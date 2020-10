Hyundai pode sair do WRC no final de 2021 e rumar a Le Mans

Rumores crescentes apontam para a possibilidade da Hyundai sair do WRC no final de 2021 e rumar ao Mundial de Endurance e às 24 Horas de Le Mans em 2023. Andrea Adamo, Chefe de Equipa da Hyundai não comenta os rumores, mas em declarações ao Dirtfish sempre adianta que está preocupado com a introdução dos novos regulamentos híbridos no WRC: “Podem escrever o que quiserem, já morreram pessoas para permitir que os jornalistas possam ter esse direito. O que eu diria é que estes híbridos são complicados de fazer agora, o tempo é demasiado curto e eu estou preocupado”, disse ao DirtFish. Isto significa que se confirmam os problemas com os novos regulamentos híbridos no WRC. Há visões apostoas da questão, como se percebe, agora com declarações públicas, a Hyundai não tem muita vontade de avançar e isso pode significar sair do WRC a curto prazo. No fim de 2021, ou seja o próximo ano.