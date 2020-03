Hyundai i20 WRC: Descubra as diferenças do carro de Tanak e Sordo

Guarda-lamas e nova asa traseira. São estas as duas alterações que irão ser vistas no Hyundai i20 WRC no próximo Rali do México e que já foram utilizadas por Ott Tanak no recente Rali Serras de Fafe e Felgueiras. Na frente há ainda uma pequena asa por cima do guarda lamas, o que não existia no carro do Dani Sordo. Veja as duas fotos para comparar o que existia no carro de Dani Sordo e no de Ott Tanak.

De resto, Andrea Adamo confirmou que a Hyundai vai continuar a inscrever carros seus em provas de campeonatos locais, não só para Ott Tanak se adaptar o mais rapidamente possível ao carro, mas também por outro motivo igualmente importante: O Show: “Temos importadores locais, desta vez foi em Portugal, onde estão a trabalhar arduamente para nos levarem às suas provas. É uma forma muito agradável dos envolver e de levar estes carros a um público mais vasto. Isto é muito bom para os fãs, verem estes pilotos e carros mais do que apenas uma vez por ano nas rondas do WRC”.

