Icónico Lancia 037 no Rally Histórico de Monte Carlo | AutoSport

Há muito tempo que não recebíamos um press release da Lancia em que o tema é o 037, e a foto a icónica decoração da Martini Lancia. Muitas grandes ligações tiveram e têm lugar no desporto automóvel mas é difícil encontrar outra como esta, que tanto ainda diz aos adeptos por todo o mundo.

A prova regressou regressa a Turim, para o ‘percurso de concentração’ e o carro foi visto, tal como sucedia no passado na Piazza San Carlo, logo este ano que se celebra o 40º aniversário da sua vitória no Rally de Montecarlo, em 1983: “Temos orgulho em participar nesta reencenação histórica mundialmente famosa, exibindo o nosso Lancia Rally 037, um extraordinário carro de corrida que, juntamente com os Stratos e Delta, fez de Lancia a marca de maior sucesso na história dos ralis.

Estes brutais e eficientes carros de corrida fazem parte da imaginação colectiva, pois fizeram sonhar tantos fãs e inspiraram-nos a definir a linguagem de design do futuro de Lancia”, diz Luca Napolitano, CEO da marca Lancia.

Após uma espera de sete anos, o Rally Storico di Montecarlo, a reencenação histórica do rally rodoviário mais antigo do mundo, regressa a Turim. Está reservado para automóveis clássicos que tenham participado em pelo menos um Rally Automóvel de Monte-Carlo antes de 1983. O concurso, agora no seu vigésimo quinto ano, partiu mais uma vez de diferentes cidades – Oslo, Londres, Bad Homburg, Reims e Turim – para chegar ao Principado do Mónaco, onde a corrida propriamente dita terá lugar de 27 de Janeiro a 1 de Fevereiro, com a participação de 19 carros Lancia vintage pertencentes a clientes particulares.

A sumptuosa Piazza San Carlo em Turim, o coração da capital piemontesa, foi o cenário para o evento.

A partir daqui as tripulações partiram para Montecarlo e o público em geral tem a oportunidade de admirar os carros que fizeram história no desporto automóvel.

Nesta ocasião, o stand Lancia apresentou o icónico Lancia Rally 037, parte da colecção histórica de Stellantis em exposição no HUB Heritage em Turim, que há apenas 40 anos ganhou tanto o Rally de Monte Carlo como o Campeonato Mundial de Rally.

Com base no Beta Montecarlo, o Lancia Rally 037 não se destinava a ser produzido em grande número, sendo a produção do carro exclusivamente preparatória para a sua entrada no mundo dos ralis. A estreia oficial teve lugar no Salão Automóvel de Turim 1982 com a versão rodoviária e, no ano seguinte, o Rally 037 dominou o Campeonato Mundial desde a primeira prova, o Rally Monte Carlo, ganho por Walter Röhrl.

No final da temporada, apesar da feroz competição do novo Audi Quattro de tração integral, Lancia conquistou o título do Campeonato Mundial de Construtores, segundo lugar no Campeonato Mundial de Pilotos e nos Campeonatos Europeus e Italianos.

Caracterizado pelas suas formas ‘funcionais’ e angulares, tanto à frente como atrás, o Lancia Rally 037, mais conhecido pelo seu nome de projecto ‘037’, é um puro carro desportivo que encarna a famosa vitória de David contra Golias.

O Lancia Rally 037 é de facto o último carro de duas rodas a ganhar o Campeonato Mundial de Rally, em 1983, batendo rivais mais poderosos e, acima de tudo, com tracção integral.