Irlanda e a Arábia Saudita fortemente prováveis no WRC em 2025 | AutoSport

A Irlanda e a Arábia Saudita são as mais fortes probabilidades de termos novos ralis em 2025 no WRC.

Recentemente, o diretor de eventos da WRC Promoter, Simon Larkin, disse ao DirtFish que está confiante quanto à concretização dos novos eventos. O trabalho com a Irlanda está em fase final, a prova deverá entrar no WRC em 2025, mas nos três anos em que deverá permanecer no WRC (pelo menos), será realizada em três diferentes localizações: Waterford, Kerry e Limerick.

Ainda por confirmar, o Rali da Arábia Saudita marcará o regresso a uma região que não tem uma prova do WRC desde o Rali da Jordânia em 2011 evento que continua a ser o que teve a menor diferença entre primeiro e segundo classificado na história do WRC, quando Sébastien Ogier bateu Jari-Matti Latvala por 0.2 segundos.

Segundo Larkin disse à mesma fonte: “Onde quer que vamos, haverá três estilos diferentes [de estradas nos três dias do rali]. As estradas de montanha [que poderíamos utilizar] que eu vi serão algumas das estradas de rali mais pitorescas de sempre. E depois podemos fazer um dia de vulcão, através de todas as rochas negras, e de repente fazer uma estrada onde quisermos. E haverá um dia de deserto”.

Para além da Irlanda e da Arábia Saudita, o WRC pode ter uma novidade na América do Sul, o Paraguaia, mas disso falaremos noutro lado.