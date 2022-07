Hyundai Motorsport e Shell anunciam extensão da parceria de três anos no WRC | AutoSport

A Hyundai Motorsport e a Shell decidiram estender a sua ligação mais três anos no WRC. Para além de continuar a ser o patrocinador principal da equipa Hyundai Shell Mobis WRT, a Shell irá alargar a sua colaboração técnica com a equipa baseada em Alzenau.

As duas empresas formaram a sua relação com o WRC antes da época de estreia da Hyundai Motorsport no WRC em 2014 e, desde então, têm desenvolvido uma colaboração.

Nos últimos oito anos, a Shell tem apoiado a equipa em várias iterações de regulamentos técnicos, incluindo alguns dos carros mais avançados de sempre da história do Mundial de Ralis.

Mudanças radicais em 2017 e, mais recentemente, a introdução de nova tecnologia híbrida para 2022, reforçaram a cooperação, proporcionando ganhos tangíveis no desenvolvimento de produtos da Shell.

Hyundai Motorsport e Shell celebraram juntos os títulos de dois fabricantes, em 2019 e 2020, bem como a sua mais recente vitória no Rally Italia Sardegna, o primeiro para o novíssimo carro Hyundai i20 N Rally1.

O presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim, afirmou: “A Shell tem estado connosco desde o início da nossa viagem no WRC. É uma prova da força da nossa relação de trabalho que podemos prolongar a parceria por mais três anos”. Enquanto as nossas duas empresas partilham uma relação corporativa, a nossa colaboração no WRC tem o desenvolvimento técnico no seu núcleo. Passámos por duas grandes mudanças de regulamentação nos últimos anos, a primeira em 2017 e novamente nesta época. A Shell tem estado connosco em todos os passos do caminho. Desempenharam um papel fundamental nos nossos dois sucessos do título, e temos tido o prazer de continuar a parceria vencedora para a nova era híbrida. Isto é muito mais do que apenas o patrocínio do título da equipa de rally mundial Hyundai Shell Mobis, é uma verdadeira colaboração técnica”.

Ade Ajala, Vice President Global Key Accounts, New Business Development and Strategic Alliances at Shell, afirmou: “A extensão do título de patrocínio e parceria técnica representa uma plataforma forte e valiosa para a Shell mostrar a sua liderança tecnológica, utilizando o desporto motorizado como o banco de ensaio final para o desenvolvimento de produtos. Permitirá às nossas equipas continuar o seu trabalho conjunto para nos ajudar a alcançar as nossas respetivas ambições e iniciativas atuais e futuras em matéria de sustentabilidade”.

Os conhecimentos desse trabalho conjunto continuarão a ser transferidos diretamente para o desenvolvimento dos lubrificantes Shell Helix Ultra em benefício dos clientes da Hyundai em todo o mundo, ajudando-os a minimizar a sua pegada de carbono”.