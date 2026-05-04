Jon Armstrong de regresso: “ansioso pelo primeiro verdadeiro rali de terra do ano”

Jon Armstrong chega ao Rali de Portugal determinado em capitalizar a experiência acumulada na prova e no Ford Puma Rally1, depois de ter sido 11º da geral no Rali Islas Canarias e de ocupar o 13º lugar no campeonato.

O britânico, navegado por Shane Byrne, encara a ronda portuguesa como uma oportunidade para consolidar o seu papel numa formação da M-Sport Ford descrita como motivada e equilibrada.

Experiência em Portugal reforça ambição

Armstrong já conhece bem as exigências do Rali de Portugal, onde foi quarto no WRC3 Júnior em 2022, e destaca a dureza específica dos troços portugueses. “Estou ansioso pelo primeiro verdadeiro rali de terra do ano. Já fiz esta prova algumas vezes e é sempre um grande desafio”, afirmou o piloto, apontando a dureza do piso, a areia macia e a variedade de condições como fatores decisivos.

Preparação e estratégia para um resultado sólido

Depois de uma prova complicada nas Canárias, o piloto acredita que a preparação para Portugal pode fazer a diferença, sobretudo num contexto em que a posição na estrada poderá ser uma vantagem competitiva. “Espero que possamos tirar partido de uma boa posição de partida para tentar fazer um rali sólido”, sublinhou Armstrong, que também antecipou diversão ao volante do Puma nas classificativas de terra.

A participação em Portugal surge, assim, como um teste relevante para a evolução de Armstrong no escalão principal, num rali em que o conhecimento prévio do terreno poderá pesar tanto quanto o andamento puro.