Hyundai prepara novo Rally2 para 2027… como carro de topo no WRC

A Hyundai Motorsport admite a possibilidade de alinhar com um carro Rally2 como viatura de topo no Mundial de Ralis a partir de 2027, cenário que ganha força com a definição do novo regulamento técnico WRC27 e o limite de custos associado. Cyril Abiteboul, presidente da estrutura, em declarações ao Dirtfish, afirmou que o “comboio do WRC27 já partiu”, mas sublinhou que isso não impede a marca de desenvolver um novo modelo Rally2 para essa era.​

