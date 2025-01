Imperdível para quem gosta de ralis: More Than Machine nomeado para ‘Melhor Documentário’

More Than Machine, a série documental que narra a viagem da M-Sport Ford ao longo da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, foi nomeada para “Melhor Documentário” nos The Race Media Awards 2025.

Produzida pela Superlative Studios em colaboração com a Safety Culture Films, More Than Machine estreou no ano passado no canal do WRC no YouTube e ofereceu um olhar exclusivo sobre os bastidores da vida quotidiana de pilotos, engenheiros, técnicos e outros membros da equipa.

A série de estreia de sete episódios mergulha profundamente nos triunfos, desafios e sacrifícios que definem o desporto e provou ser extremamente popular entre os espetadores de todo o mundo.

O episódio final da série, publicado na semana passada, encerrou uma temporada de histórias poderosas que capturaram o espírito humano que impulsiona a campanha de rali da M-Sport Ford. O seu sucesso valeu-lhe um lugar como um dos quatro finalistas na categoria de “Melhor Documentário”, competindo num ano recorde de inscrições nos Race Media Awards. Os vencedores serão escolhidos por um painel de juízes independente. O evento realiza-se no dia 29 de janeiro.

Congratulando-se com a notícia, para o diretor da equipa M-Sport Ford, Richard Millener: “ter More Than Machine reconhecido desta forma é um feito fantástico e mostra o alcance que demos à série, mas também o quão cativante pode ser para o público ver as histórias reais por detrás da gestão de uma equipa WRC. É emocionante e uma aventura deixar as câmaras entrarem no nosso dia a dia, mas com esta nomeação valeu certamente a pena. Espero que agora possamos levar o prémio para casa no final deste mês!”

Aqui ficam os sete episódios da série, completos:

Episódio 7, Ponto de ebulição! Estamos no final da época de 2024, a M-Sport não sabia ainda se haveria dinheiro para fazer a época de 2025. No meio disto, Adrien Fourmaux tinha que fazer a sua escolha. O francês queria ficar na M-Sport e lutar pelos triunfos, mas queria garantias de testes e de condições que não tem tido na M-Sport. Com a Ford a virar agulhas para o Dakar, isso era quase impossível, como se confirmou. Richard Millener, expressava as suas dúvidas logo na fase inicial do último episódio do documentário More than a Machine: “Estamos no final da época, normalmente, nesta altura do ano, estamos sempre num pequeno limbo, mas este ano parece ser um grande limbo. Ninguém sabe realmente nada. – Não sabemos o que vai acontecer no próximo ano. Esperemos que haja ralis. Sim, só temos de esperar para ver. – Quanto ao próximo ano, não fazemos ideia se vamos ou não participar em ralis. O Rally1 é onde queremos estar. Somos todos iguais. – Não sei o que o Adrien vai fazer. Como é que prevêem o futuro? É óbvio que não temos tanto financiamento e dinheiro como as outras equipas maiores. É uma situação difícil. Se ele for embora, vai ser uma confusão. Mas apoio-o totalmente, faça ele o que fizer.”

Episódio 6: Pressão. Com os olhos postos em 2025, a equipa M-Sport testa os seus potenciais pilotos para a próxima época, determinada a encontrar o seu próximo concorrente principal. No sexto episódio de “Mais do que uma máquina”, veja nos bastidores como os jovens pilotos da M-Sport se esforçam por provar o seu valor no ponto crucial da época.

Episódio 5: À medida que a M-Sport se aproxima do final da época na Finlândia e na Grécia, as tensões começam a centrar-se na contratação de pilotos para o próximo ano. No quinto episódio de More Than Machine, Adrien Fourmaux analisa o que é necessário para ser campeão do mundo – e com que equipa.

Entretanto, Grégoire Munster assume alguns grandes riscos para se manter competitivo, mas tem dificuldade em manter o seu carro em pista.

Episódio 4: Com o ‘New Kid on the Block’, Martins Sesks, a mostrar um ritmo impressionante, Adrien e Gregoire começam a sentir a pressão, à medida que o novo colega os leva aos limites. Neste episódio de More than Machine, o talentoso jovem de 24 anos e os seus colegas de equipa da M-Sport enfrentam algumas das etapas mais difíceis da época – Polónia e Letónia.

Episódio 3: Carregando o peso das expectativas de uma das equipas de rali mais históricas, Malcolm Wilson e a equipa da M-Sport estão determinados a causar um impacto a meio do ano em Portugal e na Sardenha. Entretanto, Adrien lida com um problema mecânico frustrante atrás de outro e Gregoire esforça-se por encontrar tração e continuar a melhorar numa época de grande exigência.

Episódio 2: Redenção. Conhecido pelo seu clima imprevisível, o Rali da Croácia é um destaque na temporada do WRC. No segundo episódio Adrien Fourmaux regressa ao rali em que se despistou no WRC2, enquanto Grégoire Munster deposita a sua confiança no meteorologista da equipa, Heinrich. Continue a acompanhar os altos e baixos da época da equipa nesta série documental exclusiva de seis partes, disponível aqui mesmo no YouTube do WRC. #MaisQueMáquina

Episódio 1: David e Golias: Desde a superação da perda de ex-campeões mundiais até à orientação da próxima geração de vencedores do pódio, a superação de desafios intransponíveis é tudo num dia de trabalho para a equipa M-Sport Ford World Rally No primeiro episódio da série “More than Machine”, juntamo-nos à equipa M-Sport durante a terceira ronda da temporada de 2024, no Quénia. Adrien Fourmaux esforça-se por regressar ao pódio, enquanto Grégoire Munster procura igualar o seu ritmo.