA GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-335
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R D PEDRO V LG FINZES S MARTINHO BOUGADO
|TROFA
|4785-301
|Trofa
|Porto
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO 335
|ALPENDURADA E MATOS
|4575-052
|Marco de Canaveses
|Porto
|R CONCEICAO FERNANDES 27
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-065
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R SAMPAIO BRUNO 8A
|PORTO
|4000-439
|Porto
|Porto
|EDF CIMO DA VILA FRC CI 536 TELOES
|AMARANTE
|4600-061
|Amarante
|Porto
|QT DAS SEDAS LT7 AS NORTESHOPPING
|SENHORA DA HORA
|4460-052
|Matosinhos
|Porto
|AV COMBATES GRANDE GUERRA 627
|PORTO
|4200-190
|Porto
|Porto
|FONTINHAS - BALAZAR
|BALAZAR PVZ
|4570-040
|P?voa de Varzim
|Porto
|R DO NEGRAL 1
|CAMPO VLG
|4440-115
|Valongo
|Porto
|AV FABRIL NORTE 1345
|SENHORA DA HORA
|4460-315
|Matosinhos
|Porto
|CC PARQUE NASCENTE EST EXTERIOR CIRCUNVALACAO LOJA 308
|RIO TINTO
|4435-182
|Gondomar
|Porto
|R AGOSTINHO SILVA ROCHA MODELO MAIA JARDIM JORNAIS
|MAIA
|4470-007
|Maia
|Porto
|AV DR MACHADO MATOS MODELO LIXA JORNAIS
|LIXA
|4615-352
|Felgueiras
|Porto
|AV D MANUEL II POSTO PB
|MAIA
|4470-334
|Maia
|Porto
|R PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMA
|AREIAS STS
|4780-025
|Santo Tirso
|Porto
|R GENERAL TORRES S/N ESTACAO CP
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-109
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R.PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE MODELO FELGUEIRAS JORNAIS
|FELGUEIRAS
|4610-211
|Felgueiras
|Porto
|R SOARES DOS REIS 776
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-314
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LUGAR DAS PATEIRAS
|TROFA
|4785-344
|Trofa
|Porto
|R DOM AFONSO HENRIQUES KM 1,8
|RIO TINTO
|4435-003
|Gondomar
|Porto
|RUA BRITO CAPELO N 951
|MATOSINHOS
|4450-077
|Matosinhos
|Porto
|VIA 8 (LADO SHOPPING) AS GAIA V8 SUL
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-698
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AV DAS DESCOBERTAS 34 AS ALTO DO VALONGO
|VALONGO
|4440-575
|Valongo
|Porto
|VIA 8 (LADO RIO) AS GAIA V8 NORTE
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-698
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PC CAMILO CASTELO BRANCO 21 R/C
|SANTO TIRSO
|4780-374
|Santo Tirso
|Porto
|R PEDRAS NOVAIS 356 LJB LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-767
|Matosinhos
|Porto
|R CENTRAL VANDOMA 50 ASV BP
|VANDOMA
|4585-766
|Paredes
|Porto
|ALTO TORRES 891 - JORNAIS MODELO GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-010
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AV ABADE BACAL BRITEIRO-JORNAIS MODELO BRAGAN?A
|BRAGAN?A
|5300-068
|Bragan?a
|Bragan?a
|VINHA - INP OLIVAL S LAZARO S GON?ALO MODELO AMARANTE
|AMARANTE
|4600-279
|Amarante
|Porto
|LUG CASAL MONTE REGUFE JORNAIS MODELO VILA CONDE
|VILA DO CONDE
|4480-776
|Vila do Conde
|Porto
|VIA CIRCULAR - QUINCHAES INP MODELO FAFE
|FAFE
|4820-200
|Fafe
|Braga
|R DO MURADO INP MODELO DE MOZELOS - INP
|MOZELOS
|4535-203
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|LUGAR DE ESPINHO URGAL MDL S FELIX DA MARINHA JORNAIS
|S?O FELIX DA MARINHA
|4410-151
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R DAS LAJES 1165-1195 PA CANELAS A29
|CANELAS VNG
|4410-272
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAREDES
|PAREDES
|4580-053
|Paredes
|Porto
|CC NORTESHOPPING LJ 14446 R SARAH AFONSO
|SENHORA DA HORA
|4460-841
|Matosinhos
|Porto
|R PD ANTONIO VIEIRA 75 Gulpilhares (MIRAMAR)
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-679
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|CC MARSHOPPING LJ 0.043 R DR OSCAR LOPES
|MATOSINHOS
|4450-337
|Matosinhos
|Porto
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO
|CASTELO DE PAIVA
|4550-151
|Castelo de Paiva
|Aveiro
|R DAS ESTRADAS 662
|V?LEGA
|3880-508
|Ovar
|Aveiro
|AV DR LEONARDO COIMBRA
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Felgueiras
|Porto
|R D AFONSO HENRIQUES 1608 R/C
|RIO TINTO
|4435-003
|Gondomar
|Porto
|LUG NAZES QTA RABOLAL - JORNAIS MDL LAMEGO
|LAMEGO
|5100-108
|Lamego
|Viseu
|AV JOSE INACIO AREIAS EDF MINIPRECO
|ESPOSENDE
|4740-574
|Esposende
|Braga
|AV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS PEREIRA N 117
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Sever do Vouga
|Aveiro
|R DO ARAUJO 1314
|LE?A DO BALIO
|4465-578
|Matosinhos
|Porto
|R COMENDADOR SA COUTO MODELO STA M FEIRA JORNAIS
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-192
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|R PEDRO ALVARES CABRAL LUGAR CHAO VERDE
|RIO TINTO
|4435-386
|Gondomar
|Porto
|R CIMO DA SERRA 213
|GONDOMAR
|4420-068
|Gondomar
|Porto
|AV LIBERDADE 560
|FIGUEIR?
|4590-196
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|R DA LAPA 26 R/C
|PORTO
|4050-332
|Porto
|Porto
|AV PRINCIPAL 550 POSTO CEPSA EN1 KM285
|LOUROSA
|4535-013
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|CC 8A AVENIDA 1064
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-240
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|R HINTZE RIBEIRO 643
|MATOSINHOS
|4450-693
|Matosinhos
|Porto
|CC PARQUE NASCENTE LJ 501 B PISO 2
|RIO TINTO
|4435-182
|Gondomar
|Porto
|R ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523
|VILAR DE PINHEIRO
|4485-826
|Vila do Conde
|Porto
|VIA NACIONAL 15 1417 BAZAR LOLITA
|FIGUEIR? (SANTIAGO)
|4615-191
|Amarante
|Porto
|R DO COMERCIO S/N ASV GALP
|LOUSADA
|4620-583
|Lousada
|Porto
|R CONDE DA COVILHA
|PORTO
|4100-187
|Porto
|Porto
|R DAMIAO DE GOIS 452
|PORTO
|4050-224
|Porto
|Porto
|C COM JUMBO MAIA LJ 24
|MAIA
|4470-091
|Maia
|Porto
|R 31 JANEIRO DO NR 71 ao 73
|AMARANTE
|4600-043
|Amarante
|Porto
|R CAMPEOES EUROPEUS 28 /198 LJ 318 DOLCE VITA PORTO
|PORTO
|4350-414
|Porto
|Porto
|R D MERCEDES BARROS S/N POSTO CEPSA
|FREAMUNDE
|4590-403
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|R CENTRAL DA TRINDADE 56 CAFE TRINDADE
|MEIXOMIL
|4595-192
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|EL CORTE INGLES GAIA AV REPUBLICA 1435
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-999
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|RUA QTA DA TAPADA LJ 30 AREIA
|?RVORE
|4480-069
|Vila do Conde
|Porto
|R DA PRAIA 23
|MINDELO
|4485-495
|Vila do Conde
|Porto
|R CICLO PREPARATORIO ITMI LJ2
|ALFENA
|4445-067
|Valongo
|Porto
|R RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOL
|FRAZ?O
|4595-144
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|R VISTA ALEGRE S/N ASV BP
|PENAFIEL
|4560-511
|Penafiel
|Porto
|R CAMOES 400 PAP SANDRA
|BAI?O
|4640-147
|Bai?o
|Porto
|AV ARVORE 19 PAP GRANJA
|S?O FELIX DA MARINHA
|4410-211
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AEROPORTO FRANCISCO S CARNEIRO CAIS DE EMBARQUE
|MAIA
|4470-558
|Maia
|Porto
|R 20 JUNHO 135 PAP ESTRELA
|SANTA MARINHA DO Z?ZERE
|4640-475
|Bai?o
|Porto
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV POSTO REPSOL
|MARCO DE CANAVESES
|4630-470
|Marco de Canaveses
|Porto
|R NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ITMI LJ 6
|AVES
|4795-089
|Santo Tirso
|Porto
|AV FERNAO MAGALHAES 2322 POSTO GALP
|PORTO
|4350-172
|Porto
|Porto
|R D GONCALO 23 ASV BP
|S?O ROQUE
|3720-691
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|EN 13 KM 11 540
|VILAR DE PINHEIRO
|4485-860
|Vila do Conde
|Porto
|LG DO SOUTO
|GONDOMAR
|4420-307
|Gondomar
|Porto
|R JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS NOTE MATOSINHOS
|SENHORA DA HORA
|4460-334
|Matosinhos
|Porto
|AV D MARIA PA REPSOL JUNTO ROT BOMBEIROS
|OLIVEIRA DE AZEM?IS
|3720-253
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|CC STA LUZIA R JOAO PINTO RIBEIRO 8
|AMARANTE
|4600-094
|Amarante
|Porto
|LG SERTORIO DE CARVALHO 185 EDF MIRANTE
|AMARANTE
|4600-037
|Amarante
|Porto
|AV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 POSTO REPSOL
|PORTO
|4150-357
|Porto
|Porto
|CC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 NOTE ARRABIDA - JORNAIS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-346
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LG TOJELA 148
|AVES
|4795-018
|Santo Tirso
|Porto
|R DR PINTO MESQUITA 39 PURO FLOW
|LOUSADA
|4620-661
|Lousada
|Porto
|R S PEDRO 36
|ANCEDE
|4640-036
|Bai?o
|Porto
|AL DR ANTONIO MACEDO 95
|PORTO
|4250-053
|Porto
|Porto
|R DA ARROTEIA 184 FRENTE PEDROUCOS
|MAIA
|4425-622
|Maia
|Porto
|R ALFREDO CUNHA 273 R/C
|MATOSINHOS
|4450-024
|Matosinhos
|Porto
|AV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 FURADOURO
|OVAR
|3880-352
|Ovar
|Aveiro
|R MANUEL GONCALVES LAGE FRENTE AO 906
|MAIA
|4425-122
|Maia
|Porto
|AL TEIXEIRA PASCOAIS QUIOSQUE ALAMEDA
|AMARANTE
|4600-011
|Amarante
|Porto
|AL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 PAP PINHAIS
|LAVRA
|4455-237
|Matosinhos
|Porto
|R STA CATARINA 527
|PORTO
|4000-452
|Porto
|Porto
|AV D JOAO I 10
|RIO TINTO
|4435-208
|Gondomar
|Porto
|PC 5 DE OUTUBRO
|P?VOA DE VARZIM
|4490-435
|P?voa de Varzim
|Porto
|R 5 DE OUTUBRO 574 POSTO BP
|PORTO
|4100-173
|Porto
|Porto
|R FERNANDO ALMEIDA 113
|MAIA
|4470-288
|Maia
|Porto
|AV MARGINAL 867 CAFE MEANDRO
|RIO MAU PNF
|4575-627
|Penafiel
|Porto
|R NOVA DA CORUJEIRA 30
|PORTO
|4300-359
|Porto
|Porto
|CC PINGO DOCE BOAVISTA AV DA BOAVISTA 1349
|PORTO
|4100-120
|Porto
|Porto
|CC PINGO DOCE LJ 1 AV DA REPUBLICA 1182
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-192
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AV FERNAO MAGALHAES 3352 POSTO GALP
|PORTO
|4350-162
|Porto
|Porto
|R MARQUES SA BANDEIRA 504 CC MINIPRECO
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-217
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R 19 1470
|ESPINHO
|4500-251
|Espinho
|Aveiro
|AV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES 493 A 531 - POSTO PRIO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-528
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R DELFIM DE LIMA 1281 POSTO RE
|CANELAS VNG
|4410-228
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R ANTONIO COENTRO PINHO 5
|OVAR
|3880-039
|Ovar
|Aveiro
|AV FERNAO MAGALHAES 1854/74 AS ESTADIO
|PORTO
|4300-187
|Porto
|Porto
|PC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 LJ O
|MARCO DE CANAVESES
|4630-224
|Marco de Canaveses
|Porto
|R DE GONDESENDE 1565 POSTO GALP
|ESMORIZ
|3885-500
|Ovar
|Aveiro
|AV VASCO DA GAMA 1538 POSTO GALP
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-249
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LUG ERMIDA POSTO BP
|IRIVO
|4560-173
|Penafiel
|Porto
|AV REPUBLICA 872 LJ 2
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-190
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|R DR PEDRO SOUSA 738 PEREIRO
|PORTO
|4100-389
|Porto
|Porto
|AV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113
|RIO TINTO
|4435-127
|Gondomar
|Porto
|R S DINIS 492
|PORTO
|4250-428
|Porto
|Porto
|R PADRE ANGELO FERREIRA PINTO 451 467 ASV BP
|PERAFITA
|4455-559
|Matosinhos
|Porto
|ALAMEDA D ROSA BRANCA ARCHER 54 TERMAS S VICENTE
|PINHEIRO PNF
|4575-367
|Penafiel
|Porto
|AV VALE CAIMA EDF RIO CAIMA LJ4
|VALE DE CAMBRA
|3730-202
|Vale de Cambra
|Aveiro
|AV ABELHEIRA 156 ASV BP
|VIANA DO CASTELO
|4900-926
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|AV REPUBLICA ASV GALP
|LIXA
|4615-676
|Felgueiras
|Porto
|R S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ARGIVAI
|ARGIVAI
|4490-224
|P?voa de Varzim
|Porto
|R ALMADA 217 A/B
|PORTO
|4050-038
|Porto
|Porto
|R HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ 1 059 0NOTE TRINDADE JORNAIS
|PORTO
|4000-285
|Porto
|Porto
|RUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE Q1
|TROFA
|4785-699
|Trofa
|Porto
|EST NAC 262-MIMOSA
|ALVALADE
|7565-101
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|PC JOSE MARIA COSTA 6 C
|COSTA DE CAPARICA
|2825-472
|Almada
|Set?bal
|AV CORA?AO MARIA LJ 0 012 CC ALEGRO
|SET?BAL
|2910-031
|Set?bal
|Set?bal
|PC MARTIRES LIBERDADE 17
|SEIXAL
|2840-487
|Seixal
|Set?bal
|LG CATARINA EUFEMIA
|GR?NDOLA
|7570-130
|Gr?ndola
|Set?bal
|R DR MANUEL PACHECO NOBRE 109 A
|BARREIRO
|2830-080
|Barreiro
|Set?bal
|AV. LIBERDADE 21 B
|SESIMBRA
|2970-635
|Sesimbra
|Set?bal
|AV D AFONSO HENRIQUES 30 B
|ALMADA
|2800-010
|Almada
|Set?bal
|LG REPUBLICA 4 A
|TRAFARIA
|2825-886
|Almada
|Set?bal
|PQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 LJ D F SOBREDA CAPARICA
|SOBREDA
|2815-800
|Almada
|Set?bal
|AV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 SANTANA
|SESIMBRA
|2970-590
|Sesimbra
|Set?bal
|HOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZAR
|BARREIRO
|2834-003
|Barreiro
|Set?bal
|AV LIBERDADE 118 A VALE MILHA?OS
|CORROIOS
|2855-385
|Seixal
|Set?bal
|R D JO?O CASTRO 6 A LIV QUOTIDIEN
|ALMADA
|2800-106
|Almada
|Set?bal
|AV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ALFARIM
|SESIMBRA
|2970-004
|Sesimbra
|Set?bal
|AV 18 DEZEMBRO 10 A B
|CARVALHAL GDL
|7570-779
|Gr?ndola
|Set?bal
|R TORCATO JOSE CLAVINE 9 PRAGAL
|ALMADA
|2800-710
|Almada
|Set?bal
|PRACETA LIBERDADE LT 47 RC D PAP TOP LINE ARROTEIAS
|MOITA
|2860-427
|Moita
|Set?bal
|AV LIBERTADORES TIMOR LORO SAE TORRE MARINHA RIO SUL SHOPP LJ20 CC RIO SUL SHOPPING
|SEIXAL
|2840-168
|Seixal
|Set?bal
|AV LIBERDADE LT 1658
|QUINTA DO CONDE
|2975-192
|Sesimbra
|Set?bal
|AV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL SANTA MARTA CORROIOS
|CORROIOS
|2855-001
|Seixal
|Set?bal
|AV. LUIS CAMOES-QUIOSQUE AMARELO
|CORROIOS
|2855-121
|Seixal
|Set?bal
|R. FREI ANTONIO CHAGAS 38 B
|SET?BAL
|2900-090
|Set?bal
|Set?bal
|QTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BP
|ALMADA
|2810-001
|Almada
|Set?bal
|QTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP NORTE
|ALMADA
|2805-335
|Almada
|Set?bal
|R MIGUEL TORGA 45
|COSTA DE CAPARICA
|2825-443
|Almada
|Set?bal
|VALE MOURELOS ALMADA FORUM
|LARANJEIRO
|2810-354
|Almada
|Set?bal
|EST CIPRESTES QTATAVARES LT 12 SETUBAL AIRES PALMELA PISCINAS
|SET?BAL
|2900-001
|Set?bal
|Set?bal
|CC FORUM MONTIJO 017
|MONTIJO
|2870-100
|Montijo
|Set?bal
|QUIOSQ FRENTE PORTAO VERDE ALFEITE
|LARANJEIRO
|2810-145
|Almada
|Set?bal
|BR 288 FOGOS BL 17 RC DTO
|VILA NOVA DE SANTO ANDR?
|7500-200
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|EST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Palmela
|Set?bal
|QTA CONDE MASCARENHAS VIA 1 8 VALE FETAL
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-652
|Almada
|Set?bal
|PC INDEPENDENCIA LJ 6 E
|SET?BAL
|2910-716
|Set?bal
|Set?bal
|PCT D ANTAO DE ALMADA 9 F LARANJEIRO
|ALMADA
|2810-050
|Almada
|Set?bal
|R. JOAO VAZ CORTE REAL N? 7 B
|QUINTA DO ANJO
|2950-752
|Palmela
|Set?bal
|PCT FERNANDO PESSOA 6
|SET?BAL
|2900-364
|Set?bal
|Set?bal
|EST NAC 10 QTA NOVA JUDEU CONTINENTE SEIXAL JORNAIS CC RIO SUL SHOPPING
|SEIXAL
|2840-469
|Seixal
|Set?bal
|EST INTERFACE PINHAL NOVO
|PINHAL NOVO
|2955-338
|Palmela
|Set?bal
|AV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)
|SET?BAL
|2900-001
|Set?bal
|Set?bal
|AV BENTO GONCALVES ALMADA B
|ALMADA
|2800-354
|Almada
|Set?bal
|R SANT ANA DOINISIO 2 A QTA MARIALVAS
|CORROIOS
|2855-501
|Seixal
|Set?bal
|AV RESTAURA?AO LT 47 ASV BARRIS
|ALCOCHETE
|2890-080
|Alcochete
|Set?bal
|ATLANTIC PARK-AV MESTRE LIMA FREITA
|SET?BAL
|2910-001
|Set?bal
|Set?bal
|R MARCO CABA?O 18 A
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-644
|Almada
|Set?bal
|R VASCO DA GAMA 3
|PORTO COVO
|7520-437
|Sines
|Set?bal
|EN 11 44 LAN?ADA
|SARILHOS GRANDES
|2870-507
|Montijo
|Set?bal
|PCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOL
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-382
|Almada
|Set?bal
|EN 11 CHAO DURO ASV GALP
|MOITA
|2860-606
|Moita
|Set?bal
|A E 2 SENTIDO SUL NORTE M24 PALMELA SETUBAL LISBOA
|PALMELA
|2950-786
|Palmela
|Set?bal
|A E 2 SENTIDO NORTE SUL M24 PALMELA LISBOA SETUBAL
|PALMELA
|2950-786
|Palmela
|Set?bal
|AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 NS M24 ALCACER SAL NORTE SUL
|ALC?CER DO SAL
|7580-325
|Alc?cer do Sal
|Set?bal
|AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 SN M24 ALCACER SAL SUL NORTE
|ALC?CER DO SAL
|7580-325
|Alc?cer do Sal
|Set?bal
|A13 KM 73 SUB LAN?O PEGOES S ESTEVAO M24 MONTIJO SUL NORTE
|MONTIJO
|2985-999
|Montijo
|Set?bal
|REGATEIRA VIA L3 ASV GALP
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-222
|Almada
|Set?bal
|AV ELIAS GARCIA ASV GALP EN377 KM7
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-222
|Almada
|Set?bal
|EST MUNI 501 PONTE V GAMA SN M24 ALCOCHETE SUL NORTE
|ALCOCHETE
|2890-001
|Alcochete
|Set?bal
|EST MUNI 501 PONTE V GAMA NORTE SUL M24 ALCOCHETE NORTE SUL
|ALCOCHETE
|2890-493
|Alcochete
|Set?bal
|AV RODRIGUES MANITO BONFIM ASV GALP
|SET?BAL
|2900-065
|Set?bal
|Set?bal
|EN 378 KM 10 450 ASV GALP MARCO DO GRILO
|FERN?O FERRO
|2865-001
|Seixal
|Set?bal
|PRACA MFA 8 B
|ALMADA
|2800-171
|Almada
|Set?bal
|EN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25B
|COINA
|2830-411
|Barreiro
|Set?bal
|ZONA IND QUEIMADO R AZINHEIRA CC FORUM MONTIJO JORNAIS
|MONTIJO
|2870-454
|Montijo
|Set?bal
|LARGO MERCADO LJ 1 A
|MELIDES
|7570-616
|Gr?ndola
|Set?bal
|LG ALFREDO DINIS EST FLUVIAL LJ5
|CACILHAS
|2800-252
|Almada
|Set?bal
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 2 A
|ALHOS VEDROS
|2860-021
|Moita
|Set?bal
|EST NAC 10 KM 10 7 FOGUETEIRO
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-601
|Seixal
|Set?bal
|E N 10 POSTO REPSOL
|AZEIT?O
|2925-742
|Set?bal
|Set?bal
|EST MARGINAL VARIANTE EN378 GALP ARRENTELA
|SEIXAL
|2840-268
|Seixal
|Set?bal
|R PAZ LT 4502 A LJ A PINHAL FRADES
|SEIXAL
|2840-316
|Seixal
|Set?bal
|BR LIBERDADE EN 259 MODELO GRANDOLA INP
|GR?NDOLA
|7570-101
|Gr?ndola
|Set?bal
|EST NAC 252 MODELO PALMELA INP VOLTA PEDRA
|PALMELA
|2950-011
|Palmela
|Set?bal
|EN 378 MODELO SESIMBRA INP
|SESIMBRA
|2970-866
|Sesimbra
|Set?bal
|AV VISCONDE TOJAL CABANAS
|QUINTA DO ANJO
|2950-601
|Palmela
|Set?bal
|RUA DO PERU 16 A
|AZEIT?O
|2925-206
|Set?bal
|Set?bal
|VARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP FEIJO
|ALMADA
|2810-106
|Almada
|Set?bal
|EN 10 CASAL DO MARCO ASV BP
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-547
|Seixal
|Set?bal
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MOITA/MONTIJO
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Montijo
|Set?bal
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MONTIJO/MOITA)
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Montijo
|Set?bal
|EST CARCEREIRA 22 INTERMARCHE
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-246
|Almada
|Set?bal
|EN 10 GAMBIA SITIO DAS PONTES ALTO GUERRA ASV GALP NORTE SUL
|SET?BAL
|2910-302
|Set?bal
|Set?bal
|EN 11 KM 31 LAN?ADA
|SARILHOS GRANDES
|2870-526
|Montijo
|Set?bal
|R LISBOA 306 308
|AZEIT?O
|2925-556
|Set?bal
|Set?bal
|ROTUNDA FREEPORT
|ALCOCHETE
|2890-174
|Alcochete
|Set?bal
|PC REPUBLICA 40 ENTREGA
|AZEIT?O
|2925-585
|Set?bal
|Set?bal
|R FLORES 21 R/C ESQ PAIVAS
|AMORA
|2845-367
|Seixal
|Set?bal
|AV NACIONALIZACOES
|BARREIRO
|2830-597
|Barreiro
|Set?bal
|R DAMIAO GOIS LJ 10 70
|MONTIJO
|2870-224
|Montijo
|Set?bal
|AV ESCOLA FUZILEIROS NAVAIS QTA LOMBA BARREIRENSE
|BARREIRO
|2830-150
|Barreiro
|Set?bal
|LOT M A NORTE R 52 LT 4 JORNAIS
|SINES
|7520-001
|Sines
|Set?bal
|R ALMIRANTE CANDIDO REIS 6
|MONTIJO
|2870-253
|Montijo
|Set?bal
|R GIL VICENTE 49 EDF CEREJEIRA LJ 2 A COTOVIA
|SESIMBRA
|2970-035
|Sesimbra
|Set?bal
|APEADEIRO SARILHOS
|SARILHOS GRANDES
|2870-502
|Montijo
|Set?bal
|R HENRIQUE ANDRADE EVANS SN VILA CHA COINA
|SANTO ANT?NIO DA CHARNECA
|2835-722
|Barreiro
|Set?bal
|R ALEXANDRE SEQUEIRA 14 A
|MOITA
|2860-458
|Moita
|Set?bal
|GALERIA COM PINGO DOCE QTA VELHA AZINHAGA DOS PASMADOS S SIMAO
|AZEIT?O
|2925-115
|Set?bal
|Set?bal
|R ISIDORO CALDEIRAO 1
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-227
|Almada
|Set?bal
|AV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 A
|SET?BAL
|2900-060
|Set?bal
|Set?bal
|QT CONDE CABE?OS ENFCARNADO BP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Palmela
|Set?bal
|AV BOCAGE 9 F
|BARREIRO
|2830-003
|Barreiro
|Set?bal
|AV GEN HUMBERTO DELGADO LETRA O ASV REPSOL
|SINES
|7520-105
|Sines
|Set?bal
|EN 10 KM 47 PONTES SUL NORTE ASV GALP
|SET?BAL
|2910-302
|Set?bal
|Set?bal
|AV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIA
|SESIMBRA
|2970-868
|Sesimbra
|Set?bal
|EN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE MARATECA (ALG/SET)
|?GUAS DE MOURA
|2965-589
|Palmela
|Set?bal
|INTERMARCHE NO RODOVIARIO 120
|SINES
|7520-011
|Sines
|Set?bal
|CERRADO MAJAPOAS INTERMARCHE
|ALC?CER DO SAL
|7580-054
|Alc?cer do Sal
|Set?bal
|BAIRRO PETROGAL LT A 1
|VILA NOVA DE SANTO ANDR?
|7500-120
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|AV VERDIZELA CC 25 F LJ 7
|CORROIOS
|2855-608
|Seixal
|Set?bal
|R ADRIANO CORREIA OLIVEIRA MERCADO MUNC MIRATEJO LJ 9
|CORROIOS
|2855-277
|Seixal
|Set?bal
|A33 KM 2 2 SENTIDO COSTA CAPARICA COINA AS A33
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-194
|Almada
|Set?bal
|BAIRRO FIDALGO
|SANTIAGO DO CAC?M
|7540-113
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|R DAS PERCEBEIRAS RC 4
|SINES
|7520-191
|Sines
|Set?bal
|R CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP VILA CHA
|SANTO ANT?NIO DA CHARNECA
|2835-625
|Barreiro
|Set?bal
|EST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIR
|SANTIAGO DO CAC?M
|7540-235
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|PRA?A DO COMERCIO 6
|SANTIAGO DO CAC?M
|7540-135
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|URB COVA VIDROS LOTE 85 NOTE QUINTA CONDE JORNAIS
|QUINTA DO CONDE
|2975-333
|Sesimbra
|Set?bal
|A2 KM 12
|SEIXAL
|2840-000
|Seixal
|Set?bal
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO
|SINES
|7520-105
|Sines
|Set?bal
|A2 KM 111.0 SUBLAN?O NORTE/SUL
|GR?NDOLA
|7570-221
|Gr?ndola
|Set?bal
|EN 120 KM 17 5 ASV BP GR?NDOLA
|GR?NDOLA
|7570-124
|Gr?ndola
|Set?bal
|AV 10 JUNHO R CASA BRANCA EDIF INTE
|FERN?O FERRO
|2865-015
|Seixal
|Set?bal
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 11 B
|PINHA NOVO
|2955-115
|Palmela
|Set?bal
|R MARCOS DE ASSUNCAO 11 B
|ALMADA
|2805-290
|Almada
|Set?bal
|R DR ANTONIO ELVAS MERCADO MUNICIPA FEIJO
|ALMADA
|2810-258
|Almada
|Set?bal
|R INFANTE DOM AUGUSTO 52 B
|AMORA
|2845-129
|Seixal
|Set?bal
|AV ELIAS GARCIA 908 B
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-222
|Almada
|Set?bal
|RUA SOC FILARM OPERARIA AMORENSE 14
|AMORA
|2845-469
|Seixal
|Set?bal
|CERRADO DOS CASTANHEIROS LT 20 POST
|GR?NDOLA
|7570-220
|Gr?ndola
|Set?bal
|EST ESPANHOIS JT CRUZ CAFE FRANCES CO 4220
|PINHAL NOVO
|2955-137
|Palmela
|Set?bal
|TERMINAL FLUVIAL MONTIJO CAIS DO SEIXALINHO
|MONTIJO
|2870-491
|Montijo
|Set?bal
|LUGAR DO CABO BARBEITA
|MONCAO
|4950-040
|Mon??o
|Viana do Castelo
|PCT SALVADOR ALVES PEREIRA
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-442
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|ARCOZELO
|PONTE DE LIMA
|4990-150
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|R. GEN PIMENTA DE CASTRO 9
|MON??O
|4950-498
|Mon??o
|Viana do Castelo
|R. MIGUEL BOMBARDA 8 A
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-524
|Caminha
|Viana do Castelo
|AV. COMB GR GUERRA,131
|VIANA DO CASTELO
|4900-563
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|EST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAO
|AR?O
|4930-049
|Valen?a
|Viana do Castelo
|PC DA REPUBLICA, 33
|VIANA DO CASTELO
|4900-520
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16
|PAREDES DE COURA
|4940-529
|Paredes de Coura
|Viana do Castelo
|FALDEJAES ARCOZELO REDIL ASV BP
|PONTE DE LIMA
|4990-240
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|LUG FONTE DA VILA ASV REPSOL CAMINHA
|VILARELHO
|4910-604
|Caminha
|Viana do Castelo
|ALTO DE FREITAS POSTO GALP
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-231
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|R. S?O JO?O - STA MARIA MAIOR.
|VIANA CASTELO
|4900-418
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|AV. CAPITAO GASPAR DE CASTRO
|VIANA CASTELO
|4900-462
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. 5 DE OUTUBRO N? 21
|MON??O
|4950-428
|Mon??o
|Viana do Castelo
|CC CONTINENTE LJ 8
|VIANA CASTELO
|4900-204
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOL
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-455
|Caminha
|Viana do Castelo
|R MIGUEL BOMBARDA 33
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-524
|Caminha
|Viana do Castelo
|AV MIGUEL DANTAS EDF LEPANTO LJ3
|VALEN?A
|4930-678
|Valen?a
|Viana do Castelo
|QTA DE SERNADOS FEITOSA
|PONTE DE LIMA
|4990-015
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|LUG SOUTO CORRELHA ASV BP
|PONTE DE LIMA
|4990-312
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|R DA CAMINHA, 18
|VIANA DO CASTELO
|4900-468
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO N? 34
|PONTE DA BARCA
|4980-626
|Ponte da Barca
|Viana do Castelo
|BOUCA DE EMPAIO AREOSA
|VIANA DO CASTELO
|4900-036
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R QUEIROS RIBEIRO 18
|VILA NOVA DE CERVEIRA
|4920-289
|Vila Nova de Cerveira
|Viana do Castelo
|AV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10
|MAZAREFES
|4935-443
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R MESTRE JOAO LOPES 7
|PONTE DE LIMA
|4990-128
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|RUA DA IGREJA MEADELA - POSTO GALP
|VIANA DO CASTELO
|4900-717
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R CAMILO COSTA 321
|VIEIRA DO MINHO
|4850-528
|Vieira do Minho
|Braga
|R AQUILINO RIBEIRO ITMI PAREDES DE COURA
|PAREDES DE COURA
|4940-533
|Paredes de Coura
|Viana do Castelo
|R MONSERRATE EN13 ASV GALP
|VIANA DO CASTELO
|4900-355
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R PORTAS DO SOL
|MON??O
|4950-500
|Mon??o
|Viana do Castelo
|R STA MARTA 104 PAP RUSTICA
|VIANA DO CASTELO
|4925-104
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R DR JOQUIM MOREIRA DE BARROS
|PONTE DA BARCA
|4980-634
|Ponte da Barca
|Viana do Castelo
|R FORNEIRA 1
|VIANA DO CASTELO
|4925-059
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C CABEDELO
|VIANA DO CASTELO
|4935-156
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|TV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ CAIS NOVO
|VIANA DO CASTELO
|4935-133
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|EN 101 KM 38.5 LG COTO TALHOS POSTO BP
|PA?O VEDRO DE MAGALH?ES
|4980-552
|Ponte da Barca
|Viana do Castelo
|LUG ESTRADA ASV BP
|MAZEDO
|4950-288
|Mon??o
|Viana do Castelo
|AV MIGUEL DANTAS 1
|VALEN?A
|4930-678
|Valen?a
|Viana do Castelo
|AV S NICOLAU POSTO REPSOL
|VILA FRANCA
|4935-641
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R ERNESTO ROMA 361 LOJA 9
|VIANA DO CASTELO
|4900-502
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|PRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69
|CAMINHA
|4910-122
|Caminha
|Viana do Castelo
|RUA DO AMEAL 126 PINGO DOCE
|VIANA DO CASTELO
|4900-585
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|QUINTA DAS CARVALHAS LT 18 POSTO GALP GUILHADESES
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-195
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|VIA DO FORAL DE D TERESA 1679 PONTE DE LIMA
|PONTE DE LIMA
|4990-354
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|R LEBRE 5 FREG RIBEIRA PONTE LIMA
|PONTE DE LIMA
|4990-374
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|R 5 OUTUBRO 304 B
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-456
|Caminha
|Viana do Castelo
|LARGO TOMAS FERNANDES PINTO 134
|AFIFE
|4900-012
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|EN 13 EDF AJE LOJA 3 E 4 CABREIRA-C
|CAMPOS VNC
|4920-012
|Vila Nova de Cerveira
|Viana do Castelo
|R. SANTA IRIA, 54
|VILA REAL
|5000-446
|Vila Real
|Vila Real
|LG PIOLEDO C COM D DINIZ, LJ 2
|VILA REAL
|5000-596
|Vila Real
|Vila Real
|ED DA ESTACAO LJ 1-2 PEDRAS SALGADAS
|BORNES DE AGUIAR
|5450-156
|Vila Pouca de Aguiar
|Vila Real
|LG ESTA?AO PAVILHAO VASVEDRA
|PESO DA R?GUA
|5050-237
|Peso da R?gua
|Vila Real
|ROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC LJ 11 12
|CHAVES
|5400-011
|Chaves
|Vila Real
|ZONA IND CONSTANTIM ASV BP VILA REAL
|CONSTANTIM VRL
|5000-081
|Vila Real
|Vila Real
|AV AURELIANO BARRIGAS
|VILA REAL
|5000-413
|Vila Real
|Vila Real
|R. STA SOFIA QUIOSQUE MODELO
|VILA REAL
|5000-680
|Vila Real
|Vila Real
|AV. GALIZA POSTO TOTAL
|CHAVES
|5400-293
|Chaves
|Vila Real
|AV. EUROPA - EDIFICIO DORIO LJ 2
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|CC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ALAMEDA DE GRASSE
|VILA REAL
|5000-703
|Vila Real
|Vila Real
|ESTRADA DA BORRALHA CONTINENTE VILA REAL-JORNAIS CC CONTINENTE VILA REAL
|VILA REAL
|5000-062
|Vila Real
|Vila Real
|AV. EUROPA
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|QUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16
|VILA REAL
|5000-047
|Vila Real
|Vila Real
|AV CARVALHO ARAUJO N? 48 R/C DT?
|VILA REAL
|5000-657
|Vila Real
|Vila Real
|AV DA NORUEGA - POSTO CEPSA
|VILA REAL
|5000-508
|Vila Real
|Vila Real
|AV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL LJ 211
|VILA REAL
|5000-678
|Vila Real
|Vila Real
|R DA FERREIRINHA
|PESO DA R?GUA
|5050-261
|Peso da R?gua
|Vila Real
|AV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4
|VILA REAL
|5000-434
|Vila Real
|Vila Real
|ZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO BOOK IT CHAVES- JORNAIS
|CHAVES
|5400-006
|Chaves
|Vila Real
|QT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ITMI VILA REAL
|VILA REAL
|5000-046
|Vila Real
|Vila Real
|AV EUROPA 4 ASV GALP
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|ITMI VALPACOS LJ 5 LUG FREIXO
|VALPA?OS
|5430-424
|Valpa?os
|Vila Real
|AV STO AMARO POSTO REPSOL
|CHAVES
|5400-055
|Chaves
|Vila Real
|C CAMIONAGEM QTA DO SEIXO R D ANTONIO VALENTE FONSECA
|VILA REAL
|5000-539
|Vila Real
|Vila Real
|QUINTA DAS CRASTA PINGO DOCE
|VALPA?OS
|5430-426
|Valpa?os
|Vila Real
|AV IGREJA 3
|MONDIM DE BASTO
|4880-231
|Mondim de Basto
|Vila Real
|R DR MANUEL MORAIS FONSECA 87
|MUR?A
|5090-137
|Mur?a
|Vila Real
|AV DR ANTONIO GRANJO LOTE 6 SANTA MARIA MAIOR NOTE JORNAIS
|CHAVES
|5400-080
|Chaves
|Vila Real
|RUA GASPAR SAMEIRO 920
|VILA REAL
|5000-261
|Vila Real
|Vila Real
|AV DR AUGUSTO BRITO POSTO GALP
|MONDIM DE BASTO
|4880-253
|Mondim de Basto
|Vila Real
|AV CONS JOSE MARIA ALOIM 508
|MES?O FRIO
|5040-310
|Mes?o Frio
|Vila Real
|AV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16
|AMARANTE
|4600-019
|Amarante
|Porto
|RUA AUGUSTO TUA 25
|VILA REAL
|5000-575
|Vila Real
|Vila Real
|AV. DESCOBRIMENTOS, 8
|OLIVEIRA DE FRADES
|3680-110
|Oliveira de Frades
|Viseu
|R DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 CAFE SATAO
|S?T?O
|3560-172
|S?t?o
|Viseu
|EN 2-RIBOLHOS
|CASTRO D'AIRE
|3600-623
|Castro Daire
|Viseu
|LG CALVARIO N 212
|STA CRUZ TRAPA
|3660-253
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|IP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E KM222,1 (SUL)
|S?O JOANINHO SCD
|3440-070
|Santa Comba D?o
|Viseu
|IP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) KM222,1 NORTE
|S?O JOANINHO SCD
|3440-070
|Santa Comba D?o
|Viseu
|R. GUILHERME COUTINHO, LJ-13
|VOUZELA
|3670-235
|Vouzela
|Viseu
|R. S JOAO DE DEUS, 28
|CARREGAL DO SAL
|3430-055
|Carregal do Sal
|Viseu
|TERMAS S PEDRO DO SUL
|V?RZEA SPS
|3660-692
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|LG DO ROSSIO, 3
|MANGUALDE
|3530-133
|Mangualde
|Viseu
|R. LUIS CAMOES, 13
|NELAS
|3520-062
|Nelas
|Viseu
|R TENENTE VALADIM 19
|TONDELA
|3460-615
|Tondela
|Viseu
|R. D ALVARO MONTEIRO, LT-11 R/C ESQ
|MARZOVELOS
|3510-115
|Viseu
|Viseu
|AV. LIBERDADE 82-84
|MANGUALDE
|3530-183
|Mangualde
|Viseu
|R FORMOSA 80
|VISEU
|3500-134
|Viseu
|Viseu
|R ALEXANDRE HERCULANO 462 LJA EDF HERCULANO III PAP HERCULANO
|VISEU
|3510-039
|Viseu
|Viseu
|R DIREITA, 19 TAB PINOQUIO
|VISEU
|3500-110
|Viseu
|Viseu
|LG 5 OUTUBRO PAP 2000
|TABUA?O
|5120-390
|Tabua?o
|Viseu
|C C MIRANDA -LG 25 ABRIL
|CINF?ES
|4690-031
|Cinf?es
|Viseu
|TRAV BOMBEIROS 23 ED SR? LIVRA??O
|RESENDE
|4660-219
|Resende
|Viseu
|ESTR NACIONAL 226 ASV BP
|DALVARES
|3610-013
|Tarouca
|Viseu
|R CAMILOS 4 CASA BORRAJO
|PESO DA R?GUA
|5050-272
|Peso da R?gua
|Vila Real
|AV DR ALFREDO SOUSA S/N
|LAMEGO
|5100-066
|Lamego
|Viseu
|QTA PRADOS DE BAIXO LUG DE RINA E. LECLERC
|LAMEGO
|5100-197
|Lamego
|Viseu
|R ALEXANDRE HERCULANO 240/242 R/C
|VISEU
|3510-034
|Viseu
|Viseu
|R. SA CARNEIRO, LT 15
|VOUZELA
|3670-234
|Vouzela
|Viseu
|R. NOVA DE JUGUEIROS, LT-107 R/C ES
|VISEU
|3500-029
|Viseu
|Viseu
|FRANCISCO ALEXANDRE LOBO, 15
|VISEU
|3510-010
|Viseu
|Viseu
|AV. DA BELGICA CC CONTINENTE VISEU - JORNAIS
|VISEU
|3510-159
|Viseu
|Viseu
|AV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14
|VISEU
|3510-118
|Viseu
|Viseu
|BR. DA NEGROSA, N? 2
|S?O PEDRO DO SUL
|3660-481
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|R ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A EDIFICIO CARAMULO
|CAMPO DE BESTEIROS
|3465-055
|Tondela
|Viseu
|CC PALACIO DO GELO LJ 111 QTA DA ALAGOA
|VISEU
|3500-606
|Viseu
|Viseu
|R CONSELHEIRO AFONSO MELO 41
|VISEU
|3510-046
|Viseu
|Viseu
|ZONA IND LT 12 APT 17 870157 PA OLIVEIRA DE FRADES
|OLIVEIRA DE FRADES
|3680-170
|Oliveira de Frades
|Viseu
|A 25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA SUL/NORTE
|CAMPIA
|3670-056
|Vouzela
|Viseu
|A25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA NORTE/ SUL
|CAMPIA
|3670-056
|Vouzela
|Viseu
|LG DA FEIRA - FONTELO AS VISEU
|VISEU
|3500-856
|Viseu
|Viseu
|AV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ASV REPSOL
|VISEU
|3514-502
|Viseu
|Viseu
|AS REPSOL A 25 VISEU NORTE A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700
|VISEU
|3510-006
|Viseu
|Viseu
|AS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806
|VISEU
|3500-006
|Viseu
|Viseu
|R. DOS PINHEIROS
|GUARDAO
|3475-031
|Tondela
|Viseu
|AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO LJ 5 EDIF LINO MOTA
|SANTA COMBA D?O
|3440-325
|Santa Comba D?o
|Viseu
|R DA RIBEIRA
|POVOA SOBRINHOS
|3505-486
|Viseu
|Viseu
|RECTA DO CACADOR KM3.6
|VISEU
|3505-577
|Viseu
|Viseu
|AV PADRE RAMOS PINTO 63
|ALHAIS
|3650-010
|Vila Nova de Paiva
|Viseu
|PCT 25 ABRIL QUIOSQUE JARDIM
|MORT?GUA
|3450-127
|Mort?gua
|Viseu
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS
|MORT?GUA
|3450-122
|Mort?gua
|Viseu
|AV DAS TILIAS 62 R/C
|SERNANCELHE
|3640-290
|Sernancelhe
|Viseu
|AV 25 DE ABRIL 5
|CASTRO DAIRE
|3600-124
|Castro Daire
|Viseu
|AV 25 DE ABRIL 52 PAP LAPIS
|MOIMENTA DA BEIRA
|3620-304
|Moimenta da Beira
|Viseu
|R COMBATENTES DO ULTRAMAR NOTE TONDELA - JORNAIS
|TONDELA
|3460-551
|Tondela
|Viseu
|EN16 POVOA DE SOBRINHOS PA VISEU
|VISEU
|3505-481
|Viseu
|Viseu
|R 25 DE ABRIL 27 PAP VOUGA
|S?O PEDRO DO SUL
|3660-452
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|LG CONDE ANADIA 6
|MANGUALDE
|3530-129
|Mangualde
|Viseu
|CC FORUM VISEU LJ 2.33 R DR JOSE CRUZ MOREIRA PINTO
|VISEU
|3514-505
|Viseu
|Viseu
|EN16 RIBEIRA DE MIDE ASV BP ABRAVESES
|VISEU
|3515-419
|Viseu
|Viseu
|EST NAC 229 ASV PRIO
|S?T?O
|3560-133
|S?t?o
|Viseu
|R CONEGO ANTONIO BARREIROS 270 ASV BP
|VISEU
|3500-093
|Viseu
|Viseu
|A25 KM 103.4 SENTIDO MANGUALDE VISEU
|MANGUALDE
|3530-254
|Mangualde
|Viseu
|R EDUARDO ANTONIO MATOS COIMBRA 400
|TONDELA
|3460-501
|Tondela
|Viseu
|EN 234 POSTO BP
|MORT?GUA
|3450-124
|Mort?gua
|Viseu
|RUA ALEXANDRE HERCULANO 89
|VISEU
|3510-036
|Viseu
|Viseu
|EST MUNICIPAL PAREDE GRAVO
|PINHEIRO OFR
|3680-174
|Oliveira de Frades
|Viseu
|RUA CONS MORAIS DE CARVALHO 16 VOUZELA
|VOUZELA
|3670-231
|Vouzela
|Viseu
|AV LUIS MARTINS 104 VISEU
|VISEU
|3500-719
|Viseu
|Viseu
|PC MUNICIPIO LJ1 LJ A MF ELETRODOMESTICOS
|VILA NOVA DE PAIVA
|3650-193
|Vila Nova de Paiva
|Viseu
|AV MARQUESES FERREIRA 1546 LAMAS
|FERREIRA DE AVES
|3560-049
|S?t?o
|Viseu
|AVENIDA 8 SETEMBRO CENTRO CIVICO
|ARMAMAR
|5110-121
|Armamar
|Viseu
|R ENG EUGENIO ATAIDE CAMARA 10 LOTE 290
|PONTA DELGADA
|9500-681
|Ponta Delgada
|Ilha de S?o Miguel
|R CONS N BETTENCOURT 76
|ANGRA DO HERO?SMO
|9700-068
|Angra do Hero?smo
|Ilha Terceira
|TABACARIA CLASSIC CENTER EST. MONUMENTAL, 188 - A Edf. Quinta Miramar, loja 19
|FUNCHAL
|9000-098
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA IMP?RIO LARGO TORNEIRAS, 2 - B
|FUNCHAL
|9060-313
|Funchal
|Ilha da Madeira
|REVISTIMADE MADEIRA SHOPPING Loja,19
|S?O MARTINHO
|9024-501
|Funchal
|Ilha da Madeira
|PA REPSOL NAZAR? RUA ESTADOS UNIDOS AM?RICA, 59
|S?O MARTINHO
|9000-090
|Funchal
|Ilha da Madeira
|EST. MONUMENTAL, Edf.Miramar CC MONUMENTAL LIDO, loja 18
|S. MARTINHO
|9000-098
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CABANA DO JARDIM, AVENIDA ARRIAGA
|FUNCHAL
|9000-064
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA MONTECRISTO AV. ARRIAGA - GALER. S. LOUREN?O
|FUNCHAL
|9000-060
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA RAMA RUA ANT?NIO JOS? DE ALMEIDA, 4 CENTRO COMERCIAL DA S?
|FUNCHAL
|9000-062
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TAB JORNAL & COMPANHIA F?RUM MAD EST. MONUMENTAL, 390 - F?RUM MAD
|S?O MARTINHO
|9004-568
|Funchal
|Ilha da Madeira
|R. Dr. Brito C?mara, 9 - La Vie loja K202 - PISO 2
|FUNCHAL
|9000-039
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TAB. JORNAL & COMPANHIA S. MART. Edf. CONT, Cam. de S.Martinho,12
|S?O MARTINHO
|9000-273
|Funchal
|Ilha da Madeira
|RUA D. CARLOS I, 3-B
|St? MARIA MAIOR
|9050-051
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA DRAGOEIRO R. DR ANT?NIO JOS? ALMEIDA 17R/C
|FUNCHAL
|9000-062
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TAB JORNAL & COMPANHIA MADALENAS AV. DAS MADALENAS, 118 - A
|ST? ANT?NIO
|9020-004
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CENTRO COMERCIAL ANADIA - LOJA 5 RUA Visconde ANADIA
|FUNCHAL
|9050-020
|Funchal
|Ilha da Madeira
|RUA DAS VIRTUDES, n? 14 EDF. PEROLA III, loja B
|9000-645
|Funchal
|Ilha da Madeira
|LOJA RELAY - PISO 3 ?REA DE EMBARQUE AEROPORTO DA MADEIRA
|SANTA CRUZ
|9100-105
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|TABACARIA PESTANAS CANI?O SHOPPING - LOJA 1 ESTRADA JO?O GON?ALVES ZARCO
|CANI?O
|9125-068
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|TABACARIA PENT?GONO RUA DA PONTE NOVA, 5
|FUNCHAL
|9050-013
|Funchal
|Ilha da Madeira
|PA REPSOL VIA R?PIDA - SUL BOA NOVA
|BOA NOVA
|9060-039
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA SILVA & GOMES AV. DO INFANTE, 28 N - LOJA 1
|FUNCHAL
|9004-513
|Funchal
|Ilha da Madeira
|ESTRADA DO GARAJAU, 165 (?rea de Servi?o Gapl - CANCELA)
|CANI?O
|9125-067
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|RUA RIBEIRA S. JO?O (?rea de Servi?o-Galp S?o Jo?o)
|FUNCHAL
|9000-190
|Funchal
|Ilha da Madeira
|ER. 262, Sitio Tanque (?rea de Servi?o Gapl-Pt? Santo)
|PORTO SANTO
|9400-121
|Porto Santo
|Ilha de Porto Santo
|AVENIDA DO INFANTE - POSTO GALP
|FUNCHAL
|9004-513
|Funchal
|Ilha da Madeira
|RUA RIB. JO?O GOMES "POSTO GALP"
|FUNCHAL
|9050-563
|Funchal
|Ilha da Madeira
|"Tabacaria Funchal", Rua da Carreira, 39 r/c
|FUNCHAL
|9000-042
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA PHELPS LARGO DO PHELPS, 14
|FUNCHAL
|9050-449
|Funchal
|Ilha da Madeira
|BR MARQUES ABRANTES LG A BUAL LJ 6
|LISBOA
|1950-362
|Lisboa
|Lisboa
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