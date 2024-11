Jari-Matti Latvala: novos desafios e grandes expectativas no WRC para 2025

A temporada de 2024 trouxe desafios significativos, com o meio programa de Kalle Rovanpera, mas a Toyota Gazoo Racing WRC manteve-se firme, alcançando oito vitórias face às cinco da Hyundai, lutando também até ao fim para defender o título de construtores.

Para 2025, a continuidade dos pilotos que têm brilhado em anos recentes, foi reforçada pela integração do jovem talento, Sami Pajari, o que reflete o compromisso da equipa com o futuro. Além disso, mantendo as funções de Diretor de Equipa, Latvala terá a ajuda de Juha Kankkunen como Diretor Adjunto, quando estiver ausente no Europeu de Ralis Históricos: “A época de 2024 apresentou novos desafios para a nossa equipa, mas continuámos a ter um desempenho de alto nível e continuámos a lutar até ao último dia para manter com sucesso o nosso título de construtores. Para 2025, estamos muito satisfeitos por continuarmos com os mesmos pilotos que têm tido um forte desempenho para nós nas últimas épocas e por termos mais pilotos a reforçar os nossos esforços para o campeonato completo.

Também é ótimo dar as boas-vindas a Sami Pajari ao nosso line up, graças ao investimento que estamos a fazer para desenvolver jovens pilotos. O Sami deu grandes passos este ano e estamos confiantes de que ele está pronto para subir ao mais alto nível. Pessoalmente, estou muito entusiasmado por ter a oportunidade de combinar o meu papel como Diretor de Equipa com a minha paixão pela condução, competindo com o lendário Toyota Celica, e estou muito satisfeito por Juha Kankkunen assumir o papel de Diretor de Equipa Adjunto para me apoiar a mim e à equipa nas provas do WRC: ele conhece bem a equipa e traz muita experiência para o papel.”