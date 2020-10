Hyundai revela i20 N Rally 2

A Hyundai Motorsport revelou o seu novo i20 N Rally 2, carro que vem para substituir o atual i20 R5, com que, por exemplo, Bruno Magalhães lidera o Campeonato de Portugal de Ralis. Destina-se, naturalmente às equipas privadas e os testes terão início no final deste mês com as primeiras entregas aos clientes e a homologação final agendada apenas para 2021. O carro, que está a ser desenvolvido pelo departamento de competição-clientes da Hyundai, na sua base alemã em Alzenau, é derivado do carro desportivo de estrada, o Hyundai i20 N. Os trabalhos de conceção começaram em janeiro deste ano. A caixa de cinco velocidades sequencial do atual R5 ‘transitou’ para o novo i20 N Rally 2, mas quase todas as restantes peças do i20 N Rally2 são novas, incluindo o motor de 1,6 litros turbo. A suspensão também foi revista.

Os conhecimentos adquiridos do atual R5, desde a sua estreia no final de 2016 foram levados em conta, mas a mudança para um novo chassis traz novos desafios, em quase todos os aspetos da conceção do novo carro. Não começa tudo do zero, mas quase.

Com os testes, vão começar a descobrir-se as ‘manhas’ do novo carro e todo o trabalho que se fizer até ao produto final é de capital importância para o sucesso do novo carro. Como se sabe, apesar de regras muito ‘apertadas’, é fácil perceber as diferenças entre todos os R5, e um carro novo surge sempre com intenção de ser melhor dos que já cá estão.

O R5 foi o primeiro carro construído pelo departamento de corridas-cliente e o diretor da Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, disse que o i20 N Rally2 mostrou os progressos feitos nos cinco anos desde que o departamento foi criado: “Cada área do novo carro é uma melhoria em relação ao original graças ao trabalho de conceção realizado pela nossa dedicada equipa de desenhadores e engenheiros. O nosso foco está agora em testar o carro para continuar a desenvolver cada aspeto do design de modo a melhorar tanto o desempenho como a fiabilidade, assegurando ao mesmo tempo que o manuseamento permite a cada um dos nossos clientes alcançar os melhores resultados possíveis quando puderem começar a competir com o i20 N Rally 2 no próximo ano”, disse Adamo.