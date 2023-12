Irlanda ‘tenta’ WRC em 2025: asfalto, em agosto ou setembro | AutoSport

A Irlanda está a tentar regressar ao WRC em 2025. Quem o revelou foi o responsável máximo da Associação Irlandesa de Desporto Motorizado, Aiden Harper, no programa Pacenote Live, que o objetivo é levar o Mundial de ralis novamente para a Irlanda e já em 2025. A última vez que ali se realizaram provas do WRC foi em 2007 e 2009, ambos os ralis foram ganhos por Sébastien Loeb, e também Armindo Araújo competiu naquelas estradas, quando corria no Mundial de Produção.

Não tem sido fácil o WRC voltar aquelas ilhas, os ingleses lutam há muito para voltar a ter o Mundial de Ralis, sem sucesso, depois de terem sido durante tanto tempo grandes anfitriões da ‘Grand Finale’ da competição.

Com o projeto britânico a bater na parede por falta de financiamento, a Irlanda chegou-se à frente e o objetivo é fazerem um contrato de três anos com o Promotor do WRC. Segundo Harper, a ideia é organizar um rali de asfalto em agosto ou setembro de 2025, de modo a fugir à maior probabilidade de mau tempo.