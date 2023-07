Jari-Matti Latvala regressa ao volante no Rali da Finlândia… num Toyota Yaris GR Rally1, claro | AutoSport

Não sabemos se irá reportar a si próprio no Rali da Finlândia, mas Jari-Matti Latvala está de regresso ao volante na ‘sua’ prova, com o ‘seu’ carro e a ‘sua’ equipa, a Toyota, naturalmente. O piloto/chefe de equipa já não corre no WRC desde o Rali da Suécia de 2020, vai colocar em pausa as suas funções de chefe de equipa da Toyota no próximo mês, para mais uma ‘perninha’ como piloto.

Latvala, que recordamos, é o piloto mais experiente da história do Campeonato do Mundo de Ralis, com 209 ralis, não compete ao mais alto nível do desporto desde fevereiro de 2020, foi nomeado chefe de equipa da Toyota Gazoo Racing em dezembro desse ano.

No entanto, com o encorajamento de Akio Toyoda, Presidente do Conselho de Administração da Toyota, o piloto de 38 anos está a tirar o pó das luvas para pilotar um dos GR Yaris Rally1 da Toyota na sua ronda caseira do WRC no próximo mês – um evento que venceu três vezes.

“Bem, a história começou, penso eu, após o final da época de 2022, quando estava no Japão a falar com o ‘Morizo’ (Akio Toyoda), o nosso Presidente,” revelou Latvala. “Eu disse que tinha o sonho de experimentar um carro de Rally1, porque nos últimos 20 anos experimentei todos os World Rally Cars e todas as evoluções desses carros, mas não tenho experiência de Rally1 e gostaria de experimentá-lo antes dos 40 anos.

Morizo disse: “Sim, temos de o fazer, vamos fazê-lo! Mas não chegámos a acordo sobre quando o faríamos. Depois, para esta época, tínhamos este quarto carro disponível para alugar e, de repente, já no início do ano, o Akio disse: “Hmm, podemos fazê-lo este ano, vamos fazê-lo este ano! Depois ele também disse que viria ao Rali da Finlândia e pensámos que talvez fosse uma boa ideia. Foi assim que chegámos a acordo”.

Toyoda assumirá as rédeas como chefe de equipa substituto enquanto Latvala se concentra nos seus deveres de piloto. Questionado sobre as suas expectativas para a sua estreia no Rally1, o finlandês admitiu que o prazer será a principal prioridade: “O meu objetivo é sorrir depois de cada troço”, disse Latvala, “e se ficarmos entre os cinco e os dez primeiros, ficarei muito feliz: “Vou fazer um dia de testes, entrar no carro e depois fazer a prova imediatamente. Não é assim tão fácil entrar no carro apenas com um dia de testes. Mas, de qualquer forma, trata-se mais da experiência e da desfrutar. Não estou a construir uma nova carreira como piloto.

“Temos de vir com a mentalidade de que estamos aqui para desfrutar e partilhar a paixão pelos ralis e as grandes emoções. É por isso que se eu disser que estamos entre os cinco e os dez primeiros, atingimos realmente o nosso objetivo.”

Anunciado como o Grande Prémio da Finlândia, o Secto Rally Finland apresenta novos troços para 2023, mantendo-se fiel à sua rica história e tradições de longa data. Mais de metade do percurso foi alterado desde 2022, com 27% da quilometragem a ser totalmente nova para a edição deste ano.

No total, são percorridos 320,56 quilómetros de competição ao longo de 22 especiais.