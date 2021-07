Hyundai i20 WRC com motor mais evoluído no Rali da Estónia | AutoSport

A Hyundai vai ter um motor mais evoluído no seu i20 WRC no Rali da Estónia. O novo motor foi homologado a 1 de julho e aumenta as probabilidades da equipa de Alzenau regressar aos triunfos, o que já não sucede desde o Rali do Ártico/Finlândia… em fevereiro. Na Estónia, o favorito a vencer é óbvio, Ott Tanak, e se não for desta, algo de muito errado se passa na Hyundai. Na verdade, o problema da equipa não tem sido a performance, longe disso, mas sim a fiabilidade: “Seremos ainda mais rápidos do que no ano passado”, disse Andrea Adamo ao DirtFish. Recorde-se que a M-Sport e a Toyota entraram em 2022 já com motores mais evoluídos. A Hyundai fá-lo agora.