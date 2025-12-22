Hyundai i20 N Rally2 recebe novo pacote de evoluções para 2026

A Hyundai Motorsport Customer Racing apresentou um novo conjunto de evoluções para o i20 N Rally2, reforçando a performance e o comportamento em todas as superfícies daquele que é já um dos modelos de referência na categoria Rally2.

​Anunciadas hoje, 22 de dezembro, em Offenbach, Alemanha, as atualizações visam maximizar o potencial do projeto vencedor, complementando o pacote Step2 introduzido no início da época de 2025. O objetivo passa por manter o i20 N Rally2 competitivo num segmento altamente disputado, apoiando as equipas clientes e garantindo que o modelo continua a ser uma opção atrativa para estruturas profissionais e pilotos privados.

Calibração de motor à medida e melhorias na suspensão

O principal destaque técnico é a introdução de uma calibração de motor personalizada, única para cada bloco 1.6 turbo, definida a partir de uma inspeção específica realizada pelos engenheiros da Hyundai Motorsport. Após essa verificação, é aplicada uma nova cartografia destinada a aumentar o binário e a melhorar a entrega de potência, explorando totalmente o potencial do motor incluído no pacote Step2.

Em paralelo, o i20 N Rally2 recebe amortecedores com componentes internos redesenhados, desenvolvidos para melhorar o comportamento do carro em todos os tipos de piso. Estas alterações visam oferecer aos pilotos um chassis mais eficaz e previsível, permitindo atacar com maior confiança, seja em asfalto, terra ou superfícies mistas.

Atualizações de fiabilidade e ergonomia para ralis

A Hyundai aproveitou ainda dois “Jokers” regulamentares adicionais para introduzir modificações de detalhe com impacto direto na fiabilidade e ergonomia em ralis. Entre as novidades estão novos vidros traseiros, com melhor ventilação para reduzir problemas de embaciamento do para-brisas, ao mesmo tempo que são ligeiramente mais leves do que a versão anterior.

Foi também montado um motor de limpa pára-brisas mais robusto, eficiente e fiável, pensado para dar às equipas maior segurança em condições climatéricas adversas, permitindo manter o ritmo independentemente da chuva ou sujidade em especial.

Desenvolvimento contínuo suportado por pilotos campeões

O novo pacote resulta de um programa extensivo de testes com vários pilotos de referência que competem atualmente com o i20 N Rally2. Entre eles estão o recém-coroado campeão nacional de ralis de Portugal, Dani Sordo, o campeão austríaco Simon Wagner e os especialistas franceses de asfalto Eric Camilli e Hugo Margaillan, todos unânimes nos elogios às evoluções introduzidas.

Estas adições vêm reforçar um currículo já impressionante do modelo, que soma 24 títulos nacionais ou continentais, incluindo campeonatos em países como Portugal, Eslovénia e Turquia. Para o responsável da Hyundai Motorsport Customer Racing, Benoit Nogier, a chave para manter a posição no mercado Rally2 passa por um desenvolvimento constante, evitando que a marca e os seus clientes “fiquem para trás” face à concorrência.

Hyundai Motorsport reforça aposta no cliente

A divisão Customer Racing mantém um elevado nível de suporte às equipas, com engenharia de assistência em prova e um serviço eficiente de fornecimento de peças sobressalentes. A estratégia passa por combinar competitividade técnica com apoio operacional, consolidando a imagem do i20 N Rally2 como uma ferramenta vencedora para quem procura lutar por títulos em campeonatos nacionais e internacionais.