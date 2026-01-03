Irlanda retirou candidatura ao WRC em 2027
O Motorsport Ireland interrompe projeto e exclui possibilidade de integrar o calendário do Mundial de Ralis antes de 2028
Tal como revelado pelo Belfast Telegraph, a Motorsport Ireland suspendeu a candidatura do Rally da Irlanda ao Campeonato do Mundo de Ralis, afastando assim qualquer hipótese de o evento regressar ao calendário já em 2027. A decisão surge na sequência da nomeação de um avaliador externo para analisar a estrutura, a governação e as metas estratégicas da federação, num processo que tem como objetivo “garantir a estabilidade futura do desporto”.
Revisão estratégica adia o projeto
Em comunicado enviado aos clubes filiados, a federação explicou que a suspensão de projetos de grande dimensão durante esta revisão permitirá tomar “decisões críticas sem pressões externas”. A organização reforçou que, concluído o processo, poderá voltar a avaliar uma nova tentativa de candidatura para anos posteriores.
“Foi decidido suspender o projeto enquanto decorre a revisão estratégica nos próximos meses. Isto significa que não haverá possibilidade de inclusão no calendário WRC de 2027, embora após a conclusão da revisão se possa considerar uma data futura”, lê-se na nota oficial.
Obstáculos financeiros e institucionais
O congelamento do projeto segue-se a várias dificuldades logísticas e financeiras que já tinham travado o progresso ao longo de 2024 e 2025. No início de 2024, o presidente da Motorsport Ireland, Aiden Harper, confirmou negociações com o WRC Promoter para um acordo de três anos, que previa a rotação do parque de assistência entre Kerry, Waterford e Limerick. Contudo, um prazo decisivo de financiamento imposto por Simon Larkin, diretor de eventos do WRC, foi ultrapassado sem que o apoio necessário fosse garantido.
Posteriormente, avaliou-se a possibilidade de um regresso em 2026, mas a análise da proposta ficou dependente de uma apreciação de seis meses por parte do Departamento do Turismo, Cultura, Artes, Gaeltacht, Desporto e Media, o que voltou a atrasar o processo.
Como se percebe, o projeto começa a perder terreno face a candidaturas mais avançadas, incluindo a do Reino Unido. A última presença da prova no Mundial de Ralis remonta a 2009, depois da estreia em 2007, ambas dominadas por Sébastien Loeb ao volante de um Citroën C4 WRC. O percurso misto incluía troços em ambas as margens da fronteira e uma cerimónia de arranque no Stormont Estate, em Belfast.
