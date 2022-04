Jari-Matti Latvala: “é a melhor performance que já vi do Kalle (Rovanpera) até aqui” | AutoSport

Jari-Matti Latvala é um homem feliz. Tinha Sébastien Ogier perto de vencer o Rali de Monte Carlo até que um furo lhe retirou os 24.6s que tinha de avanço, venceu o Rali da Suécia colocando dois carros no pódio, lidera o campeonato de pilotos com uma boa vantagem, o de Construtores com uma vantagem ainda maior e agora está bem posicionado para também vencer este rali: “Penso que esta é a melhor performance que já vi do Kalle (Rovanpera) até aqui. Porquê? Em primeiro lugar porque é um rali de asfalto, em segundo lugar estas são das condições mais difíceis que já vi em asfalto, talvez só semelhantes ao Rali da Alsácia de 2010.

Tendo em conta que ele ainda não tem muita experiência de pisos de asfalto, e nestas condições, vencer seis troços em oito possíveis, é muito bom. Quase todos os outros pilotos cometeram erros, mas ele não, e isso para mim justifica dizer que é a sua melhor performance até agora”, disse Jari Matti Latvala.

A acrescentar ao que diz Latvala, a verdade é que Rovanpera tem tido uma prestação notável e não é de agora, basta recordar os Ralis da Estónia, Grécia, Suécia, e a isto junta-se o facto de só ter feito 5 Km neste rali o ano passado. Fantástico por parte de Kalle Rovanpera, até porque a maior parte dos restantes pilotos tinham uma boa ideia, do rali do ano passado, das zonas que poderiam ser mais complicadas, e o jovem finlandês não tinha, porque não fez o rali.