Hyundai i20 N Rally1: aí está o primeiro! | AutoSport

A Hyundai Motorsport é a primeira equipa a apresentar o seu novo Rally1, ainda que para já apenas em foto computadorizada. Com a nova era híbrida do Campeonato Mundial de Ralis perto de se iniciar, o novíssimo Hyundai i20 N Rally1 está pronto e fará a sua estreia no Rallye Monte-Carlo, no fim deste mês.

Thierry Neuville e Ott Tänak irão competir nas 13 rondas do campeonato com Oliver Solberg e Dani Sordo, a partilhar o terceiro carrodurante toda a temporada.

A equipa tem vindo a trabalhar incansavelmente para desenvolver o seu novo carro, ainda mais depois do acidente de Thierry Neuville em testes para o Monte Carlo, quando o único chassis disponível para testes ficou destruído.

A trabalhar 24/7, a Hyundai Motorsport conseguiu levar a cabo um programa intensivo de testes e desenvolvimento.

O presidente da Hyundai Motorsport Scott Noh afirmou: “Estamos entusiasmados por fazer parte desta nova era híbrida da WRC e por demonstrar o firme compromisso da Hyundai com o desporto motorizado internacional. O WRC tem como objectivo colocar os carros mais avançados tecnicamente, conduzidos e navegados pelas melhores equipas, nos troços mais difíceis do mundo: a época de 2022 está marcada para levar tudo ao nível seguinte.

Além disso, de uma perspectiva empresarial, é importante que a Hyundai seja associada à tecnologia relevante para as estradas; a mudança do WRC para os híbridos reúne as atividades de desporto automóvel e automóvel rodoviário da marca.

Estamos confiantes de que temos o pacote certo para lutar pelos títulos, de fabricantes e títulos de pilotos e navegadores”.