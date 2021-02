Janne Tuohino: 1º Rali do Ártico foi em 1996…

Será muito curioso ver o que Janne Tuohino consegue fazer no WRC, onde vai participar com um Ford Fiesta WRC. Sem ter o mesmo ritmo dos seus colegas do WRC, nenhum destes tem o mesmo conhecimento das estradas onde se realiza a prova. O finlandês já disputava o Rali do Ártico em 1996, quatro anos antes de Kalle Rovanpera, um dos grandes favoritos ao triunfo nesta prova… nascer. Portanto, entre o menor ritmo e o muito melhor conhecimento, Tuohino é bem capaz de alcançar um bom resultado. Para já aponta para os pontos, o que, terminando o rlai, não lhe deve ser difícil…

FOTO Virva Viitanen