Jogos Olímpicos fazem crescer possibilidade da F1 e do WRC no Japão | AutoSport

A atual realização dos Jogos Olímpicos de 2020, no Japão fazem crescer a crença que o regresso do WRC ao Japão se vai mesmo concretizar, em novembro. Esse regresso foi adiado pela pandemia de coronavírus na época passada, mas o evento que agora se realiza em Tóquio pode ter o condão de ‘descansar’ mais os governantes japoneses, que dessa forma, poderão dar o aval à realização do GP de Fórmula 1 e do rali.

As coisas estão a correr bem, são poucos os casos detetados de covid-19 na aldeia olímpica e ainda menos fora dela, pelo que isso pode determinar um parecer positivo aos dois eventos da FIA. Seja como for, se o Rali do Japão vai ter espectadores ou não, é outra conversa…