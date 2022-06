Jari Matti Latvala: “O hidrogénio tem potencial para o WRC” | AutoSport

Obviamente que é uma coincidência, mas Jari-Matti Latvala cedeu este fim de semana no Rali da Sardenha a ‘pasta’ da liderança da equipa a Kaj Lindstrom, e já para lá do meio do rali, não há um único toyota no top 5. Coincidência, insistimos, mas Latvala está no Japão a disputar as 24 Horas de Fuji num Toyota GR Corolla H2 Concept movido a hidrogénio, sistema que ele acredita ser uma opção a considerar no futuro, para o WRC.

Como se sabe o WRC dá os primeiros passos rumo a um futuro mais sustentável com a introdução dos novos carros híbridos Rally1 movidos a 100% de combustível sustentável, numa altura em que a FIA já planeia os próximos regulamentos, tendo para isso várias opções.

Uma delas é o hidrogénio e Latvala acha que pode ser uma solução, pelo menos melhor que carros de rali totalmente elétricos: “Daqui a alguns anos temos de ter outra solução, algo novo, e penso que o hidrogénio pode ser uma opção no mundo dos ralis, porque os ralis não podem ir para carros completamente eléctricos, é impossível. Para além de quem sem o som perdem-se muitos adeptos.

Precisamos de ter som nos ralis. Nos circuitos não é tão importante, mas nos ralis precisamos disso”. Até por uma questão de segurança, acrescentamos.