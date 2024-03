Hyundai vai evoluir i20N Rally2…e não só!

A ideia passa, segundo revelou Benoit Nogier, responsável pela competição-cliente da Hyundai à AutoHebdo: “devemos elaborar uma estratégia alinhada com o marketing e as necessidades de promoção dos veículos. Não podemos negligenciar a rentabilidade, que se tornou primordial”, pelo que a Hyundai vai olhar para o processo de ‘fio a pavio’ de modo a que os custos baixem e a margem comercial aumente. O objetivo é vender mais Rally2 do que até agora. Neste momento a Hyundai tem cerca de 100 carros a correr por todo o mundo.

Já a Hyundai pretende mudar o paradigma do seu negócio, incrementando-o. O primeiro passo é evoluir o carro, o segundo, torná-lo muito mais apetecível em termos de negócio, e não falamos forçosamente dos clientes, mas também da margem comercial da Hyundai, que até aqui não tem ganho muito dinheiro com os seus i20 N Rally2.

Não é novidade para ninguém que a M-Sport foi pioneira no grande sucesso comercial dos primeiro R5, depois foi a vez da Skoda, sucesso que ainda se mantém, a Citroën tem uma escala bem diferente, recentemente a Toyota entrou no ‘jogo’ mas para já o mote são “poucos e bons”.

