Jari-Matti Latvala: “Os nossos pilotos tiveram um excelente desempenho” | AutoSport

Com mais uma dobradinha e com quatro triunfos em cinco ralis, Jari-Matti Latvala tem que ser um homem feliz nesta sua primeira aventura como chefe de equipa: “É um fim-de-semana realmente bem sucedido. Viemos aqui a pensar que poderíamos conseguir um pódio, e isso seria realmente bom. Historicamente, a Hyundai tem sido muito forte, e a Toyota nunca tinha ganho aqui como Toyota Gazoo Racing. A última vitória da Toyota no Rali de Itália foi em 1994. Os nossos pilotos tiveram um excelente desempenho, o carro funcionou muito bem, até que quase tive um ataque cardíaco quando vi que o Elfyn parou e o carro não pegava. E o Seb sofreu o mesmo problema. Quanto ao Kalle, ele teve três más provas seguidas, mas eu disse-lhe que não é um problema. A velocidade está lá”.