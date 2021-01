Jari-Matti Latvala: “Tive quatro Toyota no top-6, não posso pedir mais”

Sébastien Ogier venceu o Rali Monte Carlo, a Toyota colocou quatro carros no top seis, dois na frente, um perdeu o pódio por causa de um furo. Uma estreia brilhante para Jari-Matti Latvala. Ainda é cedo para se dizer que o resultado tem a sua mão, não esta é a máquina bem oleada que Tommi Makinen deixou, mas há um dado em que já se nota grande diferença. Latvala é bem mais expansivo que Makinen, a quem as entrevistas eram muito difíceis por causa do seu inglês paupérrimo: “Estou muito orgulhoso pela equipa. No meu primeiro rali como chefe de equipa ter três carros em 1º, 2º e 4º e ainda outro em sexto, quatro carros no top 6, que mais podia pedir? Pontos máximos na PowerStage, é incrível. Devo dizer que tenho uma equipa fantástica, é incrível a forma como eles trabalham, não podia estar num melhor lugar do que estou agora. Tenho os melhores pilotos, e agora que já estive no pódio como piloto e como chefe de Equipa, só preciso de descobrir como me sinto melhor, ainda não sei. É um momento muito especial para mim.”

Jari-Matti, como te sentes com a tua primeira vitória como chefe de equipa?

“Não participo numa conferência de imprensa relacionada com os ralis desde o Ral ida Alemanha 2019, e é uma sensação muito diferente estar aqui como chefe de equipa. Mas desfrutei do fim-de-semana e devo dizer que ver a minha equipa tão forte e os pilotos, a forma como conduziram, é impressionante. Fiquei realmente impressionado com a forma como toda a equipa trabalhou: Seb, Elfyn, Kalle e Taka-san, todos eles tiveram uma boa velocidade. Podemos ver que que o Seb estava a fazer alguns troços muito dominantes, o que estava a ajudar à sua vitória. Elfyn fez um rali muito consistente sem erros e Kalle esteve quase a fazer um terceiro lugar, mas teve um furo. Este resultado é bom para o início da temporada e é bom ver Taka-san em sexto, começar a temporada assim. Tive quatro Toyota no top-6, não posso pedir mais.



Foi melhor como piloto ou diretor de equipa?

“Como piloto, sabes que podes influenciar o resultado por ti próprio. Como chefe de equipa, quando assistes ao WRC All Live, não podes influenciar e tens de confiar muito nos teu pilotos….”



Qual é a tua estratégia para permanecer o mais jovem vencedor de sempre de uma ronda do WRC?

“Já disse que sim, este é o ano em que o meu recorde será batido. Começo a ver que o Kalle tem um potencial tão elevado, que vai conseguir a sua primeira vitória muito em breve”.



Como é o ambiente na equipa?

“Dentro da equipa o ambiente é relaxado, não se sente qualquer tensão. Os pilotos sentem-se relaxados e vão para os troços com um sorriso. Não preciso de lhes dizer façam isto ou aquilo, mas preciso de me certificar de que se sentem bem, e relaxados quando saem para os troços.”