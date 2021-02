Inverno ‘sério’ quase a chegar ao WRC (vídeo)

Dentre ode três semanas realiza-se a segunda prova do WRC 2021, o Rali do Ártico Finlândia. Exatamente no mesmo local, já se realizou o Rali do Ártico habitual, prova ganha por Juho Hanninen e onde correr também Valtteri Bottas. Para que perceba um pouco da beleza do que vai ver daqui a algum tempo, delicie-se. Há quanto tempo não se lembra de um Rali da Suécia com tanta neve? As temperaturas máxima de Rovaniemi nos últimos dias oscilaram entre os sete e 13 graus…negativos!