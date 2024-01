Jan Solans e o seu novo Toyota Yaris Rally2 | AutoSport

A Lista de Inscritos do Rali de Monte Carlo só é conhecida na próxima segunda-feira mas a pouco e pouco vão-se conhecendo novos carros e pilotos. Agora foi a vez do espanhol Jan Solans, Campeão Júnior do WRC de 2019, apresentar as cores do seu Toyota Yaris Rally2, o segundo de quatro que será conhecido até à prova monegasca. O espanhol vai correr no WRC2 com a Teo Martín Motorsport.