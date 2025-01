Indonésia quer regressar ao WRC… que ‘quer’ EUA e China!

A Indonésia manifestou interesse em voltar a receber uma prova do Campeonato Mundial de Ralis, um evento que sediou apenas duas vezes, em 1996 e 1997. Este anúncio representa um possível retorno do WRC à nação asiática após uma ausência considerável. No entanto, mais detalhes sobre o potencial retorno do WRC à Indonésia ainda não foram divulgados. Carlos Sainz, em Ford, Escort Cosworth e WRC venceu os dois eventos, em duas provas que Colin McRae desperdiçou a vitória, despistando-se quando liderava com minutos de avanço.

O rali não caiu no goto das equipas, mas foi cancelado em 1998 devido a distúrbios civis que levaram ao abandono total do evento.

O carácter do evento era bastante singular, embora por vezes não fosse o mais agradável. Situado exatamente na linha do Equador, as temperaturas eram elevadas e, com as chuvas diárias que mantinham a humidade média acima dos 90%, o físico das duplas estava constantemente em tensão. Juha Kankkunen comparou as condições dentro do carro a uma sauna finlandesa e, de acordo com o médico da Mitsubishi, os pilotos bebiam até 14 litros de água por dia para manter o corpo hidratado.

Os troços decorreram maioritariamente entre plantações de borracha e óleo de palma, com a superfície a transformar-se em lama extremamente escorregadia quando chovia. Estas condições de lama eram tão únicas que a Pirelli criou um pneu especial para lama, muito estreito. Infelizmente, as chuvas equatoriais são repentinas e intensas, o que fazia com que fosse fácil ser apanhado com pneus errados. Estas situações transformaram o rali numa lotaria, e essa era só mais uma das razões para os pilotos e navegadores não sentirem grande simpatia pela prova.

Como se sabe, a Europa sempre foi o ‘porto-seguro do Mundial de Ralis, que já foi à América do Norte (Canadá, EUA e México), América do Sul: Argentina, Brasil, Chile e vai ao Paraguai em breve.

África: Costa do Marfim, Marrocos e Quénia; Ásia: China, Indonésia, Japão e Jordânia (sudoeste asiático); Oceania: Austrália e Nova Zelândia.

A China é claramente um País que o WRC quer ir em breve, a Arábia Saudita está também para breve, os Estados Unidos são um desejo de há muito do Promotor que está mais perto de se concretizar.