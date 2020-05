Jean Pierre Nicolas: Lua de mel no Rali de Portugal

Jean Pierre Nicolas tinha em 1973 como navegador Jean Todt, e conta que o atual Presidente da FIA não gostava de fazer reconhecimentos, isto numa altura em que o Rali de Portugal era tão difícil que as equipas tinham que fazer anotações de quase 2000 Km do percurso: “ele apenas queria aparecer para a prova, mas naquele ano não havia problema já que tinha acabado de me casar e trouxe a minha mulher comigo. Ela ajudou-me nos reconhecimentos e foi ela que tirou as notas de andamento. Foi uma maneira fantástica de passar a nossa Lua de Mel”.