Hyundai: “WRC é banco de ensaios valioso” mas “é imperativo abraçar soluções mais sustentáveis”

Desde 2012 que os ralis e as corridas de turismos se tornaram um pilar fundamental do desempenho da Hyundai no desporto motorizado. A divisão de performance da marca coreana, a Hyundai N tem sido o ponto de partida para os sucessos no WRC e também no WTCR – World Touring Car Cup. Nesse ambiente competitivo de alta tecnologia, a Hyundai tem vindo a avaliar novas tecnologias que se podem tornar importantes no desenvolvimento de carros de produção.

Para o vice-presidente e chefe da Sub-Divisão de Gestão da Marca N e Motorsport na Hyundai Motor Company, Till Wartenberg: “O motorsport continua a ser um banco de ensaios extremamente valioso para os futuros modelos de mobilidade e tecnologia da Hyundai.

É imperativo para nós abraçar soluções mais sustentáveis, por isso estamos encantados por ver o WRC avançar nessa direção, com novos regulamentos híbridos, que criarão uma ligação mais relevante à nossa tecnologia de veículos de estrada.

Gostamos do desafio e sabemos que a qualificada e experiente equipa da Hyundai Motorsport fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter o título e o estatuto de vencedor de ralis que construiu nos últimos anos”.

“O impacto positivo que as atividades de desporto automóvel têm na nossa marca N, de alto desempenho, e marca-mãe, Hyundai não deve ser subestimado; é a plataforma ideal sobre a qual podemos desenvolver tecnologia futura ao mesmo tempo que mostramos a pura paixão e diversão de conduzir carros Hyundai. Quer seja com o nosso Veloster N ETCR ou o híbrido WRC baseado no i20 N, estamos empenhados em mostrar como a tecnologia de ponta pode ser combinada com soluções mais sustentáveis no desporto automóvel”, concluiu.