Jari-Matti Latvala e as críticas de Neuville: “Os carros vão evoluir e ficar mais rápidos…” | AutoSport

Depois das declarações de Thierry Neuville insurgindo-se face às novas regras do WRC 2022, que vão redundar em carros mais lentos, provavelmente um meio termo entre os atuais WRC e Rally2 (algo que só poderá ser comprovado em 2022), Jari-Matti Latvala, Chefe da Equipa Toyota, colocou um pouco de água na fervura, ao dizer que compreende a frustração de Neuville, sendo no entanto de opinião que a meio da época de 2022 já ninguém se vai queixar.

“Há muitas coisas novas interessantes, mas é claro que também há elementos que estão a ser retirados aos pilotos que estão habituados aos carros atuais. “No próximo ano, não há diferencial central, há um menor curso de suspensão, mas o sistema híbrido dará mais 100 cv de potência em períodos de dois a cinco segundos de aceleração, o que deverá ser uma sensação agradável, ter bem mais potência. Por outro lado, com as baterias, o carro pesa mais cerca de 100 kg e vai ser mais lento, o que nunca é uma sensação agradável quando se está habituado a algo grandioso, e que, quando é retirado, leva-me a compreender as críticas, mas, penso que estamos num ponto em que não precisamos de carros mais rápidos do que já são. Na verdade, se forem um pouco mais lentos, pode ser bom, pois se as velocidades em curvas, hoje, são realmente altas, uma saída de estrada pode ser mais complicada para os espectadores.

Compreendo que se sintam mal na comparação do carro atual com o carro novo, mas será igual para todos. E quando evoluírem ficarão mais rápidos, por isso, daqui a seis meses, penso que os pilotos já não irão criticar”.