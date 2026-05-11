Hyundai volta ao ‘normal’ e vence no Rali de Portugal com Thierry Neuville

Thierry Neuville venceu este domingo o Rali de Portugal, sexta prova do Mundial de Ralis de 2026, dando à Hyundai Shell Mobis World Rally Team o primeiro triunfo da temporada e confirmando a competitividade do i20 N Rally1 em pisos de terra. A equipa estava determinada em acabar com a sua “fase negra” e fizeram o trabalho bem feito. Se tudo tivesse corrido de forma normal, a Toyota teria vencido, com a Hyundai muito perto e sempre na luta, mas depois da equipa sul coreana ter perdido o rali da Croácia no último troço, desta feita o piloto belga chegou ao comando na penúltima especial, depois de Sébastien Ogier sofrer um furo, e selou a 35ª vitória da Hyundai no WRC.

A equipa sul-coreana partira para a prova com a ambição assumida de lutar pelo pódio, encarando Portugal como um teste-chave numa fase da época já decisiva para o rumo do campeonato. O desfecho acabou por ultrapassar esse objetivo inicial, embora a vitória tenha surgido num rali marcado tanto pelo andamento como pela capacidade de resistir a uma prova imprevisível, disputada entre troços secos na fase inicial e chuva nos dois últimos dias.

Neuville aproveita oportunidade após final dramático

Neuville e Martijn Wydaeghe mantiveram-se sempre na discussão dos primeiros lugares. Depois de encerrarem quinta-feira perto do pódio provisório e de recuperarem até segundo no final de sexta-feira, os belgas entraram no derradeiro dia a 21,9 segundos da liderança. A abordagem prudente revelou-se decisiva quando Ogier teve problemas na especial 22, abrindo caminho à vitória da dupla da Hyundai.

“Este é um resultado fantástico para toda a equipa”, afirmou Andrew Wheatley, diretor desportivo da Hyundai Motorsport. O responsável sublinhou o trabalho feito “na base, no rali, no reconhecimento e com a equipa de testes”, considerando que o esforço coletivo “foi recompensado”.

Fourmaux liderou, mas perdeu terreno com duplo furo

Adrien Fourmaux e Alexandre Coria foram, ainda assim, uma das figuras do fim de semana. A dupla francesa venceu a primeira especial, terminou quinta-feira na segunda posição e assumiu a liderança na sexta-feira. No entanto, um duplo furo em Góis travou a luta pelo triunfo.

Apesar do contratempo, Fourmaux recuperou terreno com um fim de semana consistente, somando cinco vitórias em especiais, incluindo a Power Stage, e terminando no terceiro lugar da classificação de Super Domingo.

A prestação reforçou os sinais positivos que a Hyundai procurava recolher em Portugal.

Sordo cumpre missão de equipa

Dani Sordo e Cándido Carrera tiveram uma prova muito mais discreta, no oposto do que se esperava. Depois de um arranque promissor, perderam andamento e enfrentaram ainda um problema de transmissão no sábado. Ainda assim, conseguiram levar o carro até ao fim e contribuir para a estratégia global da estrutura.

Wheatley destacou também esse papel, referindo que Sordo e Carrera “fizeram um bom trabalho a apoiar a equipa”. O dirigente deixou ainda um agradecimento aos adeptos portugueses, considerando que esta foi “uma prova que será recordada durante muito tempo”.

Vitória dá novo fôlego à Hyundai

O triunfo de Neuville surge quatro semanas depois de a equipa ter perdido uma vitória praticamente certa na Croácia, também no derradeiro dia. Em Portugal, o desenlace sorriu à Hyundai, num cenário inverso ao de rondas anteriores, em que o azar batera à porta da formação coreana.

Mais do que o resultado final, a marca sai de Portugal com indicadores encorajadores para a segunda metade da época: mostrou andamento para discutir as primeiras posições, resistiu melhor às mudanças de condições e transformou uma oportunidade tardia numa vitória com peso competitivo e simbólico.

E isso é uma excelente notícia para esta última temporada de Rally1 no Mundial de Ralis, pois os adeptos podem desta forma desfrutar de muita competição até ao fim do ano, pois ainda nem sequer chegamos a meio do campeonato.

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