Hyundai Motorsport e a FIA unem forças pelo ‘FIA Rally Champions World Tour’ | AutoSport

A Hyundai Motorsport e a FIA juntaram-se com o objetivo de apoiar os talentos dos ralis de todo o mundo, para lançar a FIA Rally Champions World Tour. As equipas vencedoras dos campeonatos de cinco das séries de ralis regionais da FIA (África, Ásia-Pacífico, Codasur, Médio Oriente e Nacam) receberão um prémio único, um evento WRC ao volante de um Hyundai i20 N Rally2, carro que tem prevista a sua estreia competitiva no Ypres Rally, em agosto.

A partir desta temporada, os vencedores das cinco competições referidas anteriormente, serão premiados com um rali no Hyundai i20 N Rally2, numa ronda do WRC durante a campanha de 2022. O programa decorrerá durante três anos, até 2024, sendo que as equipas vencedoras de 2022 e 2023 também serão elegíveis para o prémio e participarão em eventos da WRC durante 2023 e 2024, respetivamente.

Andrew Johns, Diretor de clientes da Hyundai Motorsport, antigo cargo de Andrea Adamo, disse que: “ajudar a fazer passar a próxima geração de campeões do WRC é uma parte importante do trabalho do departamento de Customer Racing da Hyundai Motorsport. A versatilidade da categoria de Rally2 como a classe para as séries nacionais e regionais permite-nos acompanhar e apoiar as equipas à medida que progridem na escada da carreira.

A união de forças com a FIA para anunciar o FIA Rally Champions World Tour alarga esta abordagem a um âmbito verdadeiramente global, e podemos orgulhar-nos muito do papel central do departamento de Customer Racing e o Hyundai i20 N Rally2 irá desempenhar no programa.

Há equipas extremamente talentosas a competir em todas as séries regionais de ralis da FIA e o FIA Rally Champions World Tour oferece-lhes uma oportunidade de mostrar as suas capacidades a nível global”.

Já o Diretor de Ralis da FIA, Yves Matton: “Tenho muito prazer e orgulho em anunciar esta iniciativa desenvolvida em parceria com a Hyundai Motorsport, que irá contribuir para impulsionar os campeonatos regionais de ralis da FIA e torná-los mais atrativos para os concorrentes de todos os continentes.

Além disso, ao criar um caminho para os concorrentes de nacionalidades não europeias para o topo da pirâmide de ralis, irá proporcionar uma maior diversidade no Mundial de Ralis da FIA, e gerar uma cobertura mediática positiva, graças à participação de heróis regionais em eventos emblemáticos no seu continente, com a possibilidade de se juntarem ao WRC no ano seguinte, num carro Hyundai i20 N Rally2.