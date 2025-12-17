Jon Armstrong: dos simuladores até aos Rally1

Em 2026, Jon Armstrong fará a sua aguardada estreia nos Rally1 do WRC, ao volante de um M-Sport Ford. Esta ascensão culmina uma trajetória notável e singular, que teve início em 2009 nos ralis regionais. O seu percurso incluiu marcos importantes como o Pirelli Star Driver em 2013, o DMACK Shootout em 2015, e a conquista do Campeonato Mundial de Esports WRC em 2018.

Posteriormente, foi vice-campeão do Junior WRC em 2021 e 2022, e sagrou-se Campeão do ERC3 em 2023. Nos anos de 2024 e 2025, competiu como piloto do ERC, onde já obteve vitórias em diversas provas, preparando-o agora para os desafios dos Rally1. A sua jornada é um excelente exemplo de persistência e demonstra o papel crucial que os simuladores podem desempenhar no caminho para o sucesso no automobilismo.

Início nos simuladores e videojogos

A carreira de Armstrong foi construída de forma notável através de múltiplas plataformas. Aos 10 anos, adquiriu o seu primeiro volante de simulação, utilizando jogos clássicos como Colin McRae Rally e Richard Burns Rally para aprender as bases fundamentais da condução em ralis. Estas horas em simuladores transformaram-se em conhecimento prático quando entrou pela primeira vez num carro de ralis a sério, demonstrando que a experiência virtual constituiu uma base sólida para o mundo real.

Campeonato Mundial de Esports WRC

Em 2018, Armstrong conquistou o Campeonato Mundial de Esports WRC, tornando-se a primeira pessoa a vencer este título enquanto era, simultaneamente, piloto de ralis. Partindo de milhares de inscritos, terminou em terceiro na época regular com nove rondas, avançando para os playoffs. Após eliminar concorrentes sucessivamente, emergiu vencedor contra alguns dos mais rápidos pilotos de simulação do mundo.

A sua vitória foi transmitida ao vivo no serviço de streaming do WRC, consolidando a sua reputação como uma figura rara que dominava tanto as simulações como os ralis reais. Como prémio, recebeu um Hyundai i20.

Colaboração com a Codemasters e EA Sports

Após o sucesso em Esports, Armstrong foi contratado pela Codemasters (subsidiária da EA Sports) como designer de jogos e consultor de ralis para a série DiRT Rally. Entre 2018 e 2021, trabalhou intensivamente com a equipa de desenvolvimento, oferecendo insights de piloto profissional para melhorar a autenticidade das simulações. Foi frequentemente visto nas apresentações dos jogos.

Armstrong traduzia conhecimento específico dos ralis em linguagem de desenvolvimento: “deixei-os saber como é estar dentro do carro, como funciona, o que parece um grão de sujidade numa lente”. A sua contribuição focou-se na física de jogo (particularmente no realismo de troços em terra), nas notas de andamento e na dinâmica dos carros. Continuou a participar em ralis amadores enquanto trabalhava em regime de tempo parcial nos videojogos.

Regresso aos ralis reais e a ascensão competitiva

De 2014 a 2016, Armstrong suspendeu a sua atividade competitiva devido a limitações orçamentais. Em 2016, conquistou o Título de Rookie no DMACK Fiesta Trophy, o que lhe rendeu prémios de 50 mil libras em corridas WRC2 no Campeonato Mundial. Competiu no WRC2 em 2017 (Rali da Alemanha e Rali Espanha), vencendo um troço na Alemanha e impressionando contra alguns dos maiores nomes do motorsport juvenil. A falta de orçamento para uma época completa limitou o seu progresso nesse período.

Junior WRC: duas finais de campeonato

Entre 2021 e 2022, Armstrong participou no FIA Junior WRC, sendo duas vezes vice-campeão. Em 2021, conquistou duas vitórias, estabelecendo-se como favorito para o título. Acumulou 6 pódios e 54 etapas mais rápidas em ambas as épocas, demonstrando consistência competitiva.

ERC3 Championship e passagem para os Rally2

Em 2023, Armstrong ganhou o Campeonato ERC3, vencendo cinco provas na categoria e consolidando-se como um potencial para ascensão à categoria Rally2. Transitou posteriormente para o Ford Fiesta Rally2 em 2024 com a M-Sport.

Temporada do ERC 2025 decisiva

A sua promoção aos Rally1 foi confirmada após uma boa temporada no ERC 2025. Armstrong conquistou a sua primeira vitória no ERC no Rali Ceredigion, ultrapassando Miko Marczyk — o campeão do ERC — e terminando a prova com uma vantagem de 29,2 segundos. A sua prestação foi muito boa no piso molhado, regressando aos triunfos novamente na Croácia (final ERC, outubro de 2025) apesar de um furo na PEC4, reclamando a vitória geral com uma performance impecável em condições difíceis. Terminou em segundo lugar no campeonato ERC 2025 atrás de Miko Marczyk, acumulando múltiplos pódios durante a época.

Ascensão à elite

O co-piloto de Armstrong é Shane Byrne, que o acompanhou nas últimas três provas da ERC 2025 com desempenhos consistentes. Richard Millener, team principal da M-Sport, confirmou a promoção: “Jon trabalhou muito para esta oportunidade. As suas fortes prestações no ERC no final da última época tornaram impossível ignorá-lo”.

Armstrong foi designado Piloto do Ano do FIA ERC por um painel de especialistas de transmissão do campeonato europeu após 2025. A sua estreia Rally1 no Rallye Monte-Carlo em janeiro de 2026 marca um ponto culminante de uma jornada que começou nos simuladores de garagem e se consolidou através de consistência, inovação técnica e performance competitiva no campeonato europeu.

O seu percurso exemplifica de forma notável como os pilotos modernos constroem as suas carreiras através de múltiplas plataformas: desde a simulação profissional e a consultoria técnica, passando pelos campeonatos juniores e pela competição europeia, até convergirem, finalmente, no pináculo do Campeonato Mundial de Ralis. Resta agora observar o seu desempenho no topo da pirâmide do automobilismo, mas a sua trajetória já se assume como um exemplo claro do contributo fundamental que os simuladores podem oferecer na formação de novos talentos.

FOTO@World / Red Bull Content Pool