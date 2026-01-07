Jon Armstrong cumpre sonho e estreia-se no WRC com a M-Sport

O norte-irlandês Jon Armstrong vai cumprir em 2026 o sonho de competir a tempo inteiro no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), ao volante de um M-Sport Ford Puma Rally1. A confirmação chegou nas vésperas do Natal, durante o tradicional encontro da equipa em Dovenby Hall, Inglaterra, quando Malcolm Wilson, fundador da M-Sport, anunciou oficialmente o alinhamento para a nova temporada. Armstrong dividirá a formação britânica com o compatriota Josh McErlean, ambos apoiados pela Motorsport Ireland Rally Academy.

Da formação ao topo do rali mundial

Com 31 anos, Armstrong chega ao patamar máximo do WRC após mais de 15 anos de persistência num percurso pouco convencional. A sua carreira começou em provas de rali sprint ainda na adolescência, evoluindo para os escalões júnior do Campeonato Britânico de Ralis e para o Europeu de Ralis (ERC).

O momento de viragem surgiu em 2015, com a vitória na DMACK Cup Shootout, que lhe valeu um programa internacional financiado com um Ford Fiesta R2T. Apesar dos promissores resultados, as oportunidades escasseavam, levando o piloto a um caminho alternativo — o mundo dos eSports.

Em 2018, Armstrong sagrou-se campeão do WRC eSports, o que abriu portas a uma colaboração com a Codemasters, estúdio responsável pelos jogos de rali oficiais. Essa ligação permitiu-lhe regressar à competição real no JWRC, onde foi vice-campeão em duas edições, em luta com Sami Pajari e Robert Virves.

Sucesso no ERC e reconhecimento da M-Sport

Em 2025, ao volante de um Ford Fiesta Rally2, Armstrong e o navegador Shane Byrne assinaram uma temporada de excelência no ERC, com vitórias na Croácia e em Ceredigion (País de Gales). O vice-campeonato europeu serviu de afirmação para o piloto e reforçou o interesse comercial da M-Sport nos modelos Rally2, fator elogiado por Malcolm Wilson aquando do anúncio do novo contrato: “Foi muito especial ouvir o meu nome num momento daqueles. É um sonho tornado realidade, mas também o resultado de anos de trabalho e de confiança mútua com a M-Sport”, afirmou Armstrong.

Um percurso “único” até ao Rally1

Armstrong reconhece que o seu caminho até ao topo do WRC foi “tudo menos linear”, mas acredita que representa uma nova geração de pilotos que combinam formação digital e talento real: “Os simuladores e os videojogos podem ser um complemento valioso. Acho que veremos cada vez mais pilotos a seguir esse percurso”, sublinha.

O piloto já teve oportunidade de testar o Puma Rally1 em pisos de terra e asfalto antes da estreia competitiva no Rali de Monte Carlo, primeira prova da temporada 2026. O objetivo passa por ganhar experiência e mostrar evolução ao longo do ano: “É preciso tempo para aprender o carro e compreender o seu comportamento com a aerodinâmica. Vamos ser realistas e procurar melhorar rali após rali”, explicou.

Apoio irlandês e ambição futura

Armstrong fez ainda questão de agradecer o papel de John Coyne e da Motorsport Ireland Rally Academy pelo apoio contínuo a si e a McErlean. “É um grande passo para a Irlanda ter dois pilotos em Rally1”, destacou. A temporada de 2026 marca não apenas a concretização de um sonho pessoal, mas também uma oportunidade para consolidar o seu nome entre a elite do WRC. Com alterações regulamentares previstas para 2027, Armstrong encara o futuro com ambição e prudência, apostando em tornar-se uma presença regular no principal escalão do rali mundial.