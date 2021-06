Hyundai testa Rally1: foco no arrefecimento das baterias | AutoSport

O Rally1 da Hyundai prossegue os testes de desenvolvimento, desta feita na Finlândia. Comparativamente ao que foi visto anteriormente, é cada vez mais evidente a preocupação das equipas com o arrefecimento das baterias, e nesse contexto o novo Hyundai surge com duas novas aberturas na traseira do carro. Face aos atuais WRC, é uma das grandes diferenças, a necessidade de fazer entrar ar na zona onde as baterias estão localizadas, na retaguarda. Ott Tänak foi o primeiro a testar seguindo-se Thierry Neuville.